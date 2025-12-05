Premium|US India Trade Agreement : अमेरिका-भारत व्यापार करार अंतिम टप्प्यात; शुल्क कपातीने द्विपक्षीय संबंधांना नवे बळ

कल्याणी शंकर - ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषकअमेरिका आणि भारत यांच्यातील दीर्घकाळ प्रतीक्षेत असलेला व्यापार करार आता पूर्णत्वाकडे जात आहे. दोन्ही देशांमध्ये न्याय्य व संतुलित व्यापार करार दोन्ही देशांमधील राजकीय आणि आर्थिक संबंधांना अधिक बळकट करेल. दोन्ही देशांच्या हितासाठी लवकरात लवकर व्यापार करार होणे आवश्यक आहे. सध्याच्या अटी दोघांसाठी अनुकूल आहेत. व्यापार आणि शेती अशा दोन्ही क्षेत्रांसाठी हा करार भारतासाठी अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे..अमेरिका आणि भारत यांच्यातील दीर्घकाळ प्रतीक्षेत असलेला व्यापार करार आता पूर्णत्वाकडे जात आहे. अमेरिकेकडून भारतीय वस्तूंवरील ५० टक्के आयातशुल्क कमी करण्याची शक्यता व्यक्त केली असून, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याबाबत काही प्रमाणात मवाळ भूमिका घेतली असल्याचेही म्हटले जात आहे. आम्ही भारतासोबत एक नवीन करार करत आहोत. हा पूर्वीच्या करारापेक्षा खूप वेगळा असेल. सध्या कदाचित ते मला पसंत करत नसतील; पण लवकरच ते पुन्हा आमच्यावर प्रेम करतील, असे ट्रम्प यांनी नुकतेच म्हटले आहे. या करारासाठीच्या वाटाघाटी अनेक महिन्यांपासून सुरू आहेत. वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्याय्य आणि संतुलित व्यापार करार तयार होत असून, तो दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंधांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल..Premium|Study Room : रुपयाची घसरण का झाली, कारणं आणि परिणाम.व्यापार प्रवाहावर परिणामभारत आणि अमेरिका यांच्यातील वार्षिक व्यापार सुमारे १२५ अब्ज डॉलर इतका आहे. यामध्ये भारत अमेरिकेला ८० अब्ज डॉलरची निर्यात करतो, तर अमेरिकेकडून ४० अब्ज डॉलरची आयात करतो. या व्यापारामुळे अमेरिकेला तूट सहन करावी लागली आहे. त्यामुळे व्यापारातील असमतोल व आयातशुल्क यावर चालू असलेल्या वाटाघाटींचे महत्त्व अधोरेखित होते. ऑगस्ट महिन्यात अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के आयातशुल्क लावले. याशिवाय भारताच्या रशियाकडून होणाऱ्या तेल आयातीवर २५ टक्के दंड आकारला. यामुळे व्यापाराच्या गतिमानतेवर थेट परिणाम झाला आणि भारतीय कंपन्यांना धोरणात्मक बदल करावे लागले. या आर्थिक दबावामुळे ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’सारख्या भारतीय उद्योगसमूहांनी त्यांच्या तेलखरेदीच्या धोरणांचा पुनर्विचार करून बदल केले. त्यांच्या कामकाज आणि व्यापार प्रवाहावर परिणाम झाला.अनेक फेऱ्या पूर्णनोव्हेंबर २०२५ मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यापार करार अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे, असे म्हटले होते. भारताने रशियाकडून तेलखरेदी कमी केल्यामुळे अमेरिका अतिरिक्त शुल्क लावण्याबाबत विचार करणार आहे, असेही ते म्हणाले होते. याशिवाय भारताने अमेरिकन कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम वायू (एलपीजी) यांची आयात वाढवली आहे. त्यामुळे भारताच्या ऊर्जाविषयक गरजा पूर्ण होत आहेत आणि पाश्चिमात्य निर्बंधांना पाठिंबा दर्शविला जात आहे.