Premium|US Foreign Policy Impact : जगाच्या पाठीवर: अविश्वासाच्या अडकित्त्यातील शस्त्रसंधी!

विनय सहस्रबुद्धे, माजी खासदारइराणने संयुक्त अरब अमिरातीवर नव्याने हल्ले सुरू केले आहेत आणि या आक्रमकतेच्या मुळाशी आहे ती अमेरिकेची ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ या मोहिमेखालील होर्मुझमुक्तीसाठीची चढाई! अमेरिका-इस्राईल विरुद्ध इराण असा सशस्त्र संघर्ष सुरू होऊन आता नऊ आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ लोटला असला आणि मधूनमधून युद्धविरामाची चर्चाही होत असली तरी या संघर्षाला परिणामकारक पूर्णविराम कधी मिळणार ते अद्याप कोणालाही स्पष्ट नाही. त्यामुळेच काही अभ्यासकांनी या स्थितीचे वर्णन ‘गोठलेला संघर्ष’ असे केले आहे. या संघर्षाचे आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम चिंताजनक आहेत. आपल्या शेजारच्या श्रीलंकेत पेट्रोलियम पदार्थांची भाववाढ तर झाली आहेच; पण सरकारने त्यांचे रेशनिंगदेखील सुरू केले आहे. खते, औषधे, वाहतूकव्यवस्था अशा अनेक वस्तू आणि सेवांना या महागाईचा फटका बसला आहे. तिकडे मेक्सिकोत सरकारने पेट्रोलियम पदार्थांसाठी मोठ्या प्रमाणात सबसिडी दिली आहे; पण तरीही भाववाढ सुरूच आहे. चिकन, अंडी इत्यादीचे भाव सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. टोमॅटोचे भाव दुपटीने तर मिरच्यांचे भाव दीडपटीने वाढले आहेत. यावर उतारा म्हणून सरकारने ‘टॉर्टीला’सारख्या पदार्थांचे भाव नियंत्रित केले आहेत. अनेक देशांत खताचे भाव वाढल्याने मक्यासारखी अन्नधान्येही महाग झाली आहेत..Premium|Nuclear Proliferation Crisis : अण्वस्त्रांची टांगती तलवार! अमेरिकेची इराणवरील कारवाई जागतिक शांततेसाठी की वर्चस्वासाठी?.ब्रिटनमध्ये विमान प्रवास महाग तर झाला आहेच; पण ऐन सुट्ट्यांच्या काळात विमानकंपन्या नफेखोरीच्या मोहापोटी मनमानीपणे ऐन वेळी विमानसेवा रद्द करू लागल्या आहेत. आयर्लंड सरकार अविश्वास प्रस्तावातून कसेबसे वाचले खरे; पण त्यासाठी इंधन तेलावर न परवडणारी सबसिडी देणे त्यांना भाग पडले. जर्मन सरकारनेही इंधनावरील करात सर्वाधिक कपात करून लोकानुरंजनाचा मार्ग अनुसरला आहे. एकूणच युरोपात या युद्धाच्या परिणामांनी सरकारांसमोर गंभीर आव्हाने उभी केली आहेत. आफ्रिकेतील नायजेरियासारखा देश कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात आघाडीवर असूनही प्रक्रियाकृत म्हणजे रिफाइंड तेलासाठी त्यांना आयातीवर अवलंबून रहावे लागते आणि परिणामी तिथेही जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव आकाशाला भिडले आहेत आणि वैतागलेले लोक राजधानी लागोसच्या रस्त्यांवर उतरू लागले आहेत. तिकडे चीनमध्येही सारे काही आलबेल नाही. खासगी वाहनांची विक्री थंडावली आहे आणि काही कारखाने बंद पडू लागले आहेत. इंधनपुरवठा विस्कळीत झाला आहे आणि निर्यातीवरही मंदीचे सावट आहे . चांगली गोष्ट अशी की, या सर्व देशांच्या तुलनेत भारतात सरकारने परिस्थिती उत्तमपणे हाताळून चांगल्यापैकी नियंत्रणात ठेवली आहे.