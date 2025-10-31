Premium| US Government Shutdown: महासत्ता असणाऱ्या अमेरिकेत आज हजारो कुटुंबं अन्नासाठी रांगा लावत आहेत. सैनिकांपासून शाळकरी मुलांपर्यंत सर्वच घटक आर्थिक संकटात का सापडले आहेत?

जगातील सर्वाधिक श्रीमंत देश असलेल्या अमेरिकेत आज एक विचित्र आणि अभूतपूर्व संकट उभं राहिलं आहे. सरकार आणि काँग्रेसमधील मतभेदांमुळे १४ लाखांपेक्षा जास्त कर्मचारी अनेक आठवड्यांपासून पगाराची वाट पाहत आहेत. ज्यांचं पोट हातावर आहे त्या गरीब कर्मचाऱ्यांना फूड डिलिव्हरी, पाळीव प्राणी फिरवणे, विविध वस्तूंची विक्री करणे असे साइड जॉब्स करावे लागत आहेत. हातात पगार नसल्याने जगातील सर्वात श्रीमंत देशाचा नागरिक भाडं भरायचं की किराणा भरायचा अशा द्वंद्वात फसला आहे. कहर म्हणजे जगातील सर्वाधीक शक्तीशाली संरक्षण व्यवस्थेतील सैनिकांच्या कुटुंबांना अन्नधान्य वितरण केंद्रांचा आधार घ्यावा लागत आहे.ही परिस्थिती एवढी चिघळली आहे की, विमानतळांवरील सुरक्षा तपासणी थांबली आहे, गरीब मुलांचं मोफत शिक्षण आणि पोषणाची योजना बंद होण्याच्या मार्गावर आहे आणि आरोग्यसेवा प्रणाली तर अर्धवट क्षमतेने चालू आहे. ही परिस्थिती केवळ आर्थिक अस्थिरता नाही, तर लोकशाहीवरील विश्वास, जवाबदारी आणि राजकीय प्रामाणिकपणा संबंधी प्रश्न निर्माण करणारी आहे. जगातील सर्वात शक्तिशाली देशातील नागरिकांना आज ‘माझ्या पगारासाठी जबाबदार कोण?’ असा प्रश्न पडतोय, तर गुंतवणूकदार आणि जागतिक बाजारपेठ या सगळ्याकडे गंभीर चिंतेच्या दृष्टीने पाहत आहे.ही अवस्था पाहिल्यावर असा प्रश्न पडतो की, श्रीमंती, तंत्रज्ञान आणि सामर्थ्याच्या शिखरावर असलेली अमेरिका आज इतक्या अस्थिर अवस्थेत कशी पोहोचली? सरकार आणि काँग्रेसमधील संघर्ष इतका तीव्र कसा झाला की देशाचा कारभारच ठप्प व्हावा? या प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे जाणून घ्या सकाळ+च्या या लेखातून..अमेरिकेची सरकारी व्यवस्था ठप्प होण्यामागची पार्श्वभूमीजगात सर्वाधिक श्रीमंत देश असलेल्या अमेरिकेची शासकीय कामकाज व्यवस्था ठप्प झाली आहे. विकसनशील देशांसाठी अर्थव्यवस्था ठप्प होणे हे त्याच्यासाठी फार नविन नसले तरी अमेरिकेसारख्या विकसित देशासाठी अशी भीषण परिस्थिती उद्भवणे ही अपूर्व घटना आहे. मागील पाच आठवड्यांपासून अमेरिकेतील लाखो कर्मचारी वेतनाशिवाय काम करत आहेत. शिवाय अनेक अत्यावश्यक योजना निधीअभावी ठप्प झाल्या आहेत. व्हाईट हाऊस आणि काँग्रेस यांच्यात अनेक दिवसांपासून अर्थसंकल्पाबाबत संघर्ष सुरू आहे. यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सरकारी खर्चाचा प्राधान्यक्रम काय असायला हवा यावरून वाद सुरू झाला आणि तो अजूनही सुरू आहे.दरवर्षी सरकारला कामकाजासाठी Appropriation बिल म्हणजे खर्च मंजुरीचे विधेयक काँग्रेसकडून पारित करावे लागते. पण यावर्षी काँग्रेसने ते वेळेवर मंजूर केले नाही. व्हाईट हाऊसने संरक्षण खर्च वाढवण्याची आणि कल्याणकारी योजना व आरोग्य विमा योजनांमध्ये कपात करण्याची भूमिका मांडली; तर डेमोक्रॅट्सनी गरीब आणि मध्यमवर्गासाठी महत्त्वाच्या ‘अफॉर्डेबल केअर अॅक्ट’ आणि मेडिकेड योजनांवर निधी कमी करण्यास विरोध केला. त्यामुळे तणाव वाढला. २०१८ ते २०१९ मध्येही अशीच ठप्पावस्था ३५ दिवस चालली होती; पण २०२५ मध्ये परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे. आता अनेक विभागांना निधी न मिळाल्याने लाखो सरकारी कर्मचारी वेतनाशिवाय काम करत आहेत. प्यू रिसर्च सेंटरच्या अहवालानुसार अमेरिकन नागरिकांपैकी ६२ टक्के लोकांना सरकारवरील विश्वास कमी झाल्याचे वाटते. ही ठप्पावस्था केवळ राजकीय नव्हे तर सामाजिक आणि आर्थिक अस्थिरतेचेही प्रतीक बनली आहे..