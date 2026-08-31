Premium|Traditional Artists in Indian Classical Arts : लावणीतील शृंगार विरुद्ध अश्लीलता; डीजे संस्कृती, सेन्सॉरशिप आणि लोककलेच्या ‘आत्मभानाचा’ वेध

डॉ. मुकुंद कुळे - sakal.avtaran@gmail.comभारतातल्या बहुतांशी नृत्य-गायन कला अशा देवदासी-तवायफ व त्या त्या ठिकाणच्या कलावंत समुदायांनी टिकवलेल्या आहेत, ज्या कालांतराने भारताच्या ‘शास्त्रीय कला’ झाल्या. मात्र या स्थित्यंतरात पारंपरिक कलावंत समूहांचं नामोनिशाण मिटवलं गेलं.लोककलेचं जतन केवळ कायद्याचा बडगा दाखवून किंवा सेन्सॉरशिपच्या नियमावलीने होऊ शकत नाही. त्यासाठी प्रशासनाने आणि समाजाने अधिक प्रगल्भ भूमिका घेणं गरजेचं आहे. कारण शेवटी, प्रश्न फक्त ‘डीजे लावणी’वरील बंदीचा किंवा सेन्सॉरशिपच्या कडक चौकटीचा नाही; तर लोककलेचं ‘आत्मभान’ टिकवून ठेवण्याचा आहे.चार दिसांची आज मी न्हाले, का रुसलासी असाशून्य हा मंचक बघ राजसा...असो किंवाअहो भाऊजी मी कोरा माल, मुखी विडा लालनरम गोरे गाल... वर तीळ झळझळी जशी फुलली चाफ्याची कळी गं, बाई गंअसा शृंगारिक आशय ठासून भरलेल्या पारंपरिक लावण्या, गोदावरीबाई पुणेकरांपासून ते पद्मश्री यमुनाबाई वाईकर यांच्यापर्यंत कैक जणी आजवर अगदी सहज सादर करत आल्या. त्या सादर करताना ना कधी त्यांना अवघडलेपण आलं, ना कधी उपस्थित प्रेक्षकांना बुजलेपण. कारण लावणीतला आशय शृंगारिक असला, तरी या कलावंत महिलांचं सादरीकरण कलेच्या पातळीवर उच्च दर्जाचं असायचं. त्यांच्या चेहऱ्यावरील भावकाम असेल किंवा शारीर अदा, सगळ्यांतून नृत्याचे-अभिनयाचे वेगवेगळे रंग-ढंग नजाकतीने आणि संयमाने सादर केले जायचे. अगदी अलीकडच्या काळातील सुरेखा पुणेकर, त्यांच्या ‘या रावजी बसा भावजी’ या लावणीत, समोरच्या प्रेक्षकांकडे रोखून बघत केवळ हस्तलाघवाने बाण सोडत म्हणायच्या - ‘बाण आला का...?’ तेव्हा समोरचा हमखास घायाळ व्हायचा; पण अनाठायी उतावीळ कधीच नाही. कारण मुळात सुरेखाताईंच्या अदेतही संयम असायचा....Premium| Usagaon social movement: पुनर्वसन, प्रशिक्षण आणि परिवर्तनाची भूमी असणारे उसगाव .याच संयमावरचा ताबा, अलीकडच्या काळातील डीजे लावणी कलाकार आणि प्रेक्षक दोहोंकडून सुटल्यामुळे राज्याचा सांस्कृतिक कार्य विभाग आणि रंगभूमी प्रयोग परीनिरीक्षण मंडळाने सार्वजनिक ठिकाणी सादर होणाऱ्या लावणी, तमाशा, लोकनाट्य आदी कार्यक्रमांसाठी अस्तित्वात असलेल्या ‘योग्यता प्रमाणपत्रा’च्या व्यवस्थेची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्याचे निर्देश अलीकडेच दिले आहेत. महत्त्वाचं म्हणजे, लोककलांच्या नावाखाली वाजणारं कंठाळी डीजे संगीत, त्यावरचे अश्लील अंगविक्षेप आणि निव्वळ व्यावसायिक फायद्यासाठी होणारं स्त्रीचं वस्तुकरण-बाजारीकरण यांमुळे मूळ पारंपरिक लोककलांचं सौंदर्य धोक्यात आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर, रंगभूमी प्रयोग परीनिरीक्षण मंडळाचा हा निर्णय कुणालाही योग्यच वाटेल. मात्र, यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी होणारं अश्लीलतेचं बीभत्स प्रदर्शन थांबण्याची वा