Premium| विकासाची किंमत मोठी

डॉ. अनिल पडोशी, अर्थशास्त्राचे प्राध्यापकचीनने आपल्या स्वत:च्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये एक लाख कोटी डॉलर इतका फायदा कमावला. चीनच्या आर्थिक क्षेत्रातील या अभूतपूर्व यशामुळे समस्त जग अचंबित झाले. चीनच्या कामगिरीबद्दल एक प्रकारच्या कौतुकादराची भावना व्यक्त झाली. भारताने आर्थिक कामगिरी सुधारण्यासाठी चीनकडून शिकण्यासारखे आहे, असेही सांगितले गेले. परंतु चीनने हे अपूर्व यश कसे मिळविले, ते नीट पाहायला हवे. .भारत १९४७ साली तर चीन १९४८ मध्ये स्वतंत्र झाले. साधारण अगदी १९९० पर्यंत दोघांच्या आर्थिक परिस्थितीत फारसा फरक नव्हता. १९९०मध्ये भारताचे एकूण देशांतर्गत उत्पन्न (जीडीपी) ३३,५०० कोटी डॉलर तर चीनचे ३७,५०० कोटी डॉलर होते. दरडोई उत्पन्न भारताचे ३६८ डॉलर तर चीनचे ३१८ डॉलर होते. १९९० नंतर मात्र चीन प्रचंड वेगाने पुढे गेला. आपण मागे राहिलो. १९९० ते २०२५ या साधारण ३५ वर्षांत भारताचा जीडीपी ३३, ५०० कोटी डॉलरवरून चार लाख कोटी डॉलर झाला. चीनचा जीडीपी याच काळात ३७,५०० कोटी डॉलरवरून तब्बल १९ लाख कोटी डॉलर इतका प्रचंड वाढला. चीनची प्रगती आपल्या चारपट झाली. तीच गोष्ट दरडोई उत्पन्नाची! या ३५ वर्षात भारताचे दरडोई उत्पन्न ३६८ डॉलरवरून २७०० डॉलर तर चीनचे दरडोई उत्पन्न ३१८ डॉलरवरून १३,००० डॉलर इतके वाढले. भारताचे दरडोई उत्पन्न आठपट वाढले, तर चीनचे दरडोई उत्पन्न ४१ पटींनी वाढले. हा फरक का आणि कसा पडला हे पाहू..चीनने काय काय केले?थोडक्यात सांगायचे तर (१) वेगवान आर्थिक विकासाला पोषक अशी धोरणे, कार्यक्रम आणि (२) त्या त्या धोरणांची / कार्यक्रमांची अत्यंत कठोर (जवळजवळ निर्दयी) अंमलबजावणी ही चीनच्या विकासाची दोन सूत्रे राहिली आहेत.(अ) आर्थिक स्वातंत्र्य : वेगवान विकासासाठी अर्थव्यवस्था मुक्त असली पाहिजे, मनुष्याच्या आर्थिक प्रेरणांना (म्हणजे पैसा मिळविणे) मोकळीक दिली पाहिजे, खासगी क्षेत्राला मोकळे करणे अत्यावश्यक आहे, हे सर्व चीनने भारताच्या आधीच १९८० मध्येच ओळखून खासगीकरण आणि शिथिलीकरणाचा धडाकेबाज कार्यक्रम सुरू केला. सरकारने लगाम सैल केला; पण सोडून मात्र दिला नाही. शेती, उद्योग मुक्त झाले, खासगीकरण शिथिलीकरणाचा हा कार्यक्रम जगांत सर्वांत वेगवान होता. त्याचे फळ चीनला मिळाले. मात्र वीस-पंचवीस वर्षानंतर! चीनमध्ये लोकांना पूर्ण आर्थिक स्वातंत्र्य आहे, पण राजकीय- सामाजिक स्वातंत्र्य नाही. भारतात खासगीकरण, शिथिलीकरण मंदगतीने चालू आहे. त्यामुळे विकासही मंदगतीनेच होणार..पायाभूत सुविधांवर भर : विकासाच्या सुरूवातीच्या काळात चीनने रस्ते, रेल्वे, वीजनिर्मिती इ. पायाभूत सोयी निर्माण करण्यावर भर दिला. पायाभूत सोयी म्हणजे सामाजिक भांडवल निर्मिती होय. त्यांना प्रगत तंत्रज्ञानाची गरज नसते. त्याशिवाय पायाभूत सोयींमुळे अशिक्षित अकुशल कामगारांना तात्काळ शेतीबाहेर रोजगार मिळतो. हे चीनने ओळखले. या क्षेत्रामंध्ये चीनचा जगामध्ये प्रथम क्रमांक आहे. पायाभूत सोयी निर्माण करण्यामध्ये चीन आणि भारत यांची कामगिरी थोडक्यात पाहू..रेल्वे १९९० मध्ये भारत ६२ हजार कि.मी. तर चीन ५७ हजार ८०० किमी. भारतात वीजेचा तुटवडा तर चीनमध्ये विपुलता आहे. चीनमध्ये वीज स्वस्तही आहे. रस्ते, महामार्गाचे जाळे यामध्ये सुध्दा चीन आघाडीवर आहे. (पण भारताची प्रगतीसुद्धा उत्तम आहे.) अशाप्रकारे उत्तम अशा पायाभूत सोयीमुळे चीन पुढे गेला..