Premium|Folk Culture Tatika Song : बेडगच्या मरगाई यात्रेत ताटिकेचे सोंग; राक्षसी नव्हे, ताडकावनाची राणी आणि लोकसंस्कृतीची मातृदेवता

संजीव भागवत - sanjeev.bhagwat@esakal.com'अरे सेनापती, या उत्तर दिशेतून शत्रूप्रवेश झाला तर काय विलाज करशील रे!'... सेनापती उत्तर देतो, 'सरकार, या उत्तर दिशेतून शत्रूप्रवेश होऊन आपणास काही करणार नाही. यासाठी तीरांची कैची, केवळ बाणांचा कोट केला आहे. या ठिकाणी वायूदेखील प्रवेश होणार नाही. त्यामुळे शत्रू काही करणार नाही महाराज!'महाराणी ताटिका सेनापतीला दुसरा एक प्रश्न विचारते, 'अरे सेनापती, आपली सेना कोणकोणत्या विद्येत तयार आहे रे?' त्यावर सेनापती उत्तरतो, 'आपली सेना अस्त्रात तयार आहे, शस्त्रात तयार आहे, वायूचक्रात तयार आहे, अग्निचक्रात तयार आहे... जशी आकाशात विद्युल्लता चमकते, याचप्रमाणे आपली सेना चमकत आहे महाराज!'हा संवाद कोणत्या पौराणिक वा पारंपरिक नाटकातील नव्हे; तर तो आहे, सांगली जिल्ह्यातील मिरजजवळ असलेल्या बेडग या गावातील मरगाई यात्रेत काढल्या जाणाऱ्या ताटिका सोंगातील. ताडाच्या वनाची राणी म्हणून जिची ओळख आहे, ती महाराणी ताटिका (त्राटिका किंवा ताडका) हिच्या राज्यकारभाराची आठवण करून देणारे आणि तिचा गौरव करणारे सोंग असते. तिचा आपले सेनापती, प्रधान आदींसोबत झालेला हा संवाद सोंगातून मांडला जातो. हा संवाद महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक इतिहासामध्ये ताटिकेची प्राचीन ओळख आणि तिचा वारसा अधोरेखित करतो. बेडग गावाने ताटिकेचा हा वारसा लोकसंस्कृतीच्या माध्यमातून शेकडो शतकांपासून जपला आहे..बेडग गावातील प्राचीन देवता मरगाईच्या यात्रेत हे ताटिकेचे सोंग काढले जाते. हे सोंग म्हणजे ताटिकेचा राज्यकारभार, तिचे सैनिक, घोडदळ, वनातील नाचणारा मोर आदी सर्व चित्र या सोंगातून उभे केले जाते. यात्रेला उपस्थित नागरिक ताटिकेच्या त्या राज्यातील इतिहासात आपल्याला विसरून जातात, इतके प्रभावी सोंग केले जाते.पाडव्यानंतर येणारा पहिला मंगळवार अथवा शुक्रवार हा दिवस निश्चित करून ताटिका सोंगासह येथील यात्राही ठरते. मरगाई म्हणजेच महाराष्ट्राच्या प्रत्येक गावाबाहेर, चौरस्त्यावर असलेली ग्रामदेवता मरिआई. तिला काली, महाकाली, धुरपता, मरिअम्मा, रेणुका आदी नावाने ओळखले जाते. शाक्तपंथाची ही मूळ देवता.चैत्राच्या पाडव्यापासून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात; मात्र देवतांच्या विविध ठिकाणी होणाऱ्या यात्रांमधून त्यांचा गौरव करणारे अनेक उत्सव साजरे होतात. विशेषत: शाक्तपंथाचा वारसा असलेल्या शिव आणि शक्ती देवतांचा हा उत्सवाचा काळ असतो.