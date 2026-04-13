Prmium|Vision and Mission in Business : व्यवसाय वाढतोय पण दिशा हरवलीय? तेनाली व्हॅल्यू फ्रेमवर्कमधून ‘व्हिजन’–‘मिशन’ची रामबाण गुरुकिल्ली

प्रतीक डुंबरे - capsdumbre@gmail.comते नाली रामन- मध्ययुगीन इतिहासातील एक बुद्धिमान, मिश्कील आणि हजरजबाबी व्यक्तिमत्त्व! आजच्या एकविसाव्या शतकात एका काल्पनिक साम्राज्यातील हा तेनाली आपल्या महाराजांशी संवाद साधत व्यवसायातील काही महत्त्वाची रहस्ये उलगडतो. व्यवसायाला शिस्त कशी लावायची, नफा कसा वाढवायचा आणि लघु-मध्यम उद्योजकांना योग्य दिशा कशी मिळवून द्यायची हे तो सांगत आहे, 'तेनाली व्हॅल्यू फ्रेमवर्क'च्या माध्यमातून... रबार भरला होता. निमंत्रितांची मांदियाळी जमली होती. मंत्रिमंडळातील सर्व मानकरी उपस्थित होते. महाराजांचा लाडका तेनाली आपल्या आसनावर बसून गुणगुणत होता- ''मुसाफिर हूं यारो... ना घर है ना ठिकाना...'' तेवढ्यात महाराजांचे आगमन झाले. सर्वजण सावरून उभे राहिले आणि नमस्कार करू लागले...''महाराजांचा विजय असो!''धनाजीरावांनी पेढा भरवत म्हटले. महाराजांनी आनंदाने पेढा खात विचारले, ''काय मिस्टर धनाजीराव, पेढ्यांचं काय निमित्त?''.धनाजीराव उत्साहाने म्हणाले, ''माझा व्यवसाय गेल्या दोन वर्षांत खूप वाढला आहे. विक्री ३० टक्क्यांनी वाढली, नवे ग्राहक मिळाले आणि नव्या प्रॉडक्ट लाइनही सुरू केल्या.''दरबारात टाळ्यांचा कडकडाट झाला. तेवढ्यात तेनाली शांतपणे म्हणाला, ''मिस्टर धनाजीराव, मग तुम्ही कशाची चिंता करत आहात?''महाराज आश्चर्यचकित झाले, ''तेनाली, अरे ते पेढे घेऊन आले आहेत. चिंता कशाची करतील?''तेनाली हसत म्हणाला, ''महाराज, पेढे आलेत, पण त्यांचं नेहमीचं हास्य मात्र दिसत नाही. काहीतरी अपूर्ण आहे असं वाटतंय...''धनाजीराव गंभीर झाले. ''तेनाली सर, तुम्ही बरोबर ओळखलंत. मी आनंदी आहे; पण समाधानी नाही. विक्री वाढली आहे; पण 'कॅश फ्लो' समाधानकारक नाही. प्रॉडक्शन टीमवर ताण आहे. डिस्पॅच वेळेवर होत नाही आणि मार्जिनही वाढत नाही.''दरबारात कुजबूज सुरू झाली...तेनालीने शांतपणे विचारले, ''तुमचा व्यवसाय वाढतो आहे... पण तो नेमका जातो कुठे आहे?''धनाजीराव गोंधळले, ''म्हणजे?''.''तुम्ही कोणत्या उद्योगांसाठी काम करता?''तेनालीने विचारले.''ऑटोमोबाईल, फार्मा, टेक्स्टाईल, इलेक्ट्रिकल, जे काम मिळेल ते घेतो. संधी सोडत नाही,''धनाजीरावांनी उत्तर दिले.''आणि प्रत्येक काम नफा देते का?''तेनालीने विचारले.धनाजीरावांनी मान खाली घालत उत्तर दिले, ''नाही... पण व्हॉल्युमसाठी घ्यावं लागतं...''तेनाली महाराजांकडे वळून म्हणाला, ''महाराज, हीच खरी समस्या आहे. प्रत्येक ऑर्डर आकर्षक वाटू लागली, की व्यवसाय स्वतःची दिशा हरवतो. यासाठी 'व्हिजन' आवश्यक आहे.''महाराजांनी विचारले, ''तेनाली, व्हिजन म्हणजे नेमकं काय?''तेनाली म्हणाला, ''व्हिजन म्हणजे 'निवड' - आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे 'नकार' देण्याची क्षमता.''दरबारात शांतता पसरली...तो पुढे म्हणाला,''व्हिजन तीन गोष्टी स्पष्ट करते...