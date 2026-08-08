Premium|Personal Life Support System : सुखी आणि सुरक्षित आयुष्यासाठी या ‘तीन एक्क्यांचे’ महत्त्व समजून घ्या

चकोर गांधी - chakorgandhi@gmail.comआपल्या आयुष्यात यश, पैसा, प्रतिष्ठा आणि मोठेपणा यांची चर्चा नेहमी होत असते; पण आपले दैनंदिन आयुष्य खऱ्या अर्थाने सुरक्षित, सुखकर आणि शांत ठेवणाऱ्या काही व्यक्तींकडे आपण अनेकदा दुर्लक्ष करतो. ड्रायव्हर, घरकाम करणारी मदतनीस आणि विश्वासू सहायक, या तीन व्यक्ती आपल्या आयुष्याचे अदृश्य आधारस्तंभ असतात. त्यांचे महत्त्व वेळ आली, की प्रकर्षाने जाणवते. म्हणूनच या तीन व्यक्तींना मी ‘वैयक्तिक जीवनातील तीन एक्के’ असे म्हणतो.आपल्या आयुष्यात अनेक माणसे महत्त्वाची असतात. परंतु, ड्रायव्हर, घरकाम करणारी मदतनीस आणि विश्वासू सहायक या तीन व्यक्ती नेहमीच्या नात्यांपलीकडे जाऊन अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात. म्हणून त्यांना ‘तीन एक्के’ असे म्हटले आहे. या व्यक्तींचे महत्त्व आपल्या दैनंदिन जीवनात फार मोठे असते; पण अनेकदा ते आपल्याला जाणवत नाही. आपले सुख, आनंद आणि दैनंदिन आयुष्य मोठ्या प्रमाणावर त्यांच्यावर अवलंबून असते.१. ड्रायव्हरप्रथम म्हणजे ड्रायव्हर. ही व्यक्ती आपल्या आयुष्यात अत्यंत महत्त्वाची असते. नवा ड्रायव्हर शोधताना आपण खरंच पुरेशी काळजी घेतो का? जाहिरात देताना आपण ‘निर्व्यसनी’, ‘प्रामाणिक’, ‘गरजू’ असे शब्द सहज लिहितो; पण कोणताही ड्रायव्हर स्वतःहून हे सांगत नाही. त्यामुळे फक्त जाहिरातीत शब्द लिहिण्यापेक्षा त्याचा व्यवस्थित इंटरव्ह्यू घेणे अधिक गरजेचे आहे. ड्रायव्हरची नेमणूक केल्यानंतर त्याला सर्व नियम स्पष्टपणे सांगायला हवेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे त्याची ड्रायव्हिंग टेस्ट घेणे आवश्यक आहे. आपण स्वतःचे आणि कुटुंबीयांचे आयुष्य या व्यक्तीच्या ताब्यात देत असतो. म्हणून ड्रायव्हर सुरक्षितपणे वाहन चालवणारा असणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्याची किंमत म्हणजे आपले आणि आपल्या कुटुंबाचे आयुष्य इतकी असते. अनेक वेळा आपण फोनवर बोलत असतो. आपल्या वैयक्तिक गोष्टी, नातीगोती, पत्ते, व्यवहार या सर्वांची माहिती ड्रायव्हरला असते. त्यामुळे तो विश्वासू आणि गोपनीयता पाळणारा असणे खूप महत्त्वाचे आहे. ड्रायव्हरने ब्लॅकमेल केल्याची अनेक उदाहरणे आपण पाहतो. आपण चांगल्या भावनेने पाहुण्यांसाठी गाडी आणि ड्रायव्हर पाठवतो; पण ड्रायव्हरचे वर्तन व्यवस्थित नसेल, तर आपले इम्प्रेशन खराब होते. नम्रता हा त्याच्या स्वभावातील महत्त्वाचा गुण असला पाहिजे. सकाळी महत्त्वाच्या कामासाठी बाहेरगावी जायचे असेल आणि ड्रायव्हर वेळेवर आला नाही, तर आपले मोठे नुकसान होऊ शकते. काही वेळा गाडीत मौल्यवान वस्तू किंवा रोख रक्कम असते. त्यामुळे त्याच्यावर विश्वास असणे आणि त्याने तो टिकवून ठेवणे आवश्यक आहे. ड्रायव्हर निर्व्यसनी, सुरक्षित वाहन चालवणारा, गोपनीयता राखणारा आणि कुटुंबीयांची; तसेच पाहुण्यांची काळजी घेणारा असावा. बाहेरगावी गेल्यावर त्याच्या राहण्याची आणि विश्रांतीची योग्य व्यवस्था करणेही गरजेचे आहे. त्याला योग्य पगार आणि सन्मान दिला पाहिजे, कारण आपल्या सुरक्षिततेचा आणि आनंदाचा मोठा भाग त्याच्यावर अवलंबून असतो..Premium|Life After Loss : एक पंख छाटल्यावर... .