बेडगमध्ये गावाबाहेर मूळ मरगाईचे मंदिर आहे. धनगर समाजाकडे त्याचे व्यवस्थापन आहे. गावात मोठ्या वडाजवळील मांग वस्तीतही मरगाईचे मंदिर आहे. तेही मूळ मंदिर असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. गावातील मरगाईसमोर यात्रेदरम्यान शेकडो पशूबळी दिले जायचे. त्यातील रक्ताचा पाट या मांग वस्तीतील मरगाई देवीपर्यंत येत असे. एकदा संत गाडगे महाराजांचे या गावात कीर्तन झाले आणि तेव्हापासून मुख्य मंदिरासमोर बळी देण्याची प्रथा बंद झाल्याचे प्राचार्य राजेंद्र नागरगोजे सांगतात..मरगाई ही ताटिकेचे प्रतिरूप असल्याचे समजून तिची मातृदेवता म्हणून पूजा होते. गावातील माहेरवाशिणी मुली तिला साडीचोळी, बांगड्या अर्पण करून तिची ओटी भरतात. तिची पूजा करतात. ताटिकेच्या सोंगासाठी आणलेल्या १२ साड्या या याच माहेरवाशिणींच्या असतात. ताटिकेचे हे सोंग करण्याची परंपरा पूर्वी सुतार समाजाकडे होती. त्यानंतर मराठा आणि आता येथील वंजारी समाजाकडे आहे. हा समाज ताटिकेचा वारसा अत्यंत निष्ठेने आणि पूर्वापार चालत आलेल्या परंपरा, संकेतांना बाधा येणार नाही, अशा पद्धतीने सांभाळत आहे.ताडाच्या वनाची राणी ताटिका हिचे मूळ बिहारमधील बक्सर आदी भागात सांगितले जात असले तरी प्राचीन काळी बेडगशेजारी असलेल्या दंडोबाच्या डोंगराचा हा भाग त्या वनाशी संबंधित असावा. त्यामुळेच त्याची बीजे येथील भूमीत रुजली असल्याने ताटिकेचे सोंग बेडगमध्ये शतकानुशतके सुरू असावे.मरगाईच्या यात्रेच्या पहिल्या दिवशी गावातील धनगर समाज रात्रभर ओव्यांचा कार्यक्रम करतो. त्याच दिवशी मरगुबाई मंदिराला लोटांगण, दंडवत घालण्याचा नवस फेडला जातो. दरम्यान, आंबिलाचा नैवेद्य दाखवून तो मंदिर परिसरात शिंपण्याचा एक अनोखा कार्यक्रम होतो. त्या वेळी आंबिलाचे फेरे होतात. या आंबिलाचेही गावातील मानकरी असतात. यात सर्वच बारा बलुतेदार सहभागी असतात. विशेष म्हणजे, बेडग गावातील सगळ्याच माहेरवाशिणी मंदिरात आंबिल शिंपण्याच्या कार्यक्रमासाठी आवर्जून उपस्थित असतात..आंबिल शिंपल्यानंतरच ताटिकेच्या सोंगाची तयारी होते. सोंगात सहभागी होणारे सर्व कलावंत, मानकरी मंदिरात येऊन देवीचे दर्शन घेतात आणि तिथून सोंगाची सुरुवात होते. सोंग सजवणे, रंगकाम करणे, ज्या लाकडी मरगळीवर सोंगातील कलावंत उभे राहतात त्या बांधण्यासाठीची तयारी केली जाते. सोंगात ताटिकेचे अक्राळविक्राळ रूप दाखविण्यासाठी तसा मुखवटा तयार केलेला असतो. लाकडी मरगळीपासून सुमारे २५ फूट उंचीवर उभ्या राहणाऱ्या ताटिकेच्या उंचीनुसार मोराचा पिसारा, गोलाकारमध्ये बारा लुगड्यांची सजावट