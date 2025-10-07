Premium| Study Room: राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी वेळेचं नियोजन कसं करावं? तज्ज्ञांकडून महत्त्वाचे मार्गदर्शन!

पुणे – स्पर्धा परीक्षांमध्ये अनेकदा खूप अभ्यास करूनही वेळेचं व्यवस्थापन चुकल्यामुळे अपेक्षित यश मिळत नाही. विशेषत: राज्यसेवा पूर्व परीक्षेत दोन तासांच्या आत वेळेचं योग्य नियोजन करणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं. याच संदर्भात, ज्ञानदीप अकाडमी येथील नवनाथ वाघ सर यांनी नुकतेच स्टडीरूम या सकाळच्या वेबिनारमध्ये याविषयी मार्गदर्शन केले आहे..CSAT पेपरसाठी वेळेचं नियोजन आणि रणनीती काय असावी?CSAT पेपर आता क्वालिफायिंग असला तरी तो पास होणं आवश्यक आहे, अन्यथा तुमचा GS पेपर तपासला जात नाही.डिसीजन मेकिंग आधी सोडवा: सीसॅट पेपरची सुरुवात डिसीजन मेकिंगच्या ५ प्रश्नांनी करा. यात निगेटिव्ह मार्किंग नसते आणि प्रत्येक पर्यायाला २.५ ते ० पर्यंत गुण असतात. त्यामुळे यात लगेच गुण मिळण्याची शक्यता जास्त असते.आपला 'स्ट्रॉंग झोन' निवडा: डिसीजन मेकिंगनंतर तुमचा जो विभाग चांगला आहे—कॉम्प्रिहेन्शन किंवा मॅथ्स-रिझनिंग तो आधी सोडवा..लक्ष्य मोठे ठेवा: केवळ ३३ % मिळवण्याऐवजी ९० ते १०० गुणांचे लक्ष्य ठेवा. कमी प्रयत्नांमुळे अनेक विद्यार्थी केवळ काही गुणांसाठी नापास होतात.पॅसेज निवडताना काळजी घ्या: मानसशास्त्र किंवा केमिस्ट्री सारखे विषय असलेले पॅसेज, ज्यात जीएसच्या ज्ञानाची गरज पडू शकते, ते शेवटसाठी ठेवा. सोपे आणि लगेच समजणारे पॅसेज आधी सोडवा..GS पेपरसाठी 'तीन राऊंड' पद्धतराज्यसेवा GS पेपरमध्ये १०० प्रश्नांसाठी १२० मिनिटे मिळतात. वेळेचं उत्तम नियोजन करण्यासाठी संपूर्ण पेपर तीन फेऱ्यांमध्ये सोडवावा:पहिला राऊंड (४०-४५ मिनिटे):खात्रीचे प्रश्न: या टप्प्यात केवळ आत्मविश्वासाने आणि १००% खात्रीने येत असलेली उत्तरे सोडवा. यामुळे तुमचा आत्मविश्वास वाढतो आणि पुढच्या प्रश्नांसाठी ऊर्जा मिळते.दुसरा राऊंड (४०-४५ मिनिटे):५०-५०% प्रश्न: ज्या प्रश्नांमध्ये तुम्ही दोन पर्याय एलिमिनेट केले आहेत, पण उर्वरित दोन पर्यायांमध्ये संभ्रम आहे, ते प्रश्न या टप्प्यात घ्या. एलिमिनेशन पद्धतीचा उपयोग करून या प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करा..तिसरा राऊंड (उरलेला वेळ):अवघड/बाहेरचे प्रश्न: यात सर्वात अवघड किंवा न समजणारे असे सुमारे १० ते २० प्रश्न सोडवा. या पद्धतीमुळे साध्या चुका कमी होतात आणि सोपे प्रश्न सोडवायचे राहून जात नाहीत.OMR गोल करण्याची योग्य पद्धतएकत्रित गोल करा: एका प्रश्नाचे उत्तर सोडवून लगेच गोल करण्याऐवजी, एका विषयाचे किंवा एका पानाचे सुमारे १० ते १५ प्रश्न सोडवा आणि मग एकत्रितपणे गोलकरा.फायदे: असे केल्याने एका प्रश्नाचे उत्तर चुकून पुढे येणाऱ्या प्रश्नात सापडल्यास ती चूक सुधारता येते आणि ओव्हरथिंकिंग आणि आत्मविश्वास कमी होणे टाळता येते. .परीक्षा हॉलमध्ये प्रवेशापूर्वीची मानसिकतावेळेवर पोहोचा: प्रवासाला लागणाऱ्या वेळेच्या दुप्पट वेळ घेऊन घरातून लवकर निघा. केंद्रावर एक तास आधी उपस्थित राहा.शांत आणि सकारात्मक राहा: रस्त्यात कोणाशीही वाद घालू नका. पेपर देईपर्यंत शांत डोक्याने आणि सकारात्मक दृष्टिकोनाने वावर करा. स्वतःवर विश्वास ठेवा की, "मी अभ्यास केला आहे आणि मला नक्की आठवेल."बसण्यापूर्वी सूचना वाचा: परीक्षा हॉलमध्ये लवकर बसा. गोंधळलेल्या विचारांपासून दूर राहण्यासाठी, OMR शीटवरील आणि हॉल तिकीटवरील सर्व सूचना शांतपणे वाचा. यामुळे तुमचे कॉन्सन्ट्रेशन वाढेल आणि पेपरला लगेच गती मिळेल..Premium|Study Room: अमेरिकेच्या H-1B व्हिसा शुल्कवाढीचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम.आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवाहॉल तिकीट: किमान दोन प्रिंट सोबत ठेवा.पेन: काळ्या रंगाचे बॉल पेनचे दोन स्पेयर ठेवा.ओळखपत्र: मूळ फोटो आयडी (उदा. आधार कार्ड) आणि त्याची झेरॉक्स सोबत ठेवा.पाण्याची बाटली: फक्त पारदर्शक पाण्याची बाटली सोबत ठेवा..Premium| Bihar Elections: बिहारची बाजी जिंकण्यासाठी मोदी, नितीशकुमार यांची प्रतिष्ठा पणाला.महत्त्वाची सूचना:मराठवाड्यात आलेल्या पूरसदृश्य परिस्थितीमुळे, MPSC ने २८ सप्टेंबरची पूर्व परीक्षा पुढे ढकलली आहे. आता ही परीक्षा नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी अतिरिक्त ४० दिवस मिळाले आहेत. या वेळेचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.