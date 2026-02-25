Premium|Study Room : मासिक पाळीच्या आरोग्याला घटनेचा मूलभूत हक्क म्हणून मान्यता

अभिजित मोदेसर्वोच्च न्यायालयाने मासिक पाळीच्या आरोग्याला घटनेचा मूलभूत हक्क म्हणून मान्यता दिल्याने भारतातील महिलां आणि किशोरी विद्यार्थिनींना शिक्षण आणि समान जीवन जगण्याचा आणखी एक महत्त्वाचा अधिकार मिळाला आहे. या निर्णयाने भारतीय नागरिकत्व केवळ राजकीय हक्कांपुरतेच मर्यादित नसून, लैंगिक आरोग्य आणि समान संधींच्या दृष्टीनेही महत्वपूर्ण झाले आहे..Premium|Study Room : १९९२ सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; सामाजिक न्याय आणि समानतेची नव्या वाट.मासिक पाळीचे आरोग्य आणि घटनेचा हक्कसर्वोच्च न्यायालयाने ३० जानेवारी २०२६ रोजी घोषित केले की, मासिक पाळीचे आरोग्य हे भारतीय घटनेच्या कलम २१ अंतर्गत जीवनाचा हक्क आणि वैयक्तिक गोपनीयतेचा अविभाज्य भाग आहे. कारण मासिकपाळीचे निरोगी व्यवस्थापन, स्वच्छता आणि लाज टाळणे हे मानवी सन्मान, समानता आणि आरोग्याशी जोडलेले मूलभूत तत्त्वे आहेत.म्हणून कोर्टाने ते मूलभूत हक्क म्हणून मान्य केले..शाळा–विद्यालय पातळीवर सूचनाया ऐतिहासिक निकालात न्यायालयाने सर्व केंद्र आणि राज्य सरकारांना स्पष्ट दिशादर्शक दिले आहेत. सर्व सहाय्यित आणि अनुदानित शाळा–महाविद्यालयात प्रत्येक मुलीला विनामूल्य सॅनिटरी नॅपकिन्स, वेगळे स्वच्छ शौचालय आणि पाणीपुरवठा अश्या सोयी उपलब्ध कडून देण्याचे आदेश दिले आहेत. शाळांना शिक्षकांना संवेदनशीलता आणि मासिक स्वच्छता (पीरियड्स) याबाबत शिकवण्यासाठी शैक्षणिक साहित्य आणि व्यवस्था उभी करण्याचे आदेश दिले आहेत..Premium|Study Room : १९९२ सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय; सामाजिक न्याय आणि समानतेची नव्या वाट.शिक्षण आणि समानतान्यायालयाने स्पष्ट म्हटले की, मासिकपाळीच्या वेळी स्वच्छता, आरोग्य आणि सुविधांच्या अभावामुळे मुलींची शाळेत उपस्थिती कमी होते, त्यांना दुर्लक्ष आणि त्रास होतो, ज्यामुळे त्यांचा शिक्षणाचा हक्क धोक्यात येतो. या निकालात कलम २१ (जीवन आणि सन्मानाचा हक्क), कलम १४ (समानतेचा हक्क) आणि कलम २१-ए (मोफत शिक्षणाचा हक्क) एकत्र वापरून मासिक आरोग्य हा फक्त वैयक्तिक विषय नसून सार्वजनिक आणि घटनात्मक हक्क असल्याचे सिद्ध केले आहे.सरकारला तिन महिन्यात अहवाल सादर करावा लागणार!प्रत्येक राज्याच्या शिक्षण विभागाला सूचना उल्लंघन झाल्यास शाळांच्या मान्यता रद्द करण्याचा आणि नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार दिला आहे. कोर्टाने सांगितले की, पैशाच्या अभावाचे कारण देऊन या व्यवस्था राबवण्यास टाळू नये, कारण सरकारची जबाबदारी गरीबीमुळे संपत नाही. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी हा निर्णय वेगाने, शिस्तीने आणि पारदर्शकपणे अंमलात आणावा, यासाठी तीन महिन्यांत सुधारित खात्री आणि अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे..महिला आरोग्य, लैंगिक न्याय आणि सामाजिक जागृतीया निकालाने सांगितले की, मासिकपाळी ही गोपनीयता, काळजी आणि सामाजिक विषय असल्याने त्यासाठी स्वच्छ सुविधा व जागृती देणे हे राज्य आणि समाजाचे संयुक्त कर्तव्य आहे. भारतात अजूनही अनेक गावांत मुलींना मासिकपाळीच्या दिवशी शाळा सोडून घरी राहावे लागते; या असमानतेविरुद्ध फक्त कायद्याने नाही, तर शिक्षण आणि सांस्कृतिक संवादानेही लढा द्यावा असे सांगितले आहे.भविष्याच्या दृष्टीने भारताची वाटचालया निर्णयामुळे भारतातील मुलींना स्वस्थ, सुरक्षित आणि अभिमानाने शिक्षण घेण्यास मदत होईल, अशी आशा आहे. सरकारी निधी, सामाजिक मोहिमा आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारी यांच्या मदतीने मासिक स्वच्छतेच्या सुविधा देशभर पोहोचवणे हा पुढचा मुख्य टप्पा आहे, आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने तो घटनात्मक आधारावर सुरू झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.