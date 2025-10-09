Premium|Gold Loan: गोल्ड लोनचं काळ सत्य: लोकांचे दागिने हळूहळू कसे गायब होत आहेत?

Gold Loan Market: 'गोल्ड लोन' म्हणजे तुमच्याकडे असलेल्या सोन्याच्या दागिन्यांवर किंवा नाण्यांवर घेतलेले कर्ज. म्हणजेच, सोनं गहाण ठेवून पैसे उधार घेणं. हा प्रकार भारतात खूप लोकप्रिय होत आहे कारण हे कर्ज कागदपत्रांशिवाय मिळतं. तसचं गोल्ड लोनमध्ये लवकर पैसे मिळतात, कमी व्याज असतं आणि तुम्ही गहान ठेवलेलं सोनं परत मिळवता येतं. तुम्हाला हे सगळं सोपं वाटतं असेल. पण थोडं थांबा, खरंच गोल्ड लोन इतकं सोपं आणि सुरक्षित आहे का? आज आपण गोल्ड लोन मागचं काळं सत्य पाहणार आहोत. तुमचं सोनं कसं गायब होतंय, कुटुंब या लोनमध्ये कसे अडकतायत, आणि यातून कसं वाचायचं, हे सगळं आज आपण समजून घेणार आहोत..गोल्ड लोन इतकं का खास वाटतं?मित्रांनो, गोल्ड लोन आजकाल सगळीकडे चर्चेचा विषय ठरत आहे. कारण भारतात सोनं हे फक्त दागिना नाही, तर कुटुंबाचा मान सन्मान आणि संपत्ती आहे. प्रत्येक घरात सोन्याच्या बांगड्या, हार, अंगठ्या किंवा सोन्याची बिस्किट असतात. हे सोनं पिढ्यानपिढ्या जपलं जातं. पण जेव्हा अचानक पैशाची गरज पडते, तेव्हा हेच सोनं तुम्हाला झटपट कर्ज मिळवून देतं..गोल्ड लोन घेणं म्हणजे काय? तर तुम्ही तुमचं सोनं बँकेत किंवा NBFC (Non-Banking Financial Company) मध्ये जमा करता. आणि काही तासात तुमच्या खात्यात पैसे जमा होतात. यासाठी क्रेडिट स्कोरची गरज नाही. तसेच कागदपत्रंही फार लागत नाहीत. आणि व्याज तर पर्सनल लोनपेक्षा कमी आहे. मग हे लोन घेण्यात काय चुकीच आहे, असं वाटतंय ना?.पण त्याअगोदर आपण जरा आकडेवारी पाहूया. भारतातील गोल्ड लोनचं मार्केट 2023-24 मध्ये 7.1 लाख कोटींवर गेलंय. म्हणजे देशभरातील लोकांच सोनं गहाण ठेवण्याच प्रमाण वाढत आहे. हॉस्पिटलचं बिल, मुलांची फी, बिझनेससाठी पैसा, किंवा अगदी लग्नाचा खर्च - या सगळ्यांसाठी गोल्ड लोन वापरलं जातंय. कारण हे लोन घेणं सोपं आहे, आणि तुम्हाला वाटतं, की तुमचं सोनं परत मिळेल. पण इथेच खरी गडबड सुरु होते..गोल्ड लोनचं काळं सत्यतुम्हाला गोल्ड लोन दिसतं तितकं सुरक्षित नाही. कारण यात तुम्ही अडकता, आणि तुमचं सोनं हळूहळू गायब होतं. कसं? चला, एक उदाहरण पाहूया. समजा, तुम्ही एक लाखाचं गोल्ड लोन घेतलं. व्याज आहे 10% ते 20% दरम्यान. तुम्हाला वाटतं, “अरे, फक्त व्याज भरायचंय. सोनं तर परत मिळेल.” पण याच सापळ्यात आपण सगळे अडकतो..अनेक कुटुंब फक्त व्याज भरत राहतात, कारण ते स्वस्त आहे. पण मूळ रक्कम? ती तशीच राहते. लोनचा कालावधी संपला, आणि पैसे परत करण्याची वेळ आली, तर हातात पैसा नसतो. मग तुम्ही काय करता? लोन रिन्यू करता किंवा दुसरं सोनं गहाण ठेवता. आणि असं हे चक्र तयार होतं..