Premium| Asha Bhosle R.D. Burman Songs: क्लब साँगपासून गजलपर्यंत आशा आणि आरडींचा प्रेरणादायी प्रवास!

धनंजय कुलकर्णीdskul21@gmail.comआज इतक्या वर्षांनंतर आपण जेव्हा आशा भोसले आणि आर. डी. बर्मन यांची गाणी ऐकतो-पाहतो तेव्हा काही बाबी अगदी स्पष्ट जाणवतात. साठ आणि सत्तरच्या दशकाच्या पूर्वार्धात आशाताईंचा स्वर आरडींनी प्रमुख नायिकांसाठी अभावानेच वापरला. पण, आशाताईंनी याच नकारात्मक गोष्टीत मोठी बाजी मारली. क्लब साँग असो किंवा कॅबरे, आपल्या मादक स्वराचा सर्वोत्कृष्ट वापर करत त्यांनी हेलन, बिंदू यांच्यावर चित्रित गाणी लोकप्रिय केली. आशाताईंच्या स्वराचा वापर यापूर्वी कुणी अशा रीतीने केला नव्हता. नंतर मात्र जॅझ, रॉक, पॉप, गझल, कॅबरे, गझल, इंडियन क्लासिकल... त्यांच्या कंठाला कुठलाच स्वर वर्ज्य नव्हता. ऐंशीच्या दशकात मात्र पंचमदांनी आशाताईंना मुख्य प्रवाहात आणून उत्तमोत्तम गाणी दिली..क्लब साँग असो किंवा कॅबरे, आपल्या मादक स्वराचा सर्वोत्कृष्ट वापर करत ख्यातनाम पार्श्वगायिका आशा भोसले यांनी अनेक गाणी लोकप्रिय केली. आशाताईंच्या स्वराचा वापर आर. डी. बर्मन यांच्याआधी कुणी अशा रीतीने केला नव्हता. ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी आशाताई वयाची ९२ वर्षे पूर्ण करीत आहेत. त्यानिमित्त त्यांच्या आरडींसोबतच्या सुरील्या कालखंडाचा आढावा....८ सप्टेंबर २०२५ रोजी ख्यातनाम पार्श्वगायिका आशा भोसले वयाची ९२ वर्षे पूर्ण करीत आहेत. गेली ७५ वर्षे या स्वराने रसिकांना मंत्रमुग्ध केलं. गाण्यातील कुठलाही जॉनर या स्वराला वर्ज्य नव्हता. उलट स्वरातील वैविध्याने नटलेल्या असंख्य गीतांनी त्यांनी आपलं अष्टपैलूत्व सिद्ध केलं. ‘दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है’सारखी गजल असो, ‘निगाहे मिलाने को जी चाहता है’सारखी कव्वाली असो’, ‘इन आंखो की मस्ती में’सारखा मुजरा असो’, ‘उडे जब जब जुल्फे तेरी’सारखा भांगडा असो, ‘तोरा मन दर्पण कह लाये’सारखा सात्विक भक्तिभाव असो, ‘रेशमी उजाला है मखमली अंधेरा’सारखी मादकता असो किंवा ‘पिया तू अब तो आजा’सारखा कॅबरे असो या स्वराला काहीही वर्ज्य नाही. गायकीच्या सर्व क्षेत्रांत मुशाफिरी करत आशाताईंनी भारतीय सिने संगीतात सर्वाधिक लोकप्रिय गाण्यांचे एव्हरेस्ट उभे केले. १९९४ मध्ये विश्वास नेरुरकर यांनी ‘स्वराशा’ हा आशाताईंच्या हिंदी चित्रपट गीतांची इत्थंभूत माहिती देणारा ग्रंथ प्रकाशित केला. तोवर त्यांनी २९०७ चित्रपटांतून ७५९५ गाणी गायली होती. संगीतकारांच्या सोबत गायलेल्या त्यांच्या गाण्यांचा आढावा घेतला तर राहुल देव बर्मन तथा पंचम यांच्याकडे २५० चित्रपटांतून त्यांनी सर्वाधिक ६५२ गाणी गायलेली दिसतात. .पंचम यांच्यासोबतचं आशाताईंचं नातं वेगळंच होतं. त्या दोघांमधील केमिस्ट्री सर्वार्थाने जुळणारी होती. दोघांतील मैत्रीला नंतर नात्याचं स्वरूप आलं आणि संगीताच्या दृष्टीने रूक्ष असलेलं ऐशींचं दशक केवळ या दोघांमुळे सुसह्य ठरलं... आशा भोसले यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने या जोडीच्या सुरील्या कालखंडाची सफर करूयात.आर. डी. बर्मन यांचं रुपेरी पडद्यावर स्वतंत्ररीत्या संगीतकार हे नाव १९६१ च्या ‘छोटे नवाब’ चित्रपटापासून झळकलं असलं तरी आशाताईंचा स्वर पहिल्यांदा गाजला १९६६ च्या ‘तिसरी मंझिल’ सिनेमापासून. या चित्रपटापासून आर. डी. संगीताच्या दुनियेत स्थिरस्थावर झाले. त्यात आशाताईंची मोहम्मद रफींसोबत चार युगल गीतं होती. ‘ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना’, ‘आजा आजा मै हूं प्यार तेरा’, ‘देखिये साहिबो वो कोई’, ‘ओ हसीना जुल्फो वाली जाने कहां’ या गाण्यांनी कहर लोकप्रियता मिळवली. भारतीय प्रेक्षकांना हे सारं नवीन होतं. विशेषत: ‘आजा आजा’ या गाण्यात आशाताईंनी श्वासाचा केलेला वापर अनोखा होता. .यात पाश्चात्त्य संगीतातल्या जॅझचा सुंदर वापर होता. ड्रम्सचे अप्रतिम सोलो पीसेस, ऱ्हिदममधील नावीन्यता, ‘ओ हसिना जुल्फो वाली’मधला लक्षात राहणारा ट्रॅंगलचा आवाज, याच गाण्यामध्ये तीन अंतऱ्यांसाठी शम्मीच्या हातात दिलेला सॅक्सोफोन, ट्रम्पेट आणि ट्रंबोन ही तीन वेगळी वाद्यं, परीक्षा घेणाऱ्या ‘आजा आजा’ आणि ‘देखिए साहिबो’ अशा जगावेगळ्या चाली... ‘तिसरी मंझिल’ सिनेमा, आशाताई आणि पंचम तिघेही सुपरहिट ठरले! आशाताईंचा स्वर पंचमदांच्या सुरांचा अविभाज्य भाग बनला. आशाताईंच्या स्वरातील धारदारपणा, चंचलता, मार्दव आणि लडिवाळ खट्याळपणा याचा सुंदर वापर पंचमदांनी आपल्या संगीतातून केला.१९७० मध्ये पंचमदांचे पाच चित्रपट आले. पैकी ‘कटी पतंग’ आणि ‘द ट्रेन’ आशाताईंकरिता उल्लेखनीय ठरले. यातील ‘मेरा नाम है शबनम... प्यार से लोग मुझे शब्बो कहते है’ हे गाणं बिंदू यांच्यावर चित्रित होतं. या गाण्यातील बिंदू यांच्या व्हॅम्प अदेला साजेसा अभिनय आशाताईंच्या स्वरातून दिसला. याच वर्षी आलेल्या ‘द ट्रेन’मध्ये ‘छईया रे छईया’ हे गाणं अरुणा इराणींवर चित्रित होते. पुढच्या वर्षी आलेल्या ‘कारवां’तील ‘पिया तू अब तो आजा’ हे गीत हेलन यांच्यावर चित्रित होतं. तीनही गाणी अफाट गाजली. ती सारी सहनायिकांवर चित्रित होती; पण आर. डी. याच काळात नायिकांची मेन स्ट्रीमवरील गाणी लता मंगेशकर यांना देत होते, हे खरंच होतं. या दशकातील या दोघांचं सर्वात गाजलेलं गाणं १९७२ च्या ‘हरे रामा हरे कृष्णा’ या सिनेमात होतं. पुढच्या तीन पिढ्या ज्या गाण्यावर झिंगल्या ते बिनाकाचं त्या वर्षीचं सर्वोत्तम गीत होतं. ‘दम मारो दम मिट जाये गम’ गीताने सारी तरुणाई नादावली गेली..आशाताईंच्या स्वराचा सर्वोत्तम वापर आर. डी. यांनी करून घेतला. विशेषत: मादक पेटत्या ‘seductive’ स्वर हवा असेल तर आशाताई सर्वोत्तम असायच्या. ‘कारवां’ सिनेमात ‘अब जो मिले है’ या गाण्यात आशाताई जेव्हा ‘हाय रे हाय रे’, ‘स्स्स्सस्स्स’ असा अफलातून उच्चार करतात, जे उसासे टाकतात त्याला तोड नाही. इतर कुठल्याही गायिकेला असा ‘sensuous’ स्वर काढता येणार नाही! 'दम मारो दम...'च्या सुरुवातीचा 'दम्म'चा आशाताईंनी केलेला दीर्घ उच्चार आणि बेस गिटारचा पीस अफलातून होता. सत्तरच्या दशकाच्या गाण्यात याचा प्रत्यय येत होता. या दरम्यानची आशाताईंची पंचम यांच्याकडील सोलो आणि ड्युएट गाणी पाहा. आओ ना गले लगाओ ना (मेरे जीवन साथी) या गीतातील आशाताईंचा सुरुवातीचा ज्याला इंग्रजीत व्हिस्पर व्हाईस म्हणतात तो आणि ट्रॅंगल या वाद्याचा आवाज मस्त जमून आला होता. आज की रात कोई आने को है, मै चली मै चली देखो प्यार की गली, भली भली सी एक सूरत, सारे के सारे ग मा को लेकर, जाने जा ढूंढता फिर रहा, नही नही अभी नही, एक मै और एक तू, सपना मेरा टूट गया, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे, ओ मेरी सोनी, लेकर हम दिवाना दिल, आप के कमरे में कोई रहता है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, हवा के साथ साथ... घटा के संग संग, मिल गया हमको साथी, दो लफ्जों की है ये कहानी इत्यादी गाण्यांतील आशाताईंचा बेहोश करणारा स्वर आणि पंचमदांचा सूर अफाट होता..Premium|Aar Paar songs: 'आरपार'ने हिंदी सिनेमात नवा रंग भरला. गुरुदत्त आणि ओ. पी. नय्यरची ही जोडी आजही रसिकांच्या मनात घर करून आहे.ऐंशीच्या दशकात आशाताई-आरडींच्या संगीतमय कालखंडाचा नवा अध्याय सुरू झाला. १९८० मध्ये ते विवाहाच्या बंधनात अडकले गेले. हे दशक संगीताच्या बाबतीत रसिकांची निराशा करणारे होते; पण अशाही परिस्थितीत आशाताई-आरडींची काही गाणी आणि चित्रपट विलक्षण होते. त्यात १९८६ मध्ये आलेल्या 'इजाजत'चे नाव अग्रक्रमाने घ्यावे लागेल. ग्रीष्माच्या असह्य होरपळीनंतर आलेल्या पहिल्या पावसाच्या शिडकाव्याने उठणाऱ्या मृद्गंधासारखी ही गाणी होती. प्रतिभाशाली कवी गुलजार यांच्या काव्याला आशाताईंनी समयोचित न्याय दिला. मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पडा है, कतरा कतरा मिलती है, खाली हाथ शाम आई है या गीतांनी आशाताई-आरडींनी संगीताला नवा आयाम दिला. गुलजार-आशा-आर. डी. या त्रयीच्या सांगीतिक कारकिर्दीचा हा शिखर बिंदू होता. याच वर्षी 'जीवा' नावाचा एक सिनेमा आला होता. त्यातील अमित कुमार यांच्यासोबतचं 'रोज रोज आंखो तले... एक ही सपना चले' हे गाणं अतिशय मेलोडियस होतं. १९८२ मध्ये आलेल्या 'नमकीन' चित्रपटात या त्रयीचं सर्वांगसुंदर गीत होतं 'फिर से आई वो बरसा बिदेसी तेरे पंखो से मोती जडूंगी'. या दशकातील आर. डी. बर्मन यांच्याकडील आशाताईंची गाणी पाहा.... सुन सुन दीदी तेरे लिये इक रिश्ता आया है, पिया बावरी, तुम साथ हो जब अपने, सनम तुम जहां मेरा दिल वहां, जब से तुमको देखा जिते है मरते है, पूछो ना यार क्या हुआ, ओ मारिया ओ मारिया, पास आओ ना, तू तू है वही दिल ने जिसे, कितने भी तू करले सितम हंस हंस के सहेंगे हम, जाने जां ओ मेरी जाने जां, प्यार में दिल पे मार दे गोली, और क्या अहदे वफा होते है, तू रूठा तो मै रो दूंगी सनम, तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके (परिंदा)... आशाताईंनी पंचमदांच्या संगीतात काही बंगाली गाणी गायली होती. त्यांचा 'दिल पडोसी है' हा अल्बमदेखील खूप लोकप्रिय ठरला होता; पण गंमत म्हणजे आरडींचा शेवटचा चित्रपट '१९४२ ए लव्ह स्टोरी' सिनेमात मात्र त्यांच्या वाट्याला एकही गीत आलं नव्हतं!(लेखक चित्रपट अभ्यासक आणि मुक्त पत्रकार आहेत). 