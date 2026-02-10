किरण कवडे वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करा, वनजमीन व गायरान धारकांना स्वतंत्र सातबारा उतारा मिळावा, शिक्षणाचे खासगीकरण थांबवा आणि पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी स्थानिकांना प्राधान्याने द्यावे, अशा स्वरूपाच्या नऊ प्रमुख मागण्या घेऊन नाशिकहून मुंबईच्या दिशेने निघालेले अखिल भारतीय किसान सभेचे ‘लाल वादळ’ रस्त्यातच शमविण्यात राज्य शासनाला यश मिळाले. यापूर्वी तीन वेळा मोर्चा निघूनही हे प्रश्न का सुटलेले नाहीत, याचा विचार व्हायला हवा. तीन वेळा तोंडाला पाने पुसल्यानंतर चौथ्यांदा आश्वासनांचे गाठोडे घेऊन अर्ध्या रस्त्यातून माघारी परतलेल्या आदिवासींना आता तरी न्याय मिळेल का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. .उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्हा नैसर्गिकदृष्ट्या वैविध्यपूर्ण आहे. सर्वाधिक पाऊस पडणारा इगतपुरी तालुका व दुसऱ्या टोकाला दुष्काळी तालुका म्हणून ओळख असलेले नांदगाव, मालेगाव तालुके याच जिल्ह्यात बघायला मिळतात. जमिनीची सुपीकता असलेल्या निफाड, दिंडोरी व नाशिकसारख्या तालुक्यात बागायती जमिनीत द्राक्ष, टोमॅटो, कांदा, भाजीपाला उत्पादित होतो. फुलांच्या शेतीपासून स्ट्रॉबेरीपर्यंत हा प्रवास पोहोचलेला दिसत असला तरी आदिवासी समाज बांधवांचे प्रश्न बघितले तर गुलाबाच्या फुलांना काटेरी कोंदण लाभल्यागत वाटते. आदिवासी बहुल सुरगाणा, कळवण, पेठ, दिंडोरी, त्र्यंबकेश्वर, इगतपुरी हा पठारावरील भाग आहे. त्यामुळे कितीही पाऊस झाला तरी पाणी वाहून जाते. शेतीला त्याचा फायदा होतो. पण क्षेत्रच कमी असल्यामुळे भात, नागली, वरई आदी पिकांचे उत्पादन घेवूनही कुटुंबाचा उदरनिर्वाह भागविणे शक्य होत नाही. पावसाळ्याचे चार महिने गावाकडे काढल्यानंतर दिवाळीनंतर शहरात येवून मोलमजूरी करायची. बागायती भागात शेतीकामे करायची, वर्षानुवर्षे हाच शिरस्ता त्यांच्या नशिबी पुजलेला आहे. पिढ्यान् पिढ्या अशाच स्वरुपाचे काम करत आपला उदरनिर्वाह चालवित आले. पण कालानुरुप शिक्षित समाज वाढला, शासकीय योजनांचे महत्त्व त्यांना पटू लागल्याने त्यासाठी संघर्ष करण्याची तळमळ आदिवासी समाज बांधवांच्या मनात निर्माण झाली. वनपट्ट्यांसंदर्भात शासन दरबारी दाखल दाव्यांच्या माध्यमातून जमीन आपल्याला मिळावी, ही अपेक्षा प्रत्येकाच्या मनात आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या जमिनीत गुजराण होत नाही. त्यापेक्षा अधिक काहीतरी पदरात पडेल. या अपेक्षेपोटी लोक ‘लाल झेंड्या’खाली एकवटतात. हा आंदोलनामागील मुख्य धागा आहे. त्याला धरुन अखिल भारतीय किसान सभा त्यांच्या हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरते. प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला नाशिकहून तब्बल ३० हजार आंदोलक पायी मुंबईच्या दिशेने निघाले..Premium|sustainable cities : शाश्वत शहरांच्या उभारणीसाठी नव्या लोकप्रतिनिधींचे आव्हान; स्मार्टपेक्षा शाश्वत विकासाला प्राधान्य.नाशिकहून ७० किलोमीटरवरील बोरगाव (ता.