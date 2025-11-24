Premium|Torna Fort Chh. Shivaji Maharaj : राज्यातील प्रचंडगड 'तोरणा'

डॉ. श्रीमंत कोकाटे - shrimantkokate1@gmail.comपुणे जिल्ह्यातील तोरणा किल्ला उंच, दुर्गम आणि ऐतिहासिक आहे. त्याची लांबी, रुंदी आणि उंची प्रचंड असल्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्याला ‘प्रचंडगड’ असे नाव दिले. स्वराज्याची पहाट तोरणा किल्ल्यावरूनच उगवली. तोरणा किल्ला म्हणजे स्वराज्याचा अरुणोदय आहे.तोरणा जिंकल्यानंतर शिवाजी महाराजांनी त्यावर बांधकाम सुरू केले. गडावर अनेक इमारती बांधल्या. मजबूत तटबंदी बांधली. देवालयांचा जीर्णोद्धार केला. महाद्वाराचे बांधकाम केले. हे बांधकाम सुरू असताना त्यांना सुवर्ण मोहरांचा हंडा सापडला. .छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची मुहूर्तमेढ ज्या किल्ल्याने रोवली तो म्हणजे तोरणा... आपल्या सवंगड्यांना सोबत घेऊन महाराजांनी वयाच्या सोळाव्या वर्षी म्हणजे १६४६ मध्ये तोरणा किल्ला जिंकला. तोरणा किल्ला प्रचंड आहे. त्याची लांबी, रुंदी आणि उंची प्रचंड आहे. त्यामुळे महाराजांनी तोरणा किल्ल्याला ‘प्रचंडगड’ असे नाव दिले. प्रचंडगडाच्या परिसरात आणि त्यावर ‘तोरण’ जातीची वनस्पती मोठ्या प्रमाणात आढळते, त्यामुळे या गडाला ‘तोरणा’ असे म्हटले जाते. तोरणा किल्ला जिंकून महाराजांनी शेकडो वर्षांच्या गुलामगिरीला सुरुंग लावला. मोगल, आदिलशहा, सिद्दी आणि पोर्तुगीजांनी भारतीय प्रजेला चोहोबाजूंनी घेरले होते. त्यांचा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक छळ चालू होता. हे पाहून राजमाता जिजाऊ प्रचंड अस्वस्थ होत असत. हा अन्याय नष्ट करण्यासाठी भूमिपुत्रांचे स्वराज्य असावे, ही त्यांची महत्त्वाकांक्षा होती. हेच बाळकडू त्यांनी शिवाजी महाराजांना दिले. शहाजीराजे यांनी पुणे परगण्यातील जेधे, बांदल, पासलकर, शिलीमकर, कोंडे, नरसप्रभू, कोंढाळकर आदींना शिवाजी महाराजांच्या सहाय्याला पाठवले. शिवरायांनी हिंदवी स्वराज्यनिर्मितीची शपथ रायरेश्वर मंदिरात घेतली. ज्यांचे किल्ले त्यांचे राज्य असल्यामुळे शिवाजीराजांनी ‘तोरणा’ किल्ला जिंकण्याचा निर्धार केला. तोरणा हा पुणे जिल्ह्यातील सर्वात उंच, दुर्गम आणि कठीण किल्ला आहे. तोच जिंकण्याचा संकल्प शिवाजी महाराजांनी केला. राजमाता जिजाऊ शिवबाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभ्या राहिल्या. शिवबा आपल्या सवंगड्यांना घेऊन तोरण्यावर गेले. आदिलशहाच्या ताब्यात असलेला तोरणा त्यांनी जिंकला. भगवा ध्वज तोरण्यावर फडकला. शिवाजी महाराजांनी तोरणा किल्ल्यावर स्वराज्याचे तोरण बांधले. या विजयाने प्रजेला प्रचंड आनंद झाला. स्वराज्याची पहाट तोरणा किल्ल्यावरूनच उगवली. तोरणा किल्ला म्हणजे स्वराज्याचा अरुणोदय आहे..Premium|Hoysaleswara Temple: कर्नाटकमधील हळेबिडूचे होयसळेश्वर मंदिर; शिल्पकला आणि सांस्कृतिक ठेवा.