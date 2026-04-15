Premium|Kerala three-cornered contest : तिरुवनंतपुरमच्या त्रि-ध्रुवीय लढतीने केरळच्या राजकारणात उलथापालथीची चिन्हे; एलडीएफचा आधार, यूडीएफची लय आणि भाजपचा उदय

परिमल माया सुधाकर, सहयोगी प्राध्यापक, एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्न्मेंट तिरुवनंतपुरममधील त्रि-ध्रुवीय लढतीचा थोडा जरी प्रभाव राज्याच्या उर्वरित भागांवर पडला असेल, तर केरळमने इतिहासातील सर्वांत अनपेक्षित निवडणूक निकालासाठी मतदान केले आहे, असे म्हणता येईल.केरळमची राजधानी तिरुवनंतपुरममधील विधानसभा मतदारसंघात यावेळी कमालीची राजकीय चुरस होती. येथील प्रचाराच्या दिशा सुस्पष्ट; पण परस्परविरोधी स्वरूपाच्या होत्या. काही महिन्यांपूर्वीच भाजपने शहराच्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये दमदार विजय मिळवला होता, तर त्याच वेळी कॉंग्रेसच्या नेतृत्वातील ‘युनायटेड डेमॉक्रॅटिक फ्रंट’ (यूडीएफ) ने राज्यात इतरत्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मुसंडी मारली होती. त्यामुळे, ‘लेफ्ट डेमॉक्रॅटिक फ्रंट’ (एलडीएफ) सरकारच्या विरोधातील हे दोन्ही पक्ष ओतप्रोत उत्साहाने प्रचारात उतरले होते. विशेषत: भाजपने निवडणुकीत ‘टाइम-पास करणारा पक्ष’ ही प्रतिमा तिरुवनंतपुरममध्ये पुसून टाकली आहे..राज्याच्या राजधानीत तीन कारणांमुळे भाजप एक प्रबळ निवडणूक स्पर्धक म्हणून स्थापित झाला आहे. पहिले कारण हे काठावरील मतदार आहेत. ‘एलडीएफ’ आणि ‘यूडीएफ’ यांना आलटून-पालटून मत देणाऱ्यांपैकी काहींची नव्या नेतृत्वाला व नव्या प्रकारच्या प्रशासनाला आजमावून पाहण्यास काहीच हरकत नाही. दुसरे कारण म्हणजे, काही मतदारांमध्ये ''गुजरात/महाराष्ट्र विकास मॉडेल’बद्दलची वाढती ओढ हे आहे. गगनचुंबी इमारती, उड्डाणपूल आणि शहरातील रात्रजीवन (नाइट लाइफ) ही या मॉडेलबद्दलची महत्त्वाची आकर्षणे आहेत. तिसरे कारण दस्तरखुद्द नरेंद्र मोदी आहेत. तरुण व महिलांमधील एक वर्ग आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांमधील एका मोठ्या वर्गावर मोदींचा प्रभाव आहे. या मतदारांना राहुल-प्रियांका तसेच शशी थरूर यांचेही कौतुक आहे. पण मतदारांशी जोडून घेण्यासाठी पंतप्रधान मोदी करत असलेल्या प्रयत्नांनी ते भारावलेले आहेत. प्रचाराच्या शेवटच्या आठवड्यात राहुल गांधी तिरुवनंतपुरममध्ये आले नव्हते, तर प्रियांका यांनी केवळ २० मिनिटे एका जाहीर सभेला संबोधित केले. या तुलनेत, मोदींनी रोड-शोमध्ये एक तासाहून अधिक वेळ देत केलेल्या नमस्कार-चमत्कारांनी या मतदारांना मोहित केले आहे.राज्याची प्रबळ धर्मनिरपेक्ष संस्कृती ओळखत भाजपने आपल्या प्रचारातून धार्मिक मुद्द्यांना बगल दिली होती. इथे भाजपच्या प्रचारात ‘केरला स्टोरी’ अथवा गोमांसबंदीचा नावापुरताही उल्लेख नव्हता. धार्मिक व अल्पसंख्याकांच्या विरुद्धचे मुद्दे वापरल्यास काठावरील, विकाससमर्थक व मोदींनी प्रभावित केलेले मतदार दुरावू शकतात, ही भाजपची भीती रास्त आहे; पण भाजपच्या निवडणूक यशापुढील सर्वात मोठा अडथळा त्यांच्याच समर्थकांचा यशप्राप्तीवरील अविश्वास आहे..Premium|Kerala Local Body Election Results 2025 : केरळमध्ये 'कमळ' फुलले! तिरुअनंतपुरममध्ये भाजपचा ऐतिहासिक झेंडा, डाव्या बालेकिल्ल्याला मोठे खिंडार.