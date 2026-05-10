Premium|Iceland Vatnajökull glacier floods : वत्नायोकुल हिमनदी: बर्फाच्या चादरीखाली दडलेला धगधगता ज्वालामुखी आणि विद्ध्वंसक पुराचे संकट

Under-glacier Volcanic Activity : आइसलँडमधील वत्नायोकुल हिमनदीखालील ज्वालामुखींच्या धगधगत्या अस्तित्वामुळे निर्माण होणाऱ्या 'ग्लेशियर फ्लड'च्या भीषण संकटाचा आणि निसर्गातील 'आग आणि बर्फ' यांच्या अनोख्या संघर्षाचा वेध घेणारा हा विशेष लेख वाचकांसाठी अत्यंत माहितीपूर्ण ठरेल.
उमेश झिरपे
उमेश झिरपे - umzirpe@gmail.com

हिमनदीखालून अचानक येणारा प्रचंड पूर. या पूराचा वेग आणि प्रमाण इतकं मोठं असतं की काही तासांत भूभाग बदलू शकतो. रस्ते, पूल आणि संपूर्ण दऱ्या या पाण्याच्या प्रवाहाने वाहून जाऊ शकतात. ही हिमनदी केवळ बर्फाचा साठा नसून तिच्या खाली सक्रिय ज्वालामुखी, लाव्हा प्रवाहांचे अवशेष आणि गरम पाण्याच्या स्रोतांचे जाळे पसरलेले आहे. काही ठिकाणी या उष्ण स्रोतांमुळे बर्फाच्या तळाशी सतत वितळणं चालू असतं. परिणामी हिमनदीच्या खाली पाण्याचे साठे तयार होतात. हे साठे काही काळ स्थिर राहतात, पण दाब वाढला की अचानक बाहेर पडतात आणि प्रचंड पूर निर्माण करतात.

हिमनदी म्हटलं की आपल्या मनात एक ठराविक प्रतिमा उभी राहते, शांत, शुभ्र पांढरी, संथ वाहणारी बर्फाची नदी. पण पृथ्वीवर काही ठिकाणी हिमनद्या या कल्पनेपलीकडे जातात. त्या केवळ बर्फ नसतात, तर त्या अग्नी आणि बर्फ यांच्या संघर्षातून तयार झालेल्या जिवंत प्रणाली असतात. आइसलँडमधील वत्नायोकुल हिमनदी ही अशीच एक विलक्षण रचना आहे. जिथे बर्फाच्या थराखाली ज्वालामुखी धगधगत असतात.

