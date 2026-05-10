Premium|Iceland Vatnajökull glacier floods : वत्नायोकुल हिमनदी: बर्फाच्या चादरीखाली दडलेला धगधगता ज्वालामुखी आणि विद्ध्वंसक पुराचे संकट

उमेश झिरपे - umzirpe@gmail.comहिमनदीखालून अचानक येणारा प्रचंड पूर. या पूराचा वेग आणि प्रमाण इतकं मोठं असतं की काही तासांत भूभाग बदलू शकतो. रस्ते, पूल आणि संपूर्ण दऱ्या या पाण्याच्या प्रवाहाने वाहून जाऊ शकतात. ही हिमनदी केवळ बर्फाचा साठा नसून तिच्या खाली सक्रिय ज्वालामुखी, लाव्हा प्रवाहांचे अवशेष आणि गरम पाण्याच्या स्रोतांचे जाळे पसरलेले आहे. काही ठिकाणी या उष्ण स्रोतांमुळे बर्फाच्या तळाशी सतत वितळणं चालू असतं. परिणामी हिमनदीच्या खाली पाण्याचे साठे तयार होतात. हे साठे काही काळ स्थिर राहतात, पण दाब वाढला की अचानक बाहेर पडतात आणि प्रचंड पूर निर्माण करतात.हिमनदी म्हटलं की आपल्या मनात एक ठराविक प्रतिमा उभी राहते, शांत, शुभ्र पांढरी, संथ वाहणारी बर्फाची नदी. पण पृथ्वीवर काही ठिकाणी हिमनद्या या कल्पनेपलीकडे जातात. त्या केवळ बर्फ नसतात, तर त्या अग्नी आणि बर्फ यांच्या संघर्षातून तयार झालेल्या जिवंत प्रणाली असतात. आइसलँडमधील वत्नायोकुल हिमनदी ही अशीच एक विलक्षण रचना आहे. जिथे बर्फाच्या थराखाली ज्वालामुखी धगधगत असतात..Premium|Kailasa Temple Ellora : कैलास मंदिर; वेरूळच्या पाषाणी महाकाव्याची अद्भुत गाथा .आइसलँड हा देश स्वतःमध्येच एक भूवैज्ञानिक प्रयोगशाळा आहे. उत्तर अटलांटिक महासागरात वसलेला हा द्वीपदेश दोन टेक्टॉनिक प्लेट्सच्या सीमेवर आहे. युरेशियन आणि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट. या दोन प्लेट्स एकमेकांपासून दूर सरकत असल्यामुळे येथे सतत ज्वालामुखी क्रिया सुरू असते. त्याच वेळी, उत्तर ध्रुवाच्या जवळ असल्यामुळे येथे प्रचंड हिमसाठाही आहे. या दोन विरोधी शक्ती ‘आग आणि बर्फ’ यांचा संगम म्हणजे वत्नायोकुल हिमनदी.वत्नायोकुल ही युरोपमधील सर्वांत मोठी हिमनदी मानली जाते. तिचं क्षेत्रफळ सुमारे आठ हजार चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे, म्हणजेच संपूर्ण आइसलँडच्या सुमारे आठ टक्के भागावर ही हिमनदी पसरलेली आहे. तिची जाडी काही ठिकाणी ९०० मीटरपेक्षा अधिक आहे. वरून पाहिलं तर हा एक विशाल, पांढरा, शांत पट्टा दिसतो, पण या शांततेखाली एक वेगळीच दुनिया आहे.या हिमनदीखाली अनेक सक्रिय ज्वालामुखी आहेत, जसे की ग्रिम्सवॉटन, बार्दारबुंगा आणि कॅटल. हे ज्वालामुखी अधूनमधून उद्रेक करतात, आणि जेव्हा ते घडतं तेव्हा बर्फ आणि अग्नी यांचा थेट संघर्ष होतो. ज्वालामुखीच्या उष्णतेमुळे बर्फ वितळतो आणि अचानक प्रचंड प्रमाणात पाणी तयार होतं.या प्रक्रियेला ‘जोकुलह्लौप’ (Jökulhlaup) असं म्हणतात, म्हणजे हिमनदीखालून अचानक येणारा प्रचंड पूर. या पूराचा वेग आणि प्रमाण इतकं मोठं असतं की काही तासांत संपूर्ण भूभाग बदलू शकतो. रस्ते, पूल आणि संपूर्ण दऱ्या या पाण्याच्या प्रवाहाने वाहून जाऊ शकतात..वत्नायोकुल हिमनदीचा अभ्यास करताना आणखी एक महत्त्वाचा पैलू समोर येतो तो म्हणजे तिच्या खालील भूगर्भीय रचनेचा. ही हिमनदी केवळ बर्फाचा साठा नसून तिच्या खाली सक्रिय ज्वालामुखी, लाव्हा प्रवाहांचे अवशेष आणि गरम पाण्याच्या स्रोतांचे जाळे पसरलेले आहे. काही ठिकाणी या उष्ण स्रोतांमुळे बर्फाच्या तळाशी सतत वितळणं चालू असतं. परिणामी हिमनदीच्या खाली पाण्याचे साठे तयार होतात. हे साठे काही काळ स्थिर राहतात, पण दाब वाढला की अचानक बाहेर पडतात आणि प्रचंड पूर निर्माण करतात.