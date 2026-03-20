Premium|Toxic Friends: त्रासदायक लोकांमुळे हरवतंय तुमचं तारुण्य!

How toxic people affect your health? stress affects biological age तुमच्या आजूबाजूला सतत नकारात्मक बोलणारे, टीका करणारे, वाद घालणारे लोक आहेत का? तुमचे मित्र तुम्हाला सकारात्मकतेऐवजी विषारी नकारात्मक वाइब्ज देतात का? जर या प्रश्नांची उत्तरं हो असतील तर पहिल्यांदा बदल करा. कारण असे toxic लोक तुमच्या तारुण्याचा घात करू शकतात. चक्क वैज्ञानिकांनी केलेल्या संशोधनातूनच हे सिद्ध झालंय. त्यामुळे तुम्हाला मिळालेली सामाजिक संगतसुद्धा आरोग्यावर मोठा परिणाम करते. Proceedings of the National Academy of Sciencesचा नवा अभ्यास याबद्दल काही इंटरेस्टिंग बाबी सांगतो. त्या जाणून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून. .कधीकधी असं होतं की काही व्यक्तींना भेटल्यानंतर आपल्याला फार थकवा आल्यासारखं होतं, कधीतरी जळजळ, पित्तं असा त्रासही होतो.यात काहीही अमानवी नाही किंवा बाहेरची बाधा, भूताखेताचा विषयही नाही. हा कोणता योगायोगही नाही.तर खरोखरच अशा टॉक्सिक व्यक्ती आपल्या आरोग्यावर वाईट परिणाम करतात. .Premium|Gen Z: जेन-झी आणि समाज माध्यमांचे गुंतागुंतीचे नाते पालकांच्या दृष्टीकोनातून.Proceedings of the National Academy of Sciences मध्ये प्रकाशित झालेला एक नवा अभ्यास सांगतो की, आपल्या सामाजिक वर्तुळात जर तणाव निर्माण करणारे लोक असतील तर आपलं तारुण्य अधिक लवकर संपतं आणि म्हातारपण पटकन येतं. संशोधक अशा लोकांना हॅसलर्स (hasslers) म्हणतात. त्याचा अर्थ आहे, सतत टीका, वाद किंवा नकारात्मक वर्तनातून तणाव निर्माण करणारे लोक..संशोधन काय सांगतं?या अभ्यासात १८ ते १०४ वयोगटातील २,३०० हून अधिक प्रौढ व्यक्तींची माहिती गोळा करण्यात आली. हा डेटा तपासल्यानंतर निष्कर्ष काढण्यात आले. या व्यक्तींच्या सामाजिक संबंधांचा अभ्यास करण्यात आला. त्यांच्यातील सतत तणाव किंवा वाद निर्माण करणाऱ्या लोकांची ओळख पटवण्यात आली. सहभागीं व्यक्तींच्या लाळेच्या नमुन्यांवरून संशोधकांनी DNA methylation epigenetic clocks च्या मदतीने जैविक वृद्धत्व मोजलं. म्हणजेच शरीर पेशींच्या पातळीवर किती वेगाने वृद्ध होत जातं, हे पाहिलं. .वृद्धत्त्व म्हणजे नेमकं काय?वृद्धत्त्व (Aging) ही एक जैविक प्रक्रिया आहे. आपण सगळेच जण दर दिवसागणिक म्हातारे होत जात असतो. पण वृद्धत्त्व येतं म्हणजे काय, असा प्रश्न पडतोच कारण ते काही एका दिवसांत येत नाही. तर ही एक दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे.दररोज शरीराची झीज होत असते. त्यात नुकसान झालेल्या आणि दुरुस्त न झालेल्या रेणुंचा हळुहळु साठा होत जातो आणि त्यामुळे शारीरिक कार्यक्षमता कमी होत जाते. यातून शरीराच्या रोगप्रतिकारक शक्तीवर परिणाम होतो आणि विविध आजारांना बळी पडण्याची शक्यता वाढते. ही प्रक्रिया सगळ्यांमध्ये समान असते पण तिचा वेग प्रत्येक व्यक्तीनुसार वेगळा असतो. .वृद्धत्त्व कसं मोजलं जातं?एपिजेनेटिक बायोमार्कर्सच्या (epigenetic biomarkers)सहाय्याने वृद्धत्त्व मोजता येते. DNA methylation (DNAm)-आधारित “epigenetic clocks” मुळे जैविक वृद्धत्वाविषयक अधिकाधिक माहिती मिळवता येते. त्यातील आरोग्याची जोखीम, मृत्यूदराशी संबंधित परिणाम याची माहिती मिळू शकते. .Premium|Psychological Fear: युद्धामुळे हे सगळं जग आता संपणार आहे..! तुम्हाला सतत अशी भिती मनात येत असेल तर कदाचित तुम्हाला Anticipatory Anxiety असू शकते.