Traditional weapons of India: तलवार ते तोफा भारतीय शस्त्रव्यवसायाचा अज्ञात इतिहास

गिरिजा दुधाटdayadconsultancies@gmail.comमध्ययुगात दोन राजांनी, दोन राज्यांनी ठरवलं आणि युद्ध केलं इतक्या सरधोपट, सोप्या गोष्टी होत्या का? तर नाहीच! राज्यांची लष्करी शक्ती, युद्धसामग्रींची (शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा, खाणे, इतर आवश्यक वस्तू इ.), औषधोपचार, अंत्यसंस्कार अशा सगळ्याची व्यवस्था करावी लागायची. युद्धं लढली जायची ती शस्त्रांच्या जोरावर. युद्धामध्ये वापरली जाणारी शस्त्रे प्रत्यक्ष युद्धभूमीवर पोहोचण्याआधी त्यामागे एक मोठी आणि समांतर ‘शस्त्रव्यवस्था’ राबत असायची. यामध्ये शस्त्रांसाठी धातू निवडणाऱ्या लोकांपासून ते शस्त्रे घडवणारे, त्यांना धार लावणारे, शस्त्रांची दुरुस्ती करणारे, संरक्षक आयुधे बनवणारे, शस्त्रांवर नक्षीकाम करणारे अशी शस्त्रांवर उपजीविका करणारे अनेक ‘शस्त्रजीवी’ समाज-जाती मध्ययुगीन भारतात अस्तित्वात होते..शिकलगारकोणतेही शस्त्र बनवणारे लोक असायचे, ते म्हणजे -‘असलासाज’. शस्त्र वापरण्यामधला सर्वांत महत्वाचा घटक म्हणजे त्यांना धार लावणं आणि त्यांना पाणी चढवणं. यात शस्त्रांना धार लावण्याचं काम करायचे ते ‘शिकलगार’, सगळ्या शस्त्रजीवींमध्ये मोठा मान ‘शिकलगारां’ना! शिकलगार शस्त्राची धार कशी काढतो?, त्यासाठी अवजारं कोणती वापरतो?, घटक किंवा रसायनं कुठली वापरतो?, त्याचा अनुभव किती? अशा अनेक गोष्टींवर शिकलगाराच्या हातात दिलेल्या शस्त्राचं भवितव्य ठरायचं. शस्त्रांच्या दुरुस्तीचं काम हेदेखील बहुतांशी वेळेस शिकलगारांकडूनच केलं जायचं. पातं सैल पडलं, मूठ निसटली, चमक गेली, चरे पडले अशा बारीकसारीक देखभालीच्या गोष्टी शिकलगारांकडून सांभाळल्या जायच्या. शस्त्रांना पाणी चढवणं म्हणजे शस्त्राच्या धातूचे गुणधर्म ओळखून त्यांना युद्धसज्ज करण्यासाठी त्यांच्यात अधिक काठिण्य निर्माण करणं. यासाठीचे कसबी कारागीर असायचे ‘जौहरदार’ किंवा ‘जौहरकार’. जौहरकार हे मध्ययुगातले निष्णात धातूतज्ज्ञ असायचे. धातूंची वैशिष्ट्ये, गुणधर्म, अवगुण या सगळ्याचं सखोल ज्ञान त्यांना परंपरागत मिळायचं..लोहारांचे योगदानशस्त्रांमधली रामलक्ष्मणाची जोडी म्हणजे ‘धनुष्यबाण’, आणि मग ते बनवण्यासाठी आपल्याहीकडे जोडगोळ्या काम करायच्या त्या म्हणजे ‘कमानगार’ - धनुष्य बनवणारे आणि ‘शरकार’ - बाण बनवणारे. या दोघांची कामं ही बुरूड, लोहार, आणि चर्मकार यांच्या समन्वयाने चालायची. गुजरातमध्ये काम करणाऱ्या कमानगार समाजाला आधुनिक काळात काम मिळेनासे झाल्यावर त्यांनी धनुष्याच्या आकाराची एक वैशिष्ट्यपूर्ण चित्रकला सुरू केली ज्यातून ‘कमानगारी’ ही एक शैली निर्माण झाली अशी एक लोककथाही सांगितली जाते! मध्ययुगीन भारतीय शस्त्रनिर्मितीचा ‘लोहार’ कणा होते. युद्धात जाणारं प्रत्येक शस्त्र हे काही कारखान्यामध्ये