युद्ध खेळणाऱ्या देशांना बसणारे चटकेही कमी नाहीत. खुद्द अमेरिकेत भाववाढ आता ग्राहकांना चांगलीच जाणवू लागली आहे आणि शस्त्रसंधी टिकली तरच परिस्थिती आटोक्यात राहील, अशी एकूण स्थिती आहे. अमेरिकेचा सख्खा मित्र असलेल्या इस्राईलवर दोन गोष्टींची दाट छाया आहे. इराणबरोबरच लेबनॉनमधील हेझबोला दहशतवादी गटाला जेरीस आणण्यासाठीच्या लष्करी कारवाया आणि ऑक्टोबर २०२३ च्या ‘हमास’च्या हल्ल्याची अजूनही जाणवणारी दाहकता. आर्थिक आघाडीवर एका बाजूला मंदावलेली गुंतवणूक आणि दुसरीकडे श्रमशक्ती उपलब्ध होण्यातील स्वाभाविक अडथळे यामुळे आव्हाने गंभीर होत आहेत. अर्थातच सर्वाधिक भीषण परिणाम इराणवर झाले आहेत..इराणने उपलब्ध आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत २८ विमाने, २१ युद्धनौका आणि आणि ३०० क्षेपणास्त्र प्रक्षेपक गमावले आहेत. शिवाय अणुभट्ट्यांचे झालेले नुकसान आणि कच्च्या तेलाच्या डेपोंवर झालेल्या हल्ल्यामुळे झालेली पर्यावरणाची अपरिमित हानी हे घटकही आहेतच. त्यातच अन्नधान्याच्या टंचाईमुळे झालेली विलक्षण भाववाढ अर्थव्यवस्थेवरचा ताण खूप वेगाने वाढवीत आहे हेही खरेच!या पार्श्वभूमीवर सध्याचा तथाकथित युद्धविराम टिकणार का आणि तसा तो टिकला तर युद्धस्थितीला पूर्णविराम मिळणार का? हे प्रश्न स्वाभाविकच महत्त्वाचे ठरतात. सद्यःस्थितीत गेल्या आठ एप्रिलपासून युद्धविराम लागू झाल्यानंतर अनेक आठवडे उलटूनही वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यातील शांतता कराराबद्दलची चर्चा पुढे सरकलेली नाही. तेहरानला युद्धाचा कायमस्वरूपी शेवट हवा आहे, तर ट्रम्प यांनी प्रथम इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील नाकेबंदी सपशेल हटवावी, अशी अट घातली आहे. तसेच, इराणच्या अणु क्षमतेचा मुद्दा ट्रम्प यांनी ‘रेड लाइन’ म्हणून घोषित करून विलक्षण प्रतिष्ठेचा केला आहे.होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील इराणची प्रत्यक्ष नाकेबंदी ही २८ फेब्रुवारीला अमेरिका आणि इस्राईलने केलेल्या हल्ल्यांच्या प्रत्युत्तरात करण्यात आली होती. युद्धविराम असूनही ट्रम्प प्रशासनाने इराणी बंदरांवर लादलेल्या नौदल नाकेबंदीमुळे तणाव अधिक वाढला. वरवर युद्धबंदी असूनसुद्धा अमेरिका आणि इराण यांनी एकमेकांच्या जहाजांवर हल्ले करणे, त्यांना ताब्यात घेणे आणि अडविणे सुरूच ठेवले आहे, ज्यामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीत नौदल संघर्ष अद्यापही संपला नसल्याचे एकूण चित्र आहे..