तोरणा हा प्राचीन किल्ला आहे. तेथील शिवालयाची प्राचीनता शैव पंथाची साक्ष देते. शैव पंथाचे हे महत्त्वाचे केंद्र होते, असे मानले जाते. पुढे बहमनी, निजाम आणि आदिलशहाने तोरण्यावर ताबा मिळविला. तोरण्याच्या आश्रयानेच आदिलशहा स्थानिक प्रजेचा छळ करत होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तोरणा जिंकून अन्याय-अत्याचाराला पायबंद घातला. तोरणा जिंकल्यानंतर शिवाजी महाराजांनी त्यावर बांधकाम सुरू केले. त्याचे मजबुतीकरण सुरू केले. गडावर अनेक इमारती बांधल्या. मजबूत तटबंदी बांधली. देवालयांचा जीर्णोद्धार केला. महाद्वाराचे बांधकाम केले. हे बांधकाम सुरू असताना त्यांना सुवर्ण मोहरांचा हंडा सापडला. ही स्वराज्यासाठी शुभ वार्ता होती. त्या मोहरांतून तोरण्याचा जीर्णोद्धार आणि मुरुंबदेवाच्या डोंगरावर राजगडाचे बांधकाम सुरू केले. तोरणाच स्वराज्याची राजधानी करण्याचा शिवाजीराजांचा मानस होता; परंतु पुढे त्यांनी राजगड ही स्वराज्याची राजधानी केली. १६७१ मध्ये तोरण्याच्या मजबुतीसाठी शिवाजी महाराजांनी पाच हजार होनांची तरतूद केली. स्वराज्याचा पाया तोरण्यानेे घातला. शिवाजीराजांनी पहिला विजय तोरण्यावर मिळविला. महाराजांच्या स्वराज्यकार्यात तोरण्याचे महत्त्व अनमोल आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या हत्येनंतर म्हणजे १६८९ मध्ये मोगलांनी तोरण्यावर ताबा मिळविला; परंतु मराठ्यांनी लगेच १६९० मध्ये तोरणा परत जिंकून घेतला. त्यामध्ये मोगल किल्लेदार हातमखान मारला गेला. १६९४ मध्ये मोगल सरदार शहाबुद्दीनखानाने तोरण्याला वेढा टाकला. मराठ्यांनी त्याच्याशी निकराची झुंज दिली. या लढाईत हवालदार आबाजी विश्वनाथ धारातीर्थी पडले. पुढे १७०३ मध्ये मराठ्यांनी तोरणा किल्ला मोगलांकडून जिंकून घेतला. महाराणी ताराराणी यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा सैन्य औरंगजेबाविरुद्ध मोठ्या शौर्याने आणि त्वेषाने लढत होते. औरंगजेब प्रचंड पैसा आणि सैन्य ओतायचा, किल्ले ताब्यात घ्यायचा... पुन्हा मराठे किल्ले जिंकायचे, असा संघर्ष सुमारे २७ वर्षे महाराष्ट्रात सुरू होता. लाखोंचे सैन्य आणि कोट्यवधीचा खजिना घेऊन स्वराज्यावर चालून आलेल्या औरंगजेबाला मूठभर मावळ्यांनी जेरीस आणले. त्याला निर्णायक विजय कधीही मिळू दिला नाही. ही ऊर्जा, निष्ठा, धैर्य आणि शौर्य भूमिपुत्रांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्माण केले होते. १७०४ मध्ये पुन्हा मोगलांनी तोरणा ताब्यात घेतला. त्यासाठी शहाजादा कामबक्ष आणि सिद्दी अंबर स्वतः सहभागी झाले. औरंगजेबाने तोरणा ताब्यात आल्यानंतर त्याचे नाव बदलून फत्तेहुलगैब (दैवी विजय) असे ठेवले. १७०७ मध्ये औरंगजेबाचा मृत्यू झाला. शंभूपुत्र छत्रपती शाहू महाराज (पहिले) राजे झाले. त्यांच्या काळात १७०८ मध्ये सरनोबत नागोजी कोकाटे यांनी निवडक मावळ्यांना घेऊन दोरावरून तोरणा किल्ल्यावर प्रवेश केला. मोगलांबरोबर हातघाईची लढाई झाली. नागोजी कोकाटे यांनी मोठा पराक्रम गाजविला. मोगलांचा पराभव झाला. नागोजी कोकाटे यांनी तोरणा किल्ला जिंकून घेतला..