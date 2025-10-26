Premium|Donald Trump: ‘ट्रम्प पॅटर्न’चं यश आणि मर्यादा

श्रीराम पवार- shriram1.pawar@gmail.comअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचं शांततेसाठी नोबेल मिळण्याचं स्वप्न निदान यंदा तरी भंगलं. त्यांना आणि त्यांच्या भक्तगणांना ज्यासाठी ट्रम्प या सन्मानास पात्र आहेत असं वाटत होतं, त्यातील पश्चिम आशियातील इस्राईल-हमास संघर्षाला अर्धविराम तरी देण्यात ट्रम्पनीतीला यश आलं आहे, तेच सूत्र वापरून युक्रेन युद्ध थांबवण्याचे ट्रम्प यांचे ताजे प्रयत्न मात्र अपयशी ठरले. शांतिदूत अध्यक्ष बनण्याच्या स्वप्नापायी युद्धं थांबवण्याचा चाललेला अट्टाहास असो, की व्यापारातील अटी-शर्ती आपल्याच लाभाच्या असल्या पाहिजेत, यासाठीचं दबावतंत्र. ट्रम्प यांच्या पॅटर्नला जिथं अमेरिकेचं निर्विवाद वर्चस्व आहे, तिथं यश मिळतं तर जिथं ‘अरे ला कारे’ करण्याची क्षमता दाखवली जाते, तिथं या पॅटर्नच्या मर्यादा स्पष्ट होतात..इस्राईलवर सगळेच नाराजट्रम्प यांनी अन्य देशांशी व्यवहारासाठी आणि अमेरिकेचे हितसंबंध गुंतलेल्या प्रश्नांसाठी एक शैली विकसित केली आहे. त्यात अमेरिकेच्या आर्थिक आणि लष्करी ताकदीचा दबावासाठी वापर करायचा, त्यासाठी टोकाची विधानं करून संबंधितांना बचावात्मक पवित्र्यात जायला भाग पाडायचं आणि नंतर हवा तसा निर्णय करून घ्यायचा. यात कुठंवर मागं यायचं, याचंही त्यांचं गणित ठरलेलं असतं. जिथं अमेरिकेचा भू-राजकीय आणि आर्थिक प्रभाव निर्विवाद आहे, तिथं ट्रम्प यांचं हे टेम्प्लेट चालतं. जिथं त्याला उत्तर देण्याची क्षमता असते, तिथं ते लडखडतं. याचं दर्शन पुन्हा पुन्हा होत आहे..Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...गाझातील संघर्ष थांबवावा असं सारं जग सांगतच होतं, मात्र ट्रम्प यांनी इस्राईलला जवळपास मोकळं सोडलं होतं. इस्राईलचे पंतप्रधान नेत्यान्याहू यांची भूमिका गाझा पट्टीत धूळधाण करीत होती. हजारो सामान्यांचे जीव यात गेले. या भागाची फेरउभारणी करायचं म्हटलं, तरी कित्येक वर्षे खर्ची पडतील इतकं नुकसान झालं आहे. नेतान्याहू यांना या युद्धाच्या निमित्तानं पश्चिम आशियात इस्राईलचं स्पष्ट वर्चस्व अधोरेखित करायचं होतं. हमासनं इस्राईलवर केलेल्या हल्ल्यानंतर सात देशांवर हवाई हल्ले करून इस्राईलनं आपल्या दादागिरीला रोखणं कठीण आहे, याची जाणीव जगाला करून दिली होती. यातील कतारवरच्या हल्ल्यानं मात्र चित्र बदललं. कतारमध्ये अमेरिकेचे हितसंबंध खोलवर रुजले आहेत. त्या हल्ल्यानंतर पाश्चात्त्य जगातूनही आता नेतान्याहूंना आवरलं पाहिजे असा सूर उमटू लागला..शांततेवर प्रश्नचिन्ह कायमअमेरिकेला याची दखल घेणं आवश्यक होतं. तेव्हा ट्रम्प यांनी अत्यंत गतीनं गाझात शांतता नांदली पाहिजे, अशी भूमिका घेत एक शांतता प्रस्ताव बनवला. त्याला अरब देशांसह हमासला मान्यता द्यायला भाग पाडले. नेतान्याहू यांनाही आक्रमक भूमिका सोडण्यासाठी भाग पाडलं. इजिप्तमधील शर्म अल शेख येथे झालेल्या बैठकीत ट्रम्प यांचा प्रस्ताव मान्य केला गेला. त्यानं गाझातील संघर्ष पूर्णपणे संपेल किंवा पॅलेस्टाईनचा प्रश्न सुटेल याची शक्यता नाही, मात्र गाझातील नरसंहाराला पायबंद बसेल इतकं यशही तूर्त कमी नाही. ट्रम्प हा समझोता करण्यात यशस्वी झाले याचं कारण त्यात गुंतलेल्या हमासवगळता सगळ्यांवर अमेरिका निर्णायक दबाव टाकू शकते आणि हमासला अरब जगाचा दबाव झुगारणं सोपं नव्हतं. इस्राईलही अमेरिकेचा पाठिंबा आहे तोवरच अन्य देशांत हवे तसे हल्ले करायचं धाडस करू शकतो. साहजिकच अमेरिकेच्या दबावाला झिडकारणं पश्चिम आशियात कठीण बनतं. गाझात शांतता किती काळ चालेल यावर प्रश्नचिन्हं आहे, मात्र ट्रम्प यांच्या पॅटर्नला निदान तात्पुरतं युद्ध थांबवण्यात तरी यश आलं आहे..