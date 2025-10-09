Premium| Catalyst of change: विरोधकांच्या मनातही परिवर्तन घडवणारी संघटना म्हणजे श्रमजीवी चळवळ. ध्येयावरचा अढळ विश्वास हा परिवर्तनाचा खरा उत्प्रेरक ठरला

विवेक पंडितpvivek2308@gmail.comसर्वोच्च न्यायालयाला लिहिलेल्या दोन पत्रांचीच त्यांनी रिट याचिका दाखल केल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाला आणि जिल्हाधिकारी ठाणे यांना प्रत्येक महिन्याला न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. एका बाजूला वेठबिगारांची मुक्ती आणि त्याचबरोबरीने दुसऱ्या बाजूला मुक्त वेठबिगारांचं पुनर्वसन, अशा त्या दोन रिट याचिका होत्या. दोन्ही याचिकांची सुनावणी एकत्रित होत होती. त्यामुळे त्यांची एकत्रित उत्तरं शासनाला द्यावी लागत होती. वेठबिगारांच्या पुनर्वसनाची योजना केंद्र शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे अतिशय विस्तृत होती. वेठबिगार मुक्तीचा कायदा हा केंद्र सरकारचा कायदा असल्याने त्यांच्या पुनर्वसनासाठीच्या सर्व तरतुदी या केंद्र शासनाने राज्य शासनाला दिल्या होत्या. पुनर्वसनासाठीचा शंभर टक्के निधी हा केंद्र सरकार खर्च करणार होते. उपलब्ध असणाऱ्या ज्या-ज्या ग्रामविकासाच्या व्यक्तिगत लाभाच्या योजना असतील, त्या सर्व योजना एकत्रितपणे मुक्त वेठबिगारांना देण्याबाबतच्या त्यात तरतुदी होत्या. याव्यतिरिक्त रुपये चार हजार प्रत्येक वेठबिगाराला अनुदान स्वरूपात केंद्र सरकार देणार होते. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद-२३ ने शोषणाविरोधी जो अधिकार प्रत्येक नागरिकाला प्रदान केला, त्याचे रक्षण शासन करू शकले नाही, या कारणास्तव नुकसानभरपाई या स्वरूपात हा निधी दिला जाणार होता. त्यावेळेस ग्रामीण विकासासाठी प्रचलित असणाऱ्या विविध योजनांमधील व्यक्तिगत लाभाच्या योजनेत ‘एकात्मिक ग्रामीण विकास योजना’ ही ग्रामीण विकास विभागामार्फत राबवली जात होती, ज्याला ‘आय.आर.डी.पी.’ असेही म्हणत. .या योजनांमध्ये गाय, म्हैस यासारखी दुभती जनावरं, बैलगाडी, बैलजोडी, बकऱ्या, धान्याचं दुकान या योजनाच राबविल्या जात. आठ हजार रुपयाला म्हैस, गाय, बैलजोडी, बैलगाडी किंवा दहा बकऱ्या आणि एक बोकड अशी योजना असे. यातील चार हजारांचा पुनर्वसनाचा निधी समाविष्ट होता. चार हजार रुपये बँकेचं कर्ज असायचं.या पद्धतीने मुक्त वेठबिगारांच्या पुनर्वसनासाठी प्रशासन काम करीत होतं. शासनाच्या इतर तमाम पुनर्वसनाच्या योजनांप्रमाणे ही योजनाही वास्तवाचा कोणताच आधार न घेता बनवली गेली होती. मुक्त वेठबिगारांकडे शेती आहे किंवा नाही, याचा काहीही विचार न करता, त्यांच्या वास्तव परिस्थितीचा कोणताही अभ्यास न करता मुक्त वेठबिगारांचे सरसकट अर्ज भरून घ्यायला प्रशासनाने सुरुवात केली. यात प्रामुख्याने बैलगाडी-बैलजोडी किंवा बकऱ्या किंवा दुभती जनावरं देणं, या पद्धतीनं पुनर्वसनाच्या कामाची सुरुवात केली. खासकरून बैलगाडी-बैलजोडी ही योजना गावात सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीचा काही काळ ती लोकप्रियही झाली.