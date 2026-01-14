Premium|Study Room : वन नेशन, वन इलेक्शन; २०२५ मध्ये भारतीय राज्यघटनेतील महत्त्वाचे बदल

लेखक : अभिजित मोदे२०२५ हे वर्ष भारतीय राजकारण आणि राज्यघटना यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे. संसदेने केलेले महत्त्वाचे कायदे, वादग्रस्त घटनादुरुस्ती विधेयके, सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक निर्णय आणि केंद्र सरकारचे मोठे धोरणात्मक निर्णय या सर्वांनी मिळून भारताच्या लोकशाही आराखड्यात खोलवर बदल घडवले आहेत.१. महत्त्वाचे केंद्रीय कायदे२०२५ मध्ये संसदेनं केवळ नियमित विधेयकेच नव्हे तर दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या अनेक क्षेत्रांतील सुधारणा कायद्यांत रूपांतरित केल्या. धार्मिक संस्थांचे नियमन, सागरी व्यापार, स्थलांतर आणि काही जुन्या व अप्रासंगिक कायद्यांचे रद्दीकरण हे यातील ठळक विषय राहिले.लक्षवेधी बदलांपैकी Waqf (Amendment) Act, 2025 विशेष ठरला. या कायद्याने वक्फ बोर्डांमध्ये मुस्लिम नसलेल्या तज्ज्ञांनाही सदस्य म्हणून स्थान देण्याची तरतूद केली, एकतर्फी वक्फ घोषित करण्यावरील निर्बंध कडक केले, सर्व वक्फ मालमत्तांचे डिजिटल सर्वेक्षण, GIS मॅपिंग अनिवार्य केले आणि बेकायदेशीर अतिक्रमणाविरुद्ध कडक कारवाईची व्यवस्था केली. यासोबतच Mussalman Waqf (Repeal) Act, 2025 द्वारे १९२३ मधील जुन्या कायद्याचे संपूर्ण रद्दीकरण करण्यात आले.कायद्यांच्या ‘क्लिन‑अप’ मोहिमेचा भाग म्हणून केंद्राने अनेक जुनाट व निष्प्रभ कायदे रद्द केले. १९ व्या शतकातील काही वाहतूकसंबंधी कायदे आणि व्यापाराशी निगडित कायदेसुद्धा कालबाह्य म्हणून काढून टाकण्यात आले, ज्यामुळे कायदा‑संकुल अधिक सुटसुटीत व सुसंगत करण्याचा प्रयत्न दिसला.२०२५ मध्ये केंद्र सरकारने मांडलेले जी-राम-जी (Government of India (Appointment and Regulation of Authorities and Management of Government Grants)) विधेयक हे विविध स्वायत्त प्राधिकरणे, संस्था आणि केंद्राकडून अनुदान मिळवणाऱ्या संस्थांच्या नियुक्त्या, कार्यप्रणाली आणि आर्थिक व्यवस्थापनावर केंद्रीकृत नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न होते. या विधेयकानुसार सरकारला अनुदानाच्या अटी ठरवण्याचे, अधिकाऱ्यांची नियुक्ती मंजूर करण्याचे आणि वार्षिक कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करण्याचे अधिकार मिळाले.नवीन Immigration and Foreigner Act, 2025 हा आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला. या अधिनियमाने परदेशी नागरिकांशी संबंधित विविध विखुरलेल्या तरतुदी एकत्र केल्या, प्रवेश‑व्हिसा, डिटेन्शन, निर्वासन आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या पैलूंना एकसंध चौकट दिली आणि स्थलांतर संरचनेत अधिक कडक पण नियमबद्ध नियंत्रण आणले..Latest Marathi News Live Update: दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी वाचा एका क्लिकवर....२. महत्त्वाची घटनादुरुस्ती विधेयके१२९ वी घटनादुरुस्ती विधेयकाचा संबंध ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ संकल्पनेशी जोडला गेला. या विधेयकाद्वारे लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका शक्य तितक्या एकाच वेळी घेण्यासाठी आवश्यक संवैधानिक बदल विशेषतः कार्यकाळ, अविश्वास ठरावानंतरची व्यवस्था आणि मध्यावधी विसर्जन यांचा आराखडा सुचवण्यात आला, ज्यावर संघराज्य आणि लोकप्रतिनिधित्वाच्या दृष्टीने तीव्र चर्चा झाली. १३० व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाने मंत्र्यांच्या आपोआप पदच्युतीची तरतूद सुचवून मोठा वाद निर्माण केला. प्रस्तावानुसार, पंतप्रधान/मुख्यमंत्री किंवा इतर मंत्री यांना गंभीर गुन्ह्यांतून अटक होऊन सलग ठराविक दिवसांहून अधिक काळ कोठडी झाल्यास त्यांचे मंत्रीपद आपोआप संपुष्टात येईल, अशा प्रकारे कलम ७५, १६४ आणि २३९AA मध्ये बदल करण्याचा उद्देश व्यक्त केला गेला.