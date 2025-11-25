Premium|AI Detective : तुम्हीही आहात का, एआय डिटेक्टिव्ह ?

ब्रिजेश सिंह - brijeshbsingh@gmail.comइंटरनेटने आपल्याला वचन दिले होते, की ते जगाला जवळ आणेल, माहिती सोपी करेल; पण आज उलट झाले आहे. आज आपल्या माथी एक नवीन पद मारले गेले आहे - ‘एआय डिटेक्टिव्ह’ किंवा ‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा गुप्तहेर’. ही अशी पदवी आहे जी कोणालाच नको होती; पण ती टाळताही येत नाही. चक्रव्यूहात अडकलेल्या भारतीय ‘एआय डिटेक्टिव्ह’चा शेवट काय? आपण तंत्रज्ञानावर बंदी घालू शकत नाही; कारण बाण हातातून सुटला आहे आणि एआय आता आपल्या आयुष्याचा भाग बनले आहे; पण आपण हे ‘विनापगारी काम’ सामान्य मानण्याचे नाकारू शकतो. म्ही या नोकरीसाठी कधी अर्ज केला होता का? नक्कीच नाही. कोणाशी पगार ठरवला होता? नाही. तरीही, आज ज्या ज्या भारतीयाच्या हातात स्मार्टफोन आहे, तो ही नोकरी करतोय. दिवसरात्र, अगदी प्रत्येक वेळी जेव्हा तुम्ही फोनची स्क्रीन अनलॉक करता तेव्हा तुमची ‘शिफ्ट’ सुरू होते. तुमचे ऑफिस म्हणजे काही मुंबई-पुण्यातील एसी केबिन नाही; तर तळहातावर मावणारा तुमचा मोबाईल आहे आणि काम काय? तर डिजिटल जगात सतत कोसळणाऱ्या माहितीच्या महापुरातून ‘सत्या’चा सुईच्या टोकाएवढा कण शोधून काढणे..इंटरनेटने आपल्याला वचन दिले होते, की ते जगाला जवळ आणेल, माहिती सोपी करेल; पण आज उलट झाले आहे. आज आपल्या माथी एक नवीन पद मारले गेले आहे - ‘एआय डिटेक्टिव्ह’ (AI Detective) किंवा ‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा गुप्तहेर’. ही अशी पदवी आहे जी कोणालाच नको होती; पण ती टाळताही येत नाही.अलीकडेच ‘द गार्डियन’मध्ये समंथा फ्लोरियानी यांनी या विषयावर एक अत्यंत मर्मभेदक लेख लिहिला. त्या म्हणतात, की ‘हे काम म्हणजे एक न संपणारी डोकेदुखी आहे. सोशल मीडियावर आजकाल कृत्रिम बुद्धिमत्तेने तयार केलेला इतका कचरा - ज्याला त्या अगदी चपखल शब्दांत ‘AI slop’ (एआयचा गाळ) म्हणतात - पसरला आहे, की सामान्य माणसाला प्रत्येक फोटो आणि व्हिडिओकडे संशयाने बघावे लागते.’ त्यांनी एका प्रसंगाचा उल्लेख केला आहे, ज्यात त्यांच्या मैत्रिणीने एका माणसाचा कारमधून चक्क लोणच्याच्या (pickle) वेशात उडी मारतानाचा व्हिडिओ शेअर केला. तो व्हिडिओ पूर्णपणे बनावट (AI-generated) होता; पण त्या मैत्रिणीला ते कळलेच नाही. जेव्हा समंथाने तिला ते सांगितले, तेव्हा त्या मैत्रिणीला आपली चूक सुधारल्याचा आनंद झाला नाही, तर प्रचंड चीड आली. ती म्हणाली, ‘मला हे सतत तपासावे लागते, याचा आता वीट आलाय.’ ...जर प्रगत समजल्या जाणाऱ्या पाश्चात्त्य देशांत लोकांची ही अवस्था असेल, तर आपल्या भारतात तर परिस्थिती ‘आगीतून फुफाट्यात’ अशी आहे..Premium|Motherhood: पहिल्यावहिल्या आईपणातले ते कोवळे दिवस, तेही परक्या देशातले.!.घराघरातील डिजिटल युद्धभारतीय संदर्भात, या खोट्या माहितीची आणि आपली लढाई ट्विटर किंवा रेडिटवर नाही, तर आपल्या घराघरात पोहोचलेल्या ‘व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटी’मध्ये सुरू आहे. आपल्या प्रत्येक दिवसाची सुरुवात जिथे होते, त्या ‘फॅमिली व्हॉट्सॲप ग्रुप’मध्ये या डिजिटल युद्धाची आघाडी आहे. तुम्हाला आठवतंय, काही वर्षांपूर्वी काकांनी किंवा मावशीने एखादा व्हिडिओ पाठवला तर त्यात काय असायचं? फार तर एखादा जुनाट जोक किंवा सकाळी आलेले ‘गुड मॉर्निंग’चे गुलाबाचे फूल. तेव्हा एक साधा आणि महत्त्वाचा नियम होता : जे डोळ्यांना दिसतंय, ते साधारणपणे खरंच असणार. व्हिडिओ खोटा असू शकतो, ही शंकाही तेव्हा मनात यायची नाही; पण आज? आज तो विश्वास पूर्णपणे उडाला आहे आणि त्याची जागा एका अनामिक अस्वस्थतेने घेतली आहे. तमिळनाडूचा एखादा राजकारणी अस्खलित हिंदीत भाषण देताना दिसतो, तेव्हा मनात पहिली शंका येते - हे खरेच आहे की मतांसाठी बनवलेला ‘डीपफेक’? एखाद्या सुपरस्टारने जुगाराच्या ॲपची जाहिरात करणे - हे त्याचे खरे वागणे आहे की त्याच्या आवाजाची हुबेहूब नक्कल (Voice Clone) करून केलेली फसवणूक? मुंबईच्या रस्त्यावर पावसात वाघ फिरतानाचा व्हिडिओ - ही बातमी आहे की एआयने तयार केलेला निव्वळ भ्रम?हा बदल आपल्या जगाकडे बघण्याच्या दृष्टिकोनात एक मूलगामी फरक आणत आहे आणि खरे सांगायचे तर, हे प्रचंड थकवणारे आहे. मोठ्या टेक कंपन्या अब्जावधी डॉलर्स कमावत आहेत; पण माहितीची शहानिशा करण्याची जबाबदारी मात्र त्यांनी अत्यंत चलाखीने सामान्य युजर्सवर - म्हणजे तुमच्या-आमच्यावर ढकलली आहे. भारतात, जिथे स्वस्त डेटा प्लॅनमुळे खेड्यापाड्यातील कोट्यवधी लोक पहिल्यांदाच इंटरनेटवर येत आहेत, तिथे हे ओझे खूपच अन्यायकारक आहे. या नवीन डिजिटल जगात, घरातील ‘तज्ज्ञ’ किंवा ‘डिटेक्टिव्ह’ची भूमिका कोणाला करावी लागते? तर तरुण मुलांना आणि मुलींना.'नाही आई, ट्रम्प ९०च्या दशकातले गाणे गात आहेत, तो व्हिडिओ खरा नाही, ते एआय आहे.''बाबा, कृपया त्या लिंकवर क्लिक करू नका, तो प्रसिद्ध उद्योगपती शेअर मार्केटच्या टिप्स देत नाहीय, तो आवाजाचा क्लोन आहे. तुमचे पैसे जातील.'.'भारतीय रिॲलिटी टॅक्स' : मनोरंजनाचे झाले ओझेयालाच आपण 'भारतीय रिॲलिटी टॅक्स' (Indian Reality Tax) म्हणू शकतो. जसा आपण वस्तूंवर जीएसटी भरतो, तसाच हा कर आपण आपल्या मानसिक ऊर्जेच्या रूपाने भरत आहोत. जेव्हा जेव्हा आपण फोनवर काही पाहतो, तेव्हा आपल्याला थांबावे लागते, डोळे बारीक करून बघावे लागते, ओठांच्या हालचाली तपासाव्या लागतात, आवाजातील तो यांत्रिकपणा शोधावा लागतो. एका व्हिडिओसाठी हा त्रास नगण्य वाटू शकतो; पण जेव्हा हेच काम एक अब्ज लोक, लाखो ग्रुप्समध्ये, दिवसातून शंभर वेळा करत राहतात, तेव्हा त्याचे एक प्रचंड राष्ट्रीय ओझे तयार होते. मनोरंजनासाठी हातात घेतलेला फोन आता कामाचे साधन बनला आहे.फ्लोरियानी ज्याला 'एआयचा गाळ' म्हणतात, तो आपल्याकडे वेगळ्या अतिशय देशी रूपात येतो. आपल्याकडे हा गाळ 'हायपर-लोकल' (अति-स्थानिक) असतो. सणासुदीला व्हॉट्सॲपवर येणाऱ्या देवांच्या चित्रांमध्ये तो सर्रास दिसतो. वरकरणी ही चित्रे अतिशय आकर्षक, तेजस्वी वाटतात; पण बारकाईने पाहिले तर देवाला सहा बोटे असतात, दागिन्यांची नक्षी विसंगत असते किंवा चित्रातील संस्कृत श्लोकांचे शब्दच चुकीचे असतात. हा गाळ अशा खोट्या ऐतिहासिक व्हिडिओंमध्येही दिसतो, जे जुन्या कृष्णधवल डॉक्युमेंटरीसारखे वाटावेत म्हणून बनवलेले असतात. यामुळे ऐतिहासिक घटनांची विसंगत माहिती समोर येते. त्याहूनही तत्काळ आणि वैयक्तिक परिणाम म्हणजे आपल्या रोजच्या डिजिटल अनुभवाचा दर्जा घसरणे. आपल्याशी फक्त खोटे बोलले जात नाहीय, तर आपल्याला इतके सतावले जात आहे की आपण कंटाळून जातो. पूर्वी मित्राने पाठवलेला व्हिडिओ पाहताना चेहऱ्यावर हसू यायचे. आता कपाळावर आठ्या येतात - 'हे खरं असेल का?' हा प्रश्न आनंदावर विरजण घालतो. 