प्रत्यक्षात या वेठबिगारांकडे जमिनी नव्हत्या. त्यामुळे बैलजोडीचा या मुक्त वेठबिगारांना उपयोग शून्य होत असे. स्वतःच्याच भुकेचा प्रश्न असताना त्यात बैल पोसणार कुठून?, उपजिविकेचा प्रश्न असताना बैलगाड्यांचं करायचं काय?, हे प्रश्न त्यांच्यासमोर असत. .पुनर्वसनाच्या इतर योजनांप्रमाणे अपुरेपणा, त्रुटी या योजनांमध्येही होत्याच. लाभार्थींचे खऱ्या अर्थाने पुनर्वसन होण्यामध्ये ज्या अडचणी नेहमीच अनुभवास येतात, त्यामागे प्रमुख कारण हे असतं की, ज्यांचं पुनर्वसन करायचंय, त्यांची वास्तव परिस्थिती, त्यांच्या गरजा यांचा कोणताच अभ्यास न करता मंत्रालयातल्या वातानुकूलित दालनात बसून या योजना तयार केल्या जातात आणि त्या अशांसाठी ज्यांच्यापर्यंत रस्ते, वीज, शिक्षण अशा पायाभूत सुविधाही पोहोचलेल्या नाहीत. मुक्त वेठबिगार हा भूमिहीन होता. त्याला त्याचं कुटुंब पोसणंही जिकिरीचं होतं. त्याच्याकडे जेमतेम आजचा दिवस कसाबसा रेटता येईल, इतकंच अन्न असे. ‘भूक’ हे त्याच्या सर्व प्रश्नांचं मूळ होतं, परंतु या साऱ्या वास्तवाचा कोणताच विचार न करता बैलजोडी, बैलगाडी, बकऱ्या त्याच्यावर सरसकट थोपवणं आणि ‘त्याचं पुनर्वसन झालं’, असे घोषित करणे हा शासकीय परिपाठ या योजनेबाबतही होताच. पुनर्वसन झालेल्या आकडेवारीनं शासकीय कागद रंगवणं म्हणजे पुनर्वसन नव्हे.. पुनर्वसन म्हणजे कोणत्याही कारणानं बाधित झालेल्या व्यक्तीला शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक स्तरावर पुन्हा सक्षम बनवून त्याला सामान्य जीवन जगण्यास मदत करण्याची प्रक्रिया असते; परंतु या पुनर्वसनात मुक्त वेठबिगारांना जगण्यास सक्षम बनवणं तर दूरच, त्यांना त्यांचा व त्यांच्या कुटुंबाचा रोजचा भूकेचा जाळ शमविण्याचीही तजवीज नव्हती. तरीही ‘बुडत्याला काडीचा आधार’, या समजुतीनं मुक्त वेठबिगार लाभार्थी म्हणून अर्ज भरून देत होते आणि शासन न्यायालयाच्या भीतीपोटी वेठबिगारांना कुचकामी असलेली योजना त्यांच्या माथी लादत होतं.. .योजनेच्या सुरुवातीच्या काळात बैल खरेदी करण्याकरिता मला स्वतःला कल्याणच्या बाजारात वा घोटीच्या बाजारात जावं लागे. तिथे दर शनिवारी बैलांचा आणि बकऱ्यांचा बाजार लागत असे. बैलांची खरेदी हा खूप कौशल्याचा विषय असे, तो यानिमित्ताने मला शिकता आला. चार दातांचा बैल उत्तम समजला जात असे. त्यापेक्षा कमी दातांचा म्हणजे छोटा आणि त्यापेक्षा जास्त दातांचा म्हणजे अधिक वयाचा बैल पसंतीला उतरत नसे. बैलाच्या मानेवर जोखड ठेवल्याच्या खुणेला फार महत्त्व असे. बैल बैलगाडीला जोडण्यापूर्वी नांगराला जोडत असत नि नांगराला जोडण्यापूर्वी शेताच्या खळ्याच्या मधे एक खांब गाडला जात असे, त्या खांबाला घाणीला असतो, तसा वासा जोडला जात असे. जोखड बैलाच्या (गोऱ्याच्या ) मानेवर बांधून त्याला गोलगोल फिरवलं जात असे. त्याला ‘कीरकिटा’ला बांधले किंवा ‘गीरंगंसी’ असे म्हणत. .