परवाच्या गुरुवारी उशिरा, तेहरानने अमेरिकेने पूर्वी प्रस्तावित केलेल्या नऊ कलमी समझोता प्रस्तावाला प्रतिसाद म्हणून नव्या १४ मुद्द्यांचा एक प्रस्ताव प्रसृत केला आहे. इराणी माध्यमांच्या हवाल्याने प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांप्रमाणे तेहरानचा हा नवा प्रस्ताव मुख्यत्वे उभयपक्षी संघर्षाला कायमची मूठमाती मिळावी, यावर भर देणारा आहे. युद्धविराम वाढवण्याऐवजी युद्धाचा पूर्णतः शेवट व्हावा या दृष्टीने सर्व वादग्रस्त मुद्दे पुढच्या ३० दिवसांच्या आत सोडवले जावेत, अशी इराणची भूमिका आहे. या प्रस्तावात भविष्यातील हल्ल्यांविरुद्ध हमी, इराणच्या आसपासच्या भागातून अमेरिकी सैन्याची माघार, अब्जावधी डॉलर किमतीची गोठवलेली इराणी मालमत्ता मुक्त करणे, निर्बंध उठवणे, युद्धभरपाई, लेबनॉनसह इराणच्या साथीदार देशाबद्दलचा शत्रु-भाव समाप्त करणे आणि ‘होर्मुझ सामुद्रधुनीसाठी नवी यंत्रणा’ उभारणे यांचा समावेश आहे. ‘अण्वस्त्र प्रसारबंदी करारा’चा सदस्य म्हणून युरेनियम संवर्धनाचा आपला हक्क अबाधित ठेवण्याची हमी मिळावी, अशीही इराणची मागणी आहे. दशकानुदशके लागू असलेल्या निर्बंधांमुळे इराणची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर खिळखिळी झाली असून उभयपक्षी कराराचा भाग म्हणून हे निर्बंध उठवले जावेत, असाही इराणचा आग्रह आहे. युद्धभरपाई मिळण्याबाबतचा इराणचा हट्टदेखील या चर्चेत अडथळा ठरत आहे..Premium|Global Economy and Fuel Hike : इराण-इस्राईल युद्ध आणि ११२ डॉलरवर गेलेले तेल! भारतीय अर्थव्यवस्थेवर याचे नेमके काय आणि किती गंभीर परिणाम होतील?.फुटतही नाही आणि सुटतही...आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीच्या अभ्यासकांच्या मते इराण युरेनियम संवर्धनाच्या आपल्या अधिकाराचे सार्वभौमत्व टिकवणे आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाजवाहतुकीवर ‘नियंत्रण यंत्रणा’ ठेवण्याचा आपला अधिकार स्वीकारला जाणे, याबद्दल कोणत्याही तडजोडीच्या भूमिकेत दिसत नाही. न्यूयॉर्कस्थित ‘सौफान सेंटर’चे वरिष्ठ फेलो आणि अमेरिकेच्या संसदीय संशोधन शाखेतील जुने अभ्यासक केनेथ कॅट्झमन यांच्या मते, या कोंडीच्या मुळाशी आहे तो इराणच्या मनात अमेरिका आणि ट्रम्प यांच्याबद्दलचा खोलवर रुजलेला अविश्वास. आपल्या अंगभूत आगखाऊ स्वभावामुळे अनावश्यक युद्धखोरीच्या वाघावर स्वार झालेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांना आता या वाघावरून उतरणे अवघड झाले आहे. तिकडे इराणनेही ‘ युद्ध तुम्ही सुरू केलेत, आता ते कधी थांबवायचे ते आम्ही ठरवू’ अशी फिल्मी डायलॉगला शेभणारी; पण समजण्याजोगी भूमिका घेतली आहे. परिणामी अमेरिका-इराण शस्त्रसंधीची सुपारी अविश्वासाने खिळखिळ्या केलेल्या अडकित्त्यात नुसतीच अडकली आहे. फुटतही नाही आणि सुटतही नाही.!अमेरिका-इराण शस्त्रसंधीची सुपारी अविश्वासाने खिळखिळ्या केलेल्या अडकित्त्यात नुसतीच अडकली आहे. फुटतही नाही आणि सुटतही नाही! त्याचे परिणाम साऱ्या जगाला भोगावे लागत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.