दोन्ही देशांमध्ये अनेक फेऱ्यांच्या व्यापार वाटाघाटी झाल्या असून, अमेरिकेने ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली आपली भूमिका काही प्रमाणात मवाळ केली आहे. यामुळे अमेरिका भारतावरील शुल्क कमी करेल, असे संकेत मिळत आहेत. भारत याबाबत अमेरिकेकडून आशावादी आहे. अलीकडेच अध्यक्ष ट्रम्प यांनी म्हटल्यानुसार, अमेरिकन निर्बंध आणि शुल्क लागू झाल्यामुळे भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात कमी केली आहे. या बदलामुळे आगामी चर्चांमध्ये व्यापार संबंध अधिक सुधारतील, अशी अपेक्षा आहे. त्याच वेळी ट्रम्प रशियाकडून तेलखरेदी घटली भारताने रशियन तेल खरेदीत लक्षणीय घट केली आहे, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प वारंवार विविध माध्यमांसमोर सांगत आहेत. त्यांच्या प्रशासनाचा उद्देश भारतावरील शुल्क कमी करण्याचा आहे, असेही ते सांगत आले आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था सक्षम असल्यामुळे चांगल्या प्रकारे वाटाघाटी करण्यासाठी भारत पुढे येतो. शेतकऱ्यांसाठी पूरक भूमिका घेणे; तसेच व्यापार हितसंबंध आणि अमेरिकेसोबतचे धोरणात्मक संबंध यांचा समतोल राखणे हे मोदी सरकारचे प्राधान्य असेल. इतर क्षेत्रांमध्ये संधी मर्यादित आहेत, कारण अमेरिकी शुल्कामुळे वाटाघाटींवरील दबाव कमी झाला आहे. यांच्यातील व्यापार करार अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे, असे म्हटले होते. भारताने रशियाकडून तेलखरेदी कमी केल्यामुळे अमेरिका अतिरिक्त शुल्क लावण्याबाबत विचार करणार आहे, असेही ते म्हणाले होते. याशिवाय भारताने अमेरिकन कच्चे तेल आणि पेट्रोलियम वायू (एलपीजी) यांची आयात वाढवली आहे. त्यामुळे भारताच्या ऊर्जाविषयक गरजा पूर्ण होत आहेत आणि पाश्चिमात्य निर्बंधांना पाठिंबा दर्शविला जात आहे.दोन्ही देशांमध्ये अनेक फेऱ्यांच्या व्यापार वाटाघाटी झाल्या असून, अमेरिकेने ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली आपली भूमिका काही प्रमाणात मवाळ केली आहे. यामुळे अमेरिका भारतावरील शुल्क कमी करेल, असे संकेत मिळत आहेत. भारत याबाबत अमेरिकेकडून आशावादी आहे. अलीकडेच अध्यक्ष ट्रम्प यांनी म्हटल्यानुसार, अमेरिकन निर्बंध आणि शुल्क लागू झाल्यामुळे भारताने रशियाकडून कच्च्या तेलाची आयात कमी केली आहे. या बदलामुळे आगामी चर्चांमध्ये व्यापार संबंध अधिक सुधारतील, अशी अपेक्षा आहे. त्याच वेळी ट्रम्प यांनी भारतावर अमेरिकी आयातीवर उच्च शुल्क लावल्याबद्दल टीका केली आहे. भारताला अमेरिकेला निर्यात करताना तुलनेने कमी शुल्काचा लाभ मिळतो. रशियाकडून तेलखरेदी घटली भारताने रशियन तेल खरेदीत लक्षणीय घट केली आहे, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प वारंवार विविध माध्यमांसमोर सांगत आहेत. त्यांच्या प्रशासनाचा उद्देश भारतावरील शुल्क कमी करण्याचा आहे, असेही ते सांगत आले आहेत. भारताची अर्थव्यवस्था सक्षम असल्यामुळे चांगल्या प्रकारे वाटाघाटी करण्यासाठी भारत पुढे येतो. शेतकऱ्यांसाठी पूरक भूमिका घेणे; तसेच व्यापार हितसंबंध आणि अमेरिकेसोबतचे धोरणात्मक संबंध यांचा समतोल राखणे हे मोदी सरकारचे प्राधान्य असेल. इतर क्षेत्रांमध्ये संधी मर्यादित आहेत, कारण अमेरिकी शुल्कामुळे वाटाघाटींवरील दबाव कमी झाला आहे. .