Premium|Aravalli mining controversy : संवर्धन आणि विकासाचा संघर्ष

निसर्गाचे मूल्य आकडेवारीत किंवा उंचीमध्ये मोजता येत नाही, यात शंका नाही. अरावलीच्या संरक्षणासाठी इथे हजारो वर्षं वास्तव्य असलेल्या स्थानिकांच्या संमतीने आणि शास्त्रीय संशोधनाचा आधार घेऊन आराखडा करायला हवा.भारताच्या उत्तर भागात वसलेली अरावली (पर्वतरांग) सध्या वादाच्या भोवऱ्यात आहे. गुजरातपासून राजस्थान, हरियाणा आणि दिल्लीपर्यंत सुमारे ७०० किलोमीटर पसरलेले हे पर्वत उत्तर भारताची जीवनवाहिनी आहेत. पृथ्वीवरील सर्वात प्राचीन पर्वतरांगांपैकी असलेल्या अरावलीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने देशभरात गदारोळ चालू आहे. या वादाचे अनेक पैलू आहेत, ते म्हणजे पर्यावरण, कायदा, अर्थकारण आणि स्थानिक लोकांचे भवितव्य. .गेली अनेक दशकं इथे दगडखाणी कार्यरत आहेत. काही कायदेशीर आहेत, तर अनेक अवैध. राजस्थान आणि हरियाणात संगमरवर, ग्रॅनाइट आणि इतर खनिजांचे खाणकाम होते. यात जंगल आणि नैसर्गिक चढउतार नष्ट होतात, पाणी प्रदूषित होते आणि हवेत अतिसूक्ष्म कण पसरत आहेत. हरियाणा सरकारने २०१८ मध्ये अरावलीच्या भागाचा स्वतःची व्याख्या वापरुन ‘फॉरेस्ट’ वर्गीकरण केले. पण यात वास्तवाचा विचार नव्हता. इथे प्रामुख्याने झुडपी जंगले आहेत आणि वृक्षाच्छादनाची घनता जेमतेम १० टक्के ते २० टक्के आहे. नवीन वर्गीकरणामुळे मोठा भाग खाणकाम आणि बांधकामासाठी खुला झाला असता आणि हरियाणाचा काळा तितर आणि काळवीटचा अधिवास धोक्यात आला असता. २०२२ मध्ये न्यायालयाने हरियाणा सरकारच्या ‘अरावली वन’ वर्गीकरण बदलण्याच्या प्रयत्नाला नकार दिला. ते म्हणाले की, अरावलीला वन म्हणून संरक्षित करणे आवश्यक आहे, अन्यथा पर्यावरणीय संकट येईल. राजस्थानात बेकायदा खाणी मोठ्या प्रमाणात सक्रिय आहेत आणि अतिक्रमण वाढत चालले आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने २००४मध्ये अरावलीत खाणकाम बंद करण्याचे आदेश दिले, पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. २०१८ मध्ये, एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने हरियाणा आणि राजस्थान सरकारांना इशारा दिला. आजपर्यंत प्रत्येक राज्याने अरावली पर्वताची स्वतंत्र व्याख्या केली होती. निश्चित तांत्रिक व्याख्या नसल्यामुळे पर्वतांचे रक्षण करणे आणि बेकायदा खाणकामावर बंदी घालणे अवघड होते. .Premium|Gold Investment : सोन्यामध्ये नियमित गुंतवणूक यापुढेही फायदेशीर!.यामुळे नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अरावली पर्वताची नवी तांत्रिक व्याख्या स्वीकारली आहे. सभोवतालच्या जमिनीपासून जिथे किमान १०० मीटर किंवा जास्त उंची असेल त्यालाच ‘अरावली पर्वत’ मानले जाईल, असे न्यायालयाने आदेश दिले. जर १०० मीटर उंचीच्या दोन टेकड्या एकमेकांपासून ५०० मीटरच्या अंतरात असतील, तर तेही ‘अरावली’म्हणून ओळखले जातील. खंडपीठ म्हणाले की, पूर्ण बंदी केली की काही स्थानिक माफिया सक्रिय होतात, आणि म्हणून पर्यावरण मंत्रालयाने शाश्वत खाणकामासाठी आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत.यात शास्त्रीय आधारावर खाणकामाचे क्षेत्र निश्चित केले जाईल. जोपर्यंत हा आराखडा मंजूर होत नाही तोपर्यंत नवीन खाणकाम किंवा नूतनीकरण मंजूर केले जाणार नाहीत. न्यायालयाने म्हटले आहे की,नव्या व्याख्येअनुसार कायदेशीरदृष्ट्या वैध टेकड्या आणि पर्वतरांगा निश्चित करण्यासाठी संपूर्ण अरावली प्रदेशाचे सर्वसमावेशक भौगोलिक नकाशे तयार केले जावेत..