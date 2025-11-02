Premium| US China Trade Tension: ट्रम्प जिनपिंग भेटीत चीनचा विजय, अमेरिकेची धोरणे फसली

हर्ष काबरादक्षिण कोरियात झालेल्या ट्रम्प-जिनपिंग भेटीचे नाट्य संपले, पण कथानक तिथेच राहिले. ना करार, ना समाधान; फक्त गाजावाजा आणि धुरळा. चीनने धोबीपछाड डाव टाकत ट्रम्प यांना चीतपट केले, मात्र ट्रम्प आपणच विजयी ठरल्याचा भास निर्माण करण्यात यशस्वी ठरले.. अपेक्षेचा थरार नेहमी वास्तवावर वरचढ ठरतो. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे पंतप्रधान शी जिनपिंग यांच्या बहुप्रतिक्षित, पण फुसक्या ठरलेल्या भेटीनंतर हे प्रकर्षाने जाणवले. सगळ्या जगाची नजर खिळलेली ही भेट ट्रम्प यांच्या चीनविषयक धोरणाची आणि ‘आयात शुल्क’ राजकारणाची जाहीर पराभवघंटा ठरली. जगातील दोन महासत्तांच्या वाढत्या व्यापारतणावाच्या पार्श्वभूमीवर दोन्ही नेते दक्षिण कोरियातील बुसान विमानतळावरच्या एका छोट्याशा इमारतीत २०१९ नंतर पहिल्यांदाच आमनेसामने आले. .दीड तास रंगलेल्या चर्चेनंतरच्या त्यांच्या वक्तव्यांनी मात्र या दोन व्यक्तिमत्त्वांतील प्रचंड विरोधाभास उघड केला, ट्रम्प यांचा अविचारी, उथळ, दंभयुक्त दिखाऊपणा, तर जिनपिंग यांची शहाणी मुत्सद्देगिरी आणि दूरदर्शी आखणी. ऊब आणि उत्साह हे एकतर्फीच जाणवले. जिनपिंग निर्विकार आणि संयमी दिसले, तर ट्रम्प यांच्याकडून हस्तांदोलनांचा भडिमार, जिनपिंग यांच्या कानांत कुजबुजणे आणि सहसा सासऱ्यांसाठी राखीव असलेली ओंगळ नम्रता अमेरिकी असुरक्षिततेबद्दल बरेच काही सांगून गेली. मथळे झळकवणारे सौदे हे ट्रम्प यांच्या राजकारणाचे प्राणवायू. ट्रम्प यांनी या चर्चेला अतिउदात्तपणे ‘दहा पैकी बारा गुण’ दिले. पण चीनकडून आलेले निवेदन मात्र गोलगोल, गोंधळवणारे. चीनने फक्त पुढील काम ‘अधिक नीट करण्याची’ आणि ‘ठोस परिणाम साधण्याची’ गरज असल्याचा बडबडधोंडा ठोकला. चीनला ट्रम्प यांच्यावर विश्वास नाही आणि त्यांनी पुढील चालींसाठी आपले पर्याय खुले ठेवले आहेत, हे यावरून स्पष्ट झाले. .चीनसाठी सोपी खेळीअमेरिकन प्रतिनिधीमंडळाने ट्रम्प यांची फजिती होऊ नये म्हणून आधीच चीनकडील समकक्षांशी दोन ताणलेल्या दिवसांच्या चर्चेनंतर क्वालालंपूरमध्ये मागच्या रविवारी एक तह साधल्याची घोषणा केली होती. या तहामुळे जगातील दोन सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील तणाव काही काळ शमण्याची आशा सरसावली. पण त्यात खरे तर काहीही ठोस नव्हते. जिनपिंग बैठकीतून बाहेर पडले तेव्हा त्यांच्या चेहऱ्यावर आत्मविश्वास झळकत होता. रेअर अर्थ्सवरील चीनचा जवळजवळ एकाधिकार आणि अमेरिकन सोयाबीनवरील त्याची खरेदीशक्ती, या दोन मुद्द्यांवर जिनपिंग यांनी खेळ मांडला. परिणामी अमेरिकेने चीनवरील शुल्क ५७ टक्क्यांवरून ४७ टक्क्यांपर्यंत कमी केले, चीनी जहाजांवरील बंदर-शुल्के स्थगित केली आणि निर्यात नियंत्रण पुढे ढकलले. त्याच्या बदल्यात चीनने अमेरिकन सोयाबीन खरेदी पुन्हा सुरू करण्यास मान्यता दिली. या निकालाने दाखवून दिले