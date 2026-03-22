Premium|Passive Euthanasia India : काय आहे 'लिव्हिंग विल'? असाध्य आजारात वेदनादायी जगण्यापेक्षा सन्मानाने मृत्यू निवडण्याची प्रक्रिया आता झाली सोपी

डॉ. अविनाश भोंडवे - avinash.bhondwe@gmail.com'जगण्याचा अधिकार हा मानवाचा मूलभूत हक्क असतो, पण हा अधिकार सन्मानाने जगण्यासाठी असतो. जेव्हा हा सन्मानच उरत नाही, तेव्हा मरण्याचा अधिकारही तितकाच महत्त्वाचा ठरतो.' हा प्रश्न कायदा, विज्ञान, नीतिशास्त्र आणि करुणा यांच्या संगमावर अधिष्ठित असतो. दि. ११ मार्च २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हरीश राणा या तरुणाच्या निष्क्रिय इच्छामरणाला परवानगी दिली आणि हा संवेदनशील विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला. या पार्श्वभूमीवर इच्छामरण, लिव्हिंग विल आणि याबाबतचे भारतातील कायदे आज प्रत्येक सुजाण नागरिकाला माहिती असणे आवश्यक ठरते..हरीश राणाची व्यथा२०१३ मध्ये गाझियाबाद येथील एका इमारतीवरून खाली पडल्याने मेंदूला गंभीर दुखापत झालेला, त्या वेळी १९ वर्षांचा असलेला हरीश राणा, गेली १३ वर्षे वनस्पतिसदृश अचेतन अवस्थेत होता. त्यांच्या मेंदूच्या कोणत्याही क्रिया होत नव्हत्या आणि तो पूर्णपणे वैद्यकीय मदत यंत्रांवर अवलंबून होता. २०२४ मध्ये त्याच्या वडिलांनी उपचार बंद करण्याची परवानगी मागत दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र, हरीश हा 'असाध्य आजाराने' (टर्मिनली इल) पीडित नसल्याचे कारण देत, उच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली.त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयाने २०२५ मध्ये दोन वैद्यकीय पथके स्थापन केली. दोन्ही पथकांनी हरीश यांची प्रकृती पूर्णपणे बरी होण्याची शक्यता नसल्याचा अहवाल दिला. या अहवालाच्या आधारे, न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हरीशवरील वैद्यकीय उपचार, त्याचे क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन (यंत्राद्वारे पोषण) बंद करण्याची परवानगी दिली. न्यायालयाने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेला (एम्स) पॅलिएटिव्ह केअरची योजना आखण्याचे निर्देश दिले, जेणेकरून रुग्णाचा अंतिम टप्पा सन्मानाने पार पडेल. हा निर्णय भारतामधील निष्क्रिय इच्छामरणाच्या कायदेशीर चौकटीतील प्रत्यक्ष कार्यवाही झालेली पहिली अंमलबजावणी मानली जाते आहे..इच्छामरण म्हणजे काय?इच्छामरण म्हणजे एखाद्या असाध्य, वेदनादायी, दीर्घकालीन आजाराने ग्रासलेल्या रुग्णाच्या यातना संपवण्यासाठी, त्याच्या इच्छेने किंवा त्याच्या हितासाठी, त्याला जिवंत राखणाऱ्या कृत्रिम आणि यांत्रिक उपचारांपासून वंचित ठेवून किंवा प्रत्यक्षात मृत्यू देत त्याचे जीवन संपवणे. भारतात इच्छामरण दोन प्रकारात विभागले गेले आहे.