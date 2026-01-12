Premium|Career field: करियरचा ‘प्लॅन बी’ कोणत्या विषयात करायचा? कोणत्या क्षेत्रात रोजगार निर्माण होतील?

पुणे – एपीएससीसाठी १० ते १२ लाख, सीईटीसाठी ७ लाख, शिक्षक भरतीसाठी ४ ते ५ लाख, पोलिस भरतीसाठी ५ ते ८ लाख असे साधारण वर्षाला २५ लाख विद्यार्थ्यांचे अर्ज दरवर्षी येतात. एकच विद्यार्थी एकापेक्षा जास्त ठिकाणी अर्ज करतो असे गृहित धरले तरीही साधारण १५ ते २० लाख विद्यार्थी हे महाराष्ट्रातून या परीक्षांसाठी तयारी करत असतात. यासाठी जागा मात्र जेमतेम हजार दोन हजार. तज्ज्ञ सांगतात ‘प्लॅन बी’ तयार ठेवा. पण प्रत्येकच क्षेत्रात नोकरीची वाणवा पहाता नेमका अभ्यास करायचा तरी कशाचा आणि ‘प्लॅन बी’ साठी कोणत्या विषयांची निवड करावी असा प्रश्न पडतो.येत्या काळात जागतिक स्तरावर कोणत्या क्षेत्रात नोकरी किंवा व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात, याविषयी जागतिक अभ्यास काय सांगतात, भारत सध्या कोणत्या क्षेत्रात गुंतवणूक करत आहे, भारतातले अभ्यास याविषयी काय सांगतात आणि यासाठी तरूणांनी कोणते कोर्सेस करायला हवेत हे सगळं सकाळ+ च्या या विशेष लेखाच्या माध्यमातून समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. .सध्या सर्वच क्षेत्रातील नोकऱ्यांची उपलब्धता पहाता नेमक्या कोणत्या क्षेत्रासाठी ‘प्लॅन बी’ तयार ठेवावा असा प्रश्न अनेक तरूणांना पडतो आहे. ३० वर्षांची प्रणाली मोरे (नाव बदलले आहे) म्हणाली, मी गेल्या पाच ते सहा वर्षापासून पुण्यात राहून एपीएससीची तयारी करते आहे. माझं मॅकेनिकल इंजिनियरींग झाले आहे. पण त्यातही सध्या मला २० ते २५ हजाराची नोकरी उपलब्ध आहे. मी मधल्या काळात अभ्यास करता करता लहान मुलांचे ऑनलाईन क्लास घेण्याचा पण प्रयत्न केला पण त्यातही मला फारसे यश आले नाही. आता या वयात येऊन प्लॅन बी हा २५ हजाराची नोकरी असेल तर कसे शक्य होईल. मला आता निराश व्हायला होतंय. आता कोणतंही क्षेत्र घ्या त्यात फारसे पगार नाहीत. अशा वेळी स्पर्धा परीक्षेच्या निर्णयाप्रमाणे ‘प्लॅन बी’ पण चुकला का असा प्रश्न पडतो आहे.राष्ट्रीय तसेच जागतिक पातळीवरील अहवालांत काय?World Economic Forum च्या Future of Jobs Report २०२५-२६ नुसार, जगभरात १७ कोटी नवीन नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत, पण त्याच वेळी ९.२ कोटी जुन्या स्वरूपाच्या नोकऱ्या नष्ट होतील. तर India Skills Report 2026 नुसार, भारतीय तरुणांची कौशल्य क्षमता आता ५६.३५% वर पोहोचली आहे. ७०% आयटी कंपन्यांनी भरती प्रक्रियेत AI चा वापर सुरू केला आहे. पदवीपेक्षा 'मायक्रो-क्रेडेंशियल्स' म्हणजेच लहान सर्टिफिकेट कोर्सेस घेणाऱ्यांना नोकरी मिळण्याची शक्यता ४०% जास्त आहे.मात्र तरिही सध्या अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांचा प्लॅन बी कोणत्या क्षेत्रात असावा याविषयी प्रश्न पडलेले दिसत आहेत. एकीकडे जागतिक अहवाल सांगतात की कोट्याने नव्या नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत मात्र त्या कोणत्या क्षेत्रात याचा अंदाज मुलांना लावणे कठीण झाले आहे.