Premium|Theft of Poverty Adjective : गरिबी ‘चोरीला’ जात आहे...

Poverty narratives and success : गरिबीची 'अवस्था' कोणालाच नको असली तरी, यशस्वी होण्यासाठी किंवा सहानुभूती मिळवण्यासाठी गरीब नसलेले लोक सोयीस्करपणे 'गरिबी हे विशेषण' चोरून त्याचा वापर करत आहेत, ज्यामुळे खऱ्या गरजूंच्या संघर्षाचे महत्त्व कमी होत आहे.
विठ्ठल काळे
Updated on

विठ्ठल काळे

गरिबी ही ‘अवस्था’ चोरीला जाणं आणि गरिबी हे ‘विशेषण’ चोरीला जाणं यात खूप फरक आहे... आणि इथे नेमकं ‘विशेषण’ असलेली गरिबी चोरीला जात आहे. जगात कोणालाच गरिबी नको आहे. आयुष्यात सुखाचे दिवस बघायचे आहेत; परंतु बऱ्याच लोकांना गरिबी हे ‘विशेषण’ हवं आहे. अगदी ‘सोयीस्कर’रीत्या हवं आहे.