जोखडाची खुण नसेल, तर बैल वापराला तयार नाही, म्हणून त्याला खरेदी करीत नसत. बैलाच्या मागच्या पायावर थाप मारल्यावर जर बैलाने गाढवासारखा पाय मागे उडवला, तर तो ‘मारकुटा’ बैल आहे, म्हणूनदेखील त्याला खरेदी करीत नसत. बैलजोडी पसंत केल्यानंतर ती विकत घेऊन देण्यासाठी बहुतेकवेळा तिथे दलाल असत. तो दलाल आपल्याला त्या बैलजोडीवाल्याकडे घेऊन जाई. आपल्यावतीने दलालच सौदा करी. सौदा निश्चित झाल्यावर खरेदी करणारा आणि विकणारा दोघेही हातात हात घालत, त्यावर रुमाल पांघरत आणि त्या रुमालाखाली बोटांच्या विशिष्ट खाणाखुणा करीत स्पर्शामार्फत सौद्यात निश्चित झालेली रक्कम एकमेकांना कळवित आणि त्यावर सहमती वा असहमती एकमेकांना सांगत. हा व्यवहार असा छुप्या पद्धतीनं निश्चित होई.. बरेचदा आम्हाला रुमालाखालच्या या सांकेतिक भाषेची मोठी मौज वाटे. आय.आर.डी.पी. योजनेअंतर्गत बैल खरेदी करायचे आहेत, असं म्हटलं की, या योजनेतले बैल ठरलेले असत. म्हणजे अर्थातच ते तितके चांगल्या प्रतीचे नसत. मग ते बैल त्या मुक्त वेठबिगार लाभार्थ्यांच्या माथी मारले जात. यातले बहुतांशी बैल म्हातारेच निघत. .या योजनेत काहींना बकऱ्याही मिळाल्या. या बकऱ्या कल्याणच्या बाजारातल्याच होत्या. या बकऱ्या पहिल्या पावसाळ्यातच तग धरू शकत नसत. एकदा का हे बैल वा बकऱ्या वेठबिगारांच्या माथी थोपवल्या की, वेठबिगार जगण्यास सक्षम होऊन त्याचं पुनर्वसन झालं, असा सरकारने स्वतःच्या सोयीनं करून घेतलेला समज असे. मात्र योजनेमुळे त्या मुक्त वेठबिगारांचे खरोखरीच पुनर्वसन झाले का? तो खरोखरीच जगण्यास सक्षम झालाय का, हे तपासण्याचे कष्ट सरकार घेत नसे. साऱ्याच पुनर्वसनाच्या योजनांबाबत हे दुर्दैवी वास्तव आहे.संघटनेनं वेठबिगारांच्या पुनर्वसनाच्या योजना स्वत: तयार करून त्या कार्यान्वित करायचं ठरवलं. ज्या ठिकाणी थोडेफार सिंचनक्षेत्र होते, त्या ठिकाणचे वेठबिगार मुक्त झाल्यानंतर ‘काशी’ करीत. ‘काशी’ म्हणजे ‘कलिंगडाची लागवड’. काही मुक्त झालेले तरुण कलिंगडाची शेती करीत. यातल्या वसंत परेडकडे स्वतःची जमीन होती. तो स्वतः आणि इतर चार जण असे पाच जण मिळून एकत्रितपणे ही जमीन लावतील, असं त्याने सांगितल्यावर विधायक संसदनं त्यांच्याबरोबरीनं बसून योजना तयार केली आणि संस्थेने त्यासाठीचा निधीही उभा केला. ‘ऑक्सफॅम’ या संस्थेनेही त्यात वाटा उचलला. .यात जमिनीची मशागत करणं, जमीन तयार करणं, जमिनीत शेणखत टाकणं, अळ्या तयार करणं, चांगलं शुगर बेबीचं बियाणं आणणं इ.इ. खर्च समाविष्ट होता. जमीन एकाची; पण त्यात पाच जणांनी मिळून काम करायचं आणि जो खर्च होईल, तो संस्थेने द्यायचा तसेच त्यातून आलेल्या नफ्यातून खर्च वजा करून जे पैसे उरतील, ते त्या पाच जणांमध्ये सारखे वाटून घ्यायचे. यानुसार मिळणाऱ्या नफ्याचे सहा हिस्से केले जात. सहावा हिस्सा हा जमिनीचा हिस्सा म्हणून बाजूला काढला जाई आणि ज्याची जमीन आहे, त्याला तो दिला जाई. या पद्धतीने कलिंगडाची लागवड म्हणजे ‘काशी’ सुरू झाली. याला खूप यशही मिळालं. त्याचा वेठबिगारांना उपयोगही झाला. म्हणता-म्हणता अशा पद्धतीची सामूहिक शेती वसई, वाडा, भिंवडी तालुक्यांत सर्रास होऊ लागली आणि त्यासाठीचं फिरतं भांडवलही विधायक संसदने उभं केलं. या लागवडीचा मुक्त वेठबिगारांना खूप फायदाही झाला. म्हणजे जिथे सरकारच्या पुनर्वसनांच्या योजना मुक्त वेठबिगारांचं पुनर्वसन करायला अक्षम ठरल्या, तिथे विधायक संसदच्या पुढाकारानं, मुक्त वेठबिगारांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून स्वतःच्या पुनर्वसनाकरिता केलेले हे सामूहिक प्रयत्न मात्र यशस्वी ठरत होते. .