की मोठी तडजोड न करता चीनने बरीच मोलाची सवलत काढून घेतली. ट्रम्प यांना वाटले होते की व्यापार भागीदारांवर दडपशाहीचे साम्राज्य उभे करून त्यांना जिंकण्याचे जादुई सूत्र गवसले आहे, मात्र चीनसारख्या कुशाग्र, चलाख प्रतिस्पर्ध्याच्या बाबतीत त्यांचा अंदाज सपशेल चुकला, हे पुन्हा उघड झाले. ट्रम्प यांच्या दबावनीतीला चीनने ताठ मानेनेच प्रत्युत्तर दिले. चीन बहुपक्षीय संस्थांचा अधिक विश्वासू समर्थक म्हणून पुढे आला, तर ट्रम्प यांच्या बेदरकार धोरणांनी अमेरिका तसेच जगाला आर्थिक हानी करूनसुद्धा अमेरिकाच्या हाती काहीच न लागल्याची भावना प्रबळ झाली. उभय देशांत चर्चा पुढेही चालू राहणार, पण ट्रम्प सत्तेत असेपर्यंत अर्थपूर्ण निकालाची शक्यता कमीची असणार आहे..‘रेअर अर्थ्स’चा गुंताया साऱ्या गोंधळाच्या केंद्रस्थानी असलेले ‘रेअर अर्थ्स’ यांचे रणनैतिक महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले. चीनने त्यावरील निर्बंध वर्षभर पुढे ढकलण्यास होकार दिला असला, तरी त्यामुळे प्रश्न सुटला असे म्हणता येणार नाही. ट्रम्प यांनी कधीकाळी जिनपिंग यांना ‘लोखंडी मुठीचा प्रतिभावंत’ म्हटले होते. पण नंतर त्यांना उमगले की जिनपिंग फक्त लोकांनाच नाही, तर अमेरिकेला हवी असलेली रेअर अर्थ्स ही खनिज संपत्तीही आपल्या मुठीत घेऊन बसले आहेत. याच नियंत्रणामुळे चीनकडे ट्रम्पच्या शुल्काच्या तलवारीविरुद्ध अभेद्य ढाल तयार झाली. रेअर अर्थ्स म्हणजे १७ अत्यावश्यक खनिजे, ज्यांशिवाय आजचे डिजिटल जग, इलेक्ट्रिक गाड्या, ऊर्जानिर्मिती आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रे यांची कल्पनादेखील शक्य नाही. रेअर अर्थ्स पृथ्वीवर फारच थोड्या प्रमाणात सापडतात. त्यात त्यांच्या उत्पादनाचे ६० टक्के आणि शुद्धीकरणाचे तब्बल ९० टक्के नियंत्रण चीनकडे. बाकी जगापेक्षा चीनला हे एक-तृतीयांश कमी खर्चात करता येते. एवढे सामर्थ्य असलेला दुसरा देश सध्या नाही. .अमेरिकेच्या रेअर अर्थ्स आयातीपैकी तब्बल ७० टक्के चीनकडून येते. ‘इट्रियम’साठी तर अवलंबित्व तब्बल ९३ टक्के! वॉशिंग्टनने हे वर्षानुवर्षे दुर्लक्षित केले. सैनिकी अहवालांनी साठा अपुरा असल्याचे दाखवले तेव्हा ट्रम्प प्रशासन दचकून जागे झाले. अमेरिकी आयात शुल्कांना चिडून चीनने या खनिजांच्या निर्यातीवर अलीकडे घातलेल्या निर्बंधांमुळे वॉशिंग्टनमध्ये खळबळ उडाली होती. या निर्बंधांतर्गत सेमीकंडक्टर, चुंबक, बॅटऱ्या इत्यादी बनवणाऱ्या परदेशी कंपन्यांना या दुर्मिळ धातूंचा वापर असलेल्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठीही विशेष परवान्यांची सक्ती आणली गेली. आता चीनने एका वर्षासाठी ‘पुनर्मूल्यांकन कालावधी’ असे सांगत त्या निर्बंधांना स्थगिती दिली आहे. मात्र ही स्थगिती औषध नसून, फक्त वेदना थोड्या काळासाठी लपवणारा फुगा आहे.