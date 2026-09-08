Premium|Konkan Houses : कोकणातील जुन्या घरांची रचना निसर्गाशी इतकी जुळलेली का होती?

सिद्धेश सावंत - sakal.avtaran@gmail.comआज आपण घरं उंच केली; पण आत शिरताना मान खाली करण्याची सवयही कदाचित त्या जुन्या घराबरोबरच गमावली. आपण निसर्गापासून दूर जात गेलो आणि त्याच वेळी स्वतःलाही कदाचित मोठं समजत गेलो. आता पुन्हा मुळांकडे यायचं असेल, तर कदाचित आधी थोडंसं वाकावं लागेल.कणात पाऊस प्रचंड कोसळतो. दरवर्षीचंच आहे ते. नवं नाही त्यात काही. त्या पावसाला ध्यानात घेऊनच कोकणात घरं बांधली जात होती. आधीच्या कोकणातल्या घरात शिरायचं म्हणजे मान खाली वाकून आत शिरावं लागत होतं. ‘असं का?’ हा प्रश्न मनात छळत होता.माणूस जसजसा मोठा होत जातो, तसतसा तो कोडगा होत जातो की काय, अशी शंका मनात येते. त्याला निमित्तही तसंच. ज्ञान, तंत्रज्ञान, विज्ञान ज्या वेगाने वाढलं, त्याच वेगाने ‘असं का’ हे विचारणारी जमात कमी झाल्यासारखं वाटू लागतं. आजूबाजूला पाहिलं की जाणवतं, ‘असं का’ विचारणारे लोक जिथे नाहीत, तिथे तंत्रज्ञान असूनही अज्ञानामुळे लोकांची विचारसरणी वर्तमानाशी सुसंगत राहिलेली नाही.लहानपणापासून मे महिन्याच्या सुट्टीत, महाशिवरात्रीला, होळीला गावी जायचो. प्रत्येक वेळी गावातील घर आणि आजूबाजूला निसर्ग वेगवेगळा भासलेला आहे. गावातील घरं ही तिथल्या निसर्गाचा विचार करून आधीपासून बनवली गेली असावीत, हे कळायला जरा उशीर झाला. जोपर्यंत घरं कौलाची होती आणि त्याची रचना आपण लहानपणी काढलेल्या निसर्गचित्रासारखी होती, तोपर्यंतच घरात शिरताना मान खाली करावी लागत होती..लहान असताना आपण सगळ्यांनी एक प्रकारचं निसर्ग चित्र काढलं. किंबहुना एकच प्रकारचं निसर्ग चित्र काढलं. ‘आपली क्रिएटिव्हिटी तिथेच संपली’ असं जावेद अख्तर एका मुलाखतीत म्हणाले होते. ते पुढे जाऊन अगदी खरं वाटत असलं, तरी घरांच्या रचनेबाबत मात्र आपण फार क्रिएटिव्ह झालो. नको तितके क्रिएटिव्ह होताना निसर्गाचा विचार घर बांधताना किती झाला, हा प्रश्नच आहे!धो-धो पावसाचं पाणी घरावर साचून राहू नये म्हणून छप्पर दोन्ही बाजूंना तीव्र उताराचं असायचं. वास्तुकलेचा अभ्यास करणाऱ्या जाणकारांनाही याचे पुरावे मिळतात. कोकणातील जुन्या झेडपी शाळा पाहिल्यावर हाच प्रश्न पडतो. वर्षानुवर्षं पावसाशी सामना करत या शाळांची कौलारू छप्परं कदाचित कमकुवत झाली असतील; पण तीव्र उताराचं छत असलेल्या या वास्तू आजही टिकून आहेत.