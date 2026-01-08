Premium|Venezuelan oil politics: व्हेनेझुएलावरच्या अमेरिकन कारवाईमुळे चीनची गोची!

Oil, Influence and Arrest: The US-China Faceoff in Venezuelaव्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अमेरिकेने राहत्या घरातून कैद करून नेलं. आता यथावकाश अमेरिकेत खटला वगैरे चालेल...दरम्यान जगभरात अमेरिकेच्या या खेळीला प्रचंड विरोध होतोय, तेलाच्या हव्यासापोटी अमेरिकेने हे उद्योग केल्याचं म्हटलं जातंय.या कारवाईमार्फत अमेरिकेने चीनच्या शेपटावरही पाय दिला आहे. कारण तेल हेच आहे. व्हेनेझुएलातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीसाठी चीननेसुद्धा त्यांच्याशी सौहार्द जपण्यास सुरूवात केली होती. इतकंच नव्हे तर अटकेच्या अगदी काहीच तास आधी मादुरो यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची “मोठा भाऊ” अशी प्रशंसा केली होती. पण अमेरिकेने अचानक हल्ला करत चीनने जुळवत आणलेला हा पट उधळून लावला. या घटनेचे भू-राजकीय परिणाम आणि चीन-अमेरिका-व्हेनेझुएला या त्रिकोणातली समीकरणं समजून घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून. .अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नवीन वर्षाच्या सुरूवातीलाच धडाका उडवला. ३ जानेवारी २०२६ला पहाटे अमेरिकेच्या विशेष कृती दलाने व्हेनेझुएलाची राजधानी काराकस येथे लष्करी कारवाई केली आणि थेट व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना ताब्यात घेतले, सोबत त्यांची पत्नी सिलिया फ्लोरेस यांनाही अटक करण्यात आली आहे.अंमली पदार्थांची तस्करी, अमेरिकेत कोकेन आयात करण्याचा कट आणि बेकायदा शस्त्रास्त्रे बाळगल्याच्या गंभीर आरोपांखाली मादुरो यांची रवानगी अमेरिकेतल्या न्युयॉर्कमधील तुरुंगात झाली.आता या घटनेला चार-पाच दिवस उलटून गेलेत. ही कारवाई झाल्यानंतर ट्रम्पनी ती कशी भारी कारवाई आहे, अमेरिकेने कसा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे वगैरे सगळं सांगून झालं. मादुरोंनीसुद्धा आपण निर्दोष असल्याचं सांगितलं. (तरीही ते तुरुंगातच आहेत.).पण या सगळ्या गोंधळात चीनसोबतचा अमेरिकेचा छत्तीसचा आकडा आणखीच घट्ट झाला. ३ जानेवारीच्या पहाटे धाड टाकण्याच्या अगदी काही तास आधी व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांनी बीजिंगमधील वरिष्ठ मुत्सद्द्यांसोबत एक बैठक केली होती. इतकंच नव्हे तर ही बैठक सकारात्मक झाल्याची चर्चा होती. मादुरो यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना “मोठा भाऊ” म्हटलं होतं. जगाला एक शक्तिशाली संदेश देणारा नेता म्हणत त्यांनी जिनपिंगचं कौतुकही केलं होतं.चीनने अंथरलेलं हे संबंधजाळं अमेरिकेने उधळून टाकलं असं म्हटलं जातं..आता हे सविस्तर समजून घेण्याआधी थोडी पार्श्वभूमी पाहायला हवी.व्हेनेझुएलातील तेलासाठीच चीनने या देशात बरीच मोठी गुंतवणूक केली आहे. व्हेनेझुएला हा चीनचा दक्षिण अमेरिकेतील सर्वात जवळचा भागीदार मानला जातो. मादुरो यांची चीनी शिष्टमंडळाने घेतलेली भेट आणि चीन-व्हेनेझुएलातील ६०० करारांविषयक चर्चा याच्या बातम्या चीनी माध्यमांत अगदी ठळक दाखवल्या गेल्या. .चीनला तेल हवं होतं तर व्हेनेझुएलाला पैसा. २००० ते २०२३ या काळात चीनने रेल्वे, वीज प्रकल्प आणि इतर पायाभूत सुविधांसाठी व्हेनेझुएलाला १०० अब्ज डॉलर्सहून अधिक निधी दिला. त्याच्या बदल्यात व्हेनेझुएलाने चीनला आवश्यक असलेलं तेल पुरवलं. गेल्या वर्षी व्हेनेझुएलातील एकूण तेलाच्या सुमारे ८० टक्के तेल चीनला निर्यात करण्यात आलं. पण चीनच्या एकूण तेल आयातीपैकी हे केवळ ४ टक्के आहे. त्यावरून चीनची तेलाची राक्षसी गरज समजू शकते..Premium|Gen Z Behavioral Traits : तंत्रज्ञानाच्या युगात जेन-झीची मानसिकता; पालकांसाठी संवादाचे नवे मार्ग.