किंवा निष्णात कारागिराकडून बनवलं जायचं नाही. साधी शस्त्रं जसं की, कुऱ्हाडींची पाती, कोयते, भाल्यांची पाती, तलवारींच्या मुठी अशा अनेक लहानमोठ्या गोष्टी स्थानिक पातळीवरच्या लोहारांकडून बनवून घेतल्या जायच्या. विश्वकर्मा, गडिया, रामगडिया, पुरबिया, मुलतानी, देशवाल, सैफी, मुंडा अशा लोहारांमधल्या अनेक पोटजाती मध्ययुगात शस्त्रनिर्मितीसाठी भारतातल्या वेगवेगळ्या भागात प्रसिद्ध होत्या. .नक्षीकामशस्त्रांवर केलं जाणारं नक्षीकाम हा भारतीय शस्त्रजगताचा मानबिंदू! जी शस्त्रं राजशस्त्र, भेट देण्यासाठीची, मानसन्मानाची म्हणून बनवली जायची त्यांच्यावर नक्षीकाम करण्यासाठी वेगळे लोक असायचे. शस्त्रांवर रत्नकाम करणारे ‘जडिया’, ‘कुंदनसाज’, शस्त्रांची पाती, मुठी यांच्यावर नक्षी कोरणारे ‘कलमकार’, नक्षीदार चित्रे रंगवणारे ‘नक्षकश’ किंवा ‘चितारा’, तारांचे नक्षीकाम करणारे ‘पदुआ’ असे कितीतरी निष्णात आणि कसबी शस्त्रकलाकार भारताच्या वेगवेगळ्या संस्थानांमध्ये, राज्यांमध्ये राजाश्रयामध्ये असायचे.ढालगरयुद्धांमध्ये शस्त्रांसोबतच संरक्षक आयुधांची भूमिकासुद्धा महत्वाची असायची. यात एक महत्वाचा समाज कार्यरत असायचा, तो म्हणजे ‘धब्धर’, ढाली बनवणारे लोक! या मूळ संज्ञेचा अपभ्रंश होवून यांना ‘दबगर’ किंवा ‘ढालगर’सुद्धा म्हटलं गेलं. ढाली या अधिकतर चामड्यापासून बनवल्या जात असल्याने धब्धरांचं काम हे चर्मकारांसोबत समन्वयाने चालायचं. आजच्या काळातही दबगर जातीचे लोक गुजरात, राजस्थान आणि उत्तर प्रदेशमध्ये आढळून येतात. शस्त्रांची म्याने बनवणारा, ती सजावणारा आणि दुरूस्त करणारा ‘म्यानगार’ हा स्वतंत्र वर्ग आपल्याकडे अस्तित्वात होता. मध्ययुगीन भारतात शस्त्रे आणि शस्त्रांशी संबंधित व्यवसाय यांना धर्मभेदाच्या, जातीभेदाच्या मर्यादा तुलनेने फार कमी होत्या. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अशा सर्व वर्णातील समाज-जाती भारतीय शस्त्रव्यवसायाशी संलग्न होत्या. यांमध्ये अगदी शस्त्रास्त्रांच्या निर्मितीपासून ते व्यापारापर्यंतच्या बाबींचा समावेश होता. शिकलगारांसारखे वर्ग हे हिंदू, मुस्लिम, शीख अशा वेगवेगळ्या धर्मांमध्येही अस्तित्वात होते व आजही आहेत!.Premium| Ukraine war: अलास्का परिषदेनंतर युक्रेन रशिया युद्ध थांबण्याच्या मार्गावर.सद्य:स्थितीअगदी अठराव्या-एकोणिसाव्या शतकापर्यंत ही सगळी शस्त्रजीवी लोकं, त्यांचे समूह हे आपल्या समाजरचनेचा एक अविभाज्य भाग होते, मग नंतर या सगळ्याला झालं तरी काय? अठराव्या शतकात आधी युरोपात आणि मग जगभर औद्योगिक क्रांती घडून आली, त्याने मानवी जीवनाची परिमाणं, मूल्ये आमूलाग्र बदलली. औद्योगिक क्रांतीमधून आलेल्या यंत्रयुगाने तत्कालीन युद्धसंस्थेवर मोठा प्रभाव टाकला. शारीरिक शक्तीवर अर्थात, पारंपरिक शस्त्रांनी लढली जाणारी युद्धं ही यांत्रिक झाली, आग्नेयास्त्रांनी लढली जावू लागली. ढाल-तलवारी, धनुष्यबाण, चाकू-कट्यारी अशा पारंपरिक शस्त्रांची जागा युद्धांमध्ये वेगवगेळ्या बंदुकी, तोफा, यांत्रिक शस्त्रे यांनी घेतली. युद्धांची मुख्य शस्त्रंच बदलल्याने ती शस्त्रे बनवणाऱ्या, दुरुस्त करणाऱ्या किंबहुना पारंपरिक शस्त्रांशी संबंधित प्रत्येक व्यवसाय आणि व्यावसायिकांच्या कामावर शब्दशः गदा आली!