हा १९८३ ते १९८५ दरम्यानचा काळ होता. ठाण्याच्या त्यावेळच्या जिल्हाधिकारी डॉ. जॉईस शंकरन, ज्यांच्या विरोधात संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती, त्यांना ही लागवड दाखविण्याकरिता मी खास निमंत्रित केले. एका बाजूला आम्ही त्यांच्या विरोधी आंदोलन करीत होतो, सर्वोच्च न्यायालयातही जात होतो, दुसऱ्या बाजूला त्यांना संघटनेने राबवलेल्या मुक्त वेठबिगारांच्या पुनर्वसनाच्या योजनाही दाखवित होतो. संस्थेने केलेले कलिंगड लागवडीचे काम दाखवण्यासाठी जेव्हा त्यांना मी बोलावले, तेव्हा हे काम पाहून त्या खरोखरीच प्रभावित झाल्या होत्या. त्यानंतर लवकरच त्यांचा ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातला कालावधी संपला आणि त्यांची नियुक्ती दिल्लीला झाली. डॉ. जॉईस शंकरन यांना दिल्लीत पर्यावरण विभागात नियुक्त करण्यात आले होते. .त्यांच्या बदलीनंतर दोन-तीन महिन्यांनी दिल्ली दूरदर्शनची टीम काहीही पूर्वसूचना न देता ठाण्याला आम्हाला भेटायला आली. त्या टीमला वेठबिगारांच्या मुक्तीबद्दल, त्यांच्या पुनर्वसनाबद्दल जाणून घ्यायचे होते. त्यावेळेला सर्व चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपटापूर्वी ‘इंडियन न्यूज’ प्रदर्शित करणे अनिवार्य होते, त्यामुळे या बातम्यांकरिता वेठबिगारांच्या मुक्तीसाठीचे आणि त्यांच्या पुनर्वसनाबाबतचे संघटनेचे काम दिल्लीच्या दूरदर्शनच्या टीमला ध्वनिमुद्रीत करायचे होते. नंतर त्यांनी संघटनेचे वेठबिगार मुक्तीचे काम ‘इंडियन न्यूज’मार्फत देशभरात दाखवले; परंतु या टीमला आमचा संपर्क कुठून मिळाला असेल, याबाबत आम्हाला कुतूहल होते. त्यांना याबाबत विचारल्यावर कळलं की, त्यांना आमचा संपर्क डॉ. जॉईस शंकरन यांनी दिला होता. ‘‘देशभरात वेठबिगारांसाठीचे सर्वात उत्तम काम कुठे होत असेल, तर ते ‘श्रमजीवी संघटने’चे आहे’’, असे संघटनेचे कौतुक करून डॉ. जॉईस शंकरन यांनी दिल्लीची टीम आमच्याकडे पाठवली होती, हे ऐकून खरेतर आम्हालाही धक्का बसला. व्यवस्थेच्या दबावामुळे असेल, परंतु डॉ. जॉईस शंकरन ठाणे जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्त झाल्यापासून आमच्या विरोधात होत्या. त्यांच्या तीन वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी संघटनेचे काम जवळून पाहिले होते. आमचे वेठबिगारांच्या मुक्तीसाठीचे-आदिवासींसाठीचे व्यवस्थेशी-मालकांशी कडवे लढे अनुभवले होते. व्यवस्थेच्या प्रचंड विरोधी रेट्यातही निश्चल अन् चिवटपणे टिकून राहणारी संघटना पाहिली होती. आमची आदिवासींसाठीची प्रामाणिक धडपड पाहिली होती. माझ्या नि संघटनेवरच्या अनेक सशस्त्र हल्ल्यांना पचवून निडरपणे काम सुरू ठेवण्याची आमची श्रद्धा त्यांनी अनुभवली होती. त्यामुळे त्यांच्याही नकळत त्यांचा संघटनेबद्दलचा विरोधही मावळला असावा. .Premium| Prison Camps: तुरुंगात झालेल्या शिबिरांनी कसं बदललं कैद्यांचं आयुष्य!.