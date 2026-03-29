Premium|Study Room : अशोक खरात प्रकरण; अंधश्रद्धेच्या जाळ्यात अडकलेला समाज !

महाराष्ट्रातील नाशिक येथील अंकशास्त्रज्ञ आणि स्वतःला ‘गुरू’ म्हणवणाऱ्या अशोक खरात यांच्याशी संबंधित अलीकडील वादामुळे भारतीय समाजातील एक गंभीर वास्तव पुन्हा समोर आले आहे. आध्यात्मिकता, ज्योतिषशास्त्र आणि दैवी शक्तींच्या नावाखाली होत असलेले शोषण, लैंगिक अत्याचार, मानसिक दबाव आणि ब्लॅकमेलिंग यांसारख्या आरोपांनी समाजाला हादरवून सोडले आहे. परंतु या प्रकरणाची गंभीरता फक्त इतकीच नाही की ते धक्कादायक आहे; तर ते एका मोठ्या सामाजिक समस्येचे प्रतिबिंब आहे. महाराष्ट्रात आणि भारतात अशा घटना वारंवार घडत आहेत, जिथे श्रद्धेचा वापर नियंत्रण आणि शोषणासाठी केला जातो.अपवाद नव्हे, तर समाजात खोलवर रुजलेली प्रवृत्ती!भारतामध्ये अनेक वेळा स्वतःला ‘गॉडमॅन’ किंवा आध्यात्मिक नेता म्हणवणाऱ्या व्यक्तींनी त्यांच्या प्रभावाचा गैरवापर केल्याच्या घटना समोर आल्या आहेत. अशा व्यक्ती स्वतःभोवती दैवी शक्तींचा आभास निर्माण करतात आणि लोकांचा अंधविश्वास मिळवतात. अनेक वेळा त्यांचे संबंध राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील प्रभावशाली व्यक्तींशीही असतात, त्यामुळे त्यांना आव्हान देणे कठीण होते. अशोक खरात प्रकरण हे याच मोठ्या पॅटर्नचा भाग आहे, जिथे शोषण हे अपघाती नसून योजनाबद्ध असते. पीडितांना भीती, सामाजिक बदनामी आणि दबाव यांमुळे गप्प बसवले जाते, आणि सार्वजनिक संताप निर्माण होईपर्यंत दोषी व्यक्ती मोकळेपणाने वावरत राहतात..अशा घटनांच्या मुळाशी असलेले घटक!अशा घटनांच्या मुळाशी सामाजिक, मानसिक आणि संस्थात्मक घटकांचा एकत्रित परिणाम दिसतो. सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे अंधश्रद्धा आणि अंधविश्वास. विज्ञान आणि शिक्षणात प्रगती असूनही, अनेक लोक अजूनही ज्योतिषशास्त्र, तांत्रिक उपाय आणि चमत्कारांवर विश्वास ठेवतात, विशेषतः जेव्हा ते वैयक्तिक अडचणींमध्ये असतात. अशा वेळी भावनिकदृष्ट्या कमकुवत असलेले लोक सहजपणे फसवले जातात.पितृसत्ताक सामाजिक रचना ही आणखी एक महत्त्वाची समस्या आहे. महिलांना अशा प्रकरणांमध्ये जास्त प्रमाणात लक्ष्य केले जाते. समाजातील बदनामीची भीती, कुटुंबाचा दबाव आणि न्याय मिळवण्यासाठी असलेल्या अडचणी यामुळे अनेक महिला तक्रार करणे टाळतात. तसेच, अशा तथाकथित गुरूंना अनेकदा राजकीय आणि सामाजिक संरक्षण मिळते. प्रभावशाली व्यक्तींशी असलेले संबंध तपासात अडथळे निर्माण करतात आणि जबाबदारी निश्चित करण्यात विलंब होतो. याशिवाय, वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा अभाव हा एक मूलभूत प्रश्न आहे. भारतीय संविधानाने वैज्ञानिक दृष्टिकोन विकसित करण्यावर भर दिला असला तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी मर्यादित आहे. त्यामुळे अंधश्रद्धा अजूनही समाजावर प्रभाव टाकते.या घटनांचे दूरगामी परिणामअशा प्रकारच्या शोषणाचे परिणाम केवळ व्यक्तीपुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर संपूर्ण समाजावर होतात. अशा घटनांमुळे धार्मिक आणि सामाजिक संस्थांवरील विश्वास कमी होतो. जेथे श्रद्धेचे स्थान असते, तेथेच शोषण होत असल्याने समाजाच्या नैतिक पायावर आघात होतो.पीडितांसाठी याचे परिणाम अत्यंत गंभीर असतात. मानसिक आघात, नैराश्य, आत्मविश्वासाचा अभाव आणि सामाजिक एकाकीपणा. याशिवाय, अशा घटना वारंवार घडल्यामुळे समाजात शोषणाचे सामान्यीकरण होण्याचा धोका निर्माण होतो. त्यामुळे संभाव्य गुन्हेगार अधिक धाडसी होतात. महिलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही हे अत्यंत चिंताजनक आहे, कारण यामुळे त्यांच्या सुरक्षेतील कमकुवतपणा उघड होतो..Premium|Gen Z: जेन-झी आणि समाज माध्यमांचे गुंतागुंतीचे नाते पालकांच्या दृष्टीकोनातून.