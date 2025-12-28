Preimum|Year In Review 2025 : वर्षभरात सर्वाधिक चर्चा कुणाची?

ऋषिराज तायडेबघता बघता २०२५ हे वर्ष सरत आले आहे. विविध घडामोडी, बऱ्या-वाईट घटनांमुळे हे वर्ष बरेच गाजले. प्रयागराज येथे झालेला महाकुंभमेळा, महिला क्रिकेट संघाने जिंकलेला विश्वचषक, पाकिस्तानविरोधात भारताने राबवलेले ऑपरेशन सिंदूर, ज्येष्ठ बॉलीवूड अभिनेते धर्मेंद्र यांचे निधन, सोशल मीडियावर सर्वाधिक गाजलेले विविध फोटोविषयक ट्रेंड्स गुगलवर चर्चेचे विषय ठरले. वर्षभरातील विविध घडामोडी, घटना आणि ट्रेंड्सचा ए टू झेड आढावा.A - अहान पांडे आणि अनीत पड्डा : वर्षभरात सर्वाधिक चर्चा झालेल्या ‘सैयारा’ चित्रपट मनोरंजन क्षेत्रात सर्वाधिक ट्रेंडिंगमध्ये होता. या चित्रपटातील अभिनेता अहान पांडे आणि अभिनेत्री अनीत पड्डा यांच्या अभिनयाचीही बरीच चर्चा झाली. या चित्रपटाचे शीर्षक गीतही बरेच गाजले.B - ब्रायन जॉनसन : निखिल कामत यांच्या पॉडकास्टवरील जॉनसन यांची मुलाखत वर्षभरातील पॉडकास्ट सर्चमध्ये आघाडीवर होती. या मुलाखतीवेळी स्टुडिओतील प्रदूषणाची पातळी प्रचंड असल्याचे कारण देत, त्यांनी अर्ध्यातून मुलाखत सोडली होती. त्यामुळे हवा प्रदूषणाचा मुद्दाही गुगलवर चर्चेत होता.C - सीझफायर अर्थात युद्धबंदी : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील संघर्षविरामाच्या पार्श्वभूमीवर युद्धबंदी म्हणजे काय, याबाबत गुगलवर बराच शोध घेण्यात आला. याशिवाय म्हणजे काय विभागात मॉक ड्रिल, स्टॅम्पेड, पूकी आदी विषयही शोधण्यात आले.D - धर्मेंद्र : ज्येष्ठ अभिनेते धर्मेंद्र यांच्या निधनामुळे अनेकांना धक्का बसला. मागील ५० वर्षे चित्रपटसृष्टी गाजवणारे धर्मेंद्र यांच्याविषयी अनेकांनी गुगलवर माहिती घेतली..E - अर्थक्वेव अर्थात भूकंप : गुगलवरील ‘नीअर मी’ सर्चमध्ये यावर्षी भूकंपाबाबत बराच शोध घेण्यात आला. याशिवाय या विभागात दांडिया, दुर्गा पूजा, पिकलबॉल आणि चित्रपट ट्रेंडिगमध्ये होते.F - फायनल डेस्टिनेशन अँड फ्लडलायटिंग : जगभरातील चाहत्यांमध्ये लोकप्रिय ठरलेला फायनल डेस्टिनेशन हा भारतातील सर्वाधिक शोधलेला आंतरराष्ट्रीय चित्रपट ठरला. तसेच डेटिंग सर्चमध्ये फ्लडलायटिंग हा विषय ट्रेंडमध्ये होता.G - गुगल जेमिनी : गुगलवर सर्वाधिक शोधलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ताविषयक विषयांत गुगल जेमिनी दुसऱ्या क्रमाकांवर होता. याशिवाय डीपसीक, परप्लेक्सिटी, जॅटजीपीटी, गुगल एआय स्टुडिओ आणि फ्लो हे विषय चर्चेत होते.H - हल्दी : लग्नसमारंभात साजरा केल्या जाणाऱ्या हळदीच्या कार्यक्रमाचा ट्रेंड यंदा गुगलवर चर्चेत होता.I - इंडियन प्रीमियर लीग : गुगलवर सर्वाधिक चर्चेत आणि क्रीडा विभागात पहिल्या क्रमांकावर आयपीएल हा विषय ट्रेंडिंगमध्ये होता. याशिवाय क्रीडा विभागात आशिया कप, चॅम्पियन्स ट्रॉफी चर्चेत होता.J - जेमिमा रॉड्रिग्ज : महिला क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात उत्तम कामगिरी करीत भारताच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावणारी जेमिमा रॉड्रिग्ज चर्चेतील महिला व्यक्तिमत्त्वांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर होती. याशिवाय स्मृती मानधना, शेफाली वर्मा यांचाही समावेश होता.K - कांतारा : यंदा वर्षभरातील सर्वाधिक चर्चेतील चित्रपटांच्या क्रमवारीत ‘कांतारा’ हा दुसऱ्या क्रमांकावर होता. याशिवाय ‘कूली’ (तमिळ), ‘मार्को’ आणि ‘गेम चेंजर’ हे चित्रपटही ट्रेंडिंगमध्ये होते.L - लाबूबू : गोंडस आणि किंचित राक्षसी दिसणारी बाहुली अर्थात लाबूबू म्हणजे काय, याबाबत नेटकऱ्यांनी गुगलवर माहिती घेतली.M - महाकुंभमेळा : प्रयागराज येथे झालेल्या महाकुंभमेळ्याचा विषय गुगलवर सर्वाधिक गाजला. महाकुंभमेळ्याला कसे जायचे, कुठे राहायचे, आदी नियोजनाबाबत नेटकऱ्यांनी गुगलवर बराच शोध घेतला. प्रवास विभागातही महाकुंभमेळा विषय ट्रेंडिंगमध्ये होता.N - नॅनो बनाना ट्रेंड्स : एआयच्या मदतीने आपले फोटो थ्रीडी स्वरूपात अनेकांनी नॅनो बनाना ट्रेंडमध्ये तयार करीत सोशल मीडियावर शेअर केले. याशिवाय एआय विभागात थ्रीडी मॉडेल ट्रेंड, जेमिनी घिबली आर्ट, सारी ट्रेंड, न्यू फोटो ट्रेंड आदी विषय चर्चेत होते..Premium| India Defense Technology: अमेरिकेतील टेक कंपन्या लष्करासोबत काम का करत आहेत, भारताची भूमिका काय?.O - ऑपरेशन सिंदूर : पाकिस्तानच्या हल्ल्यानंतर त्यास प्रत्युत्तर म्हणून भारताच्या ऑपरेशन सिंदूर हा विषय बातम्यांच्या विभागात आघाडीवर होता. याशिवाय ऑपरेशन सिंदूरबाबतचे लाइव्ह अपडेट्स आणि लष्कराची पत्रकार परिषदही चर्चेत होती.P, Q - फू कॉक (Phu Quoc) : व्हिएतनाममधील सुंदर बेट असलेले फू कॉक गुगलवर सर्वाधिक शोधलेल्या पर्यटनस्थळांमध्ये अग्रस्थानी होते. याशिवाय फिलिपिन्स, फुकेत आणि पुदुच्चेरी ही ठिकाणेही चर्चेत होते.R - रणवीर अलाहाबादिया : इंडियाज् गॉट लेटेन्ट या कार्यक्रमातील वादग्रस्त विधानांमुळे यूट्युबर रणवीर अलाहाबादियाला न्यायालयाची पायरी चढायला लागली होती. या पार्श्वभूमीवर वर्षभरातील चर्चेतील व्यक्तिमत्त्वांमध्ये रणवीर आघाडीवर होता.S - स्क्वीड गेम्स व सुनीता विल्यम्स : वर्षभरात भारतात ‘पंचायत’, ‘ब्लॅक वॉरंट’, ‘पाताल लोक सीझन दोन’, ‘स्पेशल ओपीएस’ आदी वेबसीरिजची बरीच चर्चा होती; मात्र नेटफ्लिक्सवरील दक्षिण कोरियन वेबसीरिज ‘स्क्वीड गेम्स’ने मात्र नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले. याशिवाय भारतीय वंशाच्या सुनीता विल्यम्स यांचा अंतराळातील लांबलेला प्रवासही इंटरनेटवर चर्चेचा विषय ठरला होता.T & U - ठेकुआ आणि उकडीचे मोदक : वर्षभरात इंटरनेटवर सर्वाधिक गाजलेल्या पाककृतीमध्ये इडली पहिल्या क्रमांकावर होती; मात्र बिहारमधील ठेकुआपासून ते महाराष्ट्रात गणेशोत्सवाला केल्या जाणाऱ्या उकडीच्या मोदकांपर्यंत अनेक पदार्थांबाबत गुगलवर शोध घेण्यात आला.V - वैभव सूर्यवंशी : २०२५च्या आयपीएलमध्ये सर्वात कमी वयाचा खेळाडू म्हणून, वैभव सूर्यवंशीने राजस्थान रॉयल्स संघाकडून पदार्पण केले. तसेच गुजरात टायटन्सविरुद्धच्या सामन्यात त्याने ३८ चेंडूंत १०१ धावा केल्या. या पार्श्वभूमीवर चर्चेतील व्यक्तिमत्त्वांमध्ये तो पहिल्या क्रमांकावर होता. त्यापाठोपाठ प्रियांश आर्य आणि अभिषेक शर्मा यांचा क्रमांक लागतो.W - महिला वर्ल्डकप आणि वक्फ विधेयक : यंदा भारतीय महिला क्रिकेट संघाने पहिल्यांदाच विश्वचषक जिंकत देशाची मान गर्वाने उंचावली. त्यामुळे महिला वर्ल्डकपसह भारत