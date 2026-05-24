Premium|Milind Shinde Popatwale Singer : 'पर्याय नसून अपरिहार्य कसे व्हावे?' अंतिम यादीतून नाव बाद होणाऱ्या प्रत्येक कलाकाराची अंतर्मुख करणारी गोष्ट

दोन वेळा चान्स हुकला...फार वाईट वाटत होतं… अतिशय चांगल्या भूमिका आपल्या हातून सुटल्या.गजेंद्र अहिरे 'पांढर' नावाचा सिनेमा करत होता. अतिशय अप्रतिम कथानक असलेला आणि त्यातली मध्यवर्ती भूमिका कुणालाही करावीशी वाटावी अशीच… पण काही कारणानं माझा चान्स हुकला… कारण त्या वेळी मी तितका लोकांना माहीत नाही. असं असावं असा मी माझा समज करून घेतला आणि पाहू नंतर म्हणून विषय सोडला (?) पण नंतरचा बराच काळ एक चांगली व्यक्तिरेखा निसटली याचं शल्य राहिलं…दुसरा चान्स 'इंडियन मॅजिक आय' ही संस्था 'पिंपळपान' या शीर्षकांतर्गत अनेक कादंबऱ्या, नाटकांना ती मालिकांच्या रूपात आणत होती. त्यातली एक कादंबरी गजेंद्रच्या वाट्याला आली. अरुण साधू यांची 'त्रिशंकू' दलित चळवळीत असलेल्या पण समाजासाठी काही भरीव न करता आलेल्या स्वत:चाच स्वार्थ, स्वत:चंच जग कोरत बसलेल्या तीन तरुणांची ही कथा. त्यातली एक महत्त्वाची आपल्याला मिळावी असं वाटे. त्यात मी काम केलं, पण हवी ती व्यक्तिरेखा मिळाली नाही….Premium|Vijay Tendulkar and Milind Shinde : 'शांतता कोर्ट चालू आहे'पासून 'सखाराम'पर्यंत; विजय तेंडुलकरांच्या मायेने घडलेला मिलिंद शिंदेचा रंगप्रवास.काळ अगदी सुरुवातीचा आणि अशा दोन महत्त्वाच्या भूमिका ओंजळीत आल्याच नाहीत पराभूत वाटायचं फार…तुमचं विचार केला जातो… नावाची चर्चा केली जाते, पण अंतिम यादीत तुमचं नाव नसतं. तुमच्या नावावर संमती होत नाही. तुम्हाला कन्सिडर केलं जात नाही, याची वेगळीच वाळवी बराच काळ पोखरत राहिली… आत…काय, करायला काय हवं ?काय केलं म्हणजे पर्याय नसून अपरिहार्य होऊ ?त्यासाठी कसे प्रयत्न करायला हवेत… ?मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न सुरू झाला…एक धांडोळा निघाला…मग नेहमीप्रमाणे गजेंद्रनंच एक सिनेमा आणला,तद्दन व्यावसायिक सिनेमा… 'हाऊसफुल्ल' मला तो सिनेमा फार रुचला नव्हता. नाही. आणि खात्रीपूर्वक सांगावसं वाटतं की गजेंद्र अहिरेलाही त्याची ही कलाकृती आवडली नसावी.भरत जाधव, वर्षा उसगावकर, वृंदा अशी मंडळी या सिनेमात होती… यात गजेंद्रनं मला एक गाणं गायला लावलं... अवधूत गुप्ते आणि मी (?) ड्युएट गायलो आम्ही.हे एक नवीनच त्रांगडं होतं.मिलिंद शिंदे नावाचे 'पोपटवाले'आधीच नावाजलेले गायक होते. त्यात मीही गायला (?) सुरुवात केली.सुरुवातीची बरीच वर्षे मला हे समीकरण तोडण्यासाठी द्यावी लागली की मी तो पोपटवाला मिलिंद शिंदे नाही, मी वेगळा आहे… बरं वेगळा आहे म्हणजे काय ? त्यांची बेरीज अजूनही कधी कधी लागत नाही. कारण आनंद शिंदे – मिलिंद शिंदे हे इतके लोकप्रिय गायक आहेत. त्यांच्या छायेतून बाहेर यायला बराच काळ गेला.तुम्ही ते ‘पोपटवाले’ मिलिंद शिंदे का ?