कमी होण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण लैंगिकतेकडे मोकळेपणाने, विधायक पद्धतीने पाहण्याची भारतीय जनमानसाला सवय नाही... किंबहुना लैंगिक भावना दडपण्याचेच संस्कार मुलांवर लहानपणापासून केल्यामुळे मोठेपणी त्या भावनांना विघातक वळण मिळतं आणि मग जेव्हा-केव्हा डीजे लावणी किंवा इतर कलांमधील कलावंत आपल्या नाचगाण्यातून ‘खुल्लमखुल्ला’ आव्हान देतात, तेव्हा असा समाज चेकाळतो. इथे फक्त डीजे महिला कलावंतांना दोष देण्यात अर्थ नाही... जितक्या त्या दोषी आहेत तितकाच आपला तथाकथित भारतीय संस्कारी समाजही. कारण, हा परस्परपूरक व्यवहार आहे. आपल्या या अश्लील-कामोत्तेजक अदांना समोरचा प्रेक्षक भुलतो आणि पैसे देतो हे त्या महिलांना ठाऊक असतं आणि त्याचं भान प्रेक्षकवर्गालाही असतं. कारण त्यांच्या दबलेल्या लैंगिक भावनांचा निचरा एकप्रकारे अशा अश्लील व बीभत्स लावण्यांमधून होत असतो.तेव्हा शासकीय पातळीवरून लोककलेच्या विकृतीकरणाला आळा घालण्यासाठी घेतलेला हा निर्णय प्रथमदर्शनी स्वागतार्ह वाटतो; परंतु या निर्णयाकडे केवळ संस्कृती-परंपरा रक्षणाच्या चष्म्यातून पाहून चालणार नाही. या निर्णयाच्या पोटात दडलेले कायदेशीर, सामाजिक आणि सांस्कृतिक प्रश्न समजून घेणंही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. शासनाचा निर्णय लोककलेचं मूळ रूप जपण्यासाठी योग्य असला, तरी त्याच्या माध्यमातून सांस्कृतिक बंदिस्तपणा किंवा कलात्मक अभिव्यक्तीवर गदा यायला नको. कारण लैंगिकतेचं जाहीर प्रदर्शन हे अयोग्य असलं, तरी ती आपल्या भारतीय कलेच्या कायमच केंद्रस्थानी राहिलेली आहे. कलेमध्ये लैंगिकता किंवा कामुकता येणं ही कोणतीही आधुनिक किंवा पाश्चात्त्य संकल्पना नाही. मानवाचा सामाजिक, मानसिक आणि सांस्कृतिक इतिहास पाहिला, तर लैंगिकता हा मानवी अस्तित्वाचा आणि सर्जनशीलतेचा कायमच अविभाज्य भाग राहिला आहे..सिंधू संस्कृतीतील मातृका मूर्ती काही प्रमाणात हेच दर्शवतात. भारतातील खजुराहो, कोणार्क येथील कामशिल्पं ‘धर्म, अर्थ, काम आणि मोक्ष’ या चार पुरुषार्थांपैकी ‘काम’ या मूल्याचं सहज आणि उदात्त हेतूने प्रदर्शन करतात. मुख्य म्हणजे भूक, तहान आणि निद्रेबरोबरच मैथुन ही मानवाची एक महत्त्वाची आदिम गरज आहे. केवळ शारीरिक नाही; तर मानसिकही. त्यामुळेच तर लैंगिकतेला सौंदर्यशास्त्राच्या चौकटीत बसवून विविध चित्र-शिल्पांमधून आजवर अभिव्यक्त केलं गेलं आहे.अर्थात चित्र किंवा शिल्पातील लैंगिकता ही स्थिर असते. प्रेक्षक एका विशिष्ट अंतरावरून त्या कलाकृतींचा, आपल्या बौद्धिक आणि भावनिक क्षमतेनुसार आस्वाद घेतो. याउलट लावणी, नाटक यांसारख्या प्रयोगात्मक सादरीकरणात (पडद्यावरदेखील) मानवी शरीर प्रत्यक्ष समोर उपस्थित असतं आणि अशा वेळी जर एखादी लैंगिक कृती वा भावना पात्रांकडून व्यक्त झाली; तर मानसशास्त्रानुसार, प्रत्यक्ष सादरीकरण पाहताना प्रेक्षकांच्या मेंदूतील चेतापेशी कार्यरत होतात, ज्यामुळे कलाकाराच्या सादरीकरणातील हालचालींचा प्रेक्षकांच्या मनावर थेट आणि तत्काळ परिणाम होतो. मात्र, जेव्हा सादरीकरणातील लैंगिकता ही पात्रांची ताकद, स्त्री-पुरुष संबंधांतील गुंतागुंत किंवा सौंदर्याचा आविष्कार दाखवण्यासाठी वापरली जाते, तेव्हा तिचं एकप्रकारे उदात्तीकरण होतं; परंतु जेव्हा ती केवळ प्रेक्षकांच्या हलक्या वासना चाळवण्यासाठी वापरली जाते, तेव्हा तिचं मानवी शरीराच्या ‘वस्तुकरणा’त रूपांतर होतं. आजच्या डीजे लावणी आणि रील्स संस्कृतीत नेमकं हेच घडताना दिसत आहे.