ऑक्टोबर महिन्यात अमेरिकेला होणारी निर्यात ८.६ टक्क्यांनी घटली. ही आयात सप्टेंबरमधील १२ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. निर्यातदार तोटा भरून काढण्यासाठी विविध प्रकारची उत्पादने बाजारात आणत आहेत आणि सवलतीही देत आहेत. भारताला स्वस्त चीनी वस्तूंपासून अधिक कठीण स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे. तेलाची आयात थांबली रशिया दीर्घकाळापासून भारताचा सर्वात मोठा तेलपुरवठादार देश आहे. एकूण आयातीपैकी ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त तेल रशियाकडून आयात केले जाते. भारत आणि रशिया २०३० पर्यंत १०० अब्ज डॉलरच्या द्विपक्षीय व्यापाराचे लक्ष्य ठेवून आहेत. भारताचा सर्वात मोठा उद्योगसमूह असलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजने गुजरातमधील जामनगर येथे शुद्धीकरण युनिटसाठी रशियन कच्च्या तेलाची आयात थांबवली आहे. त्यामुळे याबाबत लवकरात लवकर हालचाल होणे अपेक्षित आहे. परवडणारी किंमत, सुरक्षिततेच्या आधारावर ऊर्जा खरेदी करणे, भूराजकीय हितसंबंध सांभाळणे, ही भारताची अमेरिकेसोबतच्या व्यापाराची मुख्य भूमिका आहे. वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनी अमेरिकेसोबत ‘संतुलित, न्याय्य आणि स्थिर’ व्यापार कराराची गरज अधोरेखित केली आहे. व्यापार भागीदारीचे महत्त्व भारत आणि रशियामध्ये खत, कोळसा, हिरे आणि संरक्षण उपकरणे यांसारख्या विविध क्षेत्रामध्ये व्यापार केला जातो. अमेरिकादेखील भारताचा सर्वांत मोठा व्यापार भागीदार आहे. दोघांच्यातील व्यापार १३१.८४ अब्ज डॉलर इतका आहे. सप्टेंबर २०२५ मध्ये भारताची अमेरिकेला होणारी निर्यात ११.९३ टक्क्यांनी नी घटून ५.४६ अब्ज डॉलरवर आली. अमेरिकेने लावलेल्या अतिरिक्त आयातशुल्कांमुळेच हे घडले आहे. दोन्ही देशांमध्ये व्यापारावरून असलेला तणाव वाढत असून, त्यामुळे द्विपक्षीय संबंधांमध्येही मोठा तणाव निर्माण झाला आहे. व्यापार चर्चेला बळ भारताची अर्थव्यवस्था बळकट असून, ती सातत्याने वाटाघाटी करण्याचीच भूमिका घेत आहे. अमेरिका भारताच्या रशियाच्या तेल आयातीवरील २५ टक्के शुल्क कमी करून १५ टक्के करण्याची योजना आखत आहे. त्याच्या बदल्यात भारत रशियाच्या ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त उत्पादनांवरील शुल्क कमी करणार आहे. .Premium| Trump nuclear test decision: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अणुचाचण्यांचा निर्णय, अमेरिकेच्या आत्मविश्वासावर प्रश्नचिन्ह.