असते. मागील वर्षी दक्षिणेत आलेल्या ‘कांतारा’ सिनेमातील पात्राप्रमाणेच ही ताटिकेची सजावट असते. सुमारे ४५ किलो वजनाचा मोरपिसारा आणि इतर सजावट असते. ते वजन घेऊन ताटिकेचे सोंग करणारा कलावंत येथील चार चौकांमध्ये सभा करत हे सोंग काढत असतो. ताटिकेचे हे सोंग सध्या परशुराम नागरगोजे करतात. सेनापतीचे काम प्रकाश नागरगोजे करतात. प्रधानासह घोडेस्वार, सैनिक, दिवटी घेऊन चालणाऱ्यांमध्ये गावातील अनेक कलावंत, वाजंत्री सहभागी असतात.गावाबाहेरील मरगाई देवीपासून रात्री मशालींच्या उजेडात निघालेले हे सोंग गावातील प्रत्येक चौकात ताटिकेच्या राज्यकारभाराची आठवण करून देण्यासाठी सभा घेते. सभेमध्ये ताटिका आरोळी देत आपल्या सेनापती, प्रधानजी यांना आपल्या राज्याच्या सुरक्षेपासून आपल्या वनाची, नागरिकांची काळजी घेणारे प्रश्न विचारते. आपल्या राज्याच्या सुरक्षेसाठी कोणती तयारी आहे, आपल्यापेक्षा इतर कोणते राज्य वरचढ अथवा श्रेष्ठ आहेत, असे अनेक प्रश्न असतात. शेवटी हे सोंग मरगाई मंदिराजवळ पोहोचते. सभा सुरू असतानाच एक ‘मानवाचं कारटं’ (सोंगात असलेला उल्लेख) मध्येच येते आणि ताटिका, तिच्या सैन्यासोबत युद्ध करून तिचे सर्व साम्राज्य उद्ध्वस्त करते. तिथेच या सोंगाची समाप्ती होते..ताटिका आणि तिचा संघर्ष हा रामायणाशी जोडला जात असला तरी त्याचे लोकपरंपेत वेगळे संदर्भ मिळतात. राक्षसी म्हणून तिची प्राचीन साहित्यात नोंद आहे; मात्र बहुजन समाजातील एक मातृदेवता म्णून तिची महिला ओटी भरून पूजा करतात. मरिआई, भूमातेप्रमाणेच तिला लोकपरंपरेत आदराचे स्थान आहे. हे स्थान अजूनही समाजमनात अढळ असल्याची साक्ष बेडगमधील हे सोंग देते. मातृसत्ताक परंपरेच्या ऱ्हासाची सुरुवातच ताटिकेच्या नंतर सुरू होऊन देशात पुरुषसत्ताक परंपरा बळकट झाल्याचे अभ्यासकांना वाटते. यामुळे आपोआपच ताडाच्या वनाची राणी ही भूमाता, मरगाई, मरगुबाई म्हणून पुजली गेली असावी. त्यामुळे बेडग गावातील ताटिकेच्या सोंगाकडे केवळ ती राक्षसी होते म्हणून पाहिल्यास तिचे प्राचीन स्त्री-राज्यकर्ती, निसर्गरक्षक आणि स्त्रीसत्ताक राणी म्हणून शेकडो वर्षांपासून लोकसंस्कृतीची जननी म्हणून असलेले योगदान नजरेआड होईल. ताटिका ही मुळातच एक कुशल संघटक आणि प्रशासक होती. आपल्या राज्यातील जल, जमीन, जंगल याचे रक्षण करणारी ती ताडकावनाची राणी होती. प्रसंगी स्वतः रणांगणात उतरून बाह्य शक्तींशी लढा देणारी ही राणी अफाट शारीरिक आणि मानसिक बळाचे प्रतीक असल्याचे दाखले प्राचीन ग्रंथही देतात. त्यामुळे बेडग येथील ताटिकेच्या सोंगाकडे लोकसंस्कृतीचा एक वारसा म्हणून पाहणेच उचित ठरेल.. 