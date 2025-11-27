Premium|Corporal Punishment In Schools : शिस्त आणि शिक्षा... एक शोकांतिका

आरती बनसोडे - bbansodeaarti@gmail.comउठाबशांच्या शिक्षेमुळे सहावीच्या मुलीचा नुकताच मृत्यू झाला. पालघरमधील एका घटनेत शिक्षकाच्या मारहाणीला घाबरून शालेय मुले जंगलात लपून राहिली... शिक्षण पद्धती, शिस्तीचे प्रकार, शिक्षक-विद्यार्थी संबंध आणि मुलांच्या मानसिक आरोग्याबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उभे करणाऱ्या अशा घटना संपूर्ण शिक्षणयंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या आहेत. शाळेत शिक्षकांकडे निर्णायक सत्ता असते. जेव्हा शिक्षा ‘शारीरिक दडपशाही’च्या रूपात होते, तेव्हा ती सत्तेचा गैरवापर ठरते.शारीरिक शिक्षा कठोर असली, की ती मृत्यूच्या टप्प्यावर पोहोचू शकते हे वसईतील विद्यार्थिनीच्या मृत्यूने सिद्ध झाले आहे. कठोर शिक्षा मानसिक स्तरावरही खोल जखम करून विद्यार्थ्यांमध्ये टॉक्सिक शेम निर्माण करते. .क्षण हा देशाचा पाया आहे. शिक्षणामुळे समाज आणि राष्ट्रनिर्मिती घडते. भावी पिढी शिक्षणामुळे प्रत्येक कुटुंबाची स्वप्ने पूर्ण करतात. शिक्षण केवळ ज्ञानच देत नाही; तर एक व्यक्ती आणि देशाचा नागरिक घडवण्यासाठीही ते खूप महत्त्वाचे असते. त्यामुळे अभ्यासक्रमात असणारे विषय, पुस्तके, उपक्रम, शाळा आणि शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या जीवनामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात. शिक्षक केवळ शिक्षण व्यवस्थेचा मूलभूत घटक नसून ते विद्यार्थ्यांसाठी आदर्शही असतात. शिक्षकांपासून प्रेरित होऊन विद्यार्थी आपल्या जीवनामध्ये दिशा निश्चित करतात. शिक्षकांच्या वागण्या-बोलण्याच्या, प्रोत्साहन देण्याच्या पद्धतीचा विद्यार्थ्यांच्या मनावर खोलवर परिणाम होत असतो. कधी कधी न आवडणारे विषयही शिक्षकांमुळे आवडीचे बनतात. याउलट जेव्हा शिक्षक विद्यार्थ्यांसोबत कठोर वागतात, शिक्षा देतात, ओरडतात किंवा रागवतात, तेव्हा विद्यार्थ्यांना अपमानित झाल्याची भावना निर्माण झाल्यामुळे बऱ्याचदा त्यांनी स्वतःला दुखापत केल्याच्या किंवा स्वतःचा जीव घेतल्याच्या घटना आपण समाजात बघितलेल्या आहेत. कारण पूर्वीचा काळ आणि आताचा काळ यामध्ये खूप फरक आहे. पूर्वी शिक्षकांनी कितीही शिक्षा केली किंवा कोणतेही शब्द वापरले तरीही आधीची पिढी ते सहन करत असे. पूर्वी मुले सकस आहार, व्यायाम, चालत किंवा सायकलने शाळेत जाणे, घरातील कष्टाची कामे करणे इत्यादी कारणांमुळे मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या सुदृढ होती. परंतु, हल्लीची मुले पिझ्झा-बर्गरसारखे नको ते पदार्थ खातात, दूध पीत नाहीत, सकस आहार घेत नाहीत, व्यायाम-कसरतीसारखे कोणते काम करत नाहीत... सतत मोबाईल आणि इतर साधनांचा वापर, विभक्त कुटुंब पद्धती, संवादाचा अभाव, वाढलेल्या स्पर्धा आदी कारणांमुळे शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्याही आताची मुले खूपच कमकुवत झालेली आढळतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक क्षमतेचा अंदाज न घेता जर शिक्षकांनी त्यांना दंड म्हणून काही कठोर हालचाल करावयास सांगितली तर त्यांच्या शरीरावर तीव्र ताण येतो. बालविकास मानसशास्त्रानुसार दहा-बारा वयोगटातील मुलांचे स्नायू आणि हाडांची वाढ अजूनही नाजूक असते. अशा शिक्षेमुळे स्नायूवर अत्याधिक ताण, श्वसनातील अडचणी, अकस्मात वेदना किंवा कोलॅप्स लॅटेन्ट हेल्थ कंडिशन (दडलेली आरोग्य समस्या) गंभीर होणे, असे परिणाम होऊ शकतात..Premium|study Room : शाश्वतता म्हणजे नवनिर्मितीचा विचार.