ट्रम्प यांच्या पथकाने याला विजय म्हणून मिरवायला सुरुवात केली असली, तरी यामुळे अमेरिकेला फक्त स्वतःची रेअर अर्थ पुरवठासाखळी उभी करण्यासाठी थोडा वेळ मिळाला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, चीनएवढी क्षमता विकसित करण्यासाठी किमान पाच ते दहा वर्षं लागतील. दरम्यान, उपाय म्हणून ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत मलेशिया, थायलंड आणि जपानबरोबर सामंजस्य करार करण्यात आले. या करारांनुसार हे देश अमेरिकेला महत्त्वाच्या खनिजांच्या निर्यातीवर बंदी घालणार नाहीत. त्याआधीच ऑस्ट्रेलियासोबतही ८.५ अब्ज डॉलरचा खनिज उत्खनन आणि प्रक्रिया करार झाला होता. हे प्रयत्न पुरवठासाखळीत वैविध्य आणून चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या आराखड्याचा भाग आहेत. .तरीही पुढचा रस्ता खडतर आहे. एक नवीन रेअर अर्थ खाण सुरू होण्यासाठी अनेक दशके लागू शकतात. २०२५मध्ये अमेरिकेने फक्त ४.९ कोटी किलोग्रॅम रेअर अर्थ्स तयार केले. तुलनेत, चीनने २०१८ मध्येच १ लाख ३८ हजार टनांची पातळी गाठली होती. आजच्या घडीला, रेअर अर्थच्या विश्वात चीनचेच वर्चस्व आहे. स्वतःला जगातील सर्वांत हुशार सौदागर समजणाऱ्या ट्रम्प यांना आता बीजिंगच्या नियमांवरच खेळावे लागणार आहे. बीजिंगने तंत्रज्ञान पुरवठा साखळ्यांच्या महत्त्वाच्या घटकांवर घट्ट पकड घेतली आहे. वीज साठवणाऱ्या हलक्या धातूच्या लिथियम बॅटऱ्या आणि त्यांच्याशी निगडित पदार्थ, औद्योगिक वापरात येणारे कृत्रिम हिरे आणि होल्मियम, एर्बियम, थ्युलियम, युरोपियम आणि यिटरबियम यांसारखे अतिदुर्मिळ धातू, हे सगळे चीनच्या निर्यात नियंत्रणयादीत आले आहेत. या यादीत यंदाच समारियम, गॅडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, ल्युटेटियम, स्कॅंडियम आणि यिट्रियम यांचाही समावेश झाला आहे. डिस्प्रोसियम, जो अर्धसंवाहक (सेमीकंडक्टर) उद्योगात वापरला जातो, तो चीन एकहाती शुद्ध करतो. जगात वापरला जाणारा ९९ टक्के डिस्प्रोसियम चीनकडूनच तयार होतो. निर्बंधांच्या व्याप्तीवरून बीजिंगचा हेतू स्पष्ट दिसतो ः जागतिक पुरवठा साखळीवर वर्चस्व मिळवणाऱ्या आपल्या एकाधिकाराचा शस्त्रात रूपांतर करणे. भारतालाही चीनने त्याच्याकडून घेतलेले रेअर अर्थ चुंबक फक्त देशांतर्गत गरजांसाठीच वापरले जावेत आणि भारताने ते परदेशी बाजारात विकू नये, असे ठामपणे सांगितले आहे. थोडक्यात, ही केवळ व्यापारातील कुंपणे नसून शक्ती आणि भीती यांच्या नजाकतींनी विणलेले राजनैतिक खेळाचे सूक्ष्म जाळे आहे..Premium|Trump Tariffs: ट्रम्प यांचा बडगा अन् विवेकी तोडगा!.विरोधातून उमललेली ओढअमेरिकेने चीनचा दबदबा रोखण्यासाठी उच्च तंत्रज्ञानावर निर्बंध लादले, पण परिणाम उलटा झाला. या बंदीने चीनच्या स्वदेशी संशोधनाला आणि उत्पादनाला गती मिळाली. ‘फॉरेन डायरेक्ट गुड्स रूल’खाली २०२०मध्ये हुआवेईवर अमेरिकन घटक वापरण्याची बंदी आली. पण कंपन्यांनी हात झटकताच हुआवेईने स्वदेशी चिपनिर्मिती सुरू केली. आज ती जागतिक दूरसंचार बाजारात ३४ टक्के वाटा राखते. ‘एनव्हिडिया’च्या चिप्सचे निर्यात थांबवले, तर चीनने सरकारी पाठबळावर पर्याय तयार केले. या निर्बंधांनी केवळ चीनच नव्हे, तर अमेरिकेलाही फटका बसला. अमेरिकी कंपन्यांना यामुळे तब्बल ३३ अब्ज डॉलरचे नुकसान झाल्याचे समजते. अमेरिका चीनचा सर्वांत मोठा बाजार आहे. त्यामुळे