१७५७ मध्ये प्लासीच्या झालेल्या लढाईत इंग्रजांनी विजय मिळवल्यावर भारतात खऱ्या अर्थाने सत्ता दृढ करायला सुरूवात केली. मात्र, या प्रक्रियेमध्ये त्यांना अनेकदा सशस्त्र लढ्यांचा सामना करावा लागला. १७९१, १८०४, १८१७, १८३१, १८४९ अशा अनेक वर्षांमध्ये भारतात इंग्रजांविरूद्ध सशस्त्र उठाव होत राहिले. १८५७ मध्ये झालेला स्वातंत्र्याचा संघटित, सशस्त्र उठाव हा त्याचा कळसाध्याय होता. हे उठाव होण्यामागे इथली पारंपरिक शस्त्रे आणि ते चालवायला शिकवणाऱ्या पारंपरिक युद्धकला कारणीभूत आहेत हे लक्षात आल्यावर इंग्रजांनी पद्धतशीरपणे या दोन्ही व्यवस्था थंड डोक्याने संपवायला सुरूवात केली. १८५९ मध्ये केल्या गेलेल्या 'आर्म्स ॲक्ट' मधून पारंपरिक शस्त्रं बनवायला, विकायला, त्याचे प्रशिक्षण द्यायला भारतात कायद्याने बंदी आणली गेली आणि त्यानंतर भारतीय शस्त्रपरंपरेचा ढासळता तोल कधीही सावरला गेला नाही. शस्त्रांचे कारागीर, कलाकार, व्यावसायिक यांना नाईलाजाने, सक्तीने व्यवसायांतरण भाग पडले..आजची शस्त्रव्यवस्थादुसरे महत्वाचे कारण म्हणजे मध्ययुगीन भारतामध्ये शस्त्र आणि शस्त्रांशी संबंधित व्यवसाय हे समाजात अगदी खोलवर रूजले होते कारण ही शस्त्रव्यवस्था गावगाड्याशी जोडलेली होती. यंत्रयुगामुळे समाजाभिमुख असलेली शस्त्रे आणि युद्धव्यवस्था ही व्यवसाय आणि कारखाना केंद्रित झाली. ज्या गोष्टी गावातल्या लोहाराकडून, शिकलगाराकडून सहज करून घेता येण्यासारख्या असायच्या त्यासाठी केंद्रीकृत कारखान्यांपर्यंत जावं लागू लागलं. शस्त्र आणि युद्ध ही समाजामधून उठून कारखान्यांमध्ये बंदिस्त झाली! यंत्रयुगामुळे, आधुनिकीकरणामध्ये गावगाडा ढळला आणि पर्यायाने शस्त्रव्यवस्थेची समन्वयित साखळीसुद्धा! पारंपरिक शस्त्रांचा वापर कमी होत गेल्याने शस्त्रव्यवसाय अधोगतीला गेले आणि शस्त्रव्यवसाय कमी होत गेल्याने शस्त्रपरंपरा अधोगतीला गेल्या अशा दुष्टचक्रातून भारतीय शस्त्रजगताची अपरिमित हानी झाली. यातल्या बहुतांशी कला, व्यवसाय हे पिढीजात आणि परंपरागत असल्याने या सगळ्याचं लिखित, चित्रित दस्तावेज दुर्दैवाने फार कमी उपलब्ध आहे. आज हे थांबवणं, मागे वळवणं शक्य नसलं तरीही ज्या अत्यल्प प्रमाणात या शस्त्रकला भारतात काही ठिकाणी तग धरून आहेत, त्यांचे दस्तावेजीकरण करणे, संकटग्रस्त पारंपरिक कलांमध्ये त्यांचा समावेश करणे, शस्त्रजीवींवर शक्य तितके संशोधन आणि त्याचे जनमानसात, इतिहासाच्या क्षेत्रात प्रतिनिधित्व करणे एवढ्याच गोष्टी सध्या आपल्या हातात आहेत! 