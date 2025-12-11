Premium|Theft of Poverty Adjective : गरिबी ‘चोरीला’ जात आहे...

विठ्ठल काळेगरिबी ही ‘अवस्था’ चोरीला जाणं आणि गरिबी हे ‘विशेषण’ चोरीला जाणं यात खूप फरक आहे... आणि इथे नेमकं ‘विशेषण’ असलेली गरिबी चोरीला जात आहे. जगात कोणालाच गरिबी नको आहे. आयुष्यात सुखाचे दिवस बघायचे आहेत; परंतु बऱ्याच लोकांना गरिबी हे ‘विशेषण’ हवं आहे. अगदी ‘सोयीस्कर’रीत्या हवं आहे.गरिबी ही ‘अवस्था’ चोरीला जाणं आणि गरिबी हे ‘विशेषण’ चोरीला जाणं यात खूप फरक आहे... आणि इथे नेमकं ‘विशेषण’ असलेली गरिबी चोरीला जात आहे. जगात कोणालाच गरिबी नको आहे. आयुष्यात सुखाचे दिवस बघायचे आहेत; परंतु बऱ्याच लोकांना गरिबी हे ‘विशेषण’ हवं आहे. अगदी ‘सोयीस्कर’रीत्या हवं आहे..गरिबी चोरीला जात आहे. हो बरोबर वाचलं तुम्ही, गरिबी चोरीला जात आहे आणि खूप अलगद चोरली जात आहे. कोणाच्याही लक्षात न येता! आता तुम्ही म्हणाल, की चांगलं आहे की मग! सुंठीवाचून खोकला गेला! गरिबी कोणाला हवी आहे? गेली चोरीला तर गेली! आयुष्यात सुख-समाधान तरी नांदेल. जगातील प्रत्येक व्यक्ती गरिबीपासून आपली सुटका करून घेण्यासाठी धडपडत करत आहे, रात्रंदिवस मेहनत घेत आहे. काय आहे या गरिबीमध्ये? नुसता त्रास त्रास आणि त्रास. मग ती चोरीला गेली तर आनंदच की! असंच वाटत राहील तुम्हाला; परंतु खरी गोम इथेच आहे. आपल्याला जे वाटतं आहे ते चोरीला जात नाही; तर आपल्या लक्षातही येणार नाही ते चोरीला जातं आहे. गरिबी ही ‘अवस्था’ चोरीला जाणं आणि गरिबी हे ‘विशेषण’ चोरीला जाणं यात खूप फरक आहे... आणि इथे नेमकं ‘विशेषण’ असलेली गरिबी चोरीला जात आहे. हे अगदी खरं आहे, की जगात कोणालाच गरिबी नको आहे. सर्वांना काहीही करून गरिबीच्या दलदलीतून बाहेर पडायचं आहे. आयुष्यात सुखाचे दिवस बघायचे आहेत; परंतु बऱ्याच लोकांना गरिबी हे ‘विशेषण’ हवं आहे. अगदी ‘सोयीस्कर’रीत्या हवं आहे. केलेल्या संघर्षाला वलय मिळण्यासाठी, मिळालेलं यश प्रकाशात आणण्यासाठी, ते अधोरेखित करण्यासाठी गरिबीची चोरी होते आणि ही चोरी राजरोस केली जाते. यशस्वी लोकांकडून केली जाते. प्रत्येक यशस्वी माणूस गरिबीची चोरी करतो, असं नाही. काही यशस्वी व्यक्ती खरंच अत्यंत हलाखीतून अपार कष्ट करून यशस्वी झालेले असतात. त्यांनी आपली यशोगाथा सांगताना गरिबीचा आधार घ्यावा, त्यांचा हक्कच आहे तो; परंतु बरेच यशस्वी लोक त्यांनी जगलेल्या खोट्या गरिबीचं उदो उदो करतात. .Premium|AI Detective : तुम्हीही आहात का, एआय डिटेक्टिव्ह ?.यामुळे ज्यांनी खरोखर गरिबीमध्ये आयुष्य कंठलेलं आहे आणि त्यातून ते स्वतःच्या हिमतीवर, कष्टावर मुसंडी मारून यशाकडे झेपावले आहेत त्यांच्यावर हा अन्याय आहे, असं वाटत नाही का आपल्याला? आपण गरीब नसतानाही मुलाखतींमध्ये बरेच जण मी पूर्वी कसा गरीब होतो, मी किती कष्ट केले आहे, आमचं कुटुंब किती कष्टातून इथपर्यंत आलेलं आहे, मी कसं परिस्थितीशी झगडलो हे सांगण्यासाठी आसुसलेले आहेत आणि हे आत्ताच नव्हे; तर खूप आधीपासून चालू झालेलं आहे. म्हणतात ना, कणभर असेल तर मणभर सांगितलं जातं. खूप रंगवून सांगितलं जातं. नातेवाइकांची गरिबी ‘स्वतःची गरिबी’ म्हणून सांगितली जाते. अगदी जेमतेम गरिबीसुद्धा मोठी करून सांगितली जाते आणि त्या गरिबीच्या पायावरच यशाचा मनोरा सर्वांच्या नजरेत भरेल, असा उंच उंच बांधला जातो. वाहवा मिळवली जाते. आदर आणि कौतुक मिळवलं जातं. तीन पिढ्या पूर्वीच्या गरिबीचा महिमा गायला जातो. ज्या गरिबीची झळ या नव्या पिढीला लागलेली नसते ती पिढी गरिबीची री ओढत राहते आणि सामाजिक पातळीवर याचा फायदा घेतला जातो. सतत चर्चा आणि प्रसिद्धी आपल्यावरच ठेवली जाते आणि हीच आहे, गरिबीची चोरी.