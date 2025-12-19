Premium|Study Room : इंडिगो व भारतातील विमान सुरक्षा संकटाची सुरुवात कशी झाली?

५ डिसेंबर २०२५ रोजी भारतातील हवाई वाहतूक पूर्णपणे विस्कळीत झाली. इंडिगोने देशभरातील मोठ्या प्रमाणात उड्डाणे रद्द केली आणि हजारो प्रवासी विमानतळांवर अडकून पडले. अनेकांना हॉटेल्स, वाहतूक आणि इतर तातडीच्या खर्चांसाठी अतिरिक्त रक्कम मोजावी लागली. हवामान किंवा तांत्रिक कारणांमुळे उड्डाणे रद्द होणे सामान्य असते, परंतु यावेळी कारण वेगळे होते, पायलटांच्या कामकाजाच्या वेळेचे नियोजनच कोलमडले होते.या गोंधळात नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने अचानक घोषणा केली की, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) म्हणजेच पायलटांच्या कामकाज आणि विश्रांती वेळेचे नियम तात्पुरते स्थगित केले जात आहेत, ‘ऑपरेशन्स स्थिर करण्यासाठी.’ त्याआधी DGCA ने पायलटांनी सहकार्य करावे असे आवाहन केले होते. या दोन्ही निर्णयांनी तज्ज्ञांमध्ये चिंता निर्माण केली. प्रवासी सुरक्षेपेक्षा व्यावसायिक सोयीला प्राधान्य दिले जात आहे का?.विश्रांतीबाबतचे नियम इतके महत्त्वाचे का आहेत?FDTL नियमांचे उद्दिष्ट साधे आहे की, पायलट पुरेशा विश्रांतीनंतरच विमान उडवतील याची खात्री करणे. थकवा हा जागतिक स्तरावर ओळखलेला जोखीम घटक आहे. तो लक्ष कमी करतो, प्रतिक्रिया मंदावतो आणि चुका करण्याची शक्यता वाढवतो. म्हणून जगभरातील विमान सुरक्षाव्यवस्थेत कामकाजाच्या वेळेवर निर्बंध ही मुख्य बाब असते.भारतानेही २००७ मध्ये यासाठी कडक नियम तयार केले होते. परंतु विमान कंपन्यांच्या आक्षेपानंतर २००८ मध्ये हे नियम स्थगित करण्यात आले. या निर्णयाला पायलट्सने बॉम्बे हायकोर्टात आव्हान दिले. कोर्टाने सरकार आणि DGCA ची कानउघडणी करत म्हटले की, पायलट कमी असतील तर उड्डाणांची संख्या कमी करणे हा मार्ग असून पायलटच्या कामाच्या वेळा वाढवणे हा मार्ग नव्हे. मात्र पुढे कोर्टाने स्वतःचा निर्णय बदलला आणि नियम क्षिथिल करण्यात आले. यामुळे अंमलबजावणी अनिश्चित झाली आणि त्याची पुनरावृत्ती २०२५ मध्ये दिसली..Premium|Indigo Airlines Crisis : नियमन ‘अधांतरी’.२०२५ मध्ये परिस्थिती हाताबाहेर कशी गेलीनवीन FDTL नियम १ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होणार होते. इंडिगो आणि DGCA ला याबद्दल एक वर्षाहून अधिक काळ माहिती होती. तरीही पायलटांची संख्या वाढवणे, वेळापत्रके पुन्हा आखणे किंवा व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी आवश्यक पावले घेतली गेली नाहीत असे दिसते. जेव्हा नवीन नियम खरोखर लागू झाले, तेव्हा विमान कंपनीकडे पुरेसे पायलट नव्हते आणि मोठ्या प्रमाणात फ्लाइट्स रद्द कराव्या लागल्या.यामागे २०२२ मधील DGCA चा आणखी एक नियमही कारणीभूत ठरला. या नियमानुसार विमान कंपन्यांकडे प्रति विमान ‘किमान तीन सेट्स क्रू’ असणे आवश्यक होते. परंतु प्रत्यक्षात हे प्रमाण पुरेसे नसते. तज्ज्ञांच्या मते, घरगुती उड्डाणांसाठी सहा सेट्स पायलट लागतात आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणांसाठी त्याहून अधिक. तरीही अनेक कंपन्या किमान क्रूवरच काम करत राहिल्या. इंडिगो सर्वात मोठी ऑपरेटर असल्यामुळे त्याचा फटका अधिक बसला.