वास्तविक आतापर्यंत लावणी किंवा तमाशासारख्या पारंपरिक लोककलेला या अश्लीलतेच्या कारणास्तवच गावकुसाबाहेर ठेवण्यात आलं होतं. लावणीला ग्राम्य आणि अश्लील ठरवण्यात आलं होतं. वस्तुतः या शृंगारिक लावणीला उत्तर पेशवाईत विशेष बहर आला. तिथूनच ती पुण्यातील बावनखणीत पोचली आणि तिचा आस्वाद विष्णुशास्त्री चिपळूणकरांपासून ते भालाकार भोपटकरांपर्यंत साऱ्यांनीच घेतला होता. कारण लावणीतला आशय शृंगारिक असला तरी, ती सादर करणाऱ्या महिला कलावंतांचा अभिनय किंवा अदा कलात्मक पातळीवरची असायची. क्वचित कधी मर्यादेचं उल्लंघन झालं असेलही; पण त्यामुळे थेट लावणी-तमाशा कलेलाच दूर लोटण्याचं काम तथाकथित संस्कृतिरक्षक समाजाने केलं. गंमत म्हणजे हे फक्त महाराष्ट्रातच घडलं असं नाही. शृंगारिक आशय आणि अभिव्यक्तीचा ठपका ठेवून संपूर्ण भारतातील पारंपरिक नाच-गाण्यांवर आणि तो सादर करणाऱ्या तवायफ-देवदासींवर बंदी आणण्यात आली. त्यासाठी देशभर नृत्यविरोधी चळवळही (Anti nautch movement) उभारण्यात आली. पाश्चात्त्य शिक्षणाने प्रभावित झालेल्या तत्कालीन भारतीय सुधारकांनी देवदासी, कलावंत आणि तवायफ यांच्या कलाविष्कारातील शृंगाररसाला थेट ‘अश्लीलता’ आणि ‘वेश्याव्यवसाय’ ठरवून बहिष्कृत केलं. या मोहिमेमुळे पारंपरिक नृत्याचा वारसा जपणाऱ्या हजारो स्त्री-कलाकार सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या विस्थापित झाल्या. पुढे तमिळनाडूमधील देवदासींच्या दासीआटम किंवा सादिर आटम नृत्याचे ‘भरतनाट्यम’ या नावाने पुनर्रचनाकरण आणि सार्वजनिक पुनर्स्थापन झाले. या प्रक्रियेत त्यातील काही शृंगारिक अंगांचे स्वरूप बदलले आणि नव्या सामाजिक-सांस्कृतिक चौकटीत ते सादर होऊ लागले..Premium|Safe Workplace for Women : ‘पॉश’ समजून घेताना....भारतातल्या बहुतांशी नृत्य-गायन कला अशा देवदासी-तवायफ व त्या त्या ठिकाणच्या कलावंत समुदायांनी टिकवलेल्या आहेत, ज्या कालांतराने भारताच्या ‘शास्त्रीय कला’ झाल्या. मात्र या स्थित्यंतरात पारंपरिक कलावंत समूहांचं नामोनिशाण मिटवलं गेलं.सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे, नैतिकतेच्या नावाखाली जेव्हा शासन किंवा एखादा समाज कोणत्याही कलेचं ‘शुद्धीकरण’ करायला जातो, तेव्हा त्या कलेतील मूळ जिवंतपणा आणि शृंगाराचा नैसर्गिक स्वीकार नष्ट होण्याचा धोका असतो. रंगभूमी परीनिरीक्षण मंडळाच्या सध्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कितीही समर्थनीय असली, तरी या पूर्वेतिहासाचं भान ठेवणंही तेवढंच आवश्यक आहे. तसंच शासकीय निर्णयाचं समर्थन करतानाच, त्यातून निर्माण होणाऱ्या संभाव्य धोक्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. प्रशासकीय हस्तक्षेपामुळे लोककलेच्या नावाखाली होणारा डीजे लावणीसारखा उथळपणा थांबवणं शक्य असलं, तरी या नियमांमुळे ग्रामीण भागातील आणि तळागाळातील