प्रीमियम आर्टिकल

Premium| Study Room: राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी वेळेचं नियोजन कसं करावं? तज्ज्ञांकडून महत्त्वाचे मार्गदर्शन!

Time Management for MPSC : स्पर्धा परीक्षांमध्ये वेळेचं व्यवस्थापन चुकल्यास अपेक्षित यश मिळत नाही. राज्यसेवा पूर्व परीक्षा यशस्वी करण्यासाठी वेळेचं योग्य नियोजन कसं करावं, जाणून घ्या
Rajyaseva Prelims Time Management

Rajyaseva Prelims Time Management

esakal

स्टडीरूम
Updated on

पुणे – स्पर्धा परीक्षांमध्ये अनेकदा खूप अभ्यास करूनही वेळेचं व्यवस्थापन चुकल्यामुळे अपेक्षित यश मिळत नाही. विशेषत: राज्यसेवा पूर्व परीक्षेत दोन तासांच्या आत वेळेचं योग्य नियोजन करणं अत्यंत महत्त्वाचं ठरतं. याच संदर्भात, ज्ञानदीप अकाडमी येथील नवनाथ वाघ सर यांनी नुकतेच स्टडीरूम या सकाळच्या वेबिनारमध्ये याविषयी मार्गदर्शन केले आहे.

Loading content, please wait...
UPSC
mpsc
online study
civil service
Study
Sakal Plus Study Room
Study Desk Management

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com