Premium|Torna Fort Chh. Shivaji Maharaj : राज्यातील प्रचंडगड 'तोरणा'

Torna Fort Chh. Shivaji Maharaj : राज्यातील प्रचंडगड 'तोरणा'

Famous forts Near Pune : पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे गावाजवळ असलेला तोरणा किल्ला (प्रचंडगड) छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६४६ मध्ये जिंकून स्वराज्याचा 'अरुणोदय' केला; तोरणा जिंकत असताना महाराजांना सुवर्ण मोहरांचा हंडा सापडला, ज्याचा उपयोग त्यांनी तोरण्याच्या जीर्णोद्धारासाठी आणि राजगडाच्या बांधकामासाठी केला.
पुणे जिल्ह्यातील तोरणा किल्ला उंच, दुर्गम आणि ऐतिहासिक आहे. त्याची लांबी, रुंदी आणि उंची प्रचंड असल्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्याला ‘प्रचंडगड’ असे नाव दिले. स्वराज्याची पहाट तोरणा किल्ल्यावरूनच उगवली. तोरणा किल्ला म्हणजे स्वराज्याचा अरुणोदय आहे.

तोरणा जिंकल्यानंतर शिवाजी महाराजांनी त्यावर बांधकाम सुरू केले. गडावर अनेक इमारती बांधल्या. मजबूत तटबंदी बांधली. देवालयांचा जीर्णोद्धार केला. महाद्वाराचे बांधकाम केले. हे बांधकाम सुरू असताना त्यांना सुवर्ण मोहरांचा हंडा सापडला.

