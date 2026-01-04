Premium|Marathi Theater and Society : नाटक कुठंही घडू शकतं; मराठी रंगभूमीची अनोखी जादू

आशुतोष पोतदारकाही वेळापूर्वी रिकामं असलेलं नाट्यगृह आता भरून गेलंय. प्रेक्षक स्थानापन्न होतायत. बघता बघता अंधार होतो. काही क्षणांत समोरचा अवकाश उजळणार असतो. नेहमीच्या जगण्यातली तीच ती रखरख, मनाला टोचणाऱ्या अपयशाच्या कहाण्या आणि अस्वस्थ करणारे विचार आपण बासनात गुंडाळून ठेवतो आणि वाट पाहू लागतो रंगमंच उजळून टाकणाऱ्या त्या ‘मॅजिक’ची! अखेरीस तो क्षण अवतरतो. काही वेळापूर्वी इथं काही नव्हतं. आणि आता रंगमंचावर हालचाली दिसू लागतात. कानावर आवाज पडू लागतात. नेहमीचं जग समोर दिसू लागतं; पण तरीही ते वेगळं वाटतं. संत रामदास महाराज लिहितात त्याप्रमाणे, हे ‘अवकाश घन पोकळ । गगनाऐसें’ बनते. आपण ते ध्यान देऊन ऐकू लागतो, त्याकडे पाहू लागतो. नाटकाचा खेळ सुरू होतो. विश्वविख्यात नाट्यदिग्दर्शक पीटर ब्रुक म्हणतात, की ‘‘कोणत्याही मोकळ्या जागी एक व्यक्ती चालत जाते आणि दुसरी व्यक्ती त्याकडे पाहू लागली की नाटक घडते. त्या रिक्त, पोकळ जागेवर साकार होणाऱ्या नाट्यातून ‘गगनाऐसें’ घन अवकाशाची प्रचिती येते. तसेच, याच नाट्यातून अणुरेणू एवढ्या वाटणाऱ्या जीवनातील फल-विफलतेचाही साक्षात्कार आपल्याला होऊ शकतो.’’ .Premium| Generative AI: कला क्षेत्रात जनरेटिव्ह एआयमुळे नवा गोंधळ निर्माण झाला आहे. माणूस आणि यंत्रातील सीमारेषा धूसर होत चालल्या आहेत.‘अवकाश घन पोकळ’ फक्त बंदिस्त नाट्यगृहात दिसतो? नाही. गावच्या कट्ट्यावर, घरातल्या घरात, देवळात, रस्त्याच्या कडेला, चौकात, चव्हाट्यावर, चार दोन लोकांपुढे आणि हजारोंच्या जनसमुदायापुढे. नाटक कुठंही घडू शकतं. भांगलण-नांगरण करताना, जात्यावर दळताना, स्वयंपाक करताना नाटक होतं. वाचता-लिहिता न येणाऱ्या खेडोपाडी राहणाऱ्या ज्ञात-अज्ञात कलाकारांनी वर्षानुवर्षं नाट्यरूपे उभी करून समाजाला रमवलं आणि शहाणंही केलं. मिरवणुकीत नाटक करतात तसेच सेल्फी घेतानाही नाटक होत असते तिथं कुणी ‘अभिनय’ करत नसतो. तरीही, सेल्फी घेण्यात आणि मिरवणुकीत सामील होण्यात नाटक असतं.एकोणिसाव्या शतकात जेव्हा नाटक सादर करायचे, या उद्देशाने रंगमंचीय प्रयोग सादर केले जाऊ लागले तेव्हा नटाने कसं उभं राहायचं इथपासून सुरुवात झाली. भावना आणि विचारांना आवाहन करणारं किंवा स्वतःला दाखवायचं नाट्यमय दृश्य कुठंही घडू शकतं. ते दृश्य पाहायला रसिक मन असलं की नाटक होतं. .Premium|Natakwala : एका नाटकवाल्याचे आत्मकथन .नाटकाची पाळंमुळं शेकडो वर्षं जुन्या वडाच्या झाडाच्या मुळांपेक्षाही खोलवर रुजलीयत. पौराणिक नाटकं, ख्रिस्तपुराणाची नाटकं, आंबेडकरी जलसे, विदूषकाचे जलवे, मुखवट्याचे जग, कठपुतळ्यांचे खेळ, संगीत नाटकं किंवा छोट्या-छोट्या रंगमंचावर होणारे नाट्याविष्कार; नाटकाने नेहमीच आपल्या मातीशी नाळ जोडून घेत नवनवीन प्रयोग केले. लोकरंगभूमीच्या कुशीतूनच तर आधुनिक रंगभूमीचा जन्म झाला. मराठी प्रायोगिक रंगभूमीची चळवळ आजही देशभरातील कलाकारांसाठी प्रेरणेचा स्रोत आहे. संस्कृती काही निर्जन, एकाकी बेटावर बहरत नसते. स्थलांतराबद्दल बोलताना एखादा नाटककार बेर्टोल्ट ब्रेष्टच्या ‘एलिएनेशन’ तंत्राचा आधार घेऊ शकतो; किंवा कोल्हापूरचा एखादा शाहीर आपल्या पारंपरिक पोवाड्यात आजच्या सोशल मीडियाचे दाखले सहज पेरतो. ‘ग्लोबल’ आणि ‘लोकल’, जुन्या आणि नव्या अशा मिलाफातून नाटकाद्वारे समृद्ध सांस्कृतिक पर्यावरण आकाराला येतं.