सुरगाणा) येथून या मोर्चाला सुरुवात झाली. त्यानंतर हरसूल, पेठ, दिंडोरी, कळवण, त्र्यंबकेश्वर, चांदवड आदी भागातील मोर्चेकरी नाशिकला एकवटले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरुन त्यांचा लॉंग मार्च आगेकूच झाला. पण प्रशासनाने त्यांच्या प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचे धारिष्ट्य दाखविले नाही. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी मोर्चा निघण्यापूर्वी माजी आमदार जे. पी. गावित यांच्या शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. पण तोडगा काही निघाला नाही. अखेर ‘लाल वादळ’ मुंबईच्या दिशेने झेपावले. खर्ड्यापर्यंत हा मोर्चा पोहोचल्यानंतर त्यावर तोडगा काढण्यात राज्य शासनाला यश प्राप्त झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर मोर्चेकरी समाधानी झाले. त्यांनी मांडलेल्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी तीन महिन्यांचा अवधी प्रशासनाला मिळाला आहे.मोर्चाची पार्श्वभूमीआदिवासी समाज बांधवांसाठीचा वनहक्क कायदा २००६ मध्ये मंजूर करण्यात आला. त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने आजवर अनेकदा मोर्चा, आंदोलने व निदर्शने करण्यात आली. अखिल भारतीय किसान सभेने २०१८ मध्ये पहिला ‘लाँग मार्च’ काढला. त्यावेळी मोर्चेकऱ्यांना आश्वासने देण्यात आली. पण त्यांची पूर्तता झाली नाही म्हणून २०१९ मधे पुन्हा ‘लाल वादळ’ मुंबईच्या दिशेने झेपावले. नाशिकहून विल्होळीपर्यंत हा मोर्चा पोहोचल्यानंतर मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री दादा भुसे व जयकुमार रावल यांनी मध्यस्थी करुन मागण्या पूर्ततेची जबाबदारी स्वीकारली. पण प्रत्यक्षात काहीच पदरात पडले नाही, अशी खंत मोर्चेकऱ्यांचे नेते जे. पी. गावितांनी व्यक्त केली. त्यानंतर २०२३ मध्ये पुन्हा याच मागण्यांसाठी ‘लाल वादळ’ मुंबईच्या दिशेने निघाले. तत्कालिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळाच्या सभागृहात या संदर्भातील घोषणा करुन मागण्या मान्य केल्या. तरीही त्यांची पूर्तता झाली नाही. २०२६ मध्ये मोर्चेकऱ्यांनी जवळपास १७० किलो मीटरचा पायी प्रवास केल्यानंतर शासनाने केलेली मध्यस्थी फळाला आली. आजवर न सुटलेले हे प्रश्न पुढील तीन महिन्यांत सोडविण्याचे प्रमुख आव्हान आहे..मोर्चातील प्रमुख मागण्या व शासनाचे उत्तरवनहक्क धारकांना मागणीपेक्षा कमी क्षेत्र मंजूर केल्याने त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. त्यांना मागणीएवढे क्षेत्र उपलब्ध करून द्या.आदिवासी विकास विभागाच्या १३ मार्च २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार वनहक्क धारकांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ देण्यात येईल. वन हक्क दाव्यांसंदर्भात उपविभागीय अधिकारी, सहायक वनसंरक्षक, उप अधीक्षक भूमि अभिलेख, प्रकल्प अधिकारी इ. सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश.वनहक्क धारकांची ७/१२ वरील नोंद इतर हक्कांमध्ये न करता भोगवटदार सदराखाली करावी. इतर हक्कात महाराष्ट्र शासन व वन विभाग अशी नोंद असावी.अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वन निवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम २००६ व अधिनियम २००८ सुधारित नियम २०१२ हा केंद्र शासनाचा कायदा आहे. त्यामुळे वनहक्क धारकाची ७/१२ वर भोगवटदार सदरी नोंद घेण्याबाबत व मालकी हक्काबाबत केंद्र शासनाकडे १५ दिवसात वन विभागाने प्रस्ताव सादर करावा.आदिवासी शेतकरी व वन हक्कधारक यांनी उत्पादित केलेल्या शेतमालास हमीभाव मिळावाज्या वनपट्टे धारकांचा सातबारा तयार झालेला नाही किंवा सातबारा उताऱ्यातील इतर हक्कात नोंद असल्यामुळे पीक पाहणीची नोंद होत नाही. अशा पट्टेधारकांची शेतमालाच्या खरेदीसाठी अडचणी निर्माण होतात. यावर उपाययोजना करण्यासाठी नाशिकच्या विभागीय आयुक्तांनी आदिवासी, वन व महसूल विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकार्यांच्या समवेत बैठक घेवून सविस्तर प्रस्ताव शासनास एक महिन्यात सादर करावा.पेसा क्षेत्रातील नोकर भरती सुरू करावी.पेसा क्षेत्रातील १७ संवर्गातील पदभरतीस परवानगीचा प्रस्ताव मान्यतेच्या अंतिम टप्प्यात आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता संपताच त्यावर कार्यवाही करण्यात येईल. बाह्यस्त्रोताद्वारे नियुक्त शिक्षक चालू शैक्षणिक वर्षासाठी आहेत. पुढील वर्षी नियमित शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी कार्यवाही करण्यात येईल..जिल्हा परिषद शाळांमध्ये पुरेशा वर्गखोल्या नाहीत, शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत.जिल्हा परिषद शाळेतील पटसंख्येच्या आधारे शिक्षकांची नेमणूक करण्यात आलेली आहे. आदिवासी क्षेत्रात गरजेप्रमाणे शाळेसाठी इमारती, वर्गातील विद्यार्थ्यांच्या संख्येप्रमाणे शिक्षकांच्या नेमणुकीबाबत कार्यवाही करण्यात आली.शालेय पोषण आहारात वाढ करावी.पोषण आहार वाढविण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल.शेतीला अखंडित २४ तास वीजपुरवठा करावाकळवण, सुरगाणा, सटाणा या भागात नियमित व सुरळीतपणे विज पुरवठा करण्याबाबत तसेच मागणीप्रमाणे सोलर पंप पुरवण्याबाबत योग्य निर्देश देण्यात येतील.नार, पार, अंबिका, औरंगा व दमणगंगा खोऱ्यातील पाणी तापी व गोदावरी खोऱ्यात वळवण्याचे नियोजन आहे. त्यास संमती आहे. पण पाणलोट क्षेत्रात लहान सिमेंट बंधारे, लघू पाटबंधारे यांचे स्तरीकरण करावे. स्थानिक आदिवासी पाड्यांचे बागायती क्षेत्र वाढेल व रोजगार उपलब्ध होईल.नार, पार, अंबिका, औरंगा व दमणगंगा खोऱ्यातील धरणांमधून गिरणा व गोदावरी या खोऱ्यात पाणी वळविण्यासाठी बांधण्यात येतील. त्यातील १५ टक्के पाणी स्थानिकांना राखीव ठेवण्यात येईल. या व्यतिरिक्त किती वाढीव साठा ठेवायचा हे चर्चा करुन ठरविण्यात येईल. लहान बंधारे, सिमेंट बंधारे, पाझर तलाव व लघु पाटबंधारे योजना इ. या प्रकल्पांच्या पाणलोट क्षेत्र विकास कार्यक्रमात किंवा स्वतंत्र तरतूद करुन हाती घेण्यात येतील. या कार्यक्रमाच्या भविष्यकालिन नियोजनाबाबत उभय मुख्य अभियंता (तापी व कोकण) आणि व. द. पाटील यांच्याशी माजी आमदार जे. पी. गावित व समिती सदस्यांसोबत चर्चा करण्यात येईल.नाशिक जिल्ह्यातील देवस्थान, इनाम जमिनीबाबत.नाशिक जिल्ह्यातील देवस्थान/इनाम जमिनीबाबत पुढील एक महिन्यात नाशिकचे विभागीय आयुक्त यांच्या स्तरावर बैठक आयोजित करुन शासनास अहवाल सादर करण्यात येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.