तोरणा किल्ला हा पुणे जिल्ह्यातील राजगड तालुक्यातील वेल्हे गावाजवळ आहे. तो पुण्याच्या नैर्ऋत्येला सुमारे ६० किलोमीटर अंतरावर आहे. त्याची समुद्रसपाटीपासूनची उंची सुमारे ४६०० फूट आहे. तो उंचीने, रुंदीने आणि लांबीने प्रचंड असा किल्ला आहे. त्यामुळेच शिवाजी महाराजांनी त्याला ‘प्रचंडगड’ असे म्हटले. या गडाभोवती प्रचंड जंगल आहे. या जंगलात अनेक प्रकारच्या वनस्पती आहेत. तसेच अनेक प्रकारचे प्राणी, पक्षी, कीटक आणि सरपटणारे प्राणी आहेत. त्यामुळे तोरणा किल्ला इतिहासप्रेमी, प्राणिशास्त्र आणि जीवशास्त्र अभ्यासकांसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. तोरणा किल्ल्यावरून राजगड, पुरंदर, सिंहगड, लिंगाणा आणि रायगड किल्ले स्पष्टपणे दिसतात. तसेच पानशेत आणि गुंजवनी धरणाचा सुंदर जलाशय दिसतो. परिसराचे विहंगम दृश्य अत्यंत मनमोहक असे आहे.तोरणा किल्ला हा उंच, दुर्गम आणि ऐतिहासिक असा आहे. त्यावरील वास्तू, दरवाजे, तटबंदी, माची, मंदिरे आणि पाण्याचे टाके हे आज ही आपणाला शिवचरित्रात घेऊन जातात..Premium|Amrapali Tree: नागपूरच्या काँक्रीटच्या जंगलात आम्रपाली आंब्याचा शेवटचा वृक्ष वाचवण्यासाठी चिपको आंदोलन.दरवाजा : वेल्हे गावाच्या बाजूने आपण तोरणा किल्ल्यावर सुमारे दोन तासांचा प्रवास करून प्रवेश करतो. तेव्हा पहिला दरवाजा लागतो. त्याला बिनीचा दरवाजा म्हटले जाते. बिनीच्या दरवाजातून प्रवेश करून थोडे अंतर चालून गेल्यानंतर गडाचा मुख्य दरवाजा लागतो. त्याला कोठीचा दरवाजा म्हणतात. त्याचा आकार गोमुखी आहे. भव्य तटबंदीत बांधलेला हा दरवाजा म्हणजेच महादरवाजा आहे. शत्रूला चकवा देणारा हा महादरवाजा आहे. गडाला कोकणाच्या बाजूने एक दरवाजा आहे. त्याला कोकण दरवाजा म्हटले जाते.बुरुज : तोरणा किल्ल्यावर हनुमान बुरुज, भिकुली बुरुज, रडतोंडी बुरुज, हत्तीमाळ बुरुज, फुटका बुरुज, सफेली बुरुज आणि माळेचा बुरुज आहेत.टाके/तळे : गडावर पाण्यासाठी तोरण तळे, म्हसोबा तळे, खोकड टाके, मेंगाई टाके, महाळुंगे टाके, चार टाकी, गंगाजल तळे, विशाळा तळे इत्यादी तळी आणि टाके आहेत.गडावरील वास्तू : तोरणा किल्ल्यावर बालेकिल्ला आहे. दारू कोठार, अंबरखाना, हवालदाराचे निवासस्थान, सरनौबतचे निवासस्थान, कचेरी इत्यादी इमारती आहेत. गडावर कापूर लेणे आहे..मंदिरे : तोरणा किल्ल्यावर मेंगाई देवीचे मंदिर आहे. ही गडदेवता आहे. तसेच गडावर तोरणेश्वर शिवमंदिर आहे. मंदिराच्या इमारती सुस्थितीत आहेत.माची : तोरणा किल्ल्यावर दोन महत्त्वाच्या माची आहेत. त्यामध्ये झुंजार माची आणि बुधला माची यांचा समावेश आहे. बुधला माची हे गडावरील सर्वात उंच ठिकाण आहे. बुधला म्हणजे तेलाची बुधली अर्थात भांडे. तेलाच्या बुधलीचा आकार म्हणून बुधला माची असे म्हटले जाते. बुधला माचीकडून डोंगरमाथ्यावरून राजगडाकडे जाता येते.प्रचंडगड अभेद्य, दुर्गम आणि मनमोहक आहे. त्यामुळेच जेम्स डग्लसने त्याला ‘गरुडाचे घरटे’ म्हटले आहे. त्याला उत्तुंग कडे आणि खोल दरी आहे. असा हा तोरणा किल्ला आपण पाहिलाच पाहिजे. तोरणा किल्ला पुण्याच्या नैर्ऋत्येला सुमारे ६० किमी अंतरावर आहे. पुण्यावरून सातारा मार्गावर नसरापूरवरून वेल्हे गावात जावे. वेल्हे गावातून पायी चालत तोरणा किल्ल्यावर जाण्यासाठी मार्ग आहे. हे गिर्यारोहण खूपच आनंददायी आणि प्रेरणादायक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.