शिक्षण आणि संशोधन : या क्षेत्रामध्येही चीनने आघाडी मारली आहे. चिनी जनता भारतीय जनतेपेक्षा जास्त उच्चशिक्षित आहे. चीनमध्ये संशोधनावर फार मोठा खर्च होतो. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या साधारण साधारण तीन टक्के संशोधनावर खर्च होतो. (भारतात साधारण फक्त ०.७ टक्के) एकूण रक्कम पाहिली तर चीन साधारण ५०० अब्ज, तर भारत फक्त ५० अब्ज डॉलर (डिसेंबर २०२५ मध्ये). साहजिकच तंत्रज्ञानामध्ये आणि विकासामध्ये चीन पुढे गेला, भारत मागे राहिला..भांडवल आणि कामगार :विकासासाठी भांडवल संचय आणि कामगार हे दोन्ही आवश्यक. तथापि, अगदी १९९० पासून आजतागायत आणि चीनने भांडवलसंचयाला उच्च प्राधान्य दिले आहे. कामगारांना नाही. १९९० मध्ये जागतिकीकरण सुरू झाल्याबरोबर उत्तम दळणवळण, स्वस्त वीज आणि अत्यंत महत्त्वाचे म्हणजे अतिशय स्वस्त कामगार यांचे आमिष दाखवून चीनने प्रचंड प्रमाणात परदेशी भांडवल आणि परदेशी प्रगत तंत्रज्ञान आपल्याकडे खेचले. विचारसरणीचा बाऊ केला नाही. त्यामुळे देशात गुंतवणूक वाढली, सर्वांगीण विकास झपाट्याने झाला. १९९०मध्ये चीनमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २४ टक्के गुंतवणूक (भारतामध्ये साधारण १५ टक्के) तर २०२३ मध्ये चीनमध्ये ४० टक्क्यापेक्षा जास्त, तर भारतामध्ये ३० टक्क्यापेक्षा कमी गुंतवणूक ! चीन पुढे गेला यांत नवल नाही..कामगारांचे काबाडकष्ट : चीनच्या आर्थिक पराक्रमामध्ये कामगारांचे काबाडकष्ट हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. १९९० पासून अगदी २०१०नंतर सुध्दा दररोज १२-१२ तास काम, कमी मजुरी, कसलेही हक्क नसणे, आठवड्याला एक सुटी, (भारतासारखा) फॅक्टरी अॅक्ट, कामगार युनियन इ. कांही नाही. नुकसानभरपाई नाही. कामगारांची सर्वार्थाने पिळवणूक होत होती. या कष्टांवरच चीन जगाची फॅक्टरी बनला हे सत्य आहे. आजही चीनमध्ये कामगारांना आठवड्यास ७० तास (भारत ४८ तास) काम करावे लागते. आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे चीनचा दृढनिश्चय. विकासाच्या अनिष्ट अशा परिणामांची (साईड इफेक्ट) चीनने पर्वा केली नाही. औद्योगिकीकरणामुळे प्रदूषण प्रचंड वाढले, विषमता वाढली, आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये अमेरिकेने टीका केली, मानवी स्वातंत्र्याची पायमल्ली झाली. चीनने कशाचीही पर्वा केली नाही. पण आपले ध्येय साध्य केले. आर्थिक विकासाची किंमत चीनने दिली आणि विकास साधला. .हे आपल्याला जमेल काय?चीनचे अनुकरण करणे, आपल्याला जवळजवळ अशक्य आहे. आपल्याला लोकशाही, मुक्त समाज, मानवी मूल्यांची जपणूक या बंधनात राहून विकास साधायचा आहे. हा मार्ग अधिक खडतर आहे. विविध देशांच्या आर्थिक इतिहासामध्ये असा विकास घडून आल्याचे उदाहरण नाही. शिवाय विकासाची किंमत (चीनप्रमाणे) देण्यांस आपण तयार नसतो. आपल्याला रस्ता हवा; पण आपण जमीन देणार नाही. सोयीसुविधा हव्यात; पण कर देणार नाही. वीज हवी, पण बिल नको. उद्योगधंदे पाहिजेत; पण प्रदूषण नको, नोकरी पाहिजे पण कष्ट शक्यतो नकोत. असे असल्यामुळे आपल्या आर्थिक कामगिरीला मर्यादा पडतात. त्यामुळे आठ वा साडेआठ हा विकासदर जरी मिळाला तरी तो समाधानकारकच मानावा हे बरे. अधिक चांगले कांही घडून आल्यास कोणाला नको आहे? 