वादाचा मुद्दाआता वादाचा मुद्दा असा आहे की केवळ उंचीच्या आधारावर पर्वताचे महत्त्व ठरवणे योग्य आहे का? आरावलीच्या आखूड टेकड्या आणि झुडपी जंगले नवीन परिभाषेत बसत नाहीत. हा भाग संरक्षणाच्या कचाट्यातून बाहेर पडतो, त्यामुळे इथे खाणकामाचे पेव फुटू शकते ही भीती आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या मते नवीन व्याख्या पारदर्शकता आणण्यासाठी आहे, खाणकाम केवळ ०.१९ टक्के भागातच केले जाईल आणि तेही नियमांनुसार, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. नवीन खाणींना परवानगी देताना पर्यावरणाचा विचार केला जाईल, असेही त्याने म्हटले आहे. पण राज्य सरकार असो वा स्थानिक प्रशासन, दोघेही नियमांची अंमलबजावणी करण्यात किती कमी पडतात, याचे पुरावे देण्याची गरजच नाही. अरावलीत आढळणारे खनिज, सांगमरावर आणि दगड यांना अर्थव्यवस्थेत बाजारभाव आहे, मागणी आहे. नवीन व्याख्येमुळे ही मौल्यवान संसाधने हाती लागतील की नाही, या चिंतेत असलेला एक गट आहे, तर अरावली पर्वतरांगेचे पर्यावरणीय मूल्य धोक्यात आल्याची चिंता करणारा विरोधी गट आहे. ‘पर्यावरणवाद्यां’ना माणसांपेक्षा पशू-पक्ष्यांची जास्त काळजी असते, असा आरोप नेहमीच होतो. पण अर्थव्यवस्थेत अनेक पर्याय आहेत, मात्र ‘अरावली’ (पर्वतरांग)एकच आहे. या पर्वतरांगेतून अनेक अमूल्य परिसेवा मिळत आहेत. इथल्या दाट जंगलातून कार्बन शोषण होते, उतारावर भूजल पुनर्भरणा होतो, पश्चिमेच्या वाळवंटाला पूर्वेकडे सरकण्यापासून हे पर्वत रोखतात, वनस्पती आणि प्राण्यांना इथे अधिवास आणि खाद्य मिळते, दगडाची झीज होऊन मातीला खनिजे आणि पोषणद्रव्ये मिळतात. राजस्थानात अरावलीच्या भोवती अनेक देवराया आहेत. स्थानिक भाषेत त्याला ओरण म्हणतात. इथल्या समाजाने हजारो वर्षे रखलेल्या या रानात जनुकीय वैविध्य जपले जाते. अशा अनेक परिसेवा आरावली पर्वतरांग विनामूल्य आणि अथकपणे देत आहे. या परिसेवा दिसून येत नाहीत की, त्यांना बाजारभावही नाही. खाणकाम आणि उत्खनन वाढत गेले तर काही परिसेवा कमकुवत होतील आणि काही संपुष्टात येतील. त्यामुळे खरा प्रश्न आहे की, खनिज आणि दगड घेऊन अर्थव्यवस्था अधिक बळकट करायची का इथल्या परिसेवा अबाधित ठेवून मानवी भवितव्य जपायचे?.विकास का संवर्धन, हा वाद नवीन नाही. पण निसर्गसंपन्न भागात विकास कसा असावा, यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. इथल्या परिसेवांचे आणि संसाधानांचे मूल्यांकन (नॅचरल रेसोर्स अकाऊंटिंग) केले तरच त्याचे संवर्धनमूल्य स्पष्ट होईल. गेल्या महिन्यात आम्ही ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’च्या शास्त्रज्ञांकडून मुळा-मुठाच्या पाणलोट क्षेत्राचे असे मूल्यांकन केले. या क्षेत्राचे आर्थिक मूल्य सुमारे एक लाख ३० हजार कोटी रुपये आहे, आणि इथून सुमारे ५००० कोटी रुपयांच्या परिसेवा मिळतात. आता इथे जर खाणी आणि बांधकाम झाले तर या परिसेवा नष्ट होतील आणि प्रशासनाला पर्यायी सेवा पुरविण्यासाठी ५० हजार कोटी रुपये खर्च येईल. या उलट हे क्षेत्र सुरक्षित ठेवण्याचा खर्च अत्यल्प आहे. मुळा-मुठा पाणलोट क्षेत्र संवर्धनचे हे खरे मूल्य आहे. अरावलीचा वाद केवळ कायदेशीर व्याख्येपुरता नाही, तर भावी पिढ्यांचा, त्यांच्या शेतीचा आणि अर्थव्यवस्थेच्या अस्तित्वाचा मुळाशी असलेला प्रश्न आहे. निसर्गाचे मूल्य आकडेवारीत किंवा उंचीमध्ये मोजता येत नाही, यात शंका नाही. अरावलीच्या संरक्षणासाठी इथे हजारो वर्ष वास्तव्य असलेल्या स्थानिकांच्या संमतीने आणि शास्त्रीय संशोधनाचा आधार घेऊन आराखडा करावा लागेल, अन्यथा हे क्षेत्र उजाड व्हायला वेळ लागणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 