व्हेनेझुएलाच्या तेल क्षेत्रात चिनी गुंतवणूक'अमेरिकन एंटरप्राइझ इन्स्टिट्यूट'च्या २०२३ च्या अंदाजानुसार, २०१६ नंतर चिनी गुंतवणूकदारांनी व्हेनेझुएलातील तेल क्षेत्रात २.१ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. सध्या व्हेनेझुएलामध्ये ज्या मोजक्या विदेशी कंपन्या कार्यरत आहेत त्यात चीनचा वाटाही मोठा आहे..प्रमुख कंपन्या आणि त्यांची गुंतवणूकचायना नॅशनल पेट्रोलियम कॉर्प (CNPC): ही चीनमधील प्रमुख सरकारी तेल कंपनी आहे. २०१९ मध्ये अमेरिकेने निर्बंध लादण्यापूर्वी ती मोठी गुंतवणूकदार होती. आजही ही कंपनी 'PDVSA' ( Petroleum of Venezuela) व्हेनेझुएलातील या सरकारी कंपनीसोबत 'सिनोवेन्सा' (Sinovensa) या संयुक्त उपक्रमाद्वारे कच्चे तेल उत्पादन करत आहे. २०१९ मध्ये CNPC ने थेट तेलखरेदी बंद केली असली तरी तेव्हापासून मध्यस्थ व्यापारी आणि इतर सरकारी कंपन्यांमार्फत हे तेल चीनमध्ये पोहोचत आहे. 'मॉर्गन स्टॅनले'च्या मते, CNPC अशा एका संयुक्त उपक्रमात भागीदार आहे ज्याच्याकडे १.६ अब्ज बॅरल तेल साठ्याचे नियंत्रण आहे.सिनोपेक ग्रुप (Sinopec Group): ही सरकारी कंपनी एका संयुक्त उपक्रमात भागीदार असून त्यांच्याकडे व्हेनेझुएलातील २.८ अब्ज बॅरल तेल साठ्याचे नियंत्रण करते, असं कळतंय.चायना कॉन्कॉर्ड रिसोर्सेस कॉर्प: रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, या खासगी कंपनीने गेल्या वर्षांमध्ये दोन तेलक्षेत्रांमध्ये १ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्याची योजना आखली होती. या योजनेद्वारे २०२६ अखेरपर्यंत दररोज ६०हजार बॅरल तेल उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट आहे.यासोबत केरुई पेट्रोलियम (Kerui Petroleum) आणि अनहुई एरहुआन पेट्रोलियम ग्रुप (Anhui Erhuan Petroleum Group) या कंपन्यांनाही व्हेनेझुएलातील तेलाचे कंत्राट मिळाल्याचे वृत्त आहे मात्र त्याचे स्पष्टीकरण आणि कंपनीची त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया मिळालेली नाही. .Premium|China Japan Conflict : चीन-जपान तणाव वाढला; तैवान प्रश्नावर संघर्षाची शक्यता.अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर कारवाई का केली?अमेरिकेने यामागे बरीच कारणं दिली आहे. त्यातल्या प्रमुख कारणांत अंमली पदार्थांची तस्करी आणि अमेरिकेत होणारं बेकायदा स्थलांतर ही मुख्य आहेत.अमेरिकेने असा दावा केलाय की, मादुरो हे 'कार्टेल ऑफ द सन्स' (Cartel of the Suns) या गुन्हेगारी संघटनेचे नेतृत्व करतात आणि अनेक दशकांपासून अमेरिकेत कोकेनची तस्करी करण्यासाठी त्यांनी सरकारी यंत्रणेचा वापर केला.व्हेनेझुएलाला ट्रम्पनी नार्को स्टेट घोषीत केलं. आणि तिथून होणाऱ्या अंमली पदार्थांमुळेच कित्येक अमेरिकन नागरिकांचा मृत्यू होत असल्याचंही म्हटलं..अमेरिकेच्या सीमेवर येणाऱ्या व्हेनेझुएलातील लाखो स्थलांतरीतांसाठीही मादुरो यांनाच जबाबदार धरण्यात आलं आहे. मादुरो यांनी जाणीवपूर्वक तुरुंगातील गुन्हेगारांना मुक्त करून त्यांना अमेरिकेत धाडलं, असा आरोप ट्रम्पनी केलाय.व्हेनेझुएलाने यापूर्वी अमेरिकन कंपन्यांचे तेल चोरले त्यामुळे आता अमेरिका व्हेनेझुएलाचा कारभार आणि तिथल्या तेल उद्योगाचे नियंत्रण करेल, असं ट्रम्पनी जाहीर केलं.मादुरो हे हुकुमशहा असून त्यांनी राजकीय विरोधकांना तुरुंगात टाकलं आणि निवडणुकांत फेरफार केल्याचं मतही अमेरिकेने व्यक्त केलंय.मादुरो यांनी हे सगळे आरोप साफ फेटाळून लावले आहेत..चीनने अमेरिकेच्या या कारवाईचा तीव्र शब्दांत निषेध केलाय. इतकंच नव्हे तर अमेरिका स्वतःला या जगाची न्यायाधीश समजत असल्याचा आरोपही चीनने केलाय. 'आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार सर्व देशांचे सार्वभौमत्व आणि सुरक्षेतं संरक्षण करणं गरजेचं आहे.', अशी ठाम भूमिका चीनने मांडली आहे..अमेरिका आणि चीनचा उभा दावाबुधवारी ७जानेवारी २०२६ला आणखी एक महत्त्वाची घटना घडली. ती म्हणजे चीनने अमेरिकेच्या एका अहवालाचा तीव्र निषेध केला. त्या अहवालात असा दावा करण्यात आला होता की, व्हेनेझुएलाच्या कार्यकारी राष्ट्राध्यक्षांना चीन आणि रशियासोबतचे आर्थिक संबंध तोडण्याचे आदेश अमेरिका देऊ शकते.या अहवालावर चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग म्हणाल्या,“हा सरळसरळ दादागिरीचा प्रकार असून आंतरराष्ट्रीय कायद्याचं गंभीर उल्लंघन आहे. यामुळे व्हेनेझुएलाच्या सार्वभौमत्वावर घाला घातला जातो आणि व्हेनेझुएलाच्या जनतेच्या हक्कांचं नुकसान होतंय.”.अमेरिकेचा रोख कोणावर? रविवारी एनबीसीशी बोलताना अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री मार्को रुबिओ म्हणाले, “हे पश्चिम गोलार्ध आहे. आम्ही इथे राहतो आणि अमेरिका विरोधी शक्ती, प्रतिस्पर्धी किंवा शत्रूंसाठी आम्ही पश्चिम गोलार्धाला कारवायांचं केंद्र बनू देणार नाही.”या विधानामागचा अप्रत्यक्ष संदेश चीनसाठीच होता, असं म्हटलं जातंय. व्हेनेझुएलासारखं राष्ट्र म्हणजे एकप्रकारे अमेरिकेचं अंगण आहे, तिथपर्यंत जर पोहोचू पाहत असाल तर आम्ही शांत बसणार नाही, अशाप्रकारचा इशाराच अमेरिकेने दिलाय..चीन तसा दीर्घकालीन डावपेच आखणारा खेळाडू मानला जातो. पण ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात चीनला अनेक धक्के बसले. व्यापारयुद्धाविषयी तरी त्यांची थोडी तयारी होती पण व्हेनेझुएलाच्या निमित्ताने ट्रम्पनी दिलेला संदेश फारच धक्कादायक आहे. अर्थात तरीही चीनची रणनीती बदलेल का, याचा अंदाज लावता येत नाहीय..Premium| AI Generated Content: मनोरंजनाच्या नावाखाली मेंदूला गुंगी आणणारा कंटेंट आज सोशल मीडियाचं नवं स्वरूप बनतोय.चीन पुढे काय करणार?चीनपुढे सद्यस्थितीत बरेच प्रश्न आहेत. एकीकडे अमेरिकेशी पंगा घेतला आहे. चीनकडे जगातील उत्तम तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ असूनही ते व्यापारयुद्धात म्हणावी, तितकी आघाडी घेऊ शकलेले नाहीत. दुसरीकडे अमेरिकेने केलेली ही कारवाई. ज्यामुळे चीनच्या दीर्घकालीन नियोजनावर परिणाम होऊ शकतो. .अर्थात या सगळ्याचा त्यांच्या अंतर्गत राजकारणात फायदा नक्कीच करून घेतला जाईल कारण यामुळे अमेरिकेला चीनचे विरोधक म्हणून रंगवणं अधिक सोपं जाईल.जर अमेरिका अशाप्रकारे व्हेनेझुएलामध्ये हस्तक्षेप करू शकते तर चीनही तैवानच्या बाबतीत हेच करू शकतो का, याची चाचपणी केली जात असल्याचंही कळतंय. तैवान हे स्वशासित बेट आहे. पण चीनने मात्र कायमच त्याकडे चीनपासून विलग झालेला एक प्रांत अशाच नजरेने पाहिलं आहे. इतकंच नाही तर शी जिनपिंग यांनी तैवान एक दिवस मुख्य भूमीशी (म्हणजेच चीनशी) पुन्हा जोडला जाईल, असा शब्द दिलाय. त्यामुळे सोशल मीडियावर अनेक युजर्स याविषयी बोलत आहेत..बीबीसीच्या बातमीनुसार परराष्ट्र संबंध परिषदेतील (Council on Foreign Relations) डेव्हिड सॅक्स यांनी म्हटलं की, शी जिनपिंग यांनी तैवानवर आक्रमण करायचं ठरवलं तरी अमेरिकेच्या उदाहरणावरून ते होईल असं नाही. कारण चीनच्या मते तैवान हा त्यांचा अंतर्गत प्रश्न आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा नव्हे. जोवर विजयाची पूर्ण खात्री नाही तोवर चीन तैवानवर दबाव टाकत राहील. तिथल्या जनतेला थकवून तैवानशी चर्चेला भाग पाडण्याचा चीनचा उद्देश्य असेल. अमेरिकेच्या व्हेनेझुएलावरच्या कारवाईमुळे त्यात बदल संभवत नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 