जगाची गरज पाहता येत्या काळात कोणत्या क्षेत्रात नोकरी किंवा व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध आहेत याविषयी राष्ट्रीय पातळीवर अनेक अहवाल प्रदर्शित झाले आहेत. तसेच सरकार सध्या कोणत्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे आणि भारताकडील सर्वाधिक मनुष्यबळ पाहता जग भारताकडे कोणत्या अपेक्षेने बघत आहे या सगळ्याचा एक ढोबळ अंदाज लावता येत्या काळात या दहा क्षेत्रात नोकरी किंवा व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. . १. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि डेटा सायन्ससंधी : केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) प्रसिद्ध केलेल्या India’s AI Revolution: A Roadmap to Viksit Bharat या अहवालानुसार २०२६ पर्यंत भारतात १० लाख AI व्यावसायिकांची गरज भासेल.शिक्षण : B.E./B.Tech (CS) किंवा कोणत्याही पदवीसोबत डेटा सायन्स डिप्लोमा.कोर्स : IIT Madras - Data Science Program २. सायबर सिक्युरिटीसंधी : NASSCOM सायबर सुरक्षा अहवालानुसार, भारताला २०२५ पर्यंत १५ लाखांहून अधिक सायबर सुरक्षा व्यावसायिकांची गरज भासणार आहे. तर फॉर्ब्स टेक कौन्सिलमधील सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांच्या विश्लेषणानुसार डिजिटल व्यवहार वाढल्याने 'एथिकल हॅकर्स'ची मागणी सध्या ३५% ने वाढली आहे. सायबर क्राईम इन्व्हेस्टिगेटर, क्लाउड सुरक्षा तज्ज्ञ, एथिकल हॅकिंग यांची भविष्यात मोठ्या प्रमाणात गरज भासू शकते.शिक्षण : संगणक पदवी + CCNA/CEH प्रमाणपत्र.कोर्स : Cisco Cybersecurity Courses .३. अक्षय ऊर्जासंधी : नॅशनल कौन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायरमेंट अँड वॉटर (CEEW) आणि NRDC च्या 'India's Expanding Clean Energy Workforce' या अहवालानुसार भारताच्या अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात २०३० पर्यंत १० लाख लोकांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारच्या 'सूर्यमित्र' कार्यक्रमांतर्गत आतापर्यंत ७८,००० हून अधिक तरुणांना सौर तंत्रज्ञ म्हणून प्रशिक्षित करण्यात आले आहे, ज्यांची मागणी भविष्यात वाढण्याची शक्यता आहे . International Energy Agency (IEA) नुसार, २०३० पर्यंत जगभरात अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात ३ कोटींहून अधिक नोकऱ्या उपलब्ध असतील. भारत जगातील ३ रा मोठा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनत आहे.शिक्षण : इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग किंवा सोलर इन्स्टॉलेशन ट्रेनिंग.कोर्स : National Institute of Solar Energy (NISE) ४. इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) तंत्रज्ञानसंधी : 'Unlocking a $200 Billion Opportunity' अहवाल या नीती आयोगाने ऑगस्ट २०२५ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या या अहवालानुसार भारताच्या ईव्ही क्षेत्रात २०३० ते २०३५ पर्यंत सुमारे १ कोटी नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. या अहवालात प्रामुख्याने नमूद केले आहे की, बॅटरी