सक्रिय इच्छामरण (ॲक्टिव्ह युथेनेशिया) : यामध्ये रुग्णाला प्राणघातक इंजेक्शन देऊन किंवा अन्य साधनांनी जाणीवपूर्वक मृत्यू दिला जातो. उदाहरणार्थ, डॉक्टरांनी हृदयाचे स्पंदन बंद पाडणारे इंजेक्शन देऊन रुग्णाचा जीव संपवणे. भारतात ही प्रक्रिया पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. असे झाल्यास ठरवून केलेली मानवी हत्या किंवा ठरवून आत्महत्येला प्रवृत्त करणे, असे गुन्हे दाखल होऊ शकतात.निष्क्रिय इच्छामरण (पॅसिव्ह युथेनेशिया) : यात व्हेंटिलेटर किंवा कृत्रिम आहार असे रुग्णावर होत असलेले वैद्यकीय उपचार बंद केले जातात किंवा सुरू केले जात नाहीत. म्हणजेच रुग्णाचा मृत्यू त्याच्या आजारामुळे नैसर्गिकरीत्या होऊ दिला जातो. उदाहरणार्थ, वनस्पतिसदृश अवस्थेत असलेल्या रुग्णाचा व्हेंटिलेटर बंद करणे. अशा कृती विशिष्ट अटींवर आणि न्यायालयीन देखरेखीखाली भारतात कायदेशीरपणे करता येतात..आपल्या देशातला कायदाभारतात इच्छामरणासंदर्भात संसदेने बनवलेला स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात नाही. ही संपूर्ण यंत्रणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांवर आधारित असते.कलम २१ चा विस्तार - राज्यघटनेतील कलम २१ अंतर्गत जीवन जगण्याचा अधिकार हा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. याचा अर्थ लावत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले, की जेव्हा रुग्ण पुन्हा सक्रिय होण्याची शक्यता नसते, तेव्हा त्याला सन्मानाने मरण्याचा अधिकारही याच कलमाचा एक भाग समजला गेला पाहिजे.अरुणा शानबाग केस (२०११) : हे पहिले महत्त्वाचे न्यायालयीन प्रकरण होते. परिचारिका अरुणा शानबागवर १९७३ मध्ये लैंगिक अत्याचार झाला होता. त्यानंतर ती ३७ वर्षे वनस्पतिसदृश अवस्थेत होती. न्यायालयाने त्यांच्यावरील उपचार बंद करण्यास नकार दिला, परंतु निष्क्रिय इच्छामरणासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे त्या वेळी जारी केली. यानुसार, अशा प्रकरणांसाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले.कॉमन कॉज प्रकरण (२०१८) : या ऐतिहासिक निकालात घटनापीठाने ‘लिव्हिंग विल’ या संकल्पनेला मान्यता दिली. यानुसार, कोणतीही व्यक्ती सक्षम असतानाच, ती भविष्य काळात असाध्य आजाराने ग्रासली गेली किंवा बेशुद्ध अवस्थेत दीर्घकाळ राहिली, तर आपल्यावर कोणते उपचार केले जावेत किंवा केले जाऊ नये, हे तिने स्वतः लिहून ठेवू शकते.२०२३ मधील सुधारणा : लिव्हिंग विलची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ मध्ये त्या नियमात सुधारणा केली. त्यानुसार, लिव्हिंग विल आता नोटरी, पब्लिक किंवा गॅझेटेड अधिकाऱ्यासमोर नोंदवता येते. ती डिजिटल हेल्थ रेकॉर्डमध्ये ठेवली जाते. तसेच, रुग्णालयातील प्राथमिक आणि स्पेशालिस्ट अशा दोन वैद्यकीय पथकांनी रुग्णाची स्थिती ‘अपरिवर्तनीय’ असल्याचे ठरवल्यास, उपचार बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करता येते. यामुळे आधीची गुंतागुंतीची आणि वेळखाऊ प्रक्रिया सुलभ झाली.