१४ लाख कर्मचारी पगाराविना, पोटासाठी कराव्या लागतात पार्टटाइम नोकऱ्याया अवस्थेमुळे सुमारे १४ लाख फेडरल कर्मचारी वेतनाशिवाय काम करत आहेत. यापैकी सुमारे ७ लाख ३० हजार कर्मचारी दररोज कामावर येत आहेत, पण त्यांना पगार मिळत नाही. तर सुमारे ६ लाख ७० हजार कर्मचारी फर्लोवर आहेत. म्हणजे त्यांना कामावर येण्याची गरज नाही आणि पगारही मिळत नाही. ही परिस्थिती विशेषतः त्या कर्मचाऱ्यांसाठी कठीण आहे जे ‘‘एसेन्शियल’’ म्हणून ओळखले जातात, म्हणजे विमानतळ सुरक्षा, सीमासुरक्षा आणि आरोग्यसेवा यांसारख्या अत्यावश्यक सेवांमध्ये काम करणारे लोक.बायपार्टिसन पॉलिसी सेंटरच्या अहवालानुसार या ठप्प अवस्थेचा सर्वात मोठा परिणाम कमी उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर झाला आहे. अनेकांच्या घरभाडे, वीज व गॅसबिल, वाहनकर्ज आणि शिक्षण शुल्क या सर्व जबाबदाऱ्यांचे ओझे पेलणे अशक्य झाले आहे. काहींना जगण्यासाठी फूड डिलिव्हरी, पाळीव प्राणी फिरवणे आणि सामान विकणे यांसारख्या साइड जॉब्स स्वीकारावे लागत आहेत. हातात पगार नसणे, घरच्या गरजा पूर्ण करण्याची चिंता आणि कामावर दररोज उपस्थित राहण्याची जबाबदारी या ताणामुळे अनेक कर्मचारी नैराश्यात ढकलले जात आहेत. या सर्व घडामोडीत सर्वात हृदयद्रावक बाब ही आहे की हे लाखो कर्मचारी आपला देश व्यवस्थित चालू ठेवावा यासाठी निमूटपणे रोज कामावर हजर राहतात पण वार्षिक पगाराच्या तुटवड्याने त्यांची जीवसृष्टी खालावते आहे..कल्याणकारी योजना बंद होण्याच्या मार्गावर, मोफत अन्नासाठी लोक रांगा लावत आहेतअमेरिकेतील सुरू असलेल्या सरकारी ठप्पावस्थेमुळे लाखो गरीब कुटुंबांचे अन्नसुरक्षेचे जाळे तुटण्याच्या स्थितीत आले आहे. या ठप्पावस्थेचा सर्वात मोठा परिणाम एसएनएपी म्हणजे Supplemental Nutrition Assistance Program आणि डब्ल्यूआयसी म्हणजे Women, Infants, and Children Program या दोन प्रमुख अन्न सहाय्य योजनांवर झाला आहे. एसएनएपी कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना किराणा सामान व अन्नपदार्थ खरेदीसाठी आर्थिक मदत देते, तर डब्ल्यूआयसी गर्भवती महिला, नवजात बाळ आणि पाच वर्षांखालील मुलांना पोषण मार्गदर्शन व आरोग्यसंबंधी सहाय्य पुरवते.अमेरिकेच्या कृषी विभागानुसार या योजनांद्वारे दरमहा सुमारे ४२ दशलक्ष नागरिकांना अन्न सहाय्य मिळते, परंतु सध्याच्या ठप्पावस्थेमुळे नोव्हेंबरपासून या निधीचा पुरवठा थांबण्याची शक्यता वर्तवली जाते. काही राज्यांनी सांगितले आहे की जर काँग्रेसने निधी मंजूर केला नाही तर या योजना तात्पुरत्या स्वरूपात थांबवाव्या लागतील.डब्ल्यूआयसी योजनेनुसार सध्या सुमारे ६ लाखांहून अधिक माता आणि बालकांना पोषण सहाय्य मिळत आहे; परंतु निधीअभावी आता या कुटुंबांना भाडं भरायचं की किराणा भरायचं अशा विचारात जगावे लागते. अशा परिस्थितीत काही ठिकाणी लोकांना मोफत भोजनासाठी मोठमोठ्या रांगा लावाव्या लागत आहेत. पोषण सहाय्य बंद झाल्यास मुलांच्या आरोग्यावर आणि त्यांच्या शिक्षणावर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतात..गरीब मुलांचं मोफत शिक्षण थांबण्याच्या मार्गावरहेड स्टार्ट ही अमेरिकेतील गरीब आणि कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांतील तीन ते पाच वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी असलेली बालशिक्षण आणि संगोपन योजना आहे. या योजनेत मुलांना पूर्वशाळेचे शिक्षण, पौष्टिक आहार आणि आरोग्य तपासणी यांसारख्या सर्वांगीण सेवा दिल्या जातात. २०२४ मध्ये सुमारे सात लाख पाचपन्न हजार मुलांना या योजनेचा लाभ मिळाला होता.अलीकडील सरकारी तंट्यांमुळे आणि निधीच्या तुटवड्यामुळे या केंद्रांचे कामकाज मोठ्या संकटात सापडले आहे. नॅशनल हेड स्टार्ट असोसिएशनच्या माहितीनुसार अमेरिकेतील ४१ राज्यांमधील सुमारे १३४ कार्यक्रमांना निधी थांबण्याची शक्यता आहे. या माध्यमातून सुमारे ८८ हजार मुलांवर परिणाम होऊ शकतो. अनेक केंद्रे सध्या तात्पुरत्या निधीवर चालत आहेत परंतु ती व्यवस्था दीर्घकाळ टिकण्याच्या स्थितीत नाही. जर योजनेवरील निधी लवकर उपलब्ध झाला नाही तर अमेरिकेतील हजारो गरीब मुलांच्या शैक्षणिक भविष्यावर मोठे संकट उभे राहू शकते..सैनिकांच्या कुटुंबांना अन्नधान्य वितरण केंद्रांचा आधार घ्यावा लागत आहेअमेरिकेत सुमारे १३ लाख सक्रिय सैनिक व राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मचारी आर्थिकदृष्ट्या कठीण परिस्थितीत सापडले आहेत. सरकारी कामकाज थांबल्याने अनेक विभागांना पगार देण्यासाठी निधी उपलब्ध नाही. परिणामी सैनिकांना नियमित वेतन मिळेल की नाही याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. या संकटावर तात्पुरता तोडगा म्हणून राष्ट्राध्यक्षांनी संरक्षण संशोधन व विकास निधीतून सुमारे ८ अब्ज डॉलर्स वळवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर एका खाजगी देणगीदाराकडून १३० दशलक्ष डॉलर्सची मदत स्वीकारण्यात आली आहे जी सैनिकांच्या पगारासाठी वापरली जाणार आहे.खाजगी निधी स्वीकारण्यामुळे संसदेच्या आर्थिक नियंत्रणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. मात्र या उपाययोजना केवळ काही आठवड्यांसाठी उपयुक्त ठरू शकतात कारण पुढील महिन्यात पुन्हा निधीची कमतरता उद्भवण्याची शक्यता आहे. सैनिकांच्या मनोबलावरही याचा नकारात्मक परिणाम झाला आहे. अमेरिकन मिलिटरी फॅमिली असोसिएशनच्या सर्वेनुसार ६० टक्क्यांहून अधिक सैनिकाच्या कुटुंबांना दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण जात आहे. काही कुटुंबांना अन्नधान्य वितरण केंद्रांचा आधार घ्यावा लागत आहे..विमानतळसेवा विस्कळीत; एका दिवसात ८ हजारांहून अधिक विमानांच्या उड्डाणांमध्ये उशीरया अवस्थेमुळे विमानतळ सुरक्षा व प्रवास व्यवस्थेचे चक्र विस्कळीत झाले आहे. ट्रान्सपोर्टेशन सिक्युरिटी अॅडमिनिस्ट्रेशन आणि फेडरल एव्हिएशन अॅडमिनिस्ट्रेशन या दोन्ही संस्थांतील हजारो कर्मचाऱ्यांना वेतन न मिळाल्याने कामावर हजेरी कमी झाली आहे. त्यामुळे विमानतळांवरील सुरक्षा तपासणीचे वेळापत्रक विस्कळीत झाले आहे. २६ ऑक्टोबरला देशभरात ८ हजारांहून अधिक विमानांच्या उड्डाणांमध्ये उशीर झाला आणि अनेक उड्डाणे रद्द करण्यात आली. सुरक्षा तपासणीच्या लांबलचक रांगा, उशिरा सुटणारी विमानं आणि प्रवाशांमध्ये बनलेली अनिश्चितता यामुळे प्रवासी त्रस्त झाले आहेत..Premium| H-1B Visa fee hike: अमेरिकेत व्हिसा शुल्क वाढले; भारतीय विद्यार्थ्यांचे स्वप्न धोक्यात. पर्याय म्हणून कॅनडा-यूकेकडे वाढता ओढा.