मॅन्युफॅक्चरिंग, बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टिम, आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन्ससाठी विशेष कौशल्याची गरज आहे. अहवालानुसार, सध्याच्या अभियांत्रिकी पदवीधरांपैकी ७०% पेक्षा जास्त जणांना ईव्ही तंत्रज्ञानासाठी 'अपस्किलिंग'ची गरज आहे. NSDC च्या 'Human Resource and Skill Requirements in the Automotive Sector (2026)' या अहवालात असे म्हटले आहे की, २०२६ पर्यंत ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील एकूण रोजगार ४.६ कोटींपर्यंत पोहोचेल. ऑटोमोबाईल क्षेत्रात आता ईव्ही बॅटरी आणि चार्जिंग स्टेशन तज्ज्ञांची गरज आहे.शिक्षण : मेकॅनिकल/इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा.कोर्स : Skill India - EV Courses.५. सेमीकंडक्टर आणि चिप डिझाइनसंधी : NSDC च्या अंदाजानुसार, भारताकडे सध्या जगातील २०% चिप डिझाइन टॅलेंट आहे, परंतु मॅन्युफॅक्चरिंगकडे वळताना ही मागणी अनेक पटीने वाढणार आहे. 'सेमीकॉन इंडिया २०२५' मधील सादरीकरणानुसार, जागतिक चिप मार्केट २०३० पर्यंत १ लाख कोटी डॉलरवर पोहोचणार आहे. या विस्तारामुळे जागतिक कंपन्या (जसे की AMD, Micron, NXP) भारतात त्यांचे सर्वात मोठे डिझाइन सेंटर्स उघडत आहेत. 'Make in India' मुळे या क्षेत्रात नवीन लाट आली आहे.शिक्षण : Electronics & Telecommunication (E&TC).कोर्स : Ministry of Electronics & IT (MeitY) Schemes ६. हेल्थकेअर आणि बायोमेडिकलसंधी : वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमनुसार, जगभरातील वृद्ध होत चाललेली लोकसंख्या आणि आरोग्य क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर यामुळे आरोग्य सेवा क्षेत्रातील रोजगाराची वाढ सर्वात जास्त असेल. जगभरात या क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये २०३० पर्यंत २२% बदल अपेक्षित आहे. भारत सरकारने नुकतेच BioE3 धोरण म्हणजेच Biotechnology for Economy, Environment and Employment जाहीर केले आहे. यानुसार भारताचे बायोटेक क्षेत्र २०३० पर्यंत ३०० अब्ज डॉलर आणि २०४७ पर्यंत १ ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.शिक्षण : B.Pharm, B.Sc Nursing किंवा मेडिकल कोडिंग विथ एआय.कोर्स : NPTEL - Health Science Courses .Premium|Microsoft AI Diffusion Report: जगभरात AI कोणत्या देशात अधिक वापरलं जातंय आणि त्याचे परिणाम काय?.७. लॉजिस्टिक्स आणि सप्लाय चेनसंधी : इंडिया ड्रोन मार्केट रिपोर्ट (MarketsandMarkets २०२५/२६) या अहवालानुसार, भारतातील ड्रोन मार्केट २०२६ ते २०३० दरम्यान वार्षिक ३८% पेक्षा जास्त दराने वाढण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः लॉजिस्टिक्स आणि ई-कॉमर्स हे या वाढीचे मुख्य चालक असतील. ड्रोनमुळे 'लास्ट-माईल डिलिव्हरी'चा खर्च कमी होणार असल्याने कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत. तर फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री FICCI च्या एका अहवालानुसार, भारताचे ई-कॉमर्स क्षेत्र २०२६ पर्यंत २०० अब्ज डॉलर इतके मोठे होईल. यामुळे वेअरहाऊसच्या मागणीत वार्षिक २५% वाढ होत आहे. परिणामी, केवळ पारंपारिक मजूरच नाही, तर 'स्मार्ट वेअरहाऊस मॅनेजर्स'ची मोठी गरज निर्माण झाली आहे. भारत सरकारच्या 'ड्रोन शक्ती' उपक्रमांतर्गत आणि ड्रोनसाठीच्या PLI योजनेमुळे भारतात ड्रोन उत्पादनात वाढ झाली आहे. २०२६ पर्यंत भारतात १ लाखांहून अधिक ड्रोन पायलट्स आणि तंत्रज्ञांची गरज भासणार आहे, असा अंदाज नागरी उड्डाण मंत्रालयाने (MoCA) व्यक्त केला आहे.