लोकशाहीचं सशक्त कलारूप म्हणजे नाटक. चव्हाट्यावरच्या खेळात कुणीही सहभागी होऊ शकतो. कोणतेही आवाज, कोणतीही वाद्यं - अगदी ताटं-वाट्या आणि टाळ्याही इथं चालतात. सशक्त कलाकार उभी राहील तिथं नाट्यरूप उभं करू शकते. त्याला काय लागतं? जिद्द, विचारी मन, हलायला थोडी जागा आणि सृजनरूप. सहजसुलभतेमुळे नाटक हे नेहमीच उपेक्षितांचा आवाज, सामाजिक आणि राजकीय बदलाचं व्यासपीठ, मनन-चिंतनाचा अवकाश आणि सर्जनशील प्रयोगांची प्रयोगशाळा बनतं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणत असत, ''कर्डक मंडळींचा जलसा माझ्या दहा सभांबरोबर आहे.''.नाटकाची ताकद असते ती नाट्यमय रीतीने दृकश्राव्य मांडणी आणि भाष्य करण्यात. अशी मांडणी, काही वर्षांपूर्वी कोल्हापूरच्या शरद भुथाडियांनी 'राजा लियर' या नाटकातून केली होती. 'तोडी मिल फॅन्टसी' हे विनायक कोळवणकराचे नाटक गाणं गात- हसवत रडवत मुंबईच्या गिरण्या आणि गिरणी कामगारांच्या प्रश्नांवर नावीन्यपूर्ण रीतीने भाष्य करते. अलीकडं आलेलं 'भूमिका' हे चंद्रकांत कुलकर्णी दिग्दर्शित नाटक स्वतःकडं आणि भवतालच्या परिस्थितीकडं उघड्या डोळ्यांनी पाहायला भाग पाडतं. हेन्रिक इब्सेनच्या 'अ डॉल्स हाउस' या नाटकानं युरोपियन समाजाला, जगभरातल्या चळवळींना आणि रंगकर्मींना प्रभावित केलंय. तर, थिएटर अकॅडमीचे 'घाशीराम कोतवाल' हे नाटक तर अस्वस्थ करणाऱ्या आणि विचारप्रवर्तक नाटकांचा मेरुमणीच. अशी नाटकं काहीतरी 'दाखवून' थांबत नाही तर नाटक पाहणाऱ्याच्या मनावर परिणाम करतात, म्हणून नाटकाचा अनुभव अस्सल जाणिवेचा असतो. नाटक थेटपणे भिडतं. ते अस्वस्थ करतं, आव्हान देतं आणि कृती करण्यास प्रवृत्त करतं. समाजाचा विवेक जागृत ठेवण्याचं काम नाटक करतं..आजच्या डिजिटल स्क्रीन्स आणि ऑनलाइन संवादाच्या युगात नाटकाला काही महत्त्व उरलंय का, या प्रश्नाचं उत्तर 'आहे' असंच आहे. याचं कारण नाटकाच्या विलक्षण चिवटपणात आणि परिस्थितीशी जुळवून घेण्याच्या वृत्तीत आहे. कोरोना काळात जगभरातील नाट्यगृहं मुखपट्ट्यात मूक झाली होती, तेव्हा कलाकार मंडळींनी हार मानली नाही. सोशल डिस्टन्सिंग पाळून केलेले ओपन-एअर शोज आणि डिजिटल-लाइव्ह असे हायब्रीड अनुभव समोर आणले गेले. नाटकाचा खेळ जवळचा वाटतो, कारण गोष्टी सांगण्यात आणि त्या एकत्र बसून अनुभवण्यात माणसाचं मन रमतं. नाटक नाटककाराचं असतं तसं ते नटाचं, दिग्दर्शकाचं आणि कपडेपट सांभाळणाऱ्याचंही असतं. तसंच ते निर्मात्याचं आणि रंगभूमीचा अभ्यास करणाऱ्या अभ्यासकाचंही असतं. भरून पावणाऱ्या रिक्त अवकाशातील नाट्यरूपासाठी 'स्क्रिप्ट' लागतंच असं नाही. नाटकाला भाषिक, भौगोलिक किंवा सांस्कृतिक कपाटात बंद करता येणार नाही. नाटक म्हणजे सर्वांत राहूनही पलीकडे जाणारा अनुभव. अर्थात, हा अनुभव बदलतोय. एका बाजूला, संधी-अभावी काही नाटकवाल्यांना दीर्घकाळ स्ट्रगल करावा लागतो, तर दुसऱ्या बाजूला, काहीजण नाटकावर लक्ष केंद्रित करून जगण्याचे मार्ग शोधण्याचे प्रयत्न करतात. पारंपरिक लोकरंगभूमीवरचे कलाकार बदलाच्या रेट्यात झगडताहेत. शैक्षणिक स्तरावरले बदलत चाललेले नाट्यशिक्षणाचे स्वरूप, नाट्यलेखन करताना होणारा 'एआय'चा वापर आणि सोशल मीडिया मार्केटिंग या वास्तवाला सर्वांना सामोरं जावं लागतंय.(लेखक नाटककार, कवी, कथालेखक, अनुवादक, संपादक आणि संशोधक आहेत. ते फ्लेम विद्यापीठ, पुणे येथे साहित्य आणि नाट्य हे विषय शिकवतात.) 