२. घरकाम करणारी मदतनीस व्यक्तीदुसरी महत्त्वाची व्यक्ती म्हणजे घरकाम करणारी कामवाली. घरातील शांतता, सुख आणि आनंद मोठ्या प्रमाणावर तिच्यावर अवलंबून असतो. समजा, तुम्हाला मोठी ऑर्डर मिळाली आहे किंवा एखादे मोठे पेमेंट मिळाले आहे आणि तुम्ही आनंदाने घरी आलात; पण घरचे वातावरण बिघडलेले आहे. म्हणजे समजायचे आज कामवाली आली नाही. ती एक दिवस गैरहजर राहिली, तरी गृहिणीची सर्व कामे विस्कळीत होतात. चिडचिड वाढते आणि संपूर्ण घराचे वातावरण बदलते. खरं तर आपले दैनंदिन जीवन तिच्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असते. मग प्रश्न पडतो, आपण तिची योग्य काळजी घेतो का? तिला योग्य पगार देतो का? तिच्याशी आदराने वागतो का? आपल्या खर्चाच्या तुलनेत आपण घरकाम करणाऱ्या व्यक्तींना तुलनेने कमी पगार देतो; पण आपले सुख, समाधान आणि घरातील शांती तिच्यावरच अवलंबून असते.३. ‘मॅन फ्रायडे’-विश्वासू सहायकतिसरी व्यक्ती म्हणजे इंग्रजीत ज्याला ‘मॅन फ्रायडे’ म्हणतात, ती म्हणजे विश्वासू सहायक. ती अशी एक व्यक्ती असते, की ज्याला आपण घरातील आणि वैयक्तिक सर्व कामे सांगतो. त्या व्यक्तीला आपल्या अनेक गोष्टी माहिती असतात. फक्त सांगायचा अवकाश- ती व्यक्ती काम पूर्ण करून आणते. या व्यक्तीने गोपनीयता राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. घरातील गोष्टी ऑफिसमध्ये किंवा बाहेर सांगितल्या जाऊ नयेत. कारण त्याला आपल्या खासगी खर्चांपासून अनेक वैयक्तिक गोष्टी माहिती असतात. व्यवसायातील इतर लोकही त्याच्याकडून माहिती काढण्याचा प्रयत्न करत असतात. ही व्यक्ती नसली तर अनेक कामे थांबतात. त्यामुळे तिला प्रतिष्ठा, आदर आणि महत्त्व देणे आवश्यक आहे. आजकाल अशी माणसे सहज मिळत नाहीत. त्यामुळे त्यांना योग्य पगार, सुविधा आणि वाहन देऊन जपणे गरजेचे आहे..निष्कर्षहे सर्व ऐकायला आणि समजायला सोपे वाटते. सर्वांनाच या गोष्टी माहिती असतात; पण त्यांचे खरे महत्त्व अनेकदा आपल्या लक्षात येत नाही. या व्यक्ती सामान्य वाटल्या, तरी त्यांच्या कार्याचे महत्त्व आपल्या जीवनात अत्यंत मोठे आहे. आपले जीवन सुरक्षित, आनंददायी आणि सुखकर व्हायचे असेल तर हे ‘तीन एक्के’ अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. चांगली माणसे मिळणे हे आपल्या नशिबावर असते; पण ती टिकवून ठेवणे हे पूर्णपणे आपल्या हातात असते. त्यांना योग्य पगार, सुविधा आणि आदर देताना कधीही काटकसर करू नये. आपल्या आयुष्याच्या आनंदासाठी ही एक आवश्यक गुंतवणूक आहे. आपल्या आयुष्यात हे तीन ‘एक्के’ असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.सेक्रेटरी, रिसेप्शनिस्ट आणि केअरटेकर यांचे महत्त्वआजकाल वैयक्तिक सेक्रेटरीचे प्रमाण कमी झाले आहे. मोबाईल, व्हॉट्सॲप, ई-मेल आणि ‘एआय’मुळे अनेक कामे सहज होतात. तरीही सेक्रेटरी आणि रिसेप्शनिस्ट यांचे महत्त्व अजूनही खूप मोठे आहे. ऑफिसमध्ये आल्यावर पहिली भेट त्यांच्याशीच होते. त्यांनी केलेले व्यवस्थित स्वागत समोरच्यावर चांगला प्रभाव पाडते. वय वाढत जाईल तसे एखादा असिस्टंट किंवा केअरटेकर तयार करणेही गरजेचे आहे. अशी व्यक्ती आपली काळजी घेणारी, प्रवासात मदत करणारी आणि प्रेमाने मुलासारखी साथ देणारी असावी. अशा व्यक्तीला योग्य सन्मान, पगार आणि काळजी दिल्यास पुढील आयुष्य अधिक सुखकर होऊ शकते.(लेखक प्रसिद्ध व्यवसाय सल्लागार आहेत. ९८२२०२५१०८).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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