आरोग्य व्यवस्थेवर ताण; अनेक जागा अर्धवट क्षमतेवर काम करीत आहेतसध्या सुरु असलेल्या शासकीय ठप्पावस्थेमुळे आरोग्यसेवा व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाले आहेत. सर्वाधिक फटका सेंटर फॉर मेडिकेअर अँड मेडिकेड सर्व्हिसेस या संस्थेला बसला आहे जी देशातील सुमारे १५ कोटी लोकांच्या आरोग्य विम्याचे व्यवस्थापन करते. ठप्पावस्थेमुळे CMS ला फक्त सुमारे ५३ टक्के कर्मचारीच कामावर ठेवता येत आहेत आणि त्यांनाही वेतन मिळत नसल्यामुळे अनेक विभाग कार्यक्षमतेने काम करू शकत नाहीत. परिणामी हेल्थकेअर.गव्ह या सरकारी वेबसाइटवर आरोग्यविमा नोंदणी प्रक्रियेत तांत्रिक अडथळे निर्माण झाले आहेत.२०२६ साठी लागू होणाऱ्या विमा योजनांची माहिती अपूर्ण किंवा चुकीची दिसत असल्याने लाखो नागरिकांना योग्य योजना निवडताना अडचण येत आहे. यामुळे गरीब, बेरोजगार आणि वृद्ध लोकांवर मोठा परिणाम होत आहे कारण त्यांना वेळेवर विमा नोंदणी न झाल्यास आवश्यक कव्हरेज मिळत नाही. अमेरिकेच्या आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार मेडिकेअरवर अवलंबून असलेल्या ६ कोटींपेक्षा जास्त वृद्ध नागरिकांपैकी अनेकांना वैद्यकीय भेटी, औषधे आणि तपासण्या यासाठी अडथळे निर्माण झाले आहेत. काही राज्यांमध्ये मेडिकेडच्या नव्या अर्जांची प्रक्रिया थांबली असून नवीन लाभार्थ्यांना मंजुरीसाठी जास्त वेळ लागत आहे..जीडीपीमध्ये घट होऊ शकते; अमेरिकेतील चालू शासकीय ठप्पावस्थेमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा ताण निर्माण झाला आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते अशी अवस्था काही आठवडे चालली तर जीडीपी दर आठवड्याला सुमारे ०.१ ते ०.२ टक्के ने घटू शकते. पगार बंद झाल्याने नागरिक आपले रोजचे खर्च पुढे ढकलत आहेत ज्यामुळे बाजारातील खरेदी विक्री मंदावली आहे. गुंतवणूकदार सुरुवातीला या परिस्थितीकडे तात्पुरत्या स्वरूपात पाहत होते परंतु ठप्पी दीर्घकाळ चालली तर शेअर बाजारात चढउतार वाढू शकतात अशी भीती वाढली आहे..Premium| India Defense Technology: अमेरिकेतील टेक कंपन्या लष्करासोबत काम का करत आहेत, भारताची भूमिका काय?.बाकी राष्ट्रांसाठी हा संकेत काय सांगतो?जेव्हा सरकार स्वतःचे मूलभूत कामकाज थांबवते तेव्हा नागरिकांमध्ये प्रशासनाबद्दलचा विश्वास कमी होतो आणि ''माझ्या पगारासाठी किंवा सेवेसाठी कोण जबाबदार'' हा प्रश्न अधिक तीव्र होतो. पगार थांबणे, आरोग्यविमा आणि शासकीय सेवा बंद होणे या बाबींनी लोकांच्या मनात ''सत्ताधाऱ्यांचे निर्णय माझ्या जीवनावर प्रभाव टाकतात का'' असा प्रश्न निर्माण केला आहे. हजारो फेडरल कर्मचाऱ्यांना वेळेत पगार न मिळाल्याने कामगार वर्गात संताप आणि असुरक्षिततेची भावना वाढली आहे.ही परिस्थिती भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रांसाठी मोठा धडा आहे. राजकारण हे फक्त सत्तेचे माध्यम नसून लोकांच्या जीवनावर परिणाम करणारे जबाबदारीचे कार्य आहे. केवळ आर्थिक संपत्ती किंवा सामर्थ्याने राष्ट्र मोठे ठरत नाही तर जबाबदारी, पारदर्शकता आणि विश्वास यांच्या जोरावरच कोणतेही राष्ट्र खरे श्रीमंत ठरते. २०२५ मधील ही ठप्पावस्था अमेरिकेसाठी कठीण अनुभव ठरली असली तरी जगातील प्रत्येक लोकशाहीला या अनुभवातून आत्मपरीक्षणाचा संदेश मिळतो. 