त्यामुळे शेतीसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांचे संरक्षण भारत करणार आहे. भारताचा मजबूत देशांतर्गत बाजार आणि अपेक्षेपेक्षा कमी झालेली निर्यात यामुळे अमेरिकेसोबतच्या व्यापार चर्चांना बळ मिळत आहे. आयातशुल्कामध्ये बदल होत असला तरीही हे बदल होत आहेतच. ऑक्टोबरमध्ये अमेरिकेला होणारी निर्यात ८.६ टक्क्यांनी घटून ६.३ अब्ज डॉलरवर पोहोचली. अमेरिकेच्या ५० टक्के शुल्कानंतरही भारताकडे अजूनही वाटाघाटी करण्यासाठी आवश्यक क्षमता आहे. अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारताची महत्त्वाची भूमिका आहे आणि नवीन तंत्रज्ञान उत्पादने विकसित करण्यासाठी आवश्यक कौशल्ये भारताकडे आहेत. अंदाजे २,००० अमेरिकन कंपन्या भारतात कार्यरत आहेत आणि अमेरिकन ऊर्जा व संरक्षण उपकरणांसाठी भारतात सशक्त बाजारपेठ आहे. त्यामुळे भारत व्यापार करारासाठी आदर्श उमेदवार ठरतो. मात्र, भारत जनुकीयरित्या बदललेल्या मक्याच्या वाणांना मान्यता देणार नाही. कारण शेतकऱ्यांच्या भावना भारतात अजूनही खूप तीव्र आहेत. शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून गेल्या काही वर्षांमध्ये देशामध्ये खूप काही घडून गेले आहे. दोन्ही देशांचे हित महत्त्वाचे भारत आणि अमेरिकेमधील न्याय्य व संतुलित व्यापार करार त्यांच्या दोन्ही देशांमधील राजकीय आणि आर्थिक संबंधांना अधिक बळकट करेल. दोन्ही देशांच्या हितासाठी लवकरच व्यापार करार होणे आवश्यक आहे. सध्याच्या अटी दोघांसाठी अनुकूल आहेत. याशिवाय, अलीकडील बिहार निवडणुकांमध्ये एनडीएच्या प्रचंड विजयामुळे सरकारचा आत्मविश्वास वाढला आहे. पुढील वर्षी पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू आणि केरळमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. या राज्यांमध्ये शेतकरी संघटनांचा मोठा प्रभाव आहे. त्यानंतर उत्तर प्रदेशात निवडणुका होतील. या निवडणुका मोदी सरकारला फायदा देऊ शकतात.व्यापार आणि शेती यासंबंधात सरकार येत्या काळात कोणती पावले उचलतो, हे पाहणे अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यासाठी भारताला अतिशय तातडीने आणि सावध पावले उचलावी लागणार आहेत. भारत ‘इंडो-पॅसिफिक’मध्ये एक महत्त्वाचा भागीदार आहे; तसेच तो ‘क्वाड’चा (ऑस्ट्रेलिया, भारत, जपान आणि अमेरिका) एक प्रमुख सदस्य आहे. अमेरिकेला भारताने या प्रदेशात चीनला तोल देणारा देश व्हावा असे वाटते. अमेरिका-भारत व्यापार करार त्यांच्या द्विपक्षीय संबंधांना धोरणात्मक परिमाण देईल, हे निश्चित. व्यापाराची स्थिती ८० अब्ज डॉलर भारत अमेरिकेला करीत असलेली निर्यात १२५ ते १३० अब्ज डॉलर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापाराचे मूल्य ११.९३ टक्के सप्टेंबर २०२५ मध्ये निर्यातीत झालेली घट ४० ते ४५ अब्ज डॉलर अमेरिकेकडून भारतात होणारी आयात.काय आहे सद्यःस्थिती?भारताने रशियाकडून घेण्यात येणाऱ्या तेलाच्या खरेदीत घट केली असून अमेरिकन कच्चे तेल आणि एलपीजी आयात वाढवली आहे. ‘रिलायन्स इंडस्ट्रीज’ने जामनगर येथील तेल शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी रशियाकडून येणारे तेल थांबवले आहे. भारताला स्वस्त चिनी वस्तू मिळत असून, ही स्पर्धा तीव्र होत आहे. अमेरिका भारताचा सर्वांत मोठा व्यापार भागीदार आहे.अमेरिकेच्या तंत्रज्ञान 