जेव्हा प्रणाली कोलमडायला लागली, तेव्हा DGCA ने पायलट्सना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आणि मंत्रालयाने FDTL नियमच स्थगित केले. नियम १० फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत थांबवण्यात आले. मात्र प्रश्न असा आहे की, एक वर्षापेक्षा जास्त काळ जुन्या नियमांचे पालन न करणारी विमान कंपनी दोन महिन्यांतच सर्व सुधारणा कशी करणार?.मोठी समस्या : कमकुवत सुरक्षा मानांकनेया संपूर्ण घटनेने भारतातील विमान सुरक्षेच्या देखरेखीबाबतची जुनी चिंता पुन्हा समोर आणली. २००६ मध्ये आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान संघटना (ICAO) ने भारताला स्वतंत्र आणि मंत्रालयापासून स्वतंत्र अशी सुरक्षा नियामक संस्था तयार करण्याची शिफारस केली होती. परंतु हे पाऊल कधी उचलले गेले नाही.२०२५ मधील घडामोडींनी ICAO च्या सूचनेची गरज पुन्हा सिद्ध केली. संकटाच्या वेळी नियम काटेकोरपणे लागू करण्याऐवजी मंत्रालय आणि DGCA यांनीच नियम स्थगित केले. यामुळे नियामक स्वायत्ततेबद्दल आणि सुरक्षा मानकांच्या गंभीरतेबद्दल प्रश्न निर्माण झाले.पूर्वीच्या दुर्घटनांपासून शिकले गेले नाही?२०१० पासून भारतात तीन मोठ्या विमान दुर्घटना झाल्या. मंगलोर, कोझिकोड आणि अहमदाबाद (एअर इंडिया एक्सप्रेस). या प्रकरणांमध्ये पायलट थकवा, कार्यभार आणि व्यवस्थात्मक त्रुटी या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. अशा दुर्घटनांनी प्रणाली अधिक मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित होते. तरीही इंडिगो संकटावरील प्रतिक्रिया पाहता भारताने भूतकाळातील धडे पूर्णपणे आत्मसात केल्याचे दिसत नाही..Premium|Time Bank : आयुष्याच्या संध्याकाळची सुरक्षा.पुढे काय होणार?इंडिगो व्यवस्थापनाचे म्हणणे आहे की, १० ते १५ दिवसांत ऑपरेशन्स सामान्य होतील. परंतु पायलटांची कमतरता अचानक कशी दूर होणार, हा मोठा प्रश्न आहे. उड्डाणे पुन्हा सुरू करण्याच्या दबावाखाली पायलटांवर अधिक कामाचा ताण येईल का? अशी चिंता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.या घटनेने प्रवाशांच्या हक्कांतील उणिवाही उघड केल्या आहेत. रद्द झालेल्या फ्लाइट्सचे परतफेड मिळाली तरी हॉटेल्स, ट्रान्सपोर्ट, किंवा इतर खर्चाचे नुकसान भरपाई कोण देणार, यावर स्पष्ट नियम नाहीत..ही घटना भारतासाठी इतकी महत्त्वाची का आहे५ डिसेंबरचा गोंधळ हा फक्त एका विमान कंपनीचा प्रश्न नाही. तो भारतातील विमान प्रणालीतील खोल समस्या समोर आणतो. सुरक्षेसाठी आवश्यक असलेले नियम एका दिवसात स्थगित केले जाऊ शकतात; विमान कंपन्या पुरेशा पायलटशिवाय काम करू शकतात आणि देखरेख संस्था परिस्थितीशी लढण्याऐवजी त्यातच प्रवाहासोबत जाते.विमान सुरक्षा ही विश्वासावर आधारित असते. विमानाची देखभाल योग्य आहे, पायलट विश्रांत आहेत आणि नियामक कठोरपणे नियम अंमलात आणतात, या सर्वांवर प्रवासी विश्वास ठेवतात. जेव्हा व्यावसायिक हित सुरक्षेवर वरचढ ठरते, तेव्हा हा विश्वास तुटू लागतो.भारताचे विमान वाहतूक क्षेत्र वेगाने वाढत आहे, परंतु वाढीसोबत सुरक्षा मानकेही मजबूत असणे आवश्यक आहे. थकवा नियम अपरिवर्तनीय असले पाहिजेत. पायलट्सची भरती ही विमान ताफ्याच्या वाढीस अनुरूप असली पाहिजे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नियमन हे विज्ञान आणि सुरक्षेवर आधारित असले पाहिजे, सोयीसाठी ते बदलले जाऊ नये.या मूलभूत सुधारणांशिवाय, आगामी काळात आणखी एक संकट किंवा आणखी एखादी गंभीर दुर्घटना प्रणालीला पुन्हा असुरक्षित स्थितीत आणू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.