Premium|Study Room : थॉमस पेन: आधुनिक लोकशाही विचारांचा प्रखर प्रवर्तक

१८व्या शतकातील राजकीय-वैचारिक अस्थिरता, वसाहतवादाचा विस्तार आणि साम्राज्यांचे वाढते दडपण या काळात थॉमस पेन हे नाव लोकशाही, स्वातंत्र्य आणि मानवी समानतेचा ध्वज उंच फडकवणारे ठरले. अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्ध असो की फ्रेंच क्रांती दोन्हींच्या वैचारिक पायाभरणीत थॉमस पेनचे स्थान अद्वितीय आहे. त्याचे लेखन, तर्कवादी भूमिका, आणि सामाजिक न्यायाची ज्वलंत जाणीव यामुळे तो आधुनिक लोकशाहीचा बौद्धिक शिल्पकार मानला जातो..१) सुरुवातीचे जीवनथॉमस पेन यांचा जन्म २९ जानेवारी १७३७ रोजी इंग्लंडच्या थेतफर्ड येथे एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. त्यांचे वडील साधे कारागीर होते, तर आई धार्मिक आणि नैतिक मूल्यांवर आधारित जीवन जगणारी स्त्री होती. पेनने औपचारिक शिक्षण फारसे घेतले नाही, परंतु वाचन, निरीक्षण आणि प्रवास यांच्यामुळे त्याच्यात प्रखर विवेकवाद आणि सामाजिक प्रश्नांची जाणीव निर्माण झाली. नोकरीत अपयश आणि आर्थिक अस्थिरता यामुळे त्याच्या आयुष्याचा सुरुवातीचा काळ संघर्षमय होता. १७७४ मध्ये इंग्लंडमधील परिस्थितीसंदर्भात असमाधानी असलेला पेन अमेरिकेत आला आणि त्याच्या आयुष्याला नवे वळण मिळाले. २) अमेरिकन क्रांतीत योगदानअ) 'कॉमन सेन्स' - स्वातंत्र्याची ठिणगी१७७६ मध्ये पेनने लिहिलेल्या 'कॉमन सेन्स' या पुस्तिकेने अमेरिकन नागरिकांमध्ये इंग्लंडविरुद्धच्या राजकीय असंतोषाला लोकशाही-स्वातंत्र्याच्या चळवळीत रूपांतरित केले. त्याने लोकशाहीची तत्त्वे, राजेशाहीविरोध आणि स्वशासनाचे महत्व सामान्य लोकांच्या भाषेत सांगितले. या ग्रंथाने अमेरिकन स्वातंत्र्ययुद्धाला वैचारिक दिशा दिली.ब) 'द क्रायसिस' – संघर्षाच्या काळातील प्रेरणायुद्धकाळात सैनिकांचे मनोबल वाढवणाऱ्या 'द अमेरिकन क्रायसिस' या लेखमालेमुळे पेनला वॉशिंग्टनसह संपूर्ण क्रांतिकारी नेतृत्वाचा आदर मिळाला. यातील एक वाक्य इतिहासात अजरामर झाले. "These are the times that try men's souls.".३) फ्रेंच क्रांतीतील योगदानअ) 'राइट्स ऑफ मॅन' – मानवाधिकारांचा घोषफ्रेंच क्रांतीला वैचारिक आधार देणारा पेनचा सर्वात महत्त्वाचा ग्रंथ म्हणजे 'राइट्स ऑफ मॅन'. सामाजिक असमानता, राजेशाहीचा दुरूपयोग, आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांची आवश्यकता यावर त्याने व्यासंगीपणे प्रकाश टाकला. हा ग्रंथ फ्रान्समध्येच नव्हे तर युरोपभर लोकशाही आंदोलनांचा बौद्धिक कोनशिला बनला.ब) नवीन संविधानासाठी योगदानफ्रेंच क्रांतीदरम्यान पेन राष्ट्रीय परिषदेत निवडून गेला. त्याने सार्वभौमत्व, समानता आणि लोकाभिमुख शासनपद्धती यांसाठी प्रभावी भूमिका बजावली. राजेशाही संपुष्टात आणावी, परंतु लुई सोळाव्या याला मृत्यूदंड देऊ नये, असे त्याचे मत होते. मानवतावादी आणि न्यायनिष्ठ दृष्टीकोन याच्यातून दिसतो..४) पेनचे वैयक्तिक जीवनअ) साधेपणाचे प्रतीकथॉमस पेन अत्यंत साधे, अनौपचारिक आणि लोकाभिमुख व्यक्तिमत्त्व होते. त्याला सत्ता, पद किंवा आर्थिक समृद्धी यांत फारसा रस नव्हता. आयुष्यभर त्याची आर्थिक अवस्था बेताची राहिली. त्याने क्रांतीसाठी सर्वस्व दिले, परंतु स्वतःसाठी काहीही जमवले नाही.ब) नास्तिकत्व आणि समाजातील वादपेनने 'द एज ऑफ रिझन' या ग्रंथात पारंपरिक धार्मिक आडाख्यांना आव्हान दिले. त्याचा विचार देवावर विश्वास ठेवणारा पण धर्मसंस्थेवरील टीकेकडे झुकणारा होता. यामुळे इंग्लंड आणि अमेरिकेत त्याच्यावर धार्मिक गटांचा तीव्र रोष निर्माण झाला.क) आयुष्याचा उत्तरार्ध : विस्मृती आणि उपेक्षाक्रांतीनंतरही पेन शांत आयुष्य जगू शकला नाही. त्याचे विचार अत्यंत प्रगत आणि प्रस्थापित व्यवस्थेला धक्का देणारे असल्याने त्याला सामाजिक विरोधाचा सामना करावा लागला. १८०९ मध्ये त्याचा मृत्यू झाला. परंतु मृत्यूनंतर मात्र जगाला त्याचे मूल्य नव्याने गवसले..५) थॉमस पेनचा वारसाथॉमस पेनने लोकशाही, प्रतिकार आणि नैसर्गिक हक्कांना सार्वत्रिक अर्थ दिला. अमेरिकेतील स्वातंत्र्यवादी लोकशाही, फ्रान्स मधील मानवाधिकारांची तत्त्वे, जगभर उभ्या राहिलेल्या वसाहतवादाविरुद्धच्या चळवळी आणि लोकशाही आंदोलने या सगळ्या गोष्टी त्या काळात घडण्यामध्ये थॉमस पेनचे महत्त्वाचे योगदान आहे.लोकशाही अधिकार, संविधानवाद, नागरिकांचे नैसर्गिक हक्क, आणि राज्यसत्तेची वैधता या संकल्पनांचा आधुनिक आराखडा पेनने दिला. आजही त्याचे विचार मानवी स्वातंत्र्य, समानता आणि न्याय या मूल्यांना दिशा देतात. थॉमस पेन हा एका राष्ट्राचा नव्हे, तर मानवतावादी विचारांचा जागतिक क्रांतिकारक होता. अमेरिकन स्वातंत्र्यापासून फ्रेंच क्रांतीपर्यंत त्याने बुद्धी, तर्क आणि लोकशाहीची मशाल उंच धरली. आजच्या अस्थिर, विभाजित आणि राजकीय तणावाने भरलेल्या काळात पेनची विचारसरणी, तर्कवाद, समानता व न्याययुक्त दृष्टी अत्यंत महत्त्वाची आहे..