Premium|US Military: अमेरिकेतील सैन्याचा राजकीय वापर? ट्रम्प यांच्या भाषणाची गंभीर चर्चा

डॉ. मनीष दाभाडेअमेरिकचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सैन्याला थेट अमेरिकेच्या ‘सांस्कृतिक युद्धां’मध्ये ओढले. त्यांचे व्हर्जिनियातील राजकीय भाषण विविधवंशीय राहात असलेल्या शहरांना कायद्याचा अंमल नसलेली शहरे ठरवते. अशा शहरांमध्ये सैन्याला प्रशिक्षण देण्याचे आवाहन करणे म्हणजे सैनिकांना आपल्याच नागरिकांविरुद्ध उभे करणे. व्हर्जिनियामध्ये ३० सप्टेंबर रोजी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकी सैन्याच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यांसमोर उभे राहिले आणि एका लोकशाहीतील जबाबदार नेत्याने कधीच करू नये, असे विधान त्यांनी केले. त्यांनी जाहीरपणे म्हटले, “आपल्या काही ‘धोकादायक शहरां’चा वापर आपण सैन्याच्या प्रशिक्षणासाठी करायला हवा.” क्षणभर हे विधान फक्त ट्रम्पच्या नेहमीच्या शैलीतील- भडक, सनसनाटी आणि मथळ्यांसाठी तयार केलेले- असे वाटले. .पण प्रत्यक्षात त्यामध्ये लोकशाही जीवनाच्या मध्यवर्ती तत्त्वालाच धक्का देणारी कल्पना दडलेली होती. ती म्हणजे सैन्याचे सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनात स्थानिकीकरण, नागरी प्रशासन-सैन्य संबंधांतील संतुलनाला तडा आणि देशांतर्गत संकटांचा राजकीय फायद्यासाठी शस्त्र म्हणून वापर.अमेरिकेत जवळपास दीडशे वर्षांपासून ‘पॉसे कोमिटेटस अॅक्ट’ लागू आहे, जो सैन्याला विशेष आपत्कालीन प्रसंग वगळता देशांतर्गत कारणांसाठी, तेथील कायदा-सुव्यवस्थेचे काम करण्यापासून अंमलबजावणीपासून दूर ठेवतो. हा कायदा केवळ तांत्रिक अडसर नाही, तर एक तत्त्वाधारित सीमा आहे. सैन्य राष्ट्राचे रक्षण करेल; पण स्वतःच्या लोकांवर नियंत्रण ठेवणार नाही. अमेरिकी शहरांना ‘प्रशिक्षण केंद्रे’ म्हणून वापरण्याचा प्रस्ताव ही रेषा धूसर करतो. हिंसा, दारिद्र्य आणि सामाजिक असमानतेच्या चक्रात अडकलेल्या भागांना रणांगण म्हणून दाखवले जाते. हा केवळ प्रशिक्षणाचा मुद्दा नाही; हा नागरी जीवनाचे सैनिकीकरण आहे. एकदा ही प्रथा पडली की, लोकशाही झपाट्याने हुकूमशाहीकडे झुकू लागते. .सांस्कृतिक युद्धया विधानाचा खरा धोका राजकीयीकरणात आहे. ट्रम्प यांनी सैन्याला थेट अमेरिकेच्या सांस्कृतिक युद्धांमध्ये ओढले. त्यांचे राजकीय भाषण सतत नागरी, विविध वंशीय आणि प्रामुख्याने डेमोक्रॅटिक शहरांना ‘अराजक’ आणि ‘कायदेहीन’ म्हणून दाखवते. अशा शहरांमध्ये सैन्याला प्रशिक्षण देण्याचे आवाहन म्हणजे सैनिकांना आपल्या नागरिकांविरुद्ध उभे करणे. नागरी-सैन्य तज्ज्ञ दीर्घकाळापासून यावर भर देत आले आहेत की, लोकशाही टिकवण्यासाठी सैन्य राजकारणापासून अलिप्त राहिले पाहिजे. अमेरिकी परंपरेनुसार नागरी सरकार धोरणे ठरवते, तर सैन्य व्यावसायिक आणि निष्पक्ष राहते. ट्रम्प यांच्या भाषणाने त्यालाच धक्का देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. इतिहास याबाबत स्पष्ट इशारे देतो. जगभरातील हुकूमशाही राज्यांनी परकी युद्ध आणि आंतरिक नियंत्रण यातील सीमा पुसून टाकली आहे. लॅटिन अमेरिकी ‘जुन्टा’ असोत किंवा समकालीन सैनिकी राजवटी; जेव्हा सैन्य देशांतर्गत पोलिसिंगचे साधन बनते, तेव्हा लोकशाहीची पायाभरणी क्षीण होते. अमेरिकेतही यापूर्वी नागरी-सैन्य तणावाचे प्रसंग आले आहेत- व्हिएतनाम युद्धकाळ, नागरिक हक्क चळवळ किंवा इराक युद्धावरील आंदोलन. परंतु एखाद्या राष्ट्राध्यक्षाने इतक्या स्पष्टपणे अमेरिकी शहरांना सैनिकी प्रशिक्षणाचे क्षेत्र म्हणून जाहीर करणे ही दुर्मिळ घटना आहे. .