या प्रक्रियेमुळे वत्नायोकुल हिमनदीचा पृष्ठभागही सतत बदलत राहतो. काही भागात बर्फ खाली बसलेला दिसतो, तर काही ठिकाणी अचानक उंचवटा निर्माण झाल्यासारखा भासतो. हे बदल वरून सूक्ष्म वाटले तरी त्यांच्या मागे चालणारी प्रक्रिया अत्यंत शक्तिशाली असते. वैज्ञानिक या बदलांचे निरीक्षण उपग्रहांच्या मदतीने करतात आणि त्यातून ज्वालामुखीच्या हालचालींचा अंदाज लावण्याचा प्रयत्न करतात.या हिमनदीच्या तळाशी तयार होणारे गरम पाण्याचे प्रवाह केवळ बर्फ वितळवत नाहीत, तर ते बर्फाच्या आत गुंतागुंतीच्या जलवाहिन्याही तयार करतात. या वाहिन्यांमधून पाणी वेगाने प्रवास करतं आणि काही ठिकाणी ते पृष्ठभागावर येतं. त्यामुळे हिमनदीच्या वरून दिसणारे निळसर पाण्याचे प्रवाह हे फक्त पृष्ठभागावरील वितळणे नसून, आतून येणाऱ्या पाण्याचे संकेत असतात.वत्नायोकुलच्या परिसरात फिरताना आणखी एक वैशिष्ट्य जाणवतं ते म्हणजे प्रकाश आणि बर्फ यांचं नातं. येथे बर्फ केवळ पांढरा नसतो; तो निळा, करडा आणि काही ठिकाणी काळसरही दिसतो. ज्वालामुखीच्या राखेमुळे काही भागात बर्फावर काळे थर साचलेले असतात. या काळ्या थरांमुळे सूर्यप्रकाश अधिक शोषला जातो आणि वितळण्याचा वेग वाढतो. म्हणजेच ज्वालामुखी आणि हिमनदी यांचा संबंध केवळ खालीच नाही, तर पृष्ठभागावरही दिसतो..हिवाळ्यात तयार होणाऱ्या बर्फाच्या गुहा या वत्नायोकुलचे आणखी एक आकर्षण आहेत. या गुहा दरवर्षी वेगळ्या ठिकाणी आणि वेगळ्या आकारात तयार होतात. काही गुहा अरुंद आणि लांब असतात, तर काही विस्तीर्ण आणि उंच. या गुहांमध्ये प्रवेश केल्यावर बाहेरील जग जणू नाहीसं होतं आणि निळसर प्रकाशाने भरलेली एक वेगळीच दुनिया समोर येते. पण या गुहा कायमस्वरूपी नसतात. तापमान बदललं की त्या कोसळू शकतात. त्यामुळे त्यांचा अनुभव घेण्यासाठी योग्य वेळ आणि काळजी आवश्यक असते. वत्नायोकुल हिमनदीचा प्रभाव केवळ स्थानिक भूगोलापुरता मर्यादित नाही. या हिमनदीतून निर्माण होणाऱ्या नद्यांमुळे आइसलँडच्या जलविद्युत निर्मितीला मोठा आधार मिळतो. देशातील अनेक जलविद्युत प्रकल्प या हिमनदीवर अप्रत्यक्षपणे अवलंबून आहेत. म्हणजेच ही हिमनदी केवळ नैसर्गिकच नाही, तर आर्थिक दृष्ट्याही महत्त्वाची आहे.हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर वत्नायोकुल हिमनदीकडे विशेष लक्ष दिलं जात आहे. तापमान वाढल्यामुळे वितळण्याचा वेग वाढतो आहे, आणि त्याच वेळी ज्वालामुखी क्रियेमुळे होणारे बदलही सुरूच आहेत. या दोन घटकांच्या एकत्रित परिणामामुळे ही हिमनदी भविष्यात कशी बदलणार, हा अभ्यासाचा महत्त्वाचा विषय बनला आहे.या सर्व प्रक्रियांकडे पाहिलं की एक गोष्ट स्पष्ट होते, वत्नायोकुल हिमनदी ही स्थिर नाही. ती सतत बदलणारी, प्रतिसाद देणारी आणि पृथ्वीच्या अंतर्गत व बाह्य शक्तींमध्ये संतुलन साधणारी एक जिवंत प्रणाली आहे. तिच्याकडे पाहताना आपण केवळ बर्फ पाहत नाही, तर पृथ्वीच्या धडधडत्या हृदयाचा एक भाग अनुभवत असतो. वत्नायोकुल हिमनदीचं वैशिष्ट्य म्हणजे तिच्या पृष्ठभागावर दिसणारी शांतता आणि आत चालणारी प्रचंड हालचाल. वरून पाहिलं तर ती एकसारखी दिसते, पण प्रत्यक्षात तिच्या आत सतत वितळणं, गोठणं आणि हालचाल सुरू असते. काही ठिकाणी बर्फाखाली मोठे पाण्याचे साठे तयार होतात, जे कधीही फुटू शकतात..Aletsch Glacier Alps : आल्प्समधील अलेट्श हिमनदी; बर्फाचा महासागर, युरोपचा जीवनदायी जलसाठा आणि हवामान बदलाची जिवंत नोंद.