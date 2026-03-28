Premium|Domestic labor equality : घरकाम ही ‘मदत’ नव्हे, समान जबाबदारी; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणातून घरातील लिंगभेदाला थेट प्रश्न

ॲड. रमा सरोदेपतींनी घरगुती जबाबदाऱ्या वाटून घेणे ही काळाची गरज आहे. असे केल्याने ते काही उपकार करीत नाहीत, अशी टिप्पणी करीत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच बदलत्या सामाजिक मूल्यांची जाणीव अधोरेखित केली. न्यायालयाचे विधान महत्त्वाचे आहे. कारण ते सत्य स्पष्टपणे सांगते... पण ते प्रत्यक्षात उतरवायचे असेल तर भारताने केवळ कायदा आणि रोजगारातील नव्हे; तर घरातील लिंगभेदही मिटवला पाहिजे. लिंगभेदातील अंतर आणि समतेच्या आधारे विवाहाची पुनर्बांधणी करण्याची गरज यानिमित्त व्यक्त होत आहे.काही वर्षांपूर्वी माझ्याकडे इंटर्नशिप करणारी एक विद्यार्थिनी स्वतःची ओळख करून देताना अभिमानाने सांगत होती, की तिचे वडील घर सांभाळतात आणि तिची आई एक यशस्वी उद्योजिका आहे. हे ऐकून इतर विद्यार्थ्यांना धक्का बसला आणि त्यांना ते ‘असामान्य’ व कधीही न ऐकलेले वाटले. ती पुढे म्हणाली, की माझ्या वडिलांना घरकाम करण्यात आनंद वाटतो....Premium|Study Room : ऑफिसमधील 'टॉक्सिक' संस्कृतीला लगाम कसा लावावा? व्यवस्थापकांसाठी एक आदर्श 'एथिक्स' केस स्टडी.अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने एक मौखिक टिप्पणी केली, की पत्नी ही ‘मोलकरीण’ नाही आणि पतीनेही स्वयंपाक, धुणी-भांडी आणि घरकामात सहभागी व्हायला हवे. ही केवळ वैवाहिक वादावरील टिप्पणी नाही. हे भारतीय समाजात खोलवर रुजलेल्या परंपरागत रचनेला दिलेले थेट आव्हान आहे.२० मार्च २०२६ रोजी न्यायालयाने स्पष्ट केले, की पत्नीने स्वयंपाक न करणे किंवा घरकाम व्यवस्थित न करणे या गोष्टी क्रूरता ठरत नाहीत आणि विवाह ही भागीदारी आहे, सेवा व्यवस्था नाही.ही टिप्पणी ‘द ग्रेट इंडियन किचन’ (The Great Indian Kitchen) आणि ‘मिसेस’ (Mrs.) सारख्या चित्रपटांची आठवण करून देते. पितृसत्ताक व्यवस्था केवळ उघड हिंसाचारातूनच नव्हे; तर दैनंदिन अपेक्षांमधूनही कार्यरत असते, असे हे चित्रपट प्रभावीपणे दाखवतात. या कथांमध्ये स्त्रीकडून केवळ ‘मदत’ अपेक्षित नसते; उलट ती पूर्णपणे घरगुती जबाबदाऱ्यांमध्ये गुरफटून जाते. तिचे श्रम सतत, पुनरावृत्तीपूर्ण, अदृश्य आणि अनेकदा कमी लेखले जातात. ती स्वयंपाक करते, साफसफाई करते, कुणाला काय आवडते ते आठवणीने करते आणि जुळवून घेते. उलट पुरुषांची वागणूक अनेकदा अशी असते, की अशी काळजी घेण्याची कामे स्त्रीचीच जबाबदारी आहे आणि ती आपोआपच ती पार पाडते. जणू ती स्त्रीची नैसर्गिक कर्तव्येच आहेत. त्यामुळेच न्यायालयाची ही टिप्पणी विशेष महत्त्वाची ठरते. विवाहसंस्थेत दीर्घकाळ रुजलेल्या अशा प्रकारच्या हक्कभावनेला ती थेट प्रश्न विचारते. हा हक्कभाव इतका टिकून का आहे, हे समजून घेण्यासाठी भारतातील रूढी-परंपरा व संस्कृतीने प्रस्थापित केलेल्या लिंगभेदाकडे पाहावे लागेल. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या ‘Global Gender Gap Report २०२५’नुसार भारत १४८ देशांमध्ये १३१ व्या क्रमांकावर आहे आणि एकूण लिंगसमानतेची आकडेवारी ६४.४ टक्के आहे. हे केवळ आकडे नाहीत तर ते रोजच्या वास्तवाचे प्रतिबिंब आहे की महिलांना अजूनही समान संधी, समान गतिशीलता, समान मान्यता आणि निर्णयक्षमतेत सहभागी करून घेतले जात नाही..