युरोपचीही भूमिका महत्त्वाचीट्रम्प यांच्या समोरचा दुसरा युद्धपेच मात्र अधिक गहिरा आहे. रशिया आणि युक्रेन यांचं युद्ध अध्यक्षपदी येताच संपवण्याचं त्यांनी जाहीर केलं होतं, मात्र त्यांची कारकीर्द पुढं जाईल तसं हे इतकं सोपं नाही याची जाणीव त्यांना होत असेल. याचं सर्वांत प्रमुख कारण अमेरिकेनं दबाव आणला म्हणून रशिया काही स्वीकारेल ही शक्यता नाही. रशियाला युद्धातून बाहेर पडायचं असेल आणि त्यासाठी अमेरिकी अध्यक्षांच्या पुढाकाराचा वापर झाला तर नाकारायचं कारण नाही मात्र ट्रम्प रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना सक्तीनं वाटाघाटीच्या टेबलवर आणू शकत नाहीत. युक्रेन रशियाला टक्कर देत उभा आहे, मात्र त्यांची ही क्षमता अमेरिका आणि युरोपच्या मदतीवर उभी आहे. अमेरिकेनं मदतीचा ओघ कमी केला, तरी युक्रेनपुढं आव्हान उभं राहतं. मात्र युक्रेन युद्धाच्या निमित्तानं युरोपच्या सुरक्षेसमोर नवं आव्हान तयार झालं आहे आणि या युद्धापर्यंत युरोपच्या दारात संघर्ष शक्य नाही, असं मानत असलेल्या पाश्चात्त्य देशांच्या सुरक्षाविषयक धारणांनाच धक्का बसला आहे. त्यांच्यासाठी युक्रेनला पराभूत होऊ देणं म्हणजे रशियाला युरोपच्या दारात दंड थोपटायला संधी देणं असाच अर्थ आहे..पुतीन यांनी पाणी जोखलेसाहजिकच हे देश युक्रेनला युद्धसज्ज ठेवण्याच्या बाजूनं उभे आहेत. याचा परिणाम म्हणून ट्रम्प युक्रेनचे अध्यक्ष व्लादिमीर झेलेन्स्की यांना अपमानित करतात, त्याच्यावर दबावही टाकतात, पण त्यांना समझोत्यासाठी अजून तरी भाग पाडू शकलेले नाहीत. सत्तेत आल्यापासून ट्रम्प सातत्यानं रशियाच्या बाजूनं आपला झुकाव दाखवत आहेत. या युद्धात उतरण्यासाठी रशियाचीही काही बाजू आहे हे त्यांनी स्वीकारलं आहे. पुतीन यांच्या काही मागण्या स्वीकारण्यास झेलेन्स्की यांना तयार केलं, तर हे दीर्घकाळ रेंगाळलेलं युद्ध संपेल आणि ‘शांततावादी अध्यक्ष’ अशा प्रतिमेसाठी ते उपयोगाचं ठरेल, हे ट्रम्प यांचं गणित. यात दोन अडचणी आहेत. एकतर युक्रेन रशियाच्या अटींवर युद्ध संपवयाला तयार होणं कठीण, त्यासाठी अन्य युरोपीय देशही युक्रेनच्या साथीला उभे आहेत. त्यांची युद्धात मदतीची ताकद किती, हा प्रश्न असला तरी त्यांना पुरतं डावलणं अमेरिकेला अडचणीचं, दुसरीकडं रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी ट्रम्प यांचा अंदाज घेतला आहे. ते ट्रम्प यांचं कौतुक करत राहतील. त्यांच्यामुळं आपण समझोत्यासाठी तयार होऊ असं दाखवत राहतील. प्रत्यक्षात समझोत्यापर्यंत मात्र सहजी येणार नाहीत. आतापर्यंत त्यांनी हे नाटक उत्तमरीत्या वठवलं आहे..