हळूहळू, तुम्ही व्याजात इतके पैसे खर्च करता, की ते तुमच्या सोन्याच्या किंमतीपेक्षा जास्त होतात. आणि जर तुम्ही लोन परत करू शकला नाहीत, तर काय? तुमचं सोनं बँकेत जमा होतं. तुम्ही तुमची कौटुंबिक संपत्ती गमावता, तीही कायमची. मित्रांनो, हे फक्त पैशाचं नुकसान नाही. तुमच्या आई-वडिलांनी जपलेलं सोनं, तुमच्या लग्नातले ते खास दागिणे, किंवा तुमच्या मुलीच्या भविष्यासाठी ठेवलेली अंगठी - सगळं एका झटक्यात संपतं. आणि हे काही एक-दोन लोकांचं नुकसान नाही. तर देशभरातील करोडो कुटुंब या सापळ्यात अडकतायत. तुम्हाला वाटतं, की तुम्ही सुरक्षित लोन घेतलंय. पण खरं तर, तुम्ही खूप मोठी रिस्क घेताय..Gold Reserve: चीन सतत सोनं का खरेदी करत आहे? भारतानेही सोन्याच्या साठ्यात केली वाढ, जगात नेमकं चाललंय काय?.बँक आणि NBFCमित्रांनो, गोल्ड लोनच्या खेळात बँक आणि NBFC कधीच हरत नाहीत. कारण त्यांच्यासाठी हा धंदा जोखीममुक्त आहे. RBI चा डेटा सांगतो, की गोल्ड लोनमध्ये NPA, म्हणजे डिफॉल्ट होणारं कर्ज, जवळपास शून्य आहे. याचा अर्थ काय? तुम्ही लोन परत नाही केलं, तर बँक किंवा NBFC तुमचं सोनं जप्त करते आणि त्यांचा पैसा वसूल करते. पण तुमचं काय? तुम्ही तुमची संपत्ती गमावता. तुमच्या पिढ्यांची मेहनत, एका क्षणात संपते..आजकाल फिनटेक अॅप्स तुम्हाला “30 मिनटांत कॅश” देतो असं सांगतात. एजंट तुमच्या घरी येतात, तुमचं सोनं सील केलेल्या पॅकेटमध्ये घेऊन जातात, आणि तुमच्या खात्यात पैसे जमा होतात. पण जे सोनं तुम्ही इमर्जन्सीसाठी ठेवलं होतं, ते आता रोजच्या गरजांसाठी गहाण ठेवलं जातं. आणि हळूहळू, तुमच्या लॉकरमधलं सगळं सोनं बँकेच्या व्हॉल्टमध्ये जातं..गोल्ड लोन कधी घ्यावं?आता असं नाही, की गोल्ड लोन नेहमीच वाईट आहे. काही परिस्थितीत ते खरंच उपयुक्त आहे. उदाहरणार्थ, अचानक मेडिकल इमर्जन्सी आली, आणि तुम्हाला तासाभरात पैसा हवाय. तुमच्याकडे दुसरा कोणताही स्रोत नाही - मग गोल्ड लोन तुम्हाला आधार देऊ शकतं. किंवा समजा, तुम्हाला माहितीये, की एका महिन्यात तुम्हाला सॅलरी, इन्शुरन्सचा पैसा, किंवा फिक्स्ड डिपॉझिट मिळणार आहे. अशा वेळी, गोल्ड लोन तुम्हाला तात्पुरता आधार देऊ शकतं..Gold Crash: सोन्याचा फुगा लवकरच फुटणार; भाव 77,700 रुपयांवर येणार, तज्ञांचा धक्कादायक इशारा.पण एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, लोन घेतलं, की ते ताबडतोब परत करा. कारण जितकं लोन लांबतं, तितकं व्याज वाढतं, आणि तुमचं सोनं धोक्यात येतं. उदाहरण द्यायचं, तर समजा तुम्हाला दोन आठवड्यांसाठी पैसे हवेत, आणि तुम्हाला माहितीये, की तुमचं फिक्स्ड डिपॉझिट एका महिन्यात मॅच्युअर होणार आहे. अशा वेळी गोल्ड लोन घ्या, पण जसं डिपॉझिटचे पैसे मिळतील, तसं लोन बंद करा. ही शिस्त तुम्ही पाळणार असाल, तर गोल्ड लोन तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतं..गोल्ड लोन कधी टाळावं?