यानिमित्ताने एक संघटक म्हणून माझ्या अनुभवांच्या पोतडीत एक भर पडली की, आपली ध्येयपथावरची श्रद्धा अढळ असेल, आपला हेतू शुद्ध असेल आणि आपले प्रयत्न प्रामाणिक असतील, तर आपल्या विरोधकांचेही समर्थकात मन परिवर्तन होत असते. आपल्याला प्रत्यक्ष जाऊन त्याचे मन परिवर्तन करायचा ‘उपद्व्याप’ मुद्दामहून करावा लागत नाही. ही प्रक्रिया त्या विरोधकाच्याही नकळत होत असते. या मन परिवर्तनात विरोधक हाही काहीच प्रयत्नपूर्वक करीत नसतो. त्याच्यातले हे परिवर्तन आपल्यासाठी जेवढे नवखे अन् अचंबित करणारे असते, तेवढेच ते त्या विरोधकाकरिताही असते. अत्यंत नकळत आणि स्वाभाविक प्रक्रिया असते ही, एखाद्या ‘रासायनिक प्रक्रिये’सारखी. म्हणजे एखाद्या द्रावणात दुसरे विशिष्ट द्रावण मिसळले की, क्षणार्धात त्या दोन द्रावणांच्या संयोगातून नवे द्रावण तयार होते. नव्या रंगाचे, नव्या गुणधर्मांचे नवे रसायन तयार होते आणि मग ही रासायनिक प्रक्रिया ‘अपरिवर्तनीय’ असते. म्हणजे या रासायनिक प्रक्रियेत दोन द्रावणांच्या संयोगानंतर त्या दोन्ही द्रावणांचे मूळ रंग, मूळ गुणधर्म उरत नाहीत आणि ते मूळ रंग, मूळ गुणधर्म त्यांना पुन्हा प्राप्तही करता येत नाहीत. आपल्या कामावरील निष्ठेच्या अधिष्ठानावर आपल्या विरोधकांचे आपल्या समर्थकात होणारे हे परिवर्तन, ही अशीच ‘अपरिवर्तनीय रासायनिक प्रक्रिया’ असते, ज्या बळावर आजवर संघटना टिकून आहे. .कुठलीही संघटना ही केवळ तिच्या समर्थकांमुळे मजबूत होत नसते, तर ती विरोधकांमुळे अधिक मजबूत होत असते. विरोधातून समावेशकतेकडला प्रवासही अटळ असतो. ‘श्रमजीवी संघटना’ही विरोधकांचे सर्व विरोध पचवत काम करीत राहिली आणि विरोधकांचे मन परिवर्तन आपोआप होत राहिले. ते त्यांच्याही नकळत संघटनेचे समर्थक बनत गेले आणि आजवरच्या या परिवर्तनाच्या रासायनिक प्रक्रियेचा एकमेव ‘उत्प्रेरक’ राहिला, तो म्हणजे आमचा आमच्या ध्येयावरला प्रखर विश्वास..संघटना ही केवळ तिच्या समर्थकांमुळे मजबूत होत नसते, तर ती विरोधकांमुळे अधिक मजबूत होत असते. ‘जग हे व्यथा-वेदनांनी भरलेले आहे’, असं म्हणणाऱ्या गौतम बुद्धांची कैवल्यापर्यंतची, बोधित्वापर्यंतची प्रक्रिया ही ‘सिद्धार्थ ते गौतम बुद्ध’ अशी वेदना-व्यथांनी भरलेली राहिली. त्यामुळे जे-जे अक्षय्य, अक्षुण्ण आहे, मजबूत आहे, त्याच्या तळाशी विरोधाचा-वेदनांचा प्रवास हा अटळ असतो आणि विरोधातून समावेशकतेकडला प्रवासही अटळ असतो. संघटनेच्या आजवरच्या प्रवासातही विरोधकांचे समर्थकात होणारे परिवर्तन हे अटळ होते, आहे आणि यातूनच संघटना घडत गेली, विस्तारत गेली. तसेच काहीसे डॉ. जॉईस शंकरन आणि अनेक विरोधकांबाबत पुढेही झाले. संघटना विरोधकांचे सर्व विरोध पचवत काम करीत राहिली आणि विरोधकांचे मन परिवर्तन आपोआप होत राहिले. ते त्यांच्याही नकळत संघटनेचे समर्थक बनत गेले आणि आजवरच्या या परिवर्तनाच्या रासायनिक प्रक्रियेचा एकमेव ‘उत्प्रेरक’ राहिला, तो म्हणजे आमचा आमच्या ध्येयावरला प्रखर विश्वास. (क्रमशः)(लेखक सामाजिक कार्यकर्ते आणि श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक आहेत.)