शुल्कांच्या धमकीवर बीजिंग तत्काळ झडप घालतो, कारण त्याला अमेरिकन ग्राहकांची चटक लागली आहे. आज दोन्ही बाजू एकमेकींना घाबरवत आहेत, एकमेकांवर दबाव आणत आहेत, पण भिडायची त्यांना अद्यापतरी इच्छा नाही. कारण हे संघर्षाचे नसून संयमाचे रणांगण आहे. दोन्ही बाजूंच्या हातात मजबूत पत्ते आहेत; रेअर अर्थ्स, सेमिकंडक्टर आणि शुल्क. एकमेकांवर ते अवलंबूनही आहेत, फक्त कबूल करत नाहीत. दोघांनाही ठाऊक आहे की थेट धडक झाली, तर दोघांचेही हात भाजून निघतील. दोन्ही नेते ओळखून आहेत की अमेरिका आणि चीन यांच्यातील स्पर्धा ही गेल्या तीस वर्षांप्रमाणे दोघांनाही समृद्ध करू शकते किंवा त्यांच्या आणि जगाच्या वाट्याला अमाप हानीही आणू शकते. जिनपिंग यांची इच्छा आहे, की ट्रम्प यांनी चीनच्या हितांकडे अधिक समंजसपणे पाहावे. ट्रम्प यांना असे करार हवे आहेत, जे चीनला न थांबवता अमेरिकेला स्वतंत्रपणे वागण्याची मोकळीक देतील. समस्या ही की, ट्रम्प यांच्याकडे जगाला दिशा देईल अशी स्पष्ट, दीर्घकालीन दृष्टीच नाही. त्यामुळे ते फक्त शत्रूंनाच नव्हे, तर मित्रांनाही गोंधळवून टाकतात. .Premium|Indian economy : विकसित देश होण्याचं स्वप्न सत्यात कधी येणार?.‘मेड इन यूएसए’ संकटया संपूर्ण घटनाक्रमातून दोन बाबी स्पष्ट होतात. पहिली म्हणजे आज अमेरिकेला आणि तिच्या पाश्चिमात्य मित्रदेशांना चीनच्या महत्त्वाकांक्षांच्या दयेवर जगावे लागत असेल, तर त्यासाठी ते स्वतःच जबाबदार आहेत. गेल्या तीस वर्षांपासून चीनने रेअर अर्थ्सचे उत्खनन, प्रक्रिया, वितरण आणि निर्यात अशी संपूर्ण साखळी आपल्या ताब्यात घेतली. हे स्पष्ट होते की एक दिवस बीजिंग हे शस्त्र म्हणून वापरणार. दुसरी म्हणजे, चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सर्व पाश्चिमात्य आणि आशियायी लोकशाही देशांनी एकसंध मोर्चा उभा करणे गरजेचे होते. पण ट्रम्प यांनी एकतर्फी शुल्कवाढ व धमकीच्या कूटनीतीने या ऐक्यालाच गळा भारतही या सगळ्यात केवळ पाहत बसण्याच्या स्थितीत नाही. चीन-अमेरिका व्यापारयुद्धात तो एकाच वेळी बळी आणि प्रेक्षकही आहे. म्हणूनच त्याने तातडीने त्याच्या वाढत्या तंत्रज्ञान आणि संरक्षण महत्त्वाकांक्षेसाठी अत्यावश्यक खनिजांवर हक्क मिळवण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत.चिप्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रांत चीन अद्याप अमेरिकेपेक्षा मागे आहे, पण बीजिंगची नवोन्मेषाची झेप झपाट्याची आहे. ट्रम्प यांच्या गाजावाज्याच्या पाठीमागे फसलेली रणनीती आणि जिनपिंग यांच्या शांत चेहऱ्यामागे जिंकलेली खेळी, हीच या बुसान भेटीची खरी कहाणी. वॉशिंग्टनकडे आवाज होता, पण दिशा नव्हती. ट्रम्प यांना हे कळून चुकले आहे की जगावर आपली मर्जी लादण्यासाठी त्यांच्या हातात सगळे पत्ते नाहीत. म्हणूनच जिनपिंग यांच्यासमवेत समोरासमोरच्या भेटीत ट्रम्प यांना आपली मवाळ भूमिका आणि देहबोली विजयासारखी ठेवावी लागत आहे. सत्ता हे वाद्य आहे. सूर जुळवण्यासाठी अहंकाराची तार कधी तरी सैल करावीच लागते.(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार आहेत.) 