\r\n\r\nसर्वांनीच अशा खऱ्या-खोट्या संघर्षाच्या कथा सांगितल्याने या कथा बोथट होत जातात. नव्या पायवाटा; परंतु त्या रुळलेल्या बनतात. खऱ्याखुऱ्या नायक-नायिकांच्या कथा झाकोळल्या जातात, त्या अतिसामान्य होतात, त्यातील विशेषपण नाहीसं होतं, त्याचं महत्त्व नाहीसं होतं... म्हणजे ज्यांचा त्यावर हक्क आहे तो कमी होतो.\r\n\r.खरं तर गरिबी हे ‘कवच’ आहे गरिबांचं. आता तुम्ही म्हणाल, की असं कसं? जी गोष्ट पिढ्यान्-पिढ्या नको आहे, जिच्यामुळे बऱ्याचदा जगण्यातील रंग निघून जातो, ज्या गरिबीमुळे गरीब उघड्यावर पडतो, हतबल होतो; प्रसंगी लाचार होतो आणि परिस्थितीचे असह्य वार त्याच्यावर पडतात ती ‘गरिबी’ त्याचं कवच कसं असू शकते? तर, आपण बऱ्याचवेळा हे वाक्य ऐकत असतो, ‘उगीच गरिबीचं भांडवल करू नको.’ ...तर खरंच गरिबी ही ‘भांडवल’ आहे का? तर याचं उत्तर ‘हो’ असं आहे. उदाहरणार्थ, एखादी व्यक्ती गरीब आहे असं म्हटल्यावर किंवा ठरल्यावर त्या व्यक्तीला सामाजिक स्तरावर काही प्रमाणात सहानुभूती मिळते आणि आर्थिक स्तरावर त्याला सवलत मिळते. हे केवळ तो गरीब असल्यामुळे मिळत आहे म्हणून गरिबी हे त्या व्यक्तीचं भांडवल आहे; कवच आहे. व्यक्ती गरीब आहे म्हणूनच सरकारदरबारी त्याला विविध योजनांचा लाभ दिला जातो. तो गरीब आहे म्हणूनच सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर त्याला मदतीचा हात दिला जातो. मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी त्याला संधी दिली जाते. हे सर्व मिळण्यासाठी त्याचं केवळ गरीब असणं पुरेसं आहे आणि ही केवळ असलेली गोष्टच काढून घेतली जात आहे. अडचण ही आहे, की गरिबीची ठरावीक एक अशी व्याख्या नाही. सामाजिकदृष्ट्या गरिबी ही वस्तुनिष्ठ न राहता व्यक्तिनिष्ठ बनलेली आहे. त्यामुळे यात अगदी सहज अतिक्रमण होतं. सरकारदरबारी हे गरिबीवरील अतिक्रमण काही निकषांवर कमी-अधिक फरकाने थांबवता येतं; पण सामाजिक स्तरावर ते केवळ अशक्य आहे. .किंबहुना याचं प्रमाण वाढतच राहील. सामाजिक स्तरावर सोईस्करपणे गरिबीमध्ये घुसता येतं आणि पाहिजे तेव्हा बाहेर पडता येतं, कारण इथे अडवणूक करणारं कोणीच नाही आणि ज्यांनी हे अतिक्रमण थांबवलं पाहिजे ते थांबवायला सक्षम नाहीत. ते दबलेले आहेत; पिचलेले आहेत. बऱ्याचवेळा हेच लोक अतिक्रमण केलेल्या किंवा गरिबी चोरलेल्या लोकांचं गुणगान गायला लागतात. त्यांना आदर्श मानायला लागतात. आपलं प्रतिनिधित्व त्यांना बहाल करतात आणि एक दिवस आपणही असे होऊ, अशी स्वप्नं बघायला लागतात. कदाचित होतीलही तसे यशस्वी; परंतु ते निव्वळ यशस्वी होतील. मर्यादित यशस्वी होतील. त्यांच्या कष्टाला, त्यांच्या यशाला, त्यांच्या यशोगाथेला प्रसिद्धी मिळेल का? त्यांनी जगलेल्या 'खऱ्या गरिबीला' न्याय मिळेल का? त्यांची हक्काची गरिबी, तिचं कवच, तिचं विशेषण त्यांच्याकडेच राहील का? 