वसईतील सहावीच्या मुलीचा मृत्यू ही एक केवळ दुर्दैवी घटना नसून, शिक्षण पद्धती, शिस्तीचे प्रकार, शिक्षक-विद्यार्थी संबंध आणि मुलांच्या मानसिक आरोग्याबाबत अनेक गंभीर प्रश्न उभे करणारी आहे. शिक्षेच्या स्वरूपात दिलेल्या अत्याधिक उठाबशा आणि नंतर विद्यार्थिनीची प्रकृती बिघडून मृत्यू होणे ही घटना म्हणजे संपूर्ण शिक्षणयंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह आहे. शाळेत शिक्षकांकडे निर्णायक सत्ता असते. ही सत्ता शिस्त राखण्यासाठी वापरली जाते. मात्र, जेव्हा शिक्षा ‘शारीरिक दडपशाही’च्या रूपात होते, तेव्हा ती सत्तेचा गैरवापर ठरते. विद्यार्थ्यांना शाळेत सुरक्षितता आणि आधार अपेक्षित असतो; परंतु कठोर शिक्षा शिक्षकाविषयी भीती निर्माण करते.शारीरिक शिक्षा कठोर असली, की ती मृत्यूच्या टप्प्यावर पोहोचू शकते हे वसईतील विद्यार्थिनीच्या मृत्यूने सिद्ध झाले आहे. कठोर शिक्षा मानसिक स्तरावरही खोल जखम करून विद्यार्थ्यांमध्ये टॉक्सिक शेम निर्माण करते. 'मी चुकीचा आहे' अशी भावना निर्माण होऊन शिक्षकांबद्दलचा विश्वास तुटतो. विद्यार्थ्यांना शाळा 'शिकण्याची जागा' न राहता 'दंडाची जागा' वाटू लागते. मनोविज्ञानानुसार, अशा प्रसंगांना चाइल्डहूड ट्रॉमॅटिक इव्हेंट मानले जाते, ज्याचा परिणाम भविष्यकालीन निर्णय, नातेसंबंध आणि आत्मप्रतिमेवर गंभीरपणे होऊ शकतो. सामाजिक आणि सांस्कृतिक पार्श्वभूमी बघता शिक्षेची परंपरा आणि शाळेतील संस्कृती भारतीय समाजात अजूनही काही ठिकाणी 'कठोर शिक्षा म्हणजेच चांगली शिस्त' असा गैरसमज टिकून आहे. त्यामुळे शारीरिक शिक्षा ही परंपरेचा भाग मानली जाते. काही ठिकाणी शिक्षकांना कठोर प्रशासनासाठी पुरस्कार मिळतो..पालकही काही वेळा कठोर शिक्षा योग्य समजतात. अशा कठोर अनुशासित वातावरणात मूल फक्त 'भीतीने आदेश पाळणारा विद्यार्थी' बनून त्याचे विविध कौशल्य आणि गुण दाबले जातात. विद्यार्थी कोणताही निर्णय स्वतंत्रपणे स्वतः घेण्यास सक्षम राहत नाही. मानसशास्त्रीयदृष्ट्या, दंडात्मक सत्तेमुळे मुलांमध्ये भय, असहायता आणि आत्मविश्वास कमी होणे यांसारखे परिणाम दिसतात. मानसशास्त्र शरीर व मन यांच्या संतुलनावर भर देते. त्यामुळे सकारात्मक मार्गदर्शनाने विद्यार्थ्यांना योग्य शिस्त लावणे हे आजच्या शिक्षण व्यवस्थेसाठी फार महत्त्वाचे आहे. कारण हल्लीच्या पिढीचे मानसिक आणि शारीरिक संतुलन हे कौशल्य विकसित करण्याचे काम आहे. धमकी, दंड, कठोर नियम आणि शिक्षा अल्पकालीन 'नियंत्रण' देते; पण दीर्घकालीन शैक्षणिक वाटचालीस नुकसान करते.मुलांच्या वाढत्या वयात त्यांनी शारीरिकदृष्ट्या तरतरीत व लवचिक असणे फार गरजेचे आहे. त्यासाठी त्यांनी मैदानी खेळ खेळणे आवश्यक आहे, जेणेकरून उठाबशा काढणे, धावणे किंवा दोरीच्या उड्या मारणे अशा गोष्टी केल्याने त्यांना शारीरिक दुखापत होणार नाही किंवा त्यांच्या जीवाला काही त्रास होणार नाही. त्याचप्रमाणे जर मुलांना काही जन्मतः पूर्ववत आजार असेल, तर तो शाळेतील शिक्षकांच्या निदर्शनास आणून देणे हीदेखील पालकांची जबाबदारी आहे... जेणेकरून जेव्हा मुले पटांगणावर शारीरिक खेळ खेळतील, तेव्हा त्यांना कोणतीही हानी पोहोचणार नाही याची शाळा जबाबदारी घेईल. मुलांची