कामाच्या क्षेत्रात पाहिले तर हे अंतर अधिक स्पष्ट होते. जानेवारी २०२६मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या अधिकृत कामगार आकडेवारीनुसार डिसेंबर २०२५ मध्ये महिलांचा कामगार सहभाग ३५.३ टक्के होता, तर पुरुषांचा सहभाग खूपच जास्त होता. महिलांनी पूर्वीपेक्षा अधिक प्रमाणात कामाच्या क्षेत्रात प्रवेश केला असला तरी त्या अजूनही घरातील विनामोबदला कामाची मुख्य जबाबदारी सांभाळतात. म्हणजे बाहेर नोकरी वा व्यवसाय करून पैसे कमविणारी स्त्री घरचीही सगळी कामे करते. मात्र त्या घरकामाला जणू काहीच मोल नाही. ‘टाइम यूज सर्व्हे २०२४’ ही असमानता स्पष्ट करतो. त्यानुसार भारतातील महिला पुरुषांच्या तुलनेत घरगुती सेवा आणि काळजी घेण्याच्या कामात दुप्पट वेळ घालवतात. २०२४च्या सर्वेक्षणानुसार महिलांनी घरगुती कामासाठी दररोज २८९ मिनिटे घालवली, तर पुरुषांनी फक्त ८८ मिनिटे. महिलांनी काळजी घेण्यासाठी १३७ मिनिटे घालवली, तर पुरुषांनी ७५ मिनिटे. म्हणजेच एक महिला बाहेर नोकरी वा व्यवसायावर जाण्यापूर्वीच घरातील कामांची जबाबदारी पूर्ण करते. स्त्री घरात करीत असलेल्या कामांकडे अनेकदा ती तिची ‘नैसर्गिक जबाबदारी’ म्हणूनच पाहिले जाते.इथे ‘लग्नानंतर काम करण्याची परवानगी’ हा प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. भारतात अजूनही अनेक महिलांना स्वायत्त, प्रौढ व्यक्ती म्हणून वागवले जात नाही, ज्यांचे कामावरील निर्णयही त्यांच्या स्वतःचे नसतात. विवाहानंतर पगारी नोकरी ही अनेकदा पती किंवा सासरच्या लोकांशी चर्चा करून ठरवायची गोष्ट मानली जाते. का? कारण पितृसत्ताक कुटुंबरचना अजूनही असे गृहीत धरते, की विवाहित स्त्रीची मुख्य जबाबदारी ती ज्या घरात जाते तिकडची असते. तिची नोकरी फक्त तेव्हाच स्वीकारली जाते, जेव्हा ती घरगुती कामात अडथळा आणत नाही. घरातील कामे ती करीतच राहते. घरगुती काम सुरळीत चालावे, जेवण तयार असावे, मुलांची काळजी, वृद्धांची सेवा हे सगळे झाले तरच तिच्या महत्त्वाकांक्षा स्वीकारल्या जातात. त्यामुळे काम हा अधिकार नसून अटींवर मिळणारा विशेषाधिकार बनतो..Premium|Paithani Saree : दोन हजार वर्षांचा पैठणीचा वारसा; महाराष्ट्राच्या महावस्त्राची गौरवशाली कहाणी .पुरुष हा कुटुंबाचा कमावता, अशी कल्पना दुसऱ्या एका सामाजिक संरचनेशी जोडलेली आहे. भारतीय समाजाने दीर्घकाळ पुरुषत्वाला उत्पन्न, अधिकार आणि आर्थिक जबाबदारीशी जोडले आहे. पुरुषांना सांगितले जाते, की तेच पुरवठादार आहेत. त्यामुळे त्यांना घरात विशिष्ट हक्क मिळायला हवेत - जसे विश्रांती, सेवा, भावनिक आदर आणि घरकामातून सूट इत्यादी. त्यामुळे 'मी कमावतो, त्यामुळे मला स्वयंपाक, साफसफाई किंवा काळजी घेण्याची गरज नाही,' अशी मानसिकता तयार होते. स्त्रिया कमावत असल्या तरीदेखील हा हक्कभाव टिकून राहतो. कारण पितृसत्ताक व्यवस्था अर्थशास्त्रावर नव्हे, तर श्रेणीबद्धतेवर आधारित आहे. त्याच वेळी हे कमाईचे मॉडेल पुरुषांनाही हानी पोहोचवते. त्यामुळे त्यांच्यावर केवळ कमाईद्वारे पुरुषत्व सिद्ध करण्याचा सामाजिक दबाव सतत असतो. जो पुरुष स्वयंपाक करतो, मुलांची काळजी घेतो किंवा घरकामात समान सहभाग घेतो त्याला कमकुवत समजले जाते. त्यामुळे पुरुषही या चौकटीत अडकतात. त्यांना सांगितले जाते, की काळजी घेणे हे स्त्रीलिंगी आहे, घरकाम कमी दर्जाचे आहे आणि प्रेम किंवा