मधल्या काळात अनेक पावसाळे गेले. मातीच्या रस्त्यावर खडीचा, मग डांबराचा आणि आता सिमेंटचा मुलामा चढला. रस्ते मोठे होत गेले आणि एका घराची दोन घरं झाली. मुंबई-पुण्यातल्या भावाला, त्याच्या बायको-मुलांना गावी आल्यावर स्वतःचं हक्काचं घर हवं, म्हणून वेगळी चूल मांडण्यासाठी बांधकामाचा धंदा कोकणात तेजीत आला; पण आता घराला कौलारू छत नव्हतं. कौलांची जागा स्लॅबने घेतली. घरं बांधण्यासाठी कातळ फोडून चिरे काढले गेले. कधीही भरून न येणारे खड्डे करून कातळ पोखरला गेला आणि ‘बंगला’ वाटावा अशा स्लॅबच्या वास्तू सटासट उभ्या राहिल्या... पण निसर्गाची जागा कुणी घेऊ शकत नाही. स्लॅब गळू लागले. पावसाचं पाणी झेलण्यासाठी वॉटरप्रूफिंगचा आटापिटा आला, त्यावर शेड मारण्याचा खर्च वाढला.कुणी हौसेने गावात घर बांधलं, कुणी मुलांच्या इच्छेसाठी; तर कुणी कुटुंबातील भांडणातून मिळालेल्या जागेचा उपभोग घेण्यासाठी. कारणं प्रत्येकाची वेगवेगळी होती; पण शहरात घाम गाळून कमावलेल्या पैशातून उभारलेल्या गावातील या घराचा उपभोग घेण्यासाठी लागणारा वेळ शहरात काम करणाऱ्यांना कमावता आला का, हा चिंतनाचा विषय आहे..Premium|Investing in People : गोल्ड, SIP पेक्षा माणसांमध्ये गुंतवणूक का महत्त्वाची? कोकणातील उद्योजकतेची नवी दिशा.तळकोकणातील कौलारू घरं आता दुर्मिळ झालीत. वडीलधाऱ्यांना विचारलं, की जुन्या घरांबद्दल फक्त आठवणीच समोर येतात असं नाही; तर पावसाळ्याआधी ‘कौलं परतणे’ किंवा ‘नळे परतणे’ या प्रकाराबाबतही बरंच ऐकायला मिळतं. आधी पावसाळ्याआधी कौलारू घरांची डागडुजी करावी लागायची. ते केव्हाचंच बंद झालं. त्याच्याशी संबंधित असणारे व्यवसायही जवळपास हद्दपार झालेत. नळ्यांची जागा कौलांनी घेतली. कौलांची पत्र्यांनी घेतली. पत्र्यांची स्लॅबने घेतली; पण निसर्गाची जागा कुणी घेतलेली नाही. पाऊस आजही कोकणात तसाच पडतो आणि उन्हाळ्यातही गरमी जीवघेणी असतेच.लोकसंस्कृतीचे अभ्यासक द. ता. भोसले म्हणतात, ‘दुसरी एखादी संस्कृती आपल्या शेजारी नांदत असेल तर त्या संस्कृतीमधील काही गोष्टी कळत-नकळत आपण स्वीकारतो नि त्यातून आपली संस्कृती श्रीमंत होते.’ पण खरंच तसं झालं का कोकणाच्या बाबतीत?कौलारू घरं जाऊन स्लॅबचे बंगले आले खरे; पण मग ते ओस का पडलेत? अनेक बांधलेली घरं विकायला का काढली जाताहेत? जी थोडीफार कौलारू घरं आहेत, तिलाही कुलपं लागलेली असण्याचं प्रमाण काळजी वाढवणारं आहे, असं कुणालाच का वाटत नाही? उत्तर सोय आणि संरक्षण या एकाच दोऱ्याच्या दोन टोकांमध्ये दडलेलं आहे!.कोकणातल्या जुन्या कौलारू घरात आजही ऊब जाणवते. एसी नसला तरी चालतो, तिथला नैसर्गिक गारवा पंख्यापेक्षाही आनंददायी होता. आता मात्र भयंकर उकाड्यात, चिऱ्याला प्लॅस्टर केल्याने आणि स्लॅबमुळे तापलेल्या घराच्या भट्टीत, लाईट गेलेली असताना गावातला माणूस वऱ्हांड्यात घामाघूम होत मोबाईलवर रील बघत बसतो. रीलमध्ये त्याला दिसतं, की कोकणात ‘मड हाऊस’चं (मातीचं घर) नवं फॅड आलंय. मड हाऊस असलेल्या रिसॉर्टची डिमांड वाढतेय. वैतागून तो स्क्रोल करतो, तर त्याला दिसतं एका कारला चक्क शेण माखलंय. तसं केल्याने उन्हाळ्यातही कारचं आतलं टेम्पेरेचर थंडा थंडा कूल कूल राहतं. अखेर तो वैतागतो आणि स्क्रोलिंग करणंच बंद करतो! ‘असं का झालं’ हा प्रश्न दूरदूरपर्यंत कुणाच्याही गावी नाही.