आता महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे कधी गोल्ड लोन घेऊ नये? मित्रांनो, जर तुम्ही दरमहा होणार्या खर्चासाठी - म्हणजे किराणा, भाडं, स्कूलची फी, किंवा बिल भरण्यासाठी गोल्ड लोन घेत असाल, तर थांबा. हे खर्च कायमचे असतात. अशा खर्चांसाठी सोनं गहाण ठेवलं, तर लोन कधीच संपणार नाही. तुमचं सोनं गहाण राहील, व्याज वाढत राहील, आणि लवकरच तुम्ही दुसरं सोनं गहाण ठेवाल..दुसरं म्हणजे जर तुम्ही शेअर मार्केट, ट्रेडिंग, किंवा जोखमीच्या बिझनेससाठी गोल्ड लोन घेत असाल, तर ही मोठी चूक आहे. जर तुमचा बिझनेस फसला, तर तुम्ही फक्त पैसाच नाही, तर तुमचं सोनं आणि कुटुंबाचा विश्वासही गमावाल. उदाहरणार्थ, अनेक छोटे व्यापारी असं विचार करतात, की “पुढच्या सीझनच्या विक्रीतून लोन परत करेन.” पण जर विक्री कमी झाली, तर? मग ते लोन रिन्यू करतात, आणि व्याजाचा डोंगर वाढत जातो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे जर तुमच्याकडे लोन परत करण्याचा स्रोत नाही, तर गोल्ड लोनला हात लावू नका..गोल्ड लोनपासून कसं वाचायचं?आता प्रश्न येतो, की गोल्ड लोनच्या सापळ्यापासून कसं वाचायचं? मित्रांनो, यासाठी काही सोप्या टिप्स आहेत. पहिली गोष्ट - गोल्ड लोनला तुमचा शेवटचा पर्याय बनवा. जर तुम्हाला इतर कर्जाचे पर्याय मिळू शकतात - मग ते पर्सनल लोन असो, किंवा मित्र-नातेवाइकांकडून कर्ज असो- तर ते प्रथम वापरा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, लाँगटर्म सेव्हिंग करा. इन्शुरन्स, फिक्स्ड डिपॉझिट, किंवा म्युच्युअल फंड्ससारखे पर्याय निवडा, ज्यामुळे तुम्हाला गोल्ड लोनची गरजच पडणार नाही..मित्रांनो, गोल्ड लोनची वाढ ही फक्त आर्थिक समस्याच नाही, तर सामाजिक समस्याही आहे. भारतात सोनं म्हणजे फक्त संपत्ती नाही, तर संस्कृती आहे, परंपरा आहे. लग्नात, सणांमध्ये, किंवा विशेष प्रसंगी सोनं दिलं-घेतलं जातं. पण जेव्हा हे सोनं गहाण ठेवलं जातं आणि नीलाम होतं, तेव्हा फक्त पैसाच नाही, तर कुटुंबाचा विश्वास आणि परंपराही संपते..आज अनेक कुटुंब गोल्ड लोनच्या सापळ्यात अडकतायत, कारण त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाही. सरकार आणि बँकांनी यावर उपाय शोधले पाहिजेत. कर्ज घेणं सोपं करणं, छोट्या सेव्हिंग स्किम अधिक आकर्षक करणं, आणि आर्थिक शिक्षण देणं गरजेचं आहे. जोपर्यंत कुटुंबांना सोन्यावर अवलंबून राहावं लागेल, तोपर्यंत हा सापळा संपणार नाही..मित्रांनो, गोल्ड लोन घेणं हा तुमचा वैयक्तिक निर्णय आहे, पण हा निर्णय घेताना सावध रहा. तुमच्या कुटुंबाशी बोला. तुमच्या गरजा आणि परतफेडीची क्षमता समजून घ्या. जर तुम्हाला गोल्ड लोन घ्यावंच लागलं, तर बँक किंवा NBFC चे बॅकग्राऊंड तपासा. व्याजदर, लोनचे नियम, आणि नीलामीची प्रक्रिया नीट समजून घ्या..आणि जर तुम्हाला वाटलं, की तुम्ही गोल्ड लोनच्या सापळ्यात अडकला आहात, तर घाबरू नका. आर्थिक सल्लागाराशी बोला. तुमच्या लोनचं रिस्ट्रक्चरिंग करा. आणि शक्य असेल, तर इतर कर्जाचे पर्याय शोधा. मित्रांनो, गोल्ड लोन ही वाईट गोष्ट नाही, पण त्याचा वापर काळजीपूर्वक करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 