तब्येत बरी नसल्यास मुलांना शाळेत न पाठवता घरी आराम करू देणे ही पालकांची जबाबदारी आहे, जेणेकरून शाळेत आल्यानंतर त्याच्या प्रकृतीमध्ये आणखी बिघाड होऊन त्याच्या शारीरिक नुकसानाची जबाबदारी शाळेवर येऊ नये. जर मुलांना काही कारणास्तव शाळेत येण्यास उशीर झाला, तर त्याची जबाबदारी पालकांनी स्वीकारत लेखी स्वरूपामध्ये शाळेपर्यंत पोहोचती केल्यास शिस्त लावण्यासाठी शिक्षक कठोर शिक्षा देणार नाहीत. पण, त्यासाठी आपल्या पाल्याचा बेजबाबदारपणा हा पालकांनी नमूद केलेला आहे, याची पोचपावती शिक्षकांपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे..शाळा ही केवळ अभ्यासाची जागा नसून ती मुलांच्या सामाजिक, भावनिक विकासाची मूळ संस्था आहे. त्यामुळे शाळेच्या धोरणांमध्ये विद्यार्थी-सुरक्षेला सर्वोच्च स्थान असणे आवश्यक आहे. शिक्षकांचे प्रशिक्षण किती सक्षम आहे, शाळांमध्ये ‘शारीरिक शिक्षा पूर्णपणे बंद’ याबाबत काटेकोर धोरणे आहेत का, मुलांच्या तक्रारी, आरोग्य समस्या आणि शिक्षकांच्या वर्तनावर नियंत्रणाची रचना आहे का, अशा प्रकारच्या शाळा व्यवस्थापन आणि जबाबदारीच्या प्रश्नांवर पडताळणी होणे आवश्यक आहे. संविधान व बालक हक्क कायद्यानुसार (JJ Act) कोणतीही शारीरिक शिक्षा बेकायदेशीर असून अपमान, ताण किंवा शारीरिक दंड हा मानसिक हिंसेचा प्रकार आहे. नैतिकदृष्ट्याही विचार केल्यास शिक्षकांचे प्राथमिक कर्तव्य विद्यार्थ्यांना संरक्षण देणे आहे; दंड देणे नव्हे... शिक्षा शिक्षणक्षम असावी, जीवघेणी नव्हे. शाळेत उशिरा आल्याने उठाबशा काढण्याची शिक्षा दिल्याने विद्यार्थिनीवर ओढवलेल्या मृत्यूची घटना ‘शिस्त’ आणि ‘हिंसा’ यातील सीमारेषा धूसर झाल्याचे दर्शवते. विद्यार्थ्यांनी चुका केल्यास आजच्या पिढीला सकारात्मक शिस्त लावणे आवश्यक आहे. त्यासाठी दंडाऐवजी संवाद साधणे, मुलांना शाळा आणि शिक्षणाच्या अपेक्षा स्पष्ट शब्दांत समजावणे, शाळेची उद्दिष्टे मुलांपर्यंत पोहोचवणे, मुलांमध्ये नैतिक निर्णय घेण्याचे कौशल्य विकसित करणे याचे प्रशिक्षण शिक्षकांना देणे गरजेचे आहे, जेणेकरून ‘क्लासरूम मॅनेजमेंट विदाऊट पनिशमेंट’ ही संकल्पना राबविली जाईल. शाळांमध्ये मानसिक आरोग्यसेवा, काऊन्सेलर, विद्यार्थी आणि शिक्षक पालक यांचे समुपदेशन, तणाव-दडपण कमी करण्यासाठी विद्यार्थी अन् पालकांसाठी कार्यशाळा, इमोशनल सपोर्ट सेल, शिक्षकांसाठी वेळोवेळी प्रशिक्षण शिबिर, समुपदेशकांचे व्याख्यान व कार्यशाळा घेणे ही आजच्या काळाची गरज बनली आहे. वसईतील मुलीचा मृत्यू ही संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेला जाग आणणारी घटना आहे. ती केवळ शिस्तप्रियतेची समस्या नसून व्यवस्था, संस्कृती, अधिकार आणि मानसिक आरोग्याच्या दुर्लक्षणाची व्यथा आहे. .शिक्षेच्या नावाखाली मुलांवर दंड करणे, त्यांचे भावनिक आणि शारीरिक आरोग्य न पाहणे आणि शाळांमध्ये जबाबदारीची यंत्रणा कमकुवत असणे या सर्व कारणांचा संग्रह अशी शोकांतिका घडवतो. शाळा सुरक्षित आणि भीतीमुक्त असावी, शिक्षक संवेदनशील असावेत - दडपशाही करणारे नव्हे; कारण मुलांचे जीवन कोणत्याही शिक्षेपेक्षा अधिक मौल्यवान आहे. परंतु, मुलांना घडवणे ही केवळ शाळेची जबाबदारी नसून ती प्रत्येक पालकाची, समाजाची, देशाचीदेखील जबाबदारी आहे. त्यामुळे मुलांची सुरक्षितता, संगोपन, शिक्षण, प्रशिक्षण, त्यांना योग्य वळण आणि शिस्त अन् जडणघडण याची सर्व सर्वतोपरी जबाबदारी शाळेवर सोपवणे हेदेखील चुकीचे आहे.. 