याला बराच वेळा सामोरा गेलो पण मी नक्की कोण ?जर पोटपवाले नाही तर आपण कोण ?वडगाव शेरीच्या एका समाज मंदिराच्या कार्यक्रमाला श्रीनाथ केसकर नावाच्या मित्रानं मला त्याच्या संपर्कातून बोलवलं, तर तिथं जो बोर्ड होता मिलिंद शिंदे असं लिहिलं होतं… मी श्रीनाथला, आयोजकांना विनंती करून ते पुसायला लावलं,मग आम्ही आता लोकांना काय सांगायचं?आम्ही तर सांगितलंय पोपटवाले शिंदे येतायत म्हणून ?तुमचा काय उपयोग ! जर तुम्ही ते नसाल तर एखादं कोणतं तरी गाणं म्हणा… तुमचा घसा बसलाय म्हणून आम्ही सांगतो…टोपी घाला. कुणाच्या काही लक्षात येणार नाही, आपण नेऊ वेळ मारून… काही होत नाही. नकार दिला… निघून गेलो.हे सगळं मळभ दाटवणारं होतं…आपलं काही तरी नाव व्हायला हवं… आपण कुणीतरी आहोत, असं काही तरी व्हायला हवं… यासाठी नगर, घरदार सोडलंय का ? यासाठी बापाशी उभं वैर घेतलंय का ?मग अनेक हिंदी, मराठी, इंग्रजी उतारे पाठ केले. आपलं हेच जग आहे... आपलं पाकिट इथंच हरवलंय… इथंच शोधायला हवं. नुसतं शोधून जमणार नाही ते भरून राहायला हवं, असं काहीतरी करायला हवं.बाबूल करणार का ? पलीकडे गजेंद्र होता.(लेखमालेत गजेंद्र अहिरेचा उल्लेख वारंवार येतो, कारण आम्ही जवळपास चौदा चित्रपट एकत्र केले. त्यातले नऊ सलग आहेत… त्यातलं निवडक पुढे येईलच.)बाबूल ?हो ‘बयो’ नावाचा सिनेमा करतोय मी… त्यात बाबूल नावाची महत्त्वाची व्यवहार आहे त्या भूमिकेबद्दलनाही म्हणायला काही कारणच नव्हतं.‘बयो’ सिनेमातल्या बाकी व्यक्तिरेखांचं निश्चितीकरण सुरू होतं. पहिला बाबूल फिटच झाला.ही त्या धांडोळ्याची सुरुवात त्या मागोव्याची वाट…हा ‘बयो’ सिनेमा गजेंद्र आणि त्यांचे शासकीय-निमशासकीय सेवेत असलेल्या अनेक मित्रांनी केलेली सामूहिक निर्मिती होती… त्या सगळ्यांचा गजेंद्रवर विश्वास… म्होरक्या म्हणून, दिग्दर्शक म्हणून गजेंद्र ठरला.या चित्रपटात विक्रम गोखले, मृण्मयी लागू, श्रेयस तळपदे (तेव्हा श्रेयसचा ‘इक्बाल’ यायचा होता.) कोकणातल्या राजापुरात मुहूर्त झाला आणि त्याच परिसरात चित्रीकरण…एक स्वातंत्र्यसैनिक, त्यांचा मुलगा (श्रेयस) आणि त्यांच्याकडे वाढणारी दोन आश्रित मुलं, मृण्मयी आणि मी… या सगळ्यांच्या नात्यांची पत्ररूपानं उलगडत जाणारी या सिनेमाची गोष्टमाझ्यासाठी धांडोळा, त्याला कल्हई करणं सुरूच होतं आणि समोर विक्रम गोखले. एक महत्त्वाचं अभिनयाचं पान… माझे त्यांच्याबरोबर अनेक प्रसंग होते. ते संगीत शिक्षक मी त्यांचा विद्यार्थी आणि तबल्यावर साथ करणारा एक सहाय्यक असं नातं.अभिनयातलं अनेक बारकावे मी त्यांच्याकडून शिकलो, ते जे जे करत होते… ते सगळं माझ्या धांडोळ्यासाठी… त्याच्या कल्हईसाठी... उपयोगी पडेल ते मी वेचत होतो..तुमच्यासमोर साक्षात विक्रम गोखले आणि तुम्ही वेचलं नाही तर नतद्रष्टच तुम्ही असे मला वाटे. ते यायचे कसे. बसायचे कसे, सीन ऐकायचे कसे, त्यात आपलं इनपुट ॲड करायचे कसे, प्रसंग सजवायचे कसे ? स्वत:चा फ्लेवर, स्वत:ची चव याचा त्या भूमिकेला द्यायचे कसे… त्यांचा एकूण ॲप्रोच… मी डोळ्यांत, डोक्यात, मनात साठवत होतो. मला अनेक डोळे, मनं असती ती मी गोष्ट भरून टाकली असती. इतकं गोखले यांच्याकडून घ्यावं असं आहे. होतं.