शिक्षण : MBA (Logistics) किंवा सप्लाय चेन मॅनेजमेंट कोर्स.कोर्स : SWAYAM - Supply Chain Management ८. फिनटेक आणि ब्लॉकचेनसंधी : नॅसकॉमच्या मते, भारतातील ब्लॉकचेन मार्केटमध्ये प्रचंड क्षमता असून २०२६ पर्यंत हे क्षेत्र २२.५ अब्ज डॉलर चा वाटा व्यापू शकते. तर वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या मते, 'फिनटेक इंजिनीअर' हे २०३० पर्यंत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या पहिल्या तीन नोकऱ्यांपैकी एक असेल. आता कंपन्या केवळ विस्तारावर नाही तर नफा मिळवण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहेत. यामुळे डेटा सायंटिस्ट आणि एआय-आधारित फ्रॉड डिटेक्शन तज्ज्ञांची गरज वाढली आहे.शिक्षण : कॉमर्स पदवी + ब्लॉकचेन सर्टिफिकेशन.कोर्स : NSE Academy FinTech Courses .Premium|Soroco: रोहन मूर्ती यांची ‘सोरोको’ कंपनी नेमके काय काम करते? सुधा आणि नारायण मूर्ती यांच्या नावापलिकडे रोहन मूर्ती यांची वेगळी ओळख..!.९. युजर एक्सपिरियन्स (UX/UI) डिझाइनसंधी : वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या ‘फ्युचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट २०२५’ या अहवालानुसार, UX/UI डिझाइनर हे २०३० पर्यंत जगातील ८ व्या क्रमांकाचे सर्वात वेगाने वाढणारे क्षेत्र असेल. जगभरातील डिजिटल प्रवेश वाढल्याने ६०% कंपन्यांना त्यांच्या व्यवसायासाठी चांगल्या डिझाइनची गरज भासणार आहे. तर नॅसकॉमच्या अंदाजानुसार, भारताचे आयटी क्षेत्र २०२६ पर्यंत ३५० अब्ज डॉलर पर्यंत पोहोचेल. यामध्ये UX/UI व्यावसायिकांची भूमिका निर्णायक असेल. विशेष म्हणजे, २०२६ पर्यंत भारतात UX/UI नोकऱ्यांची संख्या उपलब्ध टॅलेंटच्या तुलनेत ४०% ने जास्त असेल, असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.शिक्षण : पदवी + डिझाइन पोर्टफोलिओ (Figma/Adobe XD).कोर्स : Google UX Design Professional Certificate १०. गिग इकॉनॉमीसंधी : नीती आयोगाच्या अहवालानुसार २०२१ मध्ये भारतात ७७ लाख गिग कामगार होते, जे २०३० पर्यंत २.३५ कोटी वर पोहोचतील असा अंदाज आहे. गिग क्षेत्रात ४७% मध्यम-कुशल, २२% उच्च-कुशल आणि ३१% अल्प-कुशल नोकऱ्या आहेत. तर इंडिया स्किल्स रिपोर्ट २०२६ नुसार सध्या भारताच्या एकूण वर्कफोर्सपैकी १६% हिस्सा हा गिग आणि फ्रीलान्स कामगारांचा आहे. २०२६ मध्ये ई-कॉमर्स आणि क्विक कॉमर्स (उदा. Blinkit, Zepto) मुळे सुमारे २० लाख नवीन गिग नोकऱ्या निर्माण होतील.शिक्षण : कंटेंट रायटिंग, व्हिडिओ एडिटिंग, कोडिंग इ.कोर्स : Upwork/LinkedIn Learningसध्या या दहा क्षेत्रात नव्या संधी दिसत असल्या तरीही सतत बदलत असणाऱ्या बाजारात येत्या काळात अनेक नव्या संधी देखील उपलब्ध होऊ शकतील. यासाठी बाजाराचा सतत अभ्यास करत राहणे आणि नविन येणाऱ्या गोष्टी शिकत राहणे आवश्यक आहे.