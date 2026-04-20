Premium|Study Room : पर्यावरणीय संतुलनाचे रक्षक: भारतातील व्याघ्र प्रकल्पांचे वाढते महत्त्व आणि यशस्वी संवर्धन प्रयत्न

लेखक : सुदर्शन कुडचेभारत हा जगातील वाघांच्या सर्वाधिक संख्येचा देश म्हणून ओळखला जातो. वाघ हा केवळ एक वन्य प्राणी नसून पर्यावरणीय संतुलन राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा सर्वोच्च शिकारी आहे. जंगलातील अन्नसाखळीचे संतुलन टिकवून ठेवण्यासाठी वाघांचे अस्तित्व आवश्यक मानले जाते. त्यामुळे वाघांचे संरक्षण आणि संवर्धन ही केवळ जैवविविधतेची गरज नसून पर्यावरणीय टिकावासाठीही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने विविध व्याघ्र प्रकल्प स्थापन केले आहेत. या प्रकल्पांद्वारे वाघांचे अधिवास सुरक्षित ठेवणे, त्यांच्या संख्येत वाढ करणे आणि जैवविविधतेचे संरक्षण करणे यावर भर दिला जात आहे.व्याघ्र प्रकल्पांची संकल्पना आणि उद्दिष्टेव्याघ्र प्रकल्पांची संकल्पना वाघांचे नैसर्गिक अधिवास संरक्षित करण्यासाठी विकसित करण्यात आली आहे. या प्रकल्पांमध्ये जंगलांचे संरक्षण, शिकारीवर नियंत्रण आणि स्थानिक परिसंस्थेचे संवर्धन यावर विशेष लक्ष दिले जाते. या प्रकल्पांमध्ये मुख्य भाग आणि आसपासचा बफर भाग असा विभाग केला जातो. मुख्य भागात मानवी हस्तक्षेप अत्यल्प ठेवला जातो, तर बफर भागात स्थानिक लोकांसाठी मर्यादित उपक्रमांना परवानगी दिली जाते. या व्यवस्थेमुळे वाघांसाठी सुरक्षित अधिवास निर्माण होतो.उत्तर भारतातील महत्त्वाचे व्याघ्र प्रकल्पउत्तर भारतात काही महत्त्वाचे व्याघ्र प्रकल्प आहेत, जे पर्यावरणीय दृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे मानले जातात. उत्तराखंडमधील जिम कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्प हा भारतातील सर्वात जुना प्रकल्प मानला जातो. येथे घनदाट जंगल, नद्या आणि विविध वन्यजीव आढळतात. राजस्थानमधील रणथंभोर व्याघ्र प्रकल्प हा वाघांच्या निरीक्षणासाठी प्रसिद्ध आहे. येथे कोरडे जंगल आणि किल्ल्यांच्या परिसरात वाघांचे वास्तव्य आढळते.मध्य भारतातील व्याघ्र प्रकल्पमध्य भारत हा वाघांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रदेश मानला जातो. मध्य प्रदेशातील कान्हा आणि बांधवगड व्याघ्र प्रकल्प हे प्रसिद्ध आहेत. येथे मोठ्या प्रमाणावर वाघांची संख्या आढळते. कान्हा व्याघ्र प्रकल्प जैवविविधतेसाठी प्रसिद्ध असून विविध वनस्पती आणि प्राण्यांचे अधिवास येथे आढळतात. बांधवगड प्रकल्पात वाघांचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे तो पर्यटकांमध्ये लोकप्रिय आहे.पश्चिम भारतातील व्याघ्र प्रकल्पपश्चिम भारतात महाराष्ट्रातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. येथे वाघांची संख्या वाढत असून हा प्रकल्प संवर्धनाच्या यशस्वी उदाहरणांपैकी एक मानला जातो. तसेच गुजरातमध्ये गीर क्षेत्र जरी सिंहांसाठी प्रसिद्ध असले तरी येथेही वन्यजीव संवर्धनाचे महत्त्व अधोरेखित होते.दक्षिण भारतातील व्याघ्र प्रकल्पदक्षिण भारतात कर्नाटक, तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांमध्ये अनेक व्याघ्र प्रकल्प आहेत. कर्नाटकातील बांदीपूर आणि नागरहोल तसेच तामिळनाडूमधील मुदुमलाई हे महत्त्वाचे प्रकल्प आहेत. हे प्रकल्प घनदाट जंगल, जैवविविधता आणि स्थिर पर्यावरणासाठी ओळखले जातात. या प्रदेशात वाघांच्या संरक्षणासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत.पूर्व आणि ईशान्य भारतातील व्याघ्र प्रकल्प पूर्व आणि ईशान्य भारतातही अनेक महत्त्वाचे व्याघ्र प्रकल्प आहेत. आसाममधील काझीरंगा आणि मानस हे प्रकल्प जैवविविधतेसाठी प्रसिद्ध आहेत. पश्चिम बंगालमधील सुंदरबन व्याघ्र प्रकल्प हा मॅन्ग्रोव्ह जंगलात वसलेला असून येथे वाघांचे अनोखे अधिवास आढळतात.व्याघ्र प्रकल्पांचे पर्यावरणीय आणि आर्थिक महत्त्वव्याघ्र प्रकल्पांचे महत्त्व केवळ वाघांच्या संरक्षणापुरते मर्यादित नाही. हे प्रकल्प जैवविविधता जपण्यात, जलस्रोतांचे संरक्षण करण्यात आणि हवामान संतुलन राखण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तसेच पर्यटनाच्या माध्यमातून स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळते. त्यामुळे व्याघ्र प्रकल्प हे पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्था यांच्यातील संतुलन साधण्याचे साधन ठरतातआव्हाने आणि संरक्षण उपाययोजनावाघ संवर्धनासमोर काही आव्हानेही आहेत. जंगलांचा ऱ्हास, मानवी हस्तक्षेप, बेकायदेशीर शिकार आणि अधिवास कमी होणे या समस्या गंभीर आहेत. या समस्यांवर उपाय म्णून कठोर कायदे, देखरेख व्यवस्था आणि स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे. तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून निरीक्षण आणि संरक्षण अधिक प्रभावी करता येते.निष्कर्षभारतामधील व्याघ्र प्रकल्प हे वाघांच्या संरक्षणासाठी आणि पर्यावरणीय संतुलनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. विविध प्रदेशांमध्ये स्थापन केलेल्या या प्रकल्पांमुळे वाघांची संख्या वाढवण्यात यश मिळाले आहे. तथापि, दीर्घकालीन संवर्धनासाठी सतत प्रयत्न, जनजागृती आणि योग्य धोरणात्मक अंमलबजावणी आवश्यक आहे. या माध्यमातून भारत आपली जैवविविधता सुरक्षित ठेवू शकतो आणि पर्यावरणीय संतुलन राखू शकतो.