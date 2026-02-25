Premium|Study Room : मासिक पाळीच्या आरोग्याला घटनेचा मूलभूत हक्क म्हणून मान्यता

प्रीमियम आर्टिकल

Study Room : मासिक पाळीच्या आरोग्याला घटनेचा मूलभूत हक्क म्हणून मान्यता

Menstrual health fundamental right India : सर्वोच्च न्यायालयाने मासिक पाळीचे आरोग्य हा कलम २१ अंतर्गत मूलभूत हक्क असल्याचे जाहीर केले असून, शाळांमध्ये मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि स्वच्छ सुविधा पुरवण्याचे आदेश केंद्र व राज्य सरकारांना दिले आहेत.
अभिजित मोदे

सर्वोच्च न्यायालयाने मासिक पाळीच्या आरोग्याला घटनेचा मूलभूत हक्क म्हणून मान्यता दिल्याने भारतातील महिलां आणि किशोरी विद्यार्थिनींना शिक्षण आणि समान जीवन जगण्याचा आणखी एक महत्त्वाचा अधिकार मिळाला आहे. या निर्णयाने भारतीय नागरिकत्व केवळ राजकीय हक्कांपुरतेच मर्यादित नसून, लैंगिक आरोग्य आणि समान संधींच्या दृष्टीनेही महत्वपूर्ण झाले आहे.