कायदेशीररीत्या मजबूत चौकट असूनही, अंमलबजावणीची समस्या मात्र कायम!भारतामध्ये अशा गुन्ह्यांविरुद्ध मजबूत कायदेशीर व्यवस्था आहे. भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ मध्ये बलात्कार आणि फसवणुकीद्वारे मिळवलेल्या संमतीवर आधारित लैंगिक संबंधांबाबत कठोर तरतुदी आहेत. माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० अंतर्गत डिजिटल ब्लॅकमेलिंग आणि अश्लील सामग्री प्रसारित करण्यावर कारवाई केली जाते. तसेच, POCSO कायदा अल्पवयीनांवरील लैंगिक गुन्ह्यांसाठी विशेष संरक्षण प्रदान करतो.महाराष्ट्राने अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा, २०१३ (महाराष्ट्र मानव बळी आणि इतर अमानुष, अघोरी प्रथा व काळ्या जादू प्रतिबंधक कायदा) लागू करून एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. हा कायदा अंधश्रद्धेच्या नावाखाली होणाऱ्या फसवणुकीवर आणि शोषणावर नियंत्रण ठेवतो. तथापि, समस्या कायद्यांच्या अभावात नाही, तर त्यांच्या अंमलबजावणीत आहे. तक्रारी नोंदवण्यात होणारा विलंब, पीडितांचे संरक्षण नसणे, सामाजिक दबाव आणि काही वेळा राजकीय हस्तक्षेप यामुळे न्याय मिळण्यात अडथळे येतात.समाजपरिवर्तनासाठी जागरूकता आणि प्रतिबंधाची गरज!या समस्येवर उपाय करण्यासाठी केवळ कायदे पुरेसे नाहीत; व्यापक सामाजिक बदल आवश्यक आहे. शिक्षण प्रणालीत वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि तर्कशक्ती विकसित करण्यावर भर दिला पाहिजे. लोकांना अंधविश्वासावर प्रश्न विचारण्याची सवय लावली पाहिजे. अंधश्रद्धेविरोधी चळवळी, जसे की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती, यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यांच्या कार्याचा विस्तार आणि समर्थन आवश्यक आहे. महिलांचे सक्षमीकरण हे देखील अत्यंत गरजेचे आहे. कायदेशीर जागरूकता, आर्थिक स्वावलंबन आणि सुरक्षित तक्रार नोंदणी यंत्रणा यामुळे महिलांना पुढे येणे सोपे होईल.माध्यमांनी जबाबदारीने बातम्या देणे आवश्यक आहे. सनसनाटीपणा टाळून, मूलभूत समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. संस्थात्मक पातळीवर, जबाबदारी निश्चित करणे आणि जलद न्याय देणे महत्त्वाचे आहे. स्थानिक पातळीवर समुदायाने सतर्क राहून अशा घटनांवर लक्ष ठेवले पाहिजे. डिजिटल युगात सायबर सुरक्षिततेबाबत जागरूकता वाढवणेही आवश्यक आहे, कारण अनेक प्रकरणांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर ब्लॅकमेलिंगसाठी केला जातो.अंधश्रद्धेतून विवेकाकडे…श्रद्धा ही भारतीय समाजाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, परंतु ती शोषणाचे साधन बनू नये. खरी आध्यात्मिकता व्यक्तीला सक्षम बनवते, भीती निर्माण करत नाही. धार्मिक किंवा आध्यात्मिक अधिकाराचा गैरवापर हा समाजासाठी एक मोठा नैतिक अपयश आहे. अशोक खरात प्रकरण हे केवळ एक गुन्हा नाही, तर समाजासाठी एक जागृतीचा क्षण आहे. यामुळे श्रद्धा आणि तर्क यांच्यात संतुलन राखण्याची गरज अधोरेखित होते..निष्कर्षअशा घटना आधुनिक आणि लोकशाही भारतात का घडतात, हा एक गंभीर प्रश्न आहे. कायदे असूनही त्या का थांबत नाहीत? पीडित इतक्या उशिरा का बोलतात? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अशा शोषणाला थांबवण्यासाठी समाज काय करू शकतो? याचे उत्तर एकत्रित प्रयत्नांमध्ये आहे. कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, सामाजिक जागरूकता, शिक्षण आणि तर्कशक्तीचा विकास. खरी लढाई केवळ गुन्हेगारांना शिक्षा देण्याची नाही, तर अशा शोषणाला पोषक वातावरण नष्ट करण्याची आहे. जेव्हा समाज अंधविश्वासाऐवजी जागरूकतेला आणि भीतीऐवजी आत्मविश्वासाला प्राधान्य देईल, तेव्हाच तो आपल्या सर्वात दुर्बल घटकांचे खरे संरक्षण करू शकेल.. 