हरीश राणाच्या निकालामागचे कारण - या निकालामागचे प्रमुख कारण म्हणजे, वैद्यकीय पथकांनी हरीशची प्रकृती ''अपरिवर्तनीय'' असल्याचे स्पष्ट केले. तो बरा होण्याची शक्यता अजिबात नव्हती. न्यायालयाने हे स्पष्ट केले, की हा निर्णय जाणीवपूर्वक जीवन संपवण्याबद्दल नसून, जिथे बरे होण्याची आशाच नाही, केवळ वैद्यकीय उपचारांद्वारे जीवन कृत्रिमरीत्या लांबवले जाते आहे, मृत्यू टाळण्यासाठी उपचार करावे लागत आहेत, अशा ठिकाणी वापरायची मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. न्यायालयाने म्हटले, की जेव्हा वैद्यकीय उपचार केवळ यातनाच लांबवत असतात, तेव्हा मानवी जीवनाची प्रतिष्ठा राखणे हे अधिक महत्त्वाचे ठरते. हरीश राणाचे प्रकरण प्रेम, करुणा, वैद्यकशास्त्र आणि विरह यांच्या संगमावरचे आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले..लिव्हिंग विललिव्हिंग विल म्हणजे एक कायदेशीर दस्तऐवज असतो. एखादी व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या सक्षम असताना ते बनवले जाते. यामध्ये ती व्यक्ती भविष्यात गंभीर आजारामुळे किंवा अपघातामुळे बेशुद्ध अवस्थेत गेल्यास आणि त्या स्थितीत तिला निर्णय घेण्याची क्षमता न राहिल्यास, तिला कोणत्या प्रकारचे वैद्यकीय उपचार द्यावेत किंवा देऊ नये, हे स्वतःच्या शब्दांत नोंदवून ठेवते. भविष्यातील आपल्या वैद्यकीय उपचारांबाबतचे हे एक प्रकारचे निर्देश असतात.उद्देश - जेव्हा रुग्ण स्वतःचे म्हणणे सांगू शकत नाही, अशा वेळी, ‘व्हेंटिलेटरवर ठेवू नका, कृत्रिम आहार देऊ नका,’ अशा त्याच्या इच्छा आधीच माहिती असाव्यात आणि त्या पूर्ण केल्या जाव्यात, हा या मागचा मुख्य उद्देश आहे. यामुळे व्यक्तीचा आत्मसन्मान राखला जातो आणि निर्णय घायचे नातेवाइकांवरील ओझे कमी होते.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, राज्य सरकारने लिव्हिंग विलची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्यात ४१७ ‘संरक्षक’ (कस्टोडियन्स) नियुक्त केले आहेत. मुंबई, पुणे, ठाणे यांसारख्या महापालिकांसह जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायत स्तरावर ही नियुक्ती करण्यात आली आहे.थोडक्यात, लिव्हिंग विल म्हणजे मृत्यूच्या वेळी आपल्याला कसे उपचार मिळावेत, यासाठी त्या व्यक्तीने आधीच लिहून ठेवलेली सूचना असते. यामध्ये, ''मी मरू इच्छितो'' असे सांगण्यापेक्षा, ‘‘जर मी बरा होण्याची शक्यता नसलेल्या अवस्थेत गेलो, तर मला फक्त यंत्रांच्या आधारे जिवंत ठेवू नका,” अशी इच्छा व्यक्त करणे अपेक्षित आहे. ही व्यवस्था व्यक्तीच्या स्वायत्ततेचा (ऑटोनॉमी) सन्मान करते. देशात याबाबत कायदेशीर चौकट तयार झाली असली, तरी सर्वसामान्यांमध्ये याबाबत जनजागृती होणे अद्याप आवश्यक आहे..डॉक्टरांचा दृष्टिकोनइच्छामरणाबाबत डॉक्टर वर्गाच्या दृष्टिकोनाचे दोन मुद्दे आहेत. एकीकडे, डॉक्टरांचे प्रशिक्षण, कार्य आणि जबाबदारी, मरणाऱ्या माणसाला वाचवण्याची असते. पण दुसरीकडे, एखादा रुग्ण फक्त यंत्रांच्याच आधाराने जिवंत असतो, त्याच्या मेंदूची कार्यक्षमता संपुष्टात आलेली असते, तेव्हा त्याच्या नातेवाइकांचे मानसिक तसेच आर्थिक हाल पाहून डॉक्टरांनाही वेदना होतात. पण अत्यवस्थ असलेल्या रुग्णाचा जीव वाचवण्यासाठी त्याला व्हेन्टिलेटर अथवा अन्य लाइफ सपोर्ट सुरू करण्यासाठी, डॉक्टरांना रुग्णाच्या नातेवाइकांची लिखित परवानगी घ्यावी लागते. मात्र दीर्घकाळ उलटल्यावरही या रुग्णाची स्थिती न सुधारल्यास, नातेवाइकांकडून तो काढण्याबाबत दबाव येऊ लागतो. अशा वेळी डॉक्टर रुग्णाच्या नातेवाइकांच्या इच्छेनुसार ती यंत्रे काढता येत नाहीत. ती यंत्रे कायदेशीर प्रक्रिया केल्याशिवाय काढणे म्हणजे कायद्यानुसार ‘पॅसिव्ह युथेनेशिया’ मानला जाऊन डॉक्टरांवर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. अशा अनेक घटनात डॉक्टरांना वादाच्या प्रसंगांना तोंड द्यावे लागल्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. पण डॉक्टरांच्या या कायदेशीर कृत्याचा अर्थ, डॉक्टरांचा इच्छामरणाला विरोध असल्याचे समाजात मानले जाते. परंतु त्याची ही खरी बाजू लक्षात घेतल्यास हा गैरसमज टळावा.अनेकदा अत्यवस्थ रुग्णाला, ‘नळ्या लावू नका,’ म्हणजे लाइफ सपोर्ट देऊ नका, असे नातेवाइकांचे म्हणणे असते. परंतु त्यासाठी रुग्णाने, त्याआधी कोणतेही ‘लिव्हिंग विल’ केलेले नसते. अशा बाबतीतही अनेकदा गैरसमज होत असतात.हरीश राणा प्रकरणातही, डॉक्टरांनी स्पष्ट वैद्यकीय मत देऊन न्यायालयाला निर्णय घेण्यास मदत केली. अशा प्रकारच्या निकालांमधून हेच दिसून येते, की डॉक्टरांना उपचार न करण्यासाठी किंवा ती बंद करण्यासाठी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी लागते आणि ती ते करतातच..कायदेशीर करण्याचे तोटे१. गैरवापराची शक्यता : वृद्ध किंवा अपंग व्यक्तींवरील ओझे कमी करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणून इच्छामरणाचा पर्याय निवडायला लावला जाऊ शकतो.२. वैद्यकीय निदानाची अशाश्वती : कधीकधी असाध्य म्हणून सोडलेला रुग्ण, क्वचितप्रसंगी बराही होऊ शकतो. पण एकदा उपचार बंद केले, की मग परत फिरता येत नाही.३. नैतिक प्रश्न : ''चांगला मृत्यू'' कोणता आणि ''वाईट जीवन'' कोणते? हे ठरवण्याचा अधिकार कोणाला आहे? हा एक गहन नैतिक प्रश्न आहे.सर्वसमावेशक कायदा - भारतात इच्छामरणाबाबतचा स्वतंत्र कायदा संसदेने लवकरात लवकर मांडायला हवा, ज्यामध्ये सर्व शक्यता, अडचणी आणि नियंत्रणे स्पष्टपणे नमूद असतील.पॅलिएटिव्ह केअरचा प्रसार - असाध्य रुग्णांसाठी वेदनाशामक आणि परिहार सेवा अधिक सुलभ करणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे रुग्णाला सन्मानाने जगता येईल आणि त्याला मृत्यूला कवटाळण्याची गरज भासणार नाही.जनजागृती - लिव्हिंग विलची संकल्पना आणि त्याचे महत्त्व सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. हरीश राणा प्रकरण भारतातील इच्छामरणाच्या कायदेशीर लढाईतील एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. याने सन्मानाने मरण्याच्या अधिकाराला बळ दिले आहे. लिव्हिंग विल आणि इच्छामरण या संकल्पना रुग्णाच्या स्वायत्ततेचा सन्मान करत असल्या, तरी या अधिकारांचा गैरवापर टाळण्यासाठी कठोर कायदे आणि नियंत्रणे आवश्यक आहेत. जिथे विज्ञान अपयशी ठरते तिथे कायद्याने मानवतेची आणि करुणेची बाजू घेतली पाहिजे, हेच या निकाल 