या क्षणाला अधिक धोकादायक बनवणारी बाब म्हणजे संरक्षणसचिव पीट हेगसेथ यांनी पेंटागॉनचे पुनर्ब्रँडिंग करत त्याला “वॉर डिपार्टमेंट” असे नाव देण्याची घोषणा केली. शब्द महत्त्वाचे असतात. ‘डिफेन्स’ म्हणजे संरक्षण आणि संयम; ‘वॉर’म्हणजे आक्रमण आणि शाश्वत संघर्ष. या बदलातून एक मानसिकता उघड होते, जी युद्धाला कायमस्वरूपी स्थिती मानते- बाहेरच्या शत्रूंविरुद्ध आणि आतल्या नागरिकांविरुद्धही. विविधता आणि समावेशन कार्यक्रम रद्द करण्याच्या त्यांच्या घोषणेतून हे केवळ सैनिकीकरणच नव्हे तर पक्षीय विचारसरणीचा स्पष्ट ठसा उमटतो. लक्ष वेधून घेणारी बाब म्हणजे वरिष्ठ सेनाधिकाऱ्यांची शांतता. अमेरिकेच्या सर्वोच्च सेनाधिकारी मंडळींनी या भाषणाला प्रत्यक्षात विरोध केला नाही. नक्कीच, लष्करी शिस्तीनुसार सेनेतील अधिकाऱ्यांना राजकीय नागरी नेत्यांना उघडपणे विरोध करायला शिकवलेले नसते. पण लोकशाही संकटाच्या क्षणी शांतता हाच एक संदेश ठरतो. काही माजी अधिकारी आणि प्रतिनिधिगृह सदस्यांनी झटपट टीका केली; पण सत्ताधारी अधिकाऱ्यांचा संयम म्हणजे संस्थात्मक अस्वस्थतेचे लक्षण आहे. एकदा ही शांतता सामान्य झाली की, लोकशाहीचे निःपक्षपाती बंधन हळूहळू ढासळू लागते. .Premium|America in debt : ट्रम्प असे विचित्र का वागतात? अमेरिका खरंच कर्जात बुडाली आहे का ? .ट्रम्पचे विधान केवळ आणखी एक अतिशयोक्तीपूर्ण भाषण म्हणून टाळणे ही चूक ठरेल. शब्द अपेक्षा घडवतात. जेव्हा एक अध्यक्ष सैन्याला शहरांना रणांगण म्हणून पाहण्यास सांगतो, तेव्हा तो सैनिक आणि नागरिक दोघांनाही सैन्याच्या भूमिकेबाबत नव्या कल्पनेत ढकलतो. एकदा ही मानसिकता पक्की झाली की, ती पुन्हा बदलणे अवघड होते. सैनिकांना शहरी युद्धाचा सराव केवळ बगदाद किंवा काबूलसाठी नव्हे, तर शिकागो आणि बाल्टिमोरसाठीही वाटू लागतो. नागरिक सैन्याच्या उपस्थितीला अपवादात्मक संकट नव्हे, तर रोजच्या शासनाचा भाग मानू लागतात. परिणामी लोकशाहीचा ‘सामाजिक करार’ धोक्यात येतो. याचे परिणाम फक्त अमेरिकेपुरते मर्यादित नाहीत. अमेरिकेला लोकशाहीचा आदर्श मानणारे मित्रदेश अस्वस्थ होतात, आणि प्रतिस्पर्धी याचा वापर प्रचारासाठी करतात. जेव्हा जागतिक पातळीवर हुकूमशाही वाढत आहे, तेव्हा ट्रम्पचे शब्द लोकशाहीचे प्रतीक म्हणून अमेरिकेच्या भूमिकेलाच कमजोर करतात. आता जबाबदारी अमेरिकी संस्थांवर येते. काँग्रेसने सैन्याचे घटनात्मक कार्यक्षेत्र जपण्यासाठी ठाम भूमिका घ्यावी. न्यायालयांनी ‘पॉसे कोमिटेटस’ तत्त्वाचे काटेकोर पालन करावे. नागरी समाजाने सैन्याला सांस्कृतिक योद्धे किंवा कायदा अंमलबजावणीची जागा घेणारे साधन म्हणून स्वीकारू नये आणि प्रसारमाध्यमांनी अशा विधानांना केवळ रंगतदार राजकीय नाटक म्हणून टाळू नये. हे ‘ट्रायल बलून्स’ आहेत- जर ते विरोधाशिवाय तरंगले, तर पुढच्या वेळी ते आणखी मोठे आणि अधिक धोकादायक रूप घेतील. .Premium|America first: अमेरिकेच्या आयात धोरणामुळे जगात उलथापालथ; ट्रम्पच्या धोरणांचा जागतिक परिणाम.हे केवळ प्रचारात्मक नव्हते. ते लोकशाहीतील नागरी-सैन्य संतुलनावर थेट हल्ला होते. अमेरिकी शहरांना ‘प्रशिक्षण क्षेत्र’ म्हणून वर्णन करणे म्हणजे नागरिकांना संभाव्य शत्रू मानणे आणि घटनेला अडथळा म्हणून दाखवणे. इतिहास आपल्याला शिकवतो की लोकशाहीप्रणाली बहुतेक वेळा अचानक कोसळत नाही, तर हळूहळू सैन्याच्या नागरी जीवनातल्या स्थानिकीकरणामुळे सडते. म्हणूनच आज इशारा देणे आवश्यक आहे. ट्रम्प यांचे व्हर्जिनियातील भाषण हा एक गंभीर इशारा मानला पाहिजे. त्यातून स्पष्ट झाले की, सुरक्षा आणि हुकूमशाही यांच्यातील सीमारेषा किती नाजूक आहे आणि ती किती सहज वाकवता येते. जर अमेरिकेतील लोकशाही टिकून राहायची असेल, तर संस्थांची आणि नागरिकांची सततची जागरूकता हाच एकमेव आधार आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सैन्याने परंपरा, