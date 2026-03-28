Premium|Urban Political Economy : शहरी राजकीय अर्थकारणात महानगरांचे वर्चस्व; नागपूर आणि मुंबईचे महत्त्व

प्रा. डॉ. प्रकाश पवार प्राध्यापक, राज्यशास्त्र विभाग, शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूरमहानगर आणि इतर शहरे यांच्यामध्ये राजकीय अर्थकारणाच्या अंगाने सत्तासंबंध तयार झाले आहेत. यामध्ये एक महानगर केंद्रस्थानी असते आणि सेवा व अन्य बाबतीत अन्य शहरे त्यावर अवलंबून असतात. परिघावरील शहरे गुंतवणूक, उद्योग, रोजगार, शिक्षण या सर्व बाबींसाठी बहुतांशपणे या महानगरांवर अवलंबून असतात.भारतातील शहरी राजकीय अर्थकारण समजून घेण्यासाठी महानगरांची भूमिका अत्यंत निर्णायक आहे. महानगरे केवळ आर्थिक केंद्रे नसून, ती राजकीय शक्तीचेही केंद्र बनतात. या प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग म्हणून महाराष्ट्रात मुंबई, नागपूर, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगरसारखी शहरे विकासाचे ध्रुव म्हणून उभी राहताना दिसतात. या पार्श्वभूमीवर, भारताच्या शहरी राजकीय अर्थकारणाची कथा विविध धाग्यांनी विणली गेली आहे. यापैकी एक धागा म्हणजे प्रादेशिक राजकीय अर्थकारण हा आहे. भारतीय संदर्भात दिल्ली, मुंबई आणि बंगळूर या तीन महानगरांनी मिळून भारतीय राजकीय अर्थकारणाची मध्यवर्ती जागा व्यापली आहे. यालाच राजकीय अर्थकारणाचे ध्रुव असेही म्हटले जाते. या संकल्पनेनुसार एका राज्याच्या आतही विविध प्रदेशांचे आर्थिक विकासाचे प्रारूप, संसाधनांचे वितरण, शहरीकरणाची पातळी आणि राजकीय संरचना वेगवेगळ्या प्रकारे विकसित होतात. महाराष्ट्राच्या बाबतीत मुंबई-कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भ या प्रदेशांचे आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचे नमुने भिन्न असल्यामुळे त्यांच्या राजकीय अर्थकारणाची संरचनाही वेगळी दिसते. विशेषतः शहरीकरण, उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि प्रशासकीय संस्थांचे केंद्रीकरण या घटकांमुळे प्रदेशाच्या राजकीय शक्तींचे वितरण निश्चित होत जाते. या शहरी राजकीय अर्थकारणाच्या प्रक्रियांना नितीन गडकरी आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी नीटनेटके समजून घेतले. .Premium|Political Economy Maharashtra : शहरी भागातील वितरणाचे राजकीय अर्थकारण .शहरांचे श्रेणीकरणभारतीय राजकीय अर्थकारणाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शहरांचे श्रेणीकरण येथे घडून आले आहे. शहरीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे शहरांचे श्रेणीकरण तयार होते. या संकल्पनेनुसार मोठी, मध्यम आणि लहान शहरे अशी एक शहरी व्यवस्था तयार होते आणि त्यानुसार आर्थिक संसाधनांचे वितरण होते. ही शहरे अवतीभवतीच्या शहरांना आपला नियंत्रणाखाली आणतात. विदर्भात नागपूर आणि अमरावती ही प्रमुख, तर अकोला आणि चंद्रपूर ही मध्यम स्तरावरील शहरे आहेत. या शहरांभोवती व्यापार, उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि प्रशासकीय क्रिया विकसित होतात आणि त्याचा प्रभाव आसपासच्या ग्रामीण व निमशहरी भागावर पडतो. त्यामुळे शहरी अर्थकारणाचा प्रभाव संपूर्ण प्रदेशाच्या आर्थिक आणि राजकीय प्रक्रियांना आकार देतो. या चौकटीमध्ये गडकरी व फडणवीस यांनी राजकीय प्रक्रियेला गती दिलेली दिसते. १९६१साली विदर्भातील २० ते २२ टक्के लोकसंख्या शहरी होती, त्या काळात भारतातील शहरी लोकसंख्या १८ टक्के होती. ऐंशीच्या दशकात विदर्भातील शहरी लोकसंख्या २५ ते २८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली होती आणि १९९०च्या दशकात ती ३० ते ३२ टक्क्यांपर्यंत वाढली, तर त्या काळात भारताची शहरी लोकसंख्या सुमारे २७ टक्के होती. २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीपासून विदर्भातील शहरी लोकसंख्या सुमारे ३५ ते ३८ टक्क्यांच्या आसपास पोहोचली आहे, जी भारतीय शहरी लोकसंख्येच्या जवळपास किंवा किंचित पुढे आहे. या प्रक्रियेवरून विदर्भाचे शहरी अर्थकारण भारतीय शहरी अर्थकारणाशी समांतर आणि काही प्रमाणात पुढे राहिलेले दिसते. मुंबई आणि नागपूरचे स्थान राजकीय अर्थकारणातील गडकरी व फडणवीस यांनी ओळखले. त्यांनी या दोन शहरांना जोडणारा महामार्ग तयार करण्यात पुढाकार घेतला. विशेषतः या महामार्गाविषयी एकनाथ शिंदे यांनीही विशेष लक्ष घातले..महानगर आणि इतर शहरेमहानगर आणि इतर शहरे यांच्यामध्ये राजकीय अर्थकारणाच्या अंगाने सत्तासंबंध तयार झाले आहेत. राजकीय अर्थकारणाच्या या प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण फ्रेंच अर्थशास्त्रज्ञ फ्रँकोइस पेरोक्स यांनी मांडलेल्या विकास (वाढीचा) ध्रुव सिद्धांताच्या (ग्रोथ पोल थिअरी) मदतीने विश्लेषण करता येते. या सिद्धांतानुसार काही विशिष्ट शहरे किंवा औद्योगिक केंद्रे आर्थिक वाढीची प्रमुख ध्रुव बनतात. विदर्भाबाबत नागपूर हे प्रमुख वाढीचे केंद्र म्हणून विकसित झालेले दिसते. नागपूरमधील मिहान प्रकल्प, लॉजिस्टिक्स हब, औद्योगिक गुंतवणूक यांचा विदर्भातील इतर शहरांवर प्रभाव पडतो. उद्योग, व्यापार, शिक्षण संस्था, प्रशासकीय कार्यालये आणि वाहतूक व्यवस्था यांचे केंद्रीकरण नागपूरमध्ये झाल्यामुळे त्याचा प्रभाव संपूर्ण विदर्भावर पडतो. या प्रक्रियेतून विकास परिघीय भागात पसरवण्यासाठी गडकरी आणि फडणवीस यांनी प्रयत्न केले. ही प्रक्रिया मराठवाड्याच्या संदर्भात छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड आणि लातूर या तीन शहरांनी घडवली आहे. विशेषतः १९६०नंतर छत्रपती संभाजीनगर शहराचा प्रभाव मराठवाड्यावर राहिला. विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण यांनी लातूर आणि नांदेडचा विकास घडवण्यातून या तीन शहरांनी मिळून उरलेल्या सर्व शहरांना ताकद पुरविण्यास सुरुवात केली..राजकीय अर्थकारणाची हीच प्रक्रिया जॉन फ्रीडमन यांनी मांडलेल्या केंद्र-परीघ या प्रारूपाच्या मदतीने स्पष्ट करता येते. या मॉडेलनुसार काही भाग आर्थिकदृष्ट्या गाभा म्हणून विकसित होतात, तर इतर भाग परिघ स्वरूपात राहतात. केंद्र भागात गुंतवणूक, उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि पायाभूत सुविधा अधिक प्रमाणात विकसित होतात, तर परिघीय भाग तुलनेने कमी विकसित राहतात. जर्मन भूगोलतज्ज्ञ वाल्टर क्रिस्टालर यांनी मांडलेला मध्यवर्ती स्थान सिद्धांत (सेंट्रल प्लेस थिअरी) शहरीकरण या प्रक्रियेचे आणखी एक स्पष्टीकरण देतो. या सिद्धांतानुसार काही शहरे व्यापार, सेवा आणि प्रशासन यांची केंद्रे बनतात आणि आसपासच्या प्रदेशाला विविध सेवा पुरवतात.१९५०च्या दशकात महाराष्ट्रातील शहरीकरण २८-२९ टक्के असताना नागपूरमधील शहरीकरण जवळपास ५० टक्क्यांच्या आसपास पोहोचले होते. सध्याच्या काळात महाराष्ट्राचे शहरीकरण सुमारे ४५ टक्के आहे, तर नागपूर जिल्ह्यातील शहरीकरण सुमारे ६९ टक्के झालेले आहे. याच्या उलट विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये शहरीकरणाचे प्रमाण कमी असल्यामुळे तेथील शहरी अर्थकारण तुलनेने कमकुवत राहिले आहे. यातूनच केंद्र आणि परीघ अशी शहरांची एक समाजशास्त्रीय रचना तयार झाली आहे. 