'व्हायरल' होणाऱ्या गोष्टींमधला निखळ आनंद आता संशयाने गिळंकृत केला आहे..संशयाची कीड आणि विश्वासाला तडेहा सततचा संशय आणि थकवा आपल्याला एका अत्यंत धोकादायक वळणावर घेऊन जातो : ते म्हणजे, दुर्लक्ष करणे. जेव्हा खरे आणि खोटे ओळखण्यासाठी खूप कष्ट घ्यावे लागतात, तेव्हा माणूस प्रयत्न करणे सोडून देतो. हा सर्वात सोपा मार्ग आहे. जर कशावरच विश्वास ठेवता येत नसेल, तर कशाचीच काळजी कशाला करायची? आपल्यासारख्या विविधतेने नटलेल्या समाजात, जो ‘सत्या’च्या आणि विश्वासाच्या एका समान धाग्यावर टिकून आहे, तिथे हे तडे जाणे घातक आहे. जर आपण एखाद्या घटनेचा व्हिडिओ खरा आहे की नाही, यावर एकमत होऊ शकलो नाही, तर समाज म्हणून आपण संवाद कसा साधणार? त्याचे परिणाम आपण आताच पाहतोय. यूट्युब किंवा इन्स्टाग्रामवर एखाद्या खऱ्या बातमीचा व्हिडिओ असतो - समजा एखाद्या अपघाताचा किंवा आंदोलनाचा; पण त्याच्या खाली लोक ‘फेक!’, ‘एआय आहे!’, ‘स्क्रिप्टेड!’ अशा कमेंट्स करतात. एआयच्या जगात टिकून राहण्यासाठी आपण जी संशयाची ढाल तयार केली आहे, ती आता खऱ्या जगालाही झाकोळून टाकत आहे. उद्या जर खरोखरच एखादे मोठे संकट आले आणि त्याचे फुटेज समोर आले, तर आपण त्यावर विश्वास ठेवू का? की ‘हा तर आणखी एक कंटेंटचा प्रकार आहे’ असे म्हणून बोट वर सरकवून पुढे जाऊ?एक ‘सदोष उत्पादन’ आणि आपली फरपटहे लक्षात घेणे गरजेचे आहे, की हे युजर्सचे अज्ञान नाही; हे ‘प्रॉडक्ट सेफ्टी’चे (Product Safety) अपयश आहे. इतर कोणत्याही उद्योगात, अशी चूक खपवून घेतली गेली नसती. विचार करा, तुम्ही बाजारातून प्रेशर कुकर विकत आणला; पण कंपनीने सांगितले, ‘प्रत्येक वेळी स्वयंपाक करण्यापूर्वी तुम्हाला भिंग लावून शिट्टी तपासावी लागेल; अन्यथा स्फोट होऊ शकतो.’ तुम्ही असा कुकर घ्याल का? नाही ना! मग डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सच्या बाबतीत आपण हे का सहन करत आहोत? त्यांची यंत्रणा सदोष आहे आणि त्याची किंमत आपण आपल्या मानसिक शांततेने मोजत आहोत.आपल्या फोनमध्ये येणारा हा 'गाळ' म्हणजे एक प्रकारचे प्रदूषणच आहे. जसे हिवाळ्यात दिल्लीची हवा प्रदूषित होते आणि श्वास घेणे कठीण होते, तसे हे माहितीच्या जगाचे प्रदूषण आहे. ते खरी मानवी कल्पकता, लेखकांची मेहनत आणि कॅमेरामनने टिपलेले अस्सल क्षण गुदमरून टाकते. इंटरनेट हे लोकांना जोडण्यासाठी बनले होते - दुसऱ्याच्या आयुष्यात डोकावण्याची, जगाच्या दुसऱ्या टोकावरील संस्कृती पाहण्याची एक खिडकी म्हणून; पण एआयचा हा गाळ त्या खिडकीवर अशा आयुष्याचे चित्र रंगवतो जे अस्तित्वातच नाही. आपण एका आभासी जगात हरवून जात आहोत, जिथे सत्य हे दुर्मिळ झाले आहे..शेवट काय? थकवा हे आपले अपयश नाही!तर मग, या चक्रव्यूहात अडकलेल्या भारतीय 'एआय डिटेक्टिव्ह'चा शेवट काय? आपण तंत्रज्ञानावर बंदी घालू शकत नाही; कारण बाण हातातून सुटला आहे आणि एआय आता आपल्या 