अत्याधुनिक शस्त्रांबाबत पलटीयुद्ध संपवायचं तर रशिया आपल्या मागण्या सोडण्यास तयार नाही. ताब्यात घेतलेला भाग रशियानं सोडावा हे युक्रेनचं म्हणणं तर रशिया अजिबातच मान्य करत नाही. तेव्हा ट्रम्प यांना यशस्वी झाल्याचं दाखवायचं तर झेलेन्स्की यांना रशियानं ताब्यात घेतलेला भाग सोडण्यासाठी दबाव टाकावा लागेल. ते युरोपीय देशांच्या गळी उतरवावं लागेल. या दिशेनं काही ठोस पावलं ट्रम्प यांनी नुकतीच टाकली. त्यात भर होता तो झेलेन्सकी यांना युद्ध आहे त्या स्थितीत थांबवण्यासाठी राजी करण्यावर. यासाठी ट्रम्प आणि झेलेन्स्की यांच्यात झालेल्या बैठकीत दोन्ही बाजूंनी आवाज चढल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. युक्रेनला रशियाशी लढण्यासाठी त्यांची तेलविक्री पूर्ण बंद पडेल असे निर्बंध लावावेत असं वाटतं. तसंच अमेरिकेनं दूर पल्ल्याची मारकक्षमता असलेली क्रुझ क्षेपणास्त्रं द्यावीत, असाही युक्रेनचा आग्रह आहे. त्यांचा वापर करून रशियात खोलवर हल्ले करता येतील आणि रशियाला केवळ हीच भाषा समजते असं युक्रेनचं सांगणं आहे. युक्रेनला अत्याधुनिक शस्त्रं देण्याचे संकेत देता देता ट्रम्प यांनी पलटी मारली आणि युद्धाची जी स्थिती आहे तिथं दोन्ही बाजूंनी थांबावं, अशी भूमिका घेतली. याचा अर्थ रशियानं जिंकलेला डोनबासचा बराचसा भाग रशियाकडं राहील. क्रीमियावरचा रशियाचा कब्जा अधिकृतपणे मान्य केला जाईल. हे युद्ध सुरू झाल्यापासूनच्या अमेरिकी रणनीतीशी विसंगत असलं, तरी याचमुळे युद्ध थांबलं तर ते ट्रम्प यांना हवं आहे..तेलखरेदीचा पेच सर्वांसमोरट्रम्प कदाचित झेलेन्स्की यांच्यावर दबाव आणू शकतात मात्र पुतीन यांना राजी करणं तितकं सोपं नाही, याची बोचरी जाणीव पुन्हा एकदा रशियानं करून दिली आहे. रशियानं ताब्यात घेतलेला भूभाग सोडण्यावर झेलेन्स्की यांना राजी केलं, तर पाठोपाठ पुतीन यांच्याशी बैठकीत युद्धावर तोडगा निघेल ही अपेक्षा फोल ठरली. याचं कारण रशियाच्या वतीनं परस्पर कोणी काही ठरवलेलं पुतीन मान्य करतील ही शक्यता नाही. रशियानं आहे त्या स्थितीत युद्ध थांबवणं मान्य केलं नाही. पुतीन आणि ट्रम्प यांच्यात ठरलेली हंगेरीतील बुडापेस्ट येथील बैठक अमेरिकेनं रद्द केल्याचं जाहीर केलं, म्हणजेच ट्रम्प यांचं दबावाचं राजकारण सध्या तरी यशस्वी झालं नाही. अमेरिकेनं पाठोपाठ रशियातून तेलनिर्यातीवर आणखी कठोर निर्बंध लागू केले, हाही पुन्हा दबावाचाच भाग आहे. या नव्या निर्बंधांचं युक्रेननं स्वागत करणं स्वाभाविकच आहे. आहे त्या अवस्थेत युद्ध संपावं असं युक्रेनला वाटत नाही आणि रशियालाही. युरोपिअन देशांनी रशियाच्या गोठवलेल्या खात्यातून युक्रेनला अर्थपुरवठा करण्यावर चर्चा सुरू केली आहे. रशियन तेल कंपन्यांवरच्या निर्बंधांचा फटका तेलाच्या किमती वाढीने जगाला बसण्याची शक्यता आहे. भारतावर रशियन तेल खरेदी थांबवण्याचा दबाव आणखी वाढण्याची शक्यता स्पष्ट आहे. चीनवरच्या निर्बंधावरची पुतीन यांची प्रतिक्रिया ‘आत्मसन्मान असलेला कोणताही देश दबावाखाली तडजोड करणार नाही,’ अशी आहे. ट्रम्प यांनी बुडापेस्टमधील नियोजित बैठक म्हणजे वेळेचा अपव्यय ठरेल, असं म्हणून ती रद्द केली. दोन्हीचा अर्थ स्पष्ट आहे, गाझासाठी वापरलेलं मी सांगतो म्हणून संघर्ष थांबला त्यासाठीच्या अटी मीच ठरवेन, हे ट्रम्प यांचं सूत्र युक्रेन युद्ध थांबवण्यात अपुरं ठरलं आहे..

खरंतर ट्रम्प यांचे सारे प्रयत्न शस्त्रसंधीचे आहेत. कायम शांततेसाठी ते अपुरे आहेत. शस्त्रसंधी हे एक पाऊल असू शकतं, मात्र अनेकदा शस्त्रसंधी नव्या संघर्षाच्या तयारीसाठी वापरली जाते. गाझातील शस्त्रसंधी हे सध्या यशच असलं, तरी पॅलेस्टाईनचा मूळ प्रश्न सुटत नाही तोवर कायम शांतता अशक्य आहे. युक्रेन युद्धातही रशियावर कोणताही अगदी सकृतदर्शनी रशियाच्या लाभाचा वाटणारा तोडगाही लादता येणार नाही, हे ताज्या घडामोडींनी स्पष्ट झालं आहे.. 