माणूस असा मुळांपासून तुटत असताना, निसर्गाकडून आणि विशेषतः आपल्या कोकणातल्या ‘हॉर्नबिल’ (धनेश) पक्ष्याकडून शिकण्यासारखं खूप आहे. ‘हॉर्नबिल’ला घरटं करण्यासाठी मोठ्या, जुन्या झाडांची आणि त्याच्या खोडातल्या नैसर्गिक डोलीची (पोकळीची) गरज असते. अशी पोकळी तयार व्हायला झाडाला अनेक वर्षं लागतात. मादी ‘हॉर्नबिल’ या पोकळीत शिरून स्वतःला आतून बंद करून घेते आणि अंडी उबवते. नर ‘हॉर्नबिल’ बाहेरून खाद्य आणून एका छोट्या फटीतून मादीला देतो. खाद्यासाठी फिरताना फळांच्या बिया विष्ठेतून दूरवर पसरवण्याचं काम नर ‘हॉर्नबिल’ करतो. जंगलाच्या पुनर्निर्मितीसाठी तो महत्त्वाचा ‘बीजप्रसारक’ आहे. धनेश जपला पाहिजे म्हणून कोकणातील काही ग्रुप काम करत आहेत. मात्र, त्यांच्यासमोर प्रश्न उभा ठाकलाय, की धनेश जपायला अशी मोठी, जुनी झाडं आणायची कुठून?एकीकडे निसर्गाचा नियम मोडून जी घरं बांधली जाताहेत, ती आपला भक्कम निवारा कसा ठरतील, असा प्रश्न माणसाला भेडसावत नाहीय. मुळांकडे परतताना जाणवलं, की मुळांपासून तुटलेली लोकं मुळांनाच संपवण्याचा कट रचताहेत; पण मूळंही खोलवर पसरली असल्यामुळे ती उपटून काढणं वाटतं तितकं सोपं नाही, हे मूळ संपवायला निघालेल्यांच्या लक्षात येत नाहीय.कदाचित म्हणूनच आज ‘मड हाऊस’ची मागणी वाढतेय. पैसे देऊन ‘मड हाऊस’ कसे बनवायचे, याचे लोक प्रशिक्षण घेत आहेत. जे आधी फुकट शिकायला मिळत होतं, त्यासाठी आता वारं उलटं फिरवून शिकायला लागण्याचे सध्याचे दिवस आहेत, हे ‘न्यू नॉर्मल’ आहे. नाही का? ...आणि शेवटी एक प्रश्न पुन्हा पडतो. कोकणातल्या जुन्या घरात शिरताना आपल्याला मान खाली वाकवावी का लागत होती? याचं उत्तर मिळतं.निसर्गाचा विचार करून तसं छप्पर बांधलं गेलं, हे खरं. पावसासाठी, वाऱ्यासाठी, उन्हासाठी घराची रचना तशी केली गेली; पण आपण कुणासमोर वाकतो? ज्याच्यासमोर वाकतो, त्याच्यासमोर आपण नम्र होतो. मग त्या जुन्या कोकणी घरांची रचना आपल्याला निसर्गासमोर नम्र व्हायलाही भाग पाडत होती, असं समजून घ्यायला काय हरकत आहे? सगळा ‘इगो’ घराबाहेर ठेवून घरात यायचं. एवढं साधं-सोपं लॉजिक मानलं, तर चुकलं कुठे?आज आपण घरं उंच केली. छप्पर बदललं. भिंती भक्कम केल्या; पण घरात शिरताना मान खाली करण्याची सवयही कदाचित त्या जुन्या घराबरोबरच गमावली. मुळांकडे परतताना एवढंच जाणवतंय, की आपण निसर्गापासून दूर जात गेलो आणि त्याच वेळी स्वतःलाही कदाचित मोठं समजत गेलो. आता पुन्हा मुळांकडे यायचं असेल, तर कदाचित आधी थोडंसं वाकावं लागेल.(क्रमशः)टीव्ही आणि डिजिटल माध्यमाचा दीर्घ अनुभव असलेले लेखक सध्या व्हिडिओ अन् कंटेंट स्ट्रॅटेजिस्ट म्हणून कार्यरत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.