महिला विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका महिला सामानाही गुगलवर ट्रेंडिंगमध्ये होता. तसेच संसदेत वक्फ विधेयक मंजूर झाल्यानंतर वक्फ विधेयक म्हणजे काय, हा प्रश्न गुगलवर सर्वाधिक विचारण्यात आला..X - एक्सचे ग्रोक : उद्योगपती एलॉन मस्क यांनी अधिग्रहित केल्यानंतर ‘एक्स’ने (पूर्वीचे ट्विटर) एआय टूल ग्रोक लॉन्च केले. विविध माहिती वा फोटो जनरेट करण्यासाठी अनेकजण ग्रोकचा वापर करीत आहेत. ‘एक्स’वर केली जाणारी पोस्ट खरी आहे की खोटी हेदेखील ग्रोक पडताळून सांगतो. त्यामुळे ग्रोकची वर्षभर चर्चा सुरू होती.Y - यॉर्कशायर पुडिंग : युरोपीय देशांतील पारंपरिक घरगुती पदार्थ असलेला यॉर्कशायर पुडिंग यंदा गुगलवर पाककृती विभागात बराच चर्चेत राहिला. मुळात मैदा, अंडी, दूध आणि इतर जिन्नस एकत्र करून त्यापासून ब्रेडसारखा पदार्थ तयार केला जातो; परंतु भारतीयांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने हा पदार्थ तयार करीत त्याबाबतचे व्हिडिओ समाजमाध्यमावर व्हायरलझाले होते.Z - झुबीन गर्ग : आसामचे लोकप्रिय संगीतकार झुबीन गर्ग यांचे सिंगापूरमध्ये झालेल्या निधनामुळे देशभरातील त्यांच्या चाहत्यांना मोठा धक्का बसला. अनेकांनी सोशल मीडियावर गर्गबाबत पोस्ट करीत शोक व्यक्क केला. त्यामुळे झुबीन गर्ग गुगलवर ट्रेंडिगवर होते..घटकनिहाय टॉप १० ट्रेंड्ससर्वसमावेशकइंडियन प्रीमियर लीगगुगल जेमिनीआशिया कपआयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफीप्रो कबड्डी लीगमहाकुंभमेळामहिला विश्वचषकग्रोकसैयाराधर्मेंद्रचित्रपटसैयाराकांतारा : अ लिजेंड चॅप्टर - १कुलीवॉर २सनम तेरी कसममार्कोहाऊसफुल ५गेम चेंजरमिसेसमहावतार नरसिम्हाव्यक्तिमत्त्ववैभव सूर्यवंशीप्रियांश आर्यअभिषेक शर्माशेख रशीदजेमिमा रॉड्रिग्जआयुष म्हात्रेस्मृती मानधनाकरुण नायरउर्विल पटेलविघ्नेश पुथूरकृत्रिम बुद्धिमत्तागुगल जेमिनीजेमिनी एआय फोटोग्रोकडीपसीकपरप्लेक्सिटीगुगल एआय स्टुडिओचॅटजीपीटीचॅटजीपीटी घिबली आर्टफ्लोघिबली स्टाईल इमेज जनरेटरक्रीडाइंडियन प्रीमियर लीगआशिया कपआयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफीप्रो कबड्डी लीगमहिला विश्वचषकफिफा विश्वचषकपाकिस्तान सुपर लीगविम्बल्डननेशन्स लीगमेजर लीग क्रिकेट.पाककृतीइडलीपोर्नस्टार मार्टिनीउकडीचे मोदकठेकुआउगादी पचाडीबीटरूट कांजीतिरुवतीराई कालीयॉर्कशायर पुडिंगगोंड कटिराकोलुकाट्टईWhat is?CeasefireMock DrillPookieMayday५२०१३१४StampedeEe Sala Cup NamdeNonceLatentIncelप्रवासमहाकुंभमेळाफिलीपिन्सजॉर्जियामॉरिशसकाश्मीरफु क्वोकफुकेतमालदीवसोमनाथपुदुच्चेरीसामनेभारत विरुद्ध इंग्लंडभारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलियाभारत विरुद्ध वेस्ट इंडीजभारत विरुद्ध पाकिस्तानभारत विरुद्ध न्यूझीलंडमुंबई इंडियन्स विरुद्ध गुजरात टायटन्सन्यूझीलंड विरुद्ध पाकिस्तानरॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर विरुद्ध पंजाब किंग्जभारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिकासनरायझर्स हैदराबाद विरुद्ध मुंबई इंडियन्सबातम्यामहाकुंभमेळाधर्मेंद्रबिहार निवडणूक निकालभारत-पाकिस्तान बातम्यादिल्ली निवडणूक निकालऑपरेशन सिंदूरशेतकरी नोंदणीशिक्षण पोर्टल ३.०शेफाली जरीवालापहलगाम. 