राज्यातील ‘एलडीएफ’ आणि ‘यूडीएफ’ या दोन आघाड्यांच्या वर्चस्वशाली व्यवस्थेला मोडीत काढता येऊ शकेल यावर विश्वास ठेवणे भाजप समर्थकांनाही कठीण जात आहे. भाजपच्या यशासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यरत आहे आणि पक्षाची यंत्रणा जमिनीवर सक्रिय व दृश्यमान आहे. तरीसुद्धा, व्यापक जनमत आपल्या बाजूने तयार करण्यासाठी आवश्यक प्रयत्न भाजपने केल्याचे जाणवत नाही. सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध सततचे आरोप व आंदोलने आणि प्रस्थापित राजकीय नेतृत्वाशी कडवट संघर्ष याची भाजपच्या प्रचाराला पार्श्वभूमी नाही. राज्यात पुढील सरकार कोणाचे येईल, याविषयी भाजपच्या कार्यकर्त्यांत एकमत नाही. पण केरळमच्या राजधानीतील भाजपच्या बाजूने झुकलेले मतदार आणि ‘युडीएफ’चे मतदार यांच्यात याबाबतीत एकवाक्यता आहे. १४० सदस्यसंख्येच्या विधानसभेत ‘यूडीएफ’ला बहुमत मिळेल असे भाजपविषयी सहानुभूती असणाऱ्या मतदारांनादेखील वाटते.सत्ता मिळाल्यास काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार निवडण्यावरून मोठा गोंधळ उडेल, यावर सर्वच पक्षाच्या समर्थकांमध्ये एकमत आहे. व्ही.डी. सतीशन आणि रमेश चेन्नीथाला यांच्यातील वादात के. सी. वेणूगोपाल यांचा लाभ होऊ शकतो. पक्षाच्या नेत्यांमध्ये यादवी असली तरी ‘यूडीएफ’चा परंपरागत मतदार कॉंग्रेस-प्रणित आघाडीच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. त्यामुळेच, पाच वर्षांपूर्वीच्या विधानसभा निवडणुकीतील दारुण पराभव आणि तिरुवनंतपुरम महानगरपालिका निवडणुकीतील ताजे अपयश मागे टाकत ‘यूडीएफ’ने कंबर कसल्याचे चित्र आहे..शर्यतीआधीच बाद!तिरुवनंतपुरम हा कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते शशी थरूर यांचा लोकसभा मतदारसंघ आहे. इथे भाजप आणि ‘यूडीएफ’चे अनेक मतदार हे शशी थरूर यांना मुख्यमंत्रिपदासाठी लायक; परंतु शर्यत सुरू होण्याधीच बाद झालेले उमेदवार मानतात. त्याचप्रमाणे, थरूर यांनी पश्चिम आशियातील युद्धासंदर्भात मोदी सरकारच्या ‘सामरिक मौनाचे’ केलेले समर्थन भाजप व ‘यूडीएफ’च्या अनेक मतदारांना योग्य वाटते. ‘यूडीएफ’ व ‘एलडीएफ’प्रमाणे भाजपचे समर्थक पश्चिम आशियातील युद्धाकरता अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना पूर्णत: दोषी मानतात. मोदी सरकारने ट्म्प याच्यापुढे नांगी टाकल्याचा आरोप अनेक ‘युडीएफ’समर्थकांना मान्य होत नाही, पण अनेक भाजपसमर्थक याबाबतीत साशंक आहेत. शबरीमला सुवर्णचोरी प्रकरणात मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांचा सहभाग असल्याचा आरोप ‘युडीएफ’ व भाजप या दोघांनीही सातत्याने केला आहे. सामान्य मतदारांचा या आरोपावर विश्वास