वृद्धत्त्वाच्या वेगावर कसला परिणाम होतो?शरीराला केव्हा वृद्धत्त्व येईल, याची अनुवंशिक (genetic), पर्यावरणीय (environmental) आणि सामाजिक कारणं असतात. अनुवंशिक कारणं तर आपल्या आवाक्याबाहेरची असतात कारण ते आपल्याला आपल्या जन्मापासूनच मिळत असतं. पर्यावरणीय कारणांचा विचार केल्यास ती सर्वांनी मिळून पर्यावरणाची काळजी घेण्याविषयी असतं. पण सामाजिक कारणांमध्ये आपण नियंत्रण ठेऊ शकतो. कारण आपलं सामाजिक वर्तन आपल्यावर अवलंबून असतं. कोणत्या प्रकारच्या माणसांसोबत आपण राहतो, मैत्री करतो, उठतोबसतो हे आपल्या हातात असतं. PNASचा हा अभ्यास नेमकं हेच सांगतो. .संशोधनातील मुख्य निष्कर्षप्रत्येक अतिरिक्त विषारी व्यक्तीमुळे तुमच्या वृद्धत्वाचा वेग सुमारे १.५% ने वाढतो.अशा नात्यांत असणाऱ्या लोकांचं जैविक वय, त्यांच्या समवयस्कांपेक्षा सुमारे ९ महिन्यांनी जास्त आढळलं. सहसा विषारी नातेसंबंध म्हटल्यानंतर पहिल्यांदा जोडीदारांचा विचार होतो पण तसं नाही.संशोधनात आढळलं की, मित्र आणि दूरचे नातेवाईक यांचा व्यक्तींच्या आयुष्यावर होणारा परिणाम जोडीदारामुळे होणाऱ्या परिणामापेक्षा अधिक दिसला. याचं कारण आहे की, वैवाहिक नात्यांमध्ये मिळणारा भावनिक आधार काही प्रमाणात ताण कमी करतो.सतत तणावात राहिल्यास शरीराची “अलार्म सिस्टम” सतत सुरू राहते. त्यामुळे पेशी लवकर थकतात आणि वृद्ध होतात..तणाव आणि वृद्धत्वाचा कसा सहसंबंध होतो?दीर्घकालीन तणाव शरीरावर खोलवर परिणाम करतो. त्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते, कॉर्टिसॉल (cortisol). तणावाचं हार्मोन म्हणून कॉर्टिसॉलची ओळख आहे. ताण जास्त असेल सततचा असेल तर शरीरात जळजळ वाढते. DNA ला धक्का पोहोचतो. रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होते.पेशींचं वृद्धत्व वेगाने वाढतंयालच याला वैज्ञानिक भाषेत biological wear and tear म्हणतात. म्हणजे शरीराची झीज. या झीजेचा परिणाम टेलोमिअर्स (telomeres)वर होतो. जे DNA चे संरक्षक भाग असतात. त्यांचा थेट संबंध वृद्धत्त्व-तारुण्याशी असतो. अतिताणामुळे हे टेलोमिअर्स आक्रसतात. असे आक्रसलेले टेलोमिअर्स जलद वृद्धत्वाचं लक्षण आहे..Premium|Telomere Lengthening: अमरत्वाच्या शोधात: विज्ञानाच्या प्रयोगशाळेतून मृत्यूवर मात करण्याचा प्रयत्न.मात्र सगळेच नातेसंबंध फायदेशीर नसतात. ज्या नात्यांत सतत टीका आहे, manipulation आहे, वाद आहेत, अशी नाती ताण वाढवतात आणि आरोग्यावर दीर्घकाळ परिणाम करतात. .तुम्ही काय करू शकता?आपल्या आयुष्यातल्या सगळयाच टॉक्सिक लोकांना टाळणं शक्य नसतं पण सतत त्यांना भेटणंतरी नक्कीच टाळता येऊ शकतं. काही उपाय मदत करतील. .बाऊंड्रीज सेट कराजी लोकं तुम्हाला ताण देतात त्यांच्यासोबत कमी वेळ घालवा. सकारात्मक नातेसंबंध वाढवातुम्हाला साथ देणारे मित्र आणि कुटुंब महत्त्वाचेतणाव व्यवस्थापन करा.व्यायाम, ध्यान, चांगली झोपतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यासमुपदेशन किंवा थेरपी उपयोगी ठरू शकते..निष्कर्ष काय?हे संशोधन स्पष्टपणे सांगतं की, आपलं सामाजिक वातावरण आपल्या शारीरिक आरोग्याला आकार देतं. टॉक्सिक नातेसंबंध केवळ मानसिक त्रास देत नाहीत, तर शरीराच्या वृद्धत्वाच्या प्रक्रियेवरही परिणाम करतात.अधूनमधून होणारे वाद सामान्य असतात, पण सततचा तणाव वाईटच. याचाच अर्थ माणसं पूर्णपणे टाळायची असा नसून अति ताण देणारी माणसं टाळलेली बरी. कारण एकटेपणासुद्धा आरोग्याला घातकच. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.