या हिमनदीवर चालताना एक वेगळीच अनुभूती येते. पायाखाली जाड बर्फ असतो, पण काही ठिकाणी तो पोकळ असू शकतो. खोल भेगा, निळसर बर्फाच्या गुहा आणि वितळलेल्या पाण्याचे प्रवाह, या सगळ्यामुळे हा अनुभव साहसी आणि गंभीर दोन्ही असतो.वत्नायोकुल हिमनदीतील बर्फाच्या गुहा विशेष प्रसिद्ध आहेत. हिवाळ्यात तयार होणाऱ्या या गुहा निळसर, पारदर्शक आणि अत्यंत सुंदर असतात. सूर्यप्रकाश आत पडला की संपूर्ण गुहा निळ्या प्रकाशाने उजळते. पण या गुहा कायमस्वरूपी नसतात. त्या दरवर्षी बदलतात, कोसळतात आणि पुन्हा नव्याने तयार होतात.या हिमनदीचा जलव्यवस्थेशीही घनिष्ठ संबंध आहे. वत्नायोकुलमधून वितळणारं पाणी आइसलँडमधील अनेक नद्यांना जन्म देतं. या नद्या पुढे जाऊन धबधबे तयार करतात, जसे की डेटीफॉस, जो युरोपमधील सर्वांत शक्तिशाली धबधब्यांपैकी एक आहे. हवामान बदलाचा परिणाम वत्नायोकुल हिमनदीवरही दिसत आहे. गेल्या काही दशकांत तिचा आकार कमी होत असल्याचे निरीक्षण झाले आहे. तापमान वाढल्यामुळे वितळण्याचा वेग वाढत आहे. काही भागात बर्फ पातळ झाला आहे, तर काही ठिकाणी नवीन हिमनदी तलाव तयार होत आहेत.पण या हिमनदीचा अभ्यास करताना एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात येते, ती केवळ हवामानामुळेच बदलत नाही, तर ज्वालामुखी क्रियेमुळेही तिच्यावर परिणाम होतो. म्हणजेच ही हिमनदी दोन वेगवेगळ्या शक्तींनी प्रभावित होते 'वातावरण आणि पृथ्वीचा अंतर्भाग.'मानवी दृष्टीने पाहिलं तर वत्नायोकुल हिमनदी हा एक अद्वितीय अनुभव आहे. येथे ट्रेकिंग, आइस केव्ह एक्सप्लोरेशन आणि वैज्ञानिक अभ्यास या सर्व गोष्टी एकत्र पाहायला मिळतात. पण या अनुभवातही एक आदराची भावना असते. याचं कारण हा प्रदेश सुंदर असला तरी अत्यंत संवेदनशील आहे. आइसलँडने या हिमनदीच्या संवर्धनासाठी महत्त्वाची पावलं उचलली आहेत. वत्नायोकुल राष्ट्रीय उद्यान हे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समाविष्ट आहे. त्यामुळे या प्रदेशातील जैवविविधता आणि भूवैज्ञानिक वैशिष्ट्यांचं संरक्षण करण्यावर भर दिला जातो..एका संशोधकाने वत्नायोकुल हिमनदीबद्दल लिहिलं होतं, 'येथे उभं राहणं म्हणजे पृथ्वीच्या दोन टोकांना एकत्र पाहणं आहे वर बर्फ आणि खाली आग.' ही ओळ या हिमनदीचं सार सांगते.वत्नायोकुल हिमनदी आपल्याला एक वेगळीच जाणीव करून देते ती म्हणजे निसर्ग हा नेहमी शांत नसतो. तो कधी कधी विरोधी शक्तींमध्ये संतुलन साधत असतो. ही हिमनदी दाखवते की बर्फ आणि अग्नी एकत्र अस्तित्वात राहू शकतात. आणि त्या सहअस्तित्वातूनच निसर्गाची खरी ताकद निर्माण होते. आइसलँडच्या त्या वाऱ्यांनी भरलेल्या, बदलत्या आणि जिवंत भूभागात उभं राहिलं की जाणवतं, हिमनदी ही केवळ पाण्याचा साठा नाही. ती पृथ्वीच्या आतल्या शक्तींचं आणि बाहेरच्या हवामानाचं एकत्रित प्रतिबिंब आहे. म्हणूनच वत्नायोकुल हिमनदी ही केवळ एक हिमनदी नाही, तर पृथ्वीच्या जिवंत प्रक्रियांचा एक भव्य, गतिमान आणि सतत बदलणारा नमुना आहे. तिच्या बर्फात इतिहास आहे, तिच्या वितळण्यात भविष्य आहे आणि तिच्या अस्तित्वात निसर्गाचं अद्वितीय संतुलन आहे.. 