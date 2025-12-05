प्रीमियम आर्टिकल

Premium|US India Trade Agreement : अमेरिका-भारत व्यापार करार अंतिम टप्प्यात; शुल्क कपातीने द्विपक्षीय संबंधांना नवे बळ

International trade policy : भारत आणि अमेरिका यांच्यातील १२५ अब्ज डॉलरचा व्यापार करार अंतिम टप्प्यात असून, अमेरिकेने शुल्क कपातीचे संकेत दिल्याने हा 'संतुलित आणि न्याय्य' करार लवकरच पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.
US India Trade Agreement

US India Trade Agreement

esakal

सरकारनामा टीम
Updated on

कल्याणी शंकर - ज्येष्ठ राजकीय विश्‍लेषक

अमेरिका आणि भारत यांच्यातील दीर्घकाळ प्रतीक्षेत असलेला व्यापार करार आता पूर्णत्वाकडे जात आहे. दोन्ही देशांमध्ये न्याय्य व संतुलित व्यापार करार दोन्ही देशांमधील राजकीय आणि आर्थिक संबंधांना अधिक बळकट करेल. दोन्ही देशांच्या हितासाठी लवकरात लवकर व्यापार करार होणे आवश्यक आहे. सध्याच्या अटी दोघांसाठी अनुकूल आहेत. व्यापार आणि शेती अशा दोन्ही क्षेत्रांसाठी हा करार भारतासाठी अतिशय महत्त्वाचा ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
Donald Trump
Trader
reliance energy limited
U.S. textile tariffs

Related Stories

No stories found.