या सिनेमाला भास्कर चंदावरकर यांचं संगीत होतं. यात अनेक गाणी होती. त्यातली काही मला गायची होती…. गोखले मला ती शिकवत या प्रसंगाचं चित्रीकरण चालू असताना विक्रम गोखले अनेक बारकावे सांगत… करून दाखवत.आपण गायक आहोत का ?मी संगीत शिक्षक आहे का खरा…? नाही.पण वाटलो पाहिजे ने ? आपलं कामच आहे ते. सगळी सरगम – तराने आपल्याला तोंडपाठ आहेत का ? पण वाटले पाहिजे ना…त्यांनी त्याचं प्रात्याक्षिक करून दाखवलं. ते सांगताना त्यांचा आधी येऊन गेलेल ‘हम दिल दे चुके सनम’ या सिनेमातलं ‘अलबेला सजन आयो की’ हे गाणं कसं चित्रित झालं आणि त्यातल्या हरकती आलाप, सरगम आपण कशा केल्या हेही करून दाखवलं.माझा धांडोळा, चिकित्सा समृद्ध करण्यासाठीचा किती मोठा ऐवज माझ्या समोर होता, मी सगळं साठवत होतो.बयो सिनेमाच्या निमित्ताने विक्रम गोखले यांना मला अगदी जवळून अभ्यासता आलं. काही नट त्यांच्या पॉज (थांबणं, अवकाश) ची खूप चेष्टा करायचे. काही अजून करतात. ‘अरे, हा थांबला की वाटतं विसरलाय तेच कळत नाही.’विक्रम गोखलेंची चेष्टा करणं सोपं… त्यांच्यासारखं काम करणं किती अवघड… आपण त्या पॉजबद्दल चर्वण करत बसतो. खिदळत बसतो. पण इतका समर्पक, अर्थवाही पॉज आपण घेऊ शकू का ? जमेल का आपल्याला ? यावर होईल का चर्चा…अर्थात इथे दोन्ही वर्ग आहेत अभ्यासणारे आणि खिदळणारे. पण खिदळणाऱ्यांची संख्या जास्त. कळत नकळत सिनेमात त्यांनी केलेला लहानग्या बच्चू सोबत निरोप घेतानाचा सीन खूप शिकवतो. दरवेळी चित्रपट पाहताना रिवाइंड करून तो सीन पाहतो. त्यात विक्रम गोखले यांनी ज्या बारकाव्यांसहित सीन केलाय, धांडोळा घेणाऱ्या प्रत्येकासाठी एक अप्रतिम नमुनाच… अनेक वेळा हा प्रसंग पाहिला. दरवेळेस दोन-तीन गोष्टी नवीन समजतात.नटसम्राटमधली त्यांची भूमिका आणि राष्ट्रीय पुरस्कारांनी ज्याच्यावर शिक्कामोर्तब झालं तो त्यांचा 'अनुमती' नावाचा सिनेमा.माझ्या धांडोळ्याचा एकजीव ऐवज…'बालपण देगा देवा' या मालिकेच्या निमित्ताने त्यांच्या अगदी अखेरच्या काळात त्यांच्या सोबत बरेच महिने रोज काम करण्याचा योग (संधी) आला. चिंतन करण्याची संधी मिळाली. तेव्हा ते तत्कालीन भवतालाबद्दल व्यथित झालेले दिसले. अस्वस्थ असतात तेही शिकता आलं. किती स्थान असतं, भवतालाचं आपल्या कलाजीवनात… बयोचं चित्रीकरण संपवून येताना जुलैचा मोठा पाऊस झाला. आम्ही गगनबावड्यात अगदी टोकावर अडकलो होतो. रस्ते सगळे बंद. चार ते पाच दिवस एकाच ठिकाणी. अखेर ज्या हॉटेलात मुक्काम होता, तिथलीही रसद संपली. नेटवर्क नाही... अगदी एका टोकावर कोपऱ्यात हलकं, एक कांडी नेटवर्क यायचं. थोडा पाऊस थांबला की तिथं जायचं. तिथं असतानाच एका कांडीनं नेटवर्क पकडलं.फोन वाजला…रवी जाधवच्या ऑफिसमधून बोलतोय… सर 'नटरंग' नावाचा सिनेमा करतायत त्यातल्या खलनायकाच्या रोलसाठी फोन केला होता.कराल का ?. 