सहभागाऐवजी पैसा हा अभिव्यक्तीचा मार्ग आहे. पितृसत्ताक व्यवस्था पुरुषांना अधिकार आणि वर्चस्व देते; पण त्यांच्या भावनिक अभिव्यक्तीवर बंधने आणते. संवेदनशीलता, कोमलता, अवलंबित्व स्वीकारण्याची मोकळीक हिरावून घेते. म्हणूनच बदल फक्त न्यायालयातून येऊ शकत नाही. न्यायालय तत्त्व सांगू शकते; पण समाजाने कथा व व्यथा बदलावी लागेल... पहिला बदल बालपणात सुरू व्हायला हवा. मुलांना घरकाम हा आयुष्याचा सामान्य भाग आहे, असे शिकवले पाहिजे; 'मदत' म्हणून नव्हे. स्वयंपाक, साफसफाई, काळजी घेणे आणि संवेदनशीलता या गोष्टी मानवी कौशल्ये आहेत, स्त्रियांचे गुणधर्म नाहीत. मुलींनाही फक्त सहनशीलता, समायोजन आणि सेवा यावरच त्यांचे मूल्य अवलंबून आहे, असे शिकवू नये. मी अशा मुलाचा पालक असल्याचा अभिमान बाळगते, जो लहान वयातच स्वयंपाक शिकला आणि नवव्या वर्षापासून स्वावलंबी आहे. जीवनासाठी आवश्यक कौशल्य आपल्या मुलाला यावे, असे वाटणाऱ्यांची संख्या वाढायला हवी. दुसरे म्हणजे, विवाहाची संकल्पना बदलण्याची गरज आहे. अजूनही सूनबाईंचे मूल्य घरकामावर आणि मुलांची किंमत कमाईवर मोजली जाते. हे चित्र बदलून अशी भागीदारी निर्माण व्हायला हवी, जिथे दोन्ही व्यक्ती नोकरी-व्यवसाय, घरगुती काम, काळजी आणि कुटुंब नियोजन यासाठी समान जबाबदार असतील. स्त्रीला काम करण्यासाठी परवानगी घ्यावी लागू नये आणि घरकाम करण्यासाठी पुरुषाची स्तुती करावीच, अशी गरज नसावी.तिसरे म्हणजे कंपन्या आणि कामाच्या ठिकाणी असलेल्या धोरणांमध्ये मूलभूत बदल करण्याची गरज आहे. नियोक्ते, संस्थात्मक व्यवस्था आणि सार्वजनिक धोरणे यांनी 'काळजी घेण्याचे काम' हे केवळ वैयक्तिक किंवा कौटुंबिक प्रश्न नसून, एक महत्त्वाचा सामाजिक आणि आर्थिक मुद्दा आहे, हे मान्य केले पाहिजे. बालसंगोपनाच्या चांगल्या सुविधा, वृद्धांची काळजी घेण्याची सोय, दोन्ही पालकांसाठी पालकत्व रजा आणि कार्यस्थळी लवचिकता या 'महिलांच्या समस्या' नाहीत; तर त्या समतेच्या आहेत..अदृश्य श्रम दृश्यमान करण्याचे 'द ग्रेट इंडियन किचन' आणि 'मिसेस'सारख्या चित्रपटांनी केलेले कार्य सुरू ठेवले पाहिजे. हे चित्रपट अस्वस्थ करतात. कारण ते दैनंदिन जीवनातील असमानता उघड करतात. त्यात कोणताही मोठा संघर्ष नसतो - फक्त रोजचा थकवा असतो. भांड्यांनी भरलेला सिंक, वेळेवर सर्वांना अपेक्षित जेवण व इतरांच्या सोयीसाठी हळूहळू बदललेली स्त्रीची स्वप्ने याचे भान व सामूहिक संवेदनशीलता निर्माण होण्याची गरज आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे विधान महत्त्वाचे आहे. कारण ते सत्य स्पष्टपणे सांगते. पण ते प्रत्यक्षात उतरवायचे असेल तर भारताने केवळ कायदा आणि रोजगारातील नव्हे; तर घरातील लिंगभेदही मिटवला पाहिजे. कामातील समानता ही काळजीतील समानतेशिवाय साध्य होऊ शकत नाही. घरगुती जबाबदाऱ्या आणि काळजी घेण्याचे काम सम प्रमाणात वाटले गेले नाही, तर महिलांवरील अतिरिक्त भार कायम राहतो. खरा बदल तेव्हाच होईल जेव्हा हक्कभावनेच्या जागी भागीदारीची जाणीव येईल. जेव्हा महिलांना कामासाठी परवानगी मागावी लागणार नाही. जेव्हा पुरुषांना घरकाम केल्याबद्दल लाज वाटणार नाही. सन्मान, श्रम आणि परस्पर आदर यांवर आधारित सामायिक जीवनाची संकल्पना म्हणून विवाह स्वीकारले गेले, तरच लग्नसंस्थेला खऱ्या अर्थाने माणुसकीप्रधान प्रतिसाद मिळू शकेल. अशा नात्यात प्रत्येकाने घरात केलेल्या कामाचे मूल्य आणि त्याची अस्सल किंमत ओळखली जाईल. 