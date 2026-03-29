Premium|Study Room : अशोक खरात प्रकरण; अंधश्रद्धेच्या जाळ्यात अडकलेला समाज !

Superstition and Spiritual Fraud : नाशिकमधील स्वयंघोषित गुरू अशोक खरात याच्यावर झालेल्या गंभीर आरोपांमुळे अध्यात्माच्या नावाखाली होणारे लैंगिक शोषण आणि ब्लॅकमेलिंगचे धक्कादायक वास्तव पुन्हा समोर आले असून, अंधश्रद्धा निर्मूलन कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
Superstition and Spiritual Fraud

Superstition and Spiritual Fraud

महाराष्ट्रातील नाशिक येथील अंकशास्त्रज्ञ आणि स्वतःला ‘गुरू’ म्हणवणाऱ्या अशोक खरात यांच्याशी संबंधित अलीकडील वादामुळे भारतीय समाजातील एक गंभीर वास्तव पुन्हा समोर आले आहे. आध्यात्मिकता, ज्योतिषशास्त्र आणि दैवी शक्तींच्या नावाखाली होत असलेले शोषण, लैंगिक अत्याचार, मानसिक दबाव आणि ब्लॅकमेलिंग यांसारख्या आरोपांनी समाजाला हादरवून सोडले आहे. परंतु या प्रकरणाची गंभीरता फक्त इतकीच नाही की ते धक्कादायक आहे; तर ते एका मोठ्या सामाजिक समस्येचे प्रतिबिंब आहे. महाराष्ट्रात आणि भारतात अशा घटना वारंवार घडत आहेत, जिथे श्रद्धेचा वापर नियंत्रण आणि शोषणासाठी केला जातो.

अपवाद नव्हे, तर समाजात खोलवर रुजलेली प्रवृत्ती!

भारतामध्ये अनेक वेळा स्वतःला ‘गॉडमॅन’ किंवा आध्यात्मिक नेता म्हणवणाऱ्या व्यक्तींनी त्यांच्या प्रभावाचा गैरवापर केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. अशा व्यक्ती स्वतःभोवती दैवी शक्तींचा आभास निर्माण करतात आणि लोकांचा अंधविश्वास मिळवतात. अनेक वेळा त्यांचे संबंध राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील प्रभावशाली व्यक्तींशीही असतात, त्यामुळे त्यांना आव्हान देणे कठीण होते. अशोक खरात प्रकरण हे याच मोठ्या पॅटर्नचा भाग आहे, जिथे शोषण हे अपघाती नसून योजनाबद्ध असते. पीडितांना भीती, सामाजिक बदनामी आणि दबाव यांमुळे गप्प बसवले जाते, आणि सार्वजनिक संताप निर्माण होईपर्यंत दोषी व्यक्ती मोकळेपणाने वावरत राहतात.