२०२५ च्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी संसदेच्या बुलेटिनमध्ये नोंदवलेले संविधानाचे १३१वे दुरुस्ती विधेयक हे चंडीगड केंद्रशासित प्रदेशाला कलम २४० अंतर्गत आणण्याचा प्रस्ताव होता, ज्यामुळे राष्ट्रपतींना चंडीगडच्या शांतता, प्रगती आणि कारभारासाठी नियम बनवण्याचा अधिकार मिळेल. सध्या चंडीगडचे प्रशासक म्हणून पंजाब राज्यपालाची जबाबदारी आहे, तर कलम २४० अंतर्गत अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा-नागर हवेली आणि दमण-दीव यांसारख्याकेंद्रशासित प्रदेशांसाठी राष्ट्रपतींचे नियम संसदीय कायद्यांप्रमाणेच प्रभावी ठरतात. या विधेयकामुळे चंडीगडला स्वतंत्र प्रशासक किंवा राज्यपाल (Lieutenant Governor) नेमण्याचा मार्ग मोकळा होईल..३. महत्त्वाचे सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णयसर्वोच्च न्यायालयाने २०२५ मध्ये दिलेले अनेक निर्णय हे केंद्र‑राज्य संबंध, राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींचे अधिकार, आरक्षण, पर्यावरण, मध्यस्थी आणि न्यायाधीश नियुक्ती यांसारख्या विषयांवर दूरगामी परिणाम करणारे ठरले. काही निर्णयांनी थेट संसदीय प्रक्रिया आणि शासनपद्धतीवर लक्ष केंद्रित केले.Presidential Reference No. 1 of 2025 मध्ये न्यायालयाने राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांना राज्य आणि केंद्र सरकारांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी ठराविक ‘वेळमर्यादा’ न्यायालय ठरवू शकत नाही, असे मत दिले. तथापि, दीर्घकाळ काहीही कारवाई न करणे (prolonged inaction) हेही न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या चौकटीत येऊ शकते आणि कलम ३६१ मधील संरक्षण हे अशा मर्यादित पुनरावलोकनास संपूर्ण बंधन घालत नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.पर्यावरणाच्या संदर्भात अरावली पर्वतरांगांवरील अवैध खाणकाम प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि पर्यावरण मंत्रालयाला संपूर्ण पट्ट्यासाठी शाश्वत खनन धोरण तयार करेपर्यंत नवीन परवानग्यांवर मर्यादा घालण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. तसेच काही प्रकरणांत न्यायालयाने मानहानीकारक dishonour killings वर दिलेल्या कठोर शिक्षांना मान्यता देत सामाजिक न्याय आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या मूल्यांना बळकटी दिली..४. महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय व योजनाआर्थिक व वित्तीय क्षेत्रात एकत्रित सिक्युरिटीज मार्केट कोड तयार करण्याच्या दिशेने पावले उचलली गेली, ज्याचा उद्देश विविध सिक्युरिटीज कायदे, SEBI कायदे आणि संबंधित नियम एकत्र करून भांडवली बाजारासाठी एकाच छताखालील कायदे संरचना निर्माण करणे हा आहे. त्याचबरोबर पांढरपेशा गुन्ह्यांवरील (white‑collar crime) सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णयांना अनुसरून सरकारने मनी लॉन्डरिंग, आर्थिक फसवणूक आणि उच्च मूल्याच्या भ्रष्टाचार प्रकरणांत तपास व खटला अधिक कडक करण्याचे संकेत दिले.आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) क्षेत्रात केंद्र सरकारने डेटासुरक्षा, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यांवर आधारित नियामक चौकट उभी करण्यासाठी धोरणदस्तऐवज आणि चर्चापत्र (consultation paper) प्रसिद्ध केले. नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण, अल्गोरिदमिक भेदभाव टाळणे आणि महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये (जसे न्यायव्यवस्था, आरोग्य, निवडणुका) AI चा जबाबदार वापर यावर भर देण्यात आला. याशिवाय, निती आयोगाच्या स्थापनेला दहा वर्षे पूर्ण होत असताना, सहकारी संघराज्यवाद आणि bottom‑up planning मजबूत करण्यासाठी आयोगाची रचना व भूमिकेचा पुनर्विचार करण्याचे संकेत मिळाले. केंद्राच्या काही मोठ्या सामाजिक आर्थिक योजनांना वित्तपुरवठा अधिक परिणामकारक करण्यासाठी परिणाम आधारित निधी (outcome‑based funding) आणि डिजिटल मॉनिटरिंगसारख्या उपाययोजनांवर भर देण्यात आला..Latest Marathi News Live Update : देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडलं .अतिरिक्त मुद्देउच्च न्यायालय न्यायाधीश हटवणी प्रस्ताव २०२५ मध्ये संसदेत एका उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशाविरुद्ध हटवणीचा (महाभियोगासारखा) प्रस्ताव मांडण्यात आला. या प्रस्तावात न्यायाधीशावर गंभीर गैरवर्तन, पदाचा गैरवापर आणि न्यायप्रक्रियेत पक्षपाती भूमिका घेतल्याचे आरोप होते. संविधानातील कलम २१७ नुसार ही प्रक्रिया अत्यंत कठोर असून, लोकसभेत बहुमत, राज्यसभेत विशेष बहुमत आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी आवश्यक आहे. या प्रकरणाने न्यायाधीशांची जबाबदारी आणि राजकीय हस्तक्षेप यांच्यातील संतुलनाचा प्रश्न उपस्थित केला.मुख्य निवडणूक आयुक्त हटवणी प्रस्ताव२०२५ मध्ये संसदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) यांच्या हटवणीचा प्रस्ताव मांडला गेला. प्रस्तावात CEC वर आचारसंहितेची अंमलबजावणी, निवडणूक निर्णयांमध्ये पक्षपाती भूमिका आणि संवेदनशील अधिकाऱ्यांच्या बदली आदेशांमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. संविधान कलम ३२४ नुसार CEC ची हटवणी राष्ट्रपतींमार्फत संसदेच्या विशेष बहुमताने होते. या प्रस्तावाने निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर प्रश्न उपस्थित केले आणि राजकीय दबाव टाळण्यासाठी प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची मागणी वाढली.निवडणूक आयोग वाद२०२५ मध्ये निवडणूक आयोगाभोवती मोठा वाद निर्माण झाला, ज्यात CEC नियुक्ती प्रक्रियेच्या बदलाचा नवीन कायदा महत्त्वाचा होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुचनेनुसार PM-लोकसभेतील विरोधी नेता CJI समितीऐवजी सरकारप्रधान समिती प्रभावी झाली. याशिवाय EVM-VVPAT पडताळणी, मॉडेल कोड उल्लंघन, अधिकाऱ्यांच्या राजकीय बदल्या आणि निवडणूक निर्णयांवरील आरोपांनी जनविश्वासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. विरोधकांनी आयोगाच्या स्वातंत्र्यावर धोका असल्याचे म्हटले, तर सरकारने पारदर्शकता आणण्याचा दावा केला..निष्कर्षएकंदर पाहता, २०२५ हे वर्ष भारतीय राजकारणासाठी संक्रमणाच्या आणि पुनर्रचनेच्या टप्प्याचे प्रतीक म्हणून समोर आले आहे. वक्फ दुरुस्ती, स्थलांतर व सागरी व्यापाराशी निगडित नवे कायदे, वन नेशन वन इलेक्शन आणि मंत्र्यांच्या पदच्युतीवर आधारित घटनादुरुस्ती विधेयके, तसेच राज्यपाल‑राष्ट्रपतींच्या अधिकारांवरील सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय या सर्वांनी मिळून संविधान, शासन आणि न्यायप्रणाली यांच्यातील नाजूक संतुलनावर नवे प्रश्न उभे केले आहेत. डेटा‑सुरक्षा, AI नियमन, पांढरपेशा गुन्हे आणि संस्थात्मक सुधारणांवरील सरकारी हालचालींमुळे २०२५ हे वर्ष केवळ घडामोडींचे संकलन नसून, पुढील दशकातील भारतीय लोकशाहीच्या दिशेचा संकेत देणारे ‘टर्निंग पॉइंट’ वर्ष म्हणून लक्षात ठेवले जाईल.अधिक माहितीसाठी आणि स्पर्धा परीक्षांच्या खास टिप्ससाठी सकाळ स्टडी रूम जरूर वाचा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.