१. आपण कोणासाठी काम करणार?२. आपण कशात सर्वोत्तम होणार?३. आणि आपण काय करणार नाही?''धनाजीरावांनी विचारले, ''म्हणजे काम नाकारायचं?''''हो. योग्य वेळी 'नाही' म्हणणं हीच खरी स्ट्रॅटेजी आहे,''तेनाली ठामपणे म्हणाला.थोड्याच वेळात तेनाली पुढे म्हणाला, ''व्हिजन म्हणजे दिशा; पण त्या दिशेने चालायला 'मिशन' आवश्यक असतं...''.धनाजीराव उत्सुकतेने म्हणाले, ''मिशन म्हणजे?''''मिशन ठरवतं, की तुमचा व्यवसाय रोज कसा चालेल, क्वॉलिटी किती काटेकोर असेल, डिलिव्हरी किती वेळेत होईल आणि प्रोसेस किती सुसंगत असेल,''तेनालीने स्पष्ट केले.तो म्हणाला, ''एक व्यावसायिक होता. तुमच्यासारखीच त्याची परिस्थिती - सर्व प्रकारची कामं, गोंधळलेलं प्रॉडक्शन, वाढलेली इन्व्हेंटरी आणि कमी मार्जिन.''''मग... त्याने काय केलं?''धनाजीरावांनी विचारले.''त्याने ठाम निर्णय घेतला, ईव्ही मॅन्युफॅक्चरर्ससाठी 'हाय प्रिसिजन कंपोनंट पार्टनर' बनायचं.''''म्हणजे बाकीचं सगळं बंद केलं?''दरबारातून प्रश्न आला.''नाही. पण हळूहळू नॉन-कोअर काम कमी केलं. प्रॉडक्ट रेंज कमी केली. मशिन्स विशिष्ट कामांसाठी वापरली आणि प्रोसेसेस स्टँडर्डाइज केल्या.''तेनाली उत्तरला.''परिणाम?''धनाजीरावांनी आतुरतेने विचारलं.तेनाली म्हणाला, ''सेट-अप टाइम ९० मिनिटांवरून ४० मिनिटांवर आला. रिजेक्शन कमी झाले. डिलिव्हरी वेळेत होऊ लागल्या आणि मार्जिन १२ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर पोहोचलं.''धनाजीरावांच्या चेहऱ्यावर समाधान झळकू लागलं.तेनाली पुढे म्हणाला, ''तुमची समस्या वाढीची नाही; तुमची समस्या दिशेची आहे. प्रत्येक संधी तुमच्यासाठी योग्य असेलच असं नाही.''महाराज विचारात पडले....तेनालीने पुढं म्हणाला, ''व्हिजन नसल्यास कॉस्ट स्ट्रक्चर हळूहळू बिघडत जातं, वारंवार मशीन सेट-अप केल्याने डाऊनटाइम वाढतो, लहान बॅचमुळे प्रति युनिट खर्च वाढतो, इन्व्हेंटरी अडकते, डिस्काउंट कमी मिळतात आणि क्वॉलिटीच्या समस्या वाढतात. हे सर्व मिळून नफा कमी करतात...''.महाराजांनी विचारले, ''मग कमी काम करायचं?''तेनाली हसत म्हणाला, ''नाही महाराज! कमी नाही, 'योग्य' काम करायचं. केंद्रित वाढ केल्यास सगळ्या सिस्टीम्स एकाच दिशेने काम करतात, कौशल्य वाढतं आणि नफा खऱ्या अर्थाने दिसू लागतो.''धनाजीराव निर्धाराने म्हणाले, ''आता मला स्पष्ट झालं आहे. मी माझ्या व्यवसायाचं व्हिजन ठरवेन, आवश्यक असल्यास काही ग्राहक सोडेन आणि योग्य मिशन तयार करून पुढे जाईन.''महाराज आनंदाने म्हणाले, ''तेनाली, तुझं हे 'व्हॅल्यू फ्रेमवर्क' म्हणजे व्यवसायासाठी रामबाण उपाय आहे. 'व्हिजन' आणि 'मिशन'शिवाय व्यवसाय करणं म्हणजे, 'मुसाफिर हूं यारो... ना घर है ना ठिकाना.''तेनाली हसत म्हणाला, ''महाराज, तुम्ही ते ऐकलंत?''''हो, आणि छान गाणं आहे ते!''महाराजांनी हसत उत्तर दिलं.शेवटी तेनाली दरबाराकडे पाहत म्हणाला, ''ज्या व्यवसायाकडे फक्त टार्गेट्स असतात, तो कायम व्यग्र असतो; पण ज्या व्यवसायाकडे दीर्घकालीन व्हिजन आणि ठोस मिशन असतं, तोच व्यवसाय खऱ्या अर्थाने सक्षम, नफेखोर आणि टिकाऊ ठरतो.''(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट - सीए आहेत. ९४०४९६२०८४). 