आहे. ‘एलडीएफ’च्या विरोधात प्रचाराचा हा एकमेव;परंतु अत्यंत प्रभावी मुद्दा आहे. सत्ताधारी ‘एलडीएफ’ने, आणि विशेषतः माकपने, विरोधकांच्या आरोपांना किंमत न देता ''पिनराई-केंद्रित'' प्रचाराचे धोरण राबवले आहे. पिनराई सरकारच्या कल्याणकारी योजना आणि अंमलबजावणी करण्याची पिनराई यांची हातोटी यावरच ‘एलडीएफ’ने प्रचाराची भिस्त ठेवली आहे. ‘एलडीएफ’च्या आंदोलनात्मक राजकारणाकडून पिनराई यांच्या ''कामगिरी-आधारित प्रशासना''कडे झालेला बदल तिरुवनंतपुरममध्ये ठळकपणे दिसून येतो. मागील १० वर्षांतील कल्याणकारी योजना, मोठ्या शहरांसह इतर भागांतील संरचनेच्या योजना आणि प्रभावी अंमलबजावणी याच्यापुढे काँग्रेसच्या ''गॅरंटीज'' आणि मोदींच्या ''गॅरंटीज'' हे प्रचाराचे मुद्दे जवळजवळ अप्रस्तुत ठरले आहेत. .CM Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र पाच वर्षांत घेणार ‘अर्थभरारी’; जग मंदावले... पण राज्याची प्रगती सुसाट.तिरुवनंतपुरममध्ये पिनराई यांच्या प्रशासकीय मॉडेलबद्दल लोकांमध्ये फारसा उत्साह किंवा चर्चा दिसून आली नाही. तरीही, शहरातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये डाव्या विचारसरणीच्या निष्ठावान मतदारांनी एलडीएफ ची साथ सोडलेली नाही. आपले मतदार राज्यामध्ये इतरत्र कुठेही दुसऱ्या आघाडीकडे वळलेले नाहीत असा एलडीएफच्या समर्थकांचा विश्वास आहे. ही निवडणूक म्हणजे पिनराई विजयन यांच्या १० वर्षांच्या कामगिरीवर आधारित एक ''जनमत चाचणी'' असल्याचे चित्र एलडीएफ ने निर्माण केले होते. असे असले तरी, एलडीएफ च्या विजयाची खरी आशा स्थानिक पातळीवरील लढतींमध्येच दडलेली आहे. पिनराई यांनी माकपला, ‘एलडीएफ’मधील घटक पक्षांना आणि त्यांच्या निष्ठावान मतदारांना एकत्र बांधून ठेवण्यात बऱ्यापैकी यश मिळवले आहे. परंतु, ‘एलडीएफ’साठी प्रत्येक मतदारसंघातील विजयाचे मताधिक्य हे दोन भिन्न घटकांवरून निश्चित होणार आहे. यातील पहिला घटक म्हणजे ‘एलडीएफ’च्या उमेदवारांनी केलेली कामे, त्यांचा लोकांशी असलेला संपर्क आणि त्यांची लोकप्रियता हा आहे. काठावरील मतदारांचा पिनराई यांच्या नेतृत्वाला कौल नाही; पण स्थानिक उमेदवाराला समर्थन असू शकते. म्हणजेच, उमेदवार स्वत:च्या ताकदीवर किती मते आणू शकतात, हे पिनराई यांच्याकरता निर्णायक ठरू शकते. दुसरा घटक म्हणजे, ‘यूडीएफ’ आणि भाजपदरम्यान झालेली डाव्यांच्या विरोधातील व पिनराईविरोधी मतांची विभागणी! हे मतविभाजन 'एलडीएफ'च्या पथ्यावर पडू शकते..तिरुवनंतपुरममधील द्वि-ध्रुवीय राजकीय चित्र निश्चितपणे बदलले आहे. 'एलडीएफ'ने आपला आधार टिकवला आहे, 'युडीएफ'ला पुन्हा एकदा लय मिळाली आहे आणि भाजप निवडणुकीतील महत्त्वाचा घटक बनला आहे. केरळमच्या मध्यवर्ती व उत्तरी भागातील समीकरणे तिरुवनंतपुरमपेक्षा बरीच वेगळी आहेत. पण राज्याच्या राजधानीतील त्रि-ध्रुवीय लढतीचा थोडा जरी प्रभाव राज्याच्या उर्वरित भागांवर पडला असेल, तर केरळमने इतिहासातील सर्वात अनपेक्षित निवडणूक निकालासाठी मतदान केले आहे असे म्हणता येईल.(लेखातील मते वैयक्तिक.) 