पारंपरिक लोककलाकारांना परवानग्या मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतील, अशी भीती आहे. लोककला ही तंतोतंत संहितेवर चालत नाही, ती ऐनवेळी शब्द टाकायच्या कसबावर आणि प्रेक्षकांच्या दाद देण्यावर फुलते. त्यामुळे कडक नियमांमुळे या उत्स्फूर्ततेचा गळा घोटला जाऊ शकतो. शिवाय, अश्लीलता कशाला म्हणायचं याची व्याख्या व्यक्तिसापेक्ष असल्याने, एखाद्या नोकरशहाच्या किंवा राजकीय दबावाखालील मंडळाच्या वैयक्तिक नैतिक कल्पना कलाकारांवर लादल्या जाण्याचा धोका असतो.लोककलेचं जतन केवळ कायद्याचा बडगा दाखवून किंवा सेन्सॉरशिपच्या नियमावलीने होऊ शकत नाही. त्यासाठी प्रशासनाने आणि समाजाने अधिक प्रगल्भ भूमिका घेणं गरजेचं आहे. कारण शेवटी, प्रश्न फक्त डीजे लावणीवरील बंदीचा किंवा सेन्सॉरशिपच्या कडक चौकटीचा नाही; तर लोककलेचं ‘आत्मभान’ टिकवून ठेवण्याचा आहे. नैतिकतेच्या नावाने कलेची गळचेपी करणं जितकं घातक, तितकंच लोककलेच्या नावाखाली उथळ बीभत्सतेचं समर्थन करणंही योग्य नाही. शासनाने कायद्याचा बडगा दाखवून किंवा परवानग्यांची किचकट प्रक्रिया लादून लोककलाकारांना वेठीस धरण्यापेक्षा, कलेतील अश्लीलता आणि शृंगार यातील सूक्ष्म रेषा ओळखण्याचं स्वातंत्र्य कलावंतांच्या विवेकबुद्धीवर आणि प्रेक्षकांच्या आस्वादाभिरुचीवर सोडायला हवं. अर्थात हे म्हणजे सार्वजनिक स्वैराचाराचं समर्थन नाही. उलट डीजे लावणीसारख्या कार्यक्रमांतून वाढणाऱ्या बीभत्सपणाविरुद्ध शासनाने उचललेलं पाऊल योग्यच आहे; पण अश्लीलता, उथळपणा आणि कामुकतेचं उघड बाजारीकरण, हा केवळ डीजे लावणी किंवा एखाद्या विशिष्ट लोककला प्रकारापुरता मर्यादित राहिलेला आजार उरलेला नाही; तर त्याचा प्रादुर्भाव आजच्या डिजिटल युगातील जवळपास सर्वच कलामाध्यमांमध्ये वेगाने होत आहे..चित्रपट, वेबसीरिज आणि ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सवरील दृश्यं, मुख्य प्रवाहातील संगीताचे म्युझिक व्हिडिओ आणि विशेषतः इन्स्टाग्राम रील्स वा यूट्युब शॉर्ट्ससारखी सोशल मीडियावरील माध्यमं पाहिली; तर तिथेही ‘कंटेंट’च्या नावाखाली हलक्या दर्जाच्या वासना चाळवणाऱ्या घटकांचा उघड सुळसुळाट दिसतो. केवळ झटपट प्रसिद्धी, अल्गोरिदमचं गणित, जास्त व्ह्यूज आणि त्यातून मिळणारा व्यावसायिक नफा साधण्यासाठीच मानवी शरीराचं - विशेषतः स्त्रीचं ‘वस्तुकरण’ करणं हे आज एका मोठ्या बाजाराचं मुख्य सूत्र बनलेलं आहे. तेव्हा डीजे लावणी किंवा कोणत्याही लोककला प्रकाराच्या माध्यमातून लैंगिकतेचं बीभत्स दर्शन घडवणाऱ्या कलाप्रकारांवर बंधनं आणलीच पाहिजेत; पण मग मुख्य प्रवाहातील कलामाध्यमांमधील हिंसा, शिवीगाळ आणि कामुकतेच्या प्रच्छन्न दर्शनाचं काय करणार? इथे प्रश्न फक्त सार्वजनिक ठिकाणी लैंगिक बीभत्स नाच-गाणी सादर करण्याचा नाही; तर समाजाच्या एकूणच बिघडलेल्या मानसिकतेचा आहे. शेवटी कलेचं ‘शुद्धीकरण’ हे कोणत्याही प्रशासकीय हुकूमाने होत नसतं, तर ते समाजाच्या सांस्कृतिक परिपक्वतेतून आणि कलाकारांच्या स्वतःच्या आत्मभानातून घडत असतं!mukundkule@gmail.com.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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