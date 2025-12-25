Premium|Sahir Ek Shabd Garud : साहिर लुधियानवी यांच्या गाण्यांचे रसग्रहण करणारे 'साहिर... एक शब्द गारुड' पुस्तक प्रकाशित

यामिनी पानगावकर- 10yaminip@gmail.comसुप्रसिद्ध कवी आणि गीतकार साहिर लुधियानवी यांच्या अनेक गीतांचे अप्रतिम रसग्रहण असलेले पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले. ‘साहिर... एक शब्द गारुड’ असे या पुस्तकाचे नाव. साहिर यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात न डोकावता त्यांच्या विविध प्रकारच्या गाण्यांमधून व्यक्त झालेले विचार त्यात वाचायला मिळतात.सुप्रसिद्ध कवी आणि हिंदी चित्रपट गीतकार साहिर लुधियानवी हे नाव समोर आले, की ‘कभी कभी मेरे दिल में’, ‘मैं पल दो पल का शायर हू’, ‘अभी ना जाओ छोडकर’, ‘जो वादा किया वो निभाना पडेगा’ आदी अनेक गाणी मनात रुंजी घालू लागतात. ‘ये दुनिया अगर मिल भी जाये’, ‘तू हिंदू बनेगा’, ‘औरत ने जनम दिया’ या गाण्यांचा उल्लेख टाळून लेखाला सुरुवात करणे अशक्यच.काही व्यक्ती वयाने, कर्तृत्वाने कितीही मोठ्या असल्या तरी त्यांच्यावरील आदरभाव-प्रेम हे त्यांचा उल्लेख एकेरी करूनच व्यक्त करता येतो. अशांपैकीच एक आहेत, साहिर. त्यांच्या अनेक गीतांचे अप्रतिम रसग्रहण केलेले पुस्तक म्हणजे, ‘साहिर... एक शब्द गारुड.’ लेखिका आहेत शुभांगी रामदास खरे..Premium|Druv Bhatt Interview: ध्रुव भट्ट; बोलीभाषेतील जिव्हाळा आणि निसर्गप्रेमाचे लेखक यांची विशेष मुलाखत.शुभांगीताईंनी पोस्ट ऑफिसमध्ये ३० वर्षे नोकरी करून २०२१ मध्ये स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. पोस्ट खात्यातील रुक्ष वातावरणातही त्यांनी आपली शालेय जीवनापासूनची हिंदी गाणी ऐकण्याची आवड जपली. त्यांचे वडील संगीतप्रेमी आणि लग्नानंतरचा जोडीदारही... त्यामुळे संगीताची आवड निवृत्तीनंतरही त्यांना स्वस्थ बसू देत नव्हती. त्यांनी शास्त्रीय संगीतही शिकायला सुरुवात केली. त्याचबरोबर पौरोहित्याचेही त्या शिक्षण घेत आहेत. लहानपणापासून शायर-गीतकार साहिर लुधियानवी यांनी त्यांच्या मनावर गारुड केले होते. त्यांच्या शब्दांनी प्रभावित होऊन त्या त्या गाण्यांवर अभ्यासपूर्ण भाष्य करून काही लेख त्यांनी समाजमाध्यमांवर पोस्ट केले. त्या सर्व लेखांचे एकत्रीकरण करून त्यांनी रसिक वाचकांसमोर सुंदर अनुभूती देणारे पुस्तक ठेवले आहे. हे पुस्तक म्हणजे साहिर यांचे चरित्र नाही.साहिर यांच्या वैयक्तिक आयुष्यात न डोकावता त्यांच्या विविध प्रकारच्या गाण्यांमधून व्यक्त झालेले विचार शुभांगीताईंनी आपल्या पुस्तकात मांडले आहेत. साहिर यांच्या परिचयाच्या पहिल्या प्रकरणात त्यांनी शालेय जीवनापासून त्यांच्या गाण्यांनी आपल्याला कसे प्रभावित केले, ते लिहिले आहे. पुढील २४ प्रकरणे म्हणजे २४ चित्रपटांची कथा व त्यातील गाण्यांमागची रंजक कहाणी....एकाहून एक सरस अशा चित्रपटांची नावे अनुक्रमणिकेत बघूनच पुस्तक वाचायची उत्सुकता बळावते. चित्रपटातील प्रसंग, गाण्यामागची पार्श्वभूमी, कुठल्या कलाकारांवर ते चित्रित झाले आहे, गाण्याचे गायक-गायिका, वादक आणि त्यात वापरलेल्या वाद्यांचा उल्लेखसुद्धा लेखिकेने केला आहे. चित्रपट कधी प्रदर्शित झाला, त्या वेळची देशातील सामाजिक व राजकीय परिस्थिती काय होती इत्यादी बाबींचा विचार करून गाण्यांमागील दृष्टिकोन त्यांनी समजून घेऊन लिहिला आहे. सर्व माहितीपूर्ण लेख वाचताना ते ते गाणे नव्याने मनात रुजते. एका चित्रपटातील ती सर्व गाणी पुन्हा पुन्हा ओठावर येतात, ऐकावीशी वाटतात... अवघ्या ११८ पानांचे पुस्तक असले तरी ते चवी चवीने वाचायला हवे.गाण्यांमधील अर्थ साहिर यांच्या आयुष्याशी कसा जोडला आहे तेही पुस्तकात उलगडून दाखवण्यात आले आहे. गाण्यांसाठी निश्चित केलेले गायक-गायिका आयत्यावेळी अपरिहार्य कारणाने उपलब्ध होत नाहीत. अशा वेळी ते गाणे कोणाकडून गाऊन घेतले याचाही तपशील वाचायला मिळतो. उदाहरणच द्यायचे झाले तर, ‘हम दोनों’मधील ‘अल्ला तेरो नाम’ हे गाणे प्रथम एम. एस. सुब्बलक्ष्मी गाणार होत्या; पण काही कारणामुळे ते लतादीदींकडे आले. दीदींच्या स्वर्गीय आवाजाने अजरामर प्रार्थनेचा उदय झाला..काही ओळींमध्ये किंवा शब्दांमध्ये दृश्यानुरूप बदल करावे लागतात. त्याचेही नमुने पुस्तकात वाचायला मिळतात. गाण्यांबरोबरच सिनेमाला मिळालेल्या फिल्मफेअर अवॉर्डसंबंधी माहिती वाचताना लेखिकेचा एकूणच चित्रपट आणि गीतांचा अभ्यास दिसून येतो. नुसतेच एखाद्या आवडत्या कवीच्या गाण्यांबद्दल वरवरचे हे लिखाण नसून चित्रपटाचा प्रचंड मेहनतपूर्वक सर्वांगीण अभ्यास करून लिहिलेले हे पुस्तक खरोखर संदर्भ ग्रंथ म्हणून उपयुक्त ठरेल.साहिर यांच्या गाण्यांवर अन्य ज्येष्ठ कवी, गीतकार यांनी काढलेले प्रशंसनीय उद्गारसुद्धा लेखिकेने उद्धृत केले आहेत. त्याचबरोबर अनेक गाण्यांचे चित्रीकरण कुठे, कुठल्या वातावरणात केले याचेसुद्धा छान वर्णन आहे. 'हमराज' चित्रपटातील 'ए निले गगन के तले' हे गाणे निसर्गाच्या सान्निध्यात दार्जिलिंगमधील टॉयट्रेन, हिमालयातील पर्वतराजी, रोप-वेमध्ये रमलेले दोन प्रेमजीव, त्यांचे प्रणयदृश्य हे आपल्या डोळ्यासमोर उभे राहते. नीलकमलमधील 'बाबुल की दुवाए लेती जा' हे गाणे ऐकताना डोळे भरून येतात. त्याचप्रमाणे या गाण्याचे वर्णन वाचतानाही डोळे पाणवतात. 'चित्रलेखा'तील सर्वच अविस्मरणीय गाण्यांचे अप्रतिम रसग्रहण करण्यात आले आहे. खासकरून 'मन रे, तु काहे ना धीर धरे'. 'शगुन' चित्रपटातील 'तुम अपना रंज ओ गम' या गझलच्या विश्लेषणामुळे अर्थ समजल्याने ती गझल अधिकच श्रवणीय झाली. 'मुझे जीने दो' चित्रपटाचे रसग्रहण वाचून चित्रपट बघण्याची इच्छा झाली नाही तरच नवल..१९५८ मध्ये दिल्ली महापालिकेच्या निवडणुकीत लालकृष्ण अडवाणी व अटलबिहारी वाजपेयी पराभूत झाले. तेव्हा त्यांनी 'फिर सुबह होगी' हा सिनेमा बघितल्याचेही वाचायला मिळते. या सिनेमातील 'वह सुबह कभी तो आयेगी' या शीर्षक गीतातील आशावाद फार छान पद्धतीने पुस्तकात सांगितला आहे. 'जाल' चित्रपटातील 'ये रात ये चांदनी फिर कहा' या गीतातील प्रतीकात्मक शब्दांचे व गीता बाली यांच्या अभिनयाचे वर्णनही सुरेख आहे. 'इज्जत' या न गाजलेल्या सिनेमातील 'जागी बदन मे ज्वाला, सैया तुने क्या कर डाला' हे व 'ये दिल तुम बिन कही लगता नही' या गाण्यांवरील भाष्य छानच आहे. 'चंबल की कसम' चित्रपटातील 'सिमटी हुई हे घडीया' व 'धनवान' सिनेमातील 'ये आँखे देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते है' या दोन उत्तम काव्यांचे रसग्रहणही वाचायला हवे. 'साधना', 'गुमराह', 'दिल ही तो है', 'कभी कभी', 'त्रिशूल' या चित्रपटांच्या कथा व त्यातील गाण्यांबद्दलही लेखिकेने विस्ताराने लिहिले आहे. साहिर यांची वेगवेगळे संगीतकार आणि गायकांबरोबरची ब्लॅक अँड व्हाईट छायाचित्रेही आकर्षक आहेत. अनघा प्रकाशनने 'साहिर... एक शब्द गारुड' हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे. सुप्रसिद्ध चित्रकार-कवी-लेखक रामदास खरे यांनी मुखपृष्ठ केले आहे. पुस्तकाला प्रस्तावना गीतकार व पटकथा लेखक विक्रम श्रीराम एडके यांची आहे. आजच्या तरुण पिढीतील वाचकांना जुन्या कलाकारांची ओळख व्हायला या पुस्तकाची नक्कीच मदत होईल. संग्रही ठेवून निवांत क्षणी एकेका चित्रपटावरील लेख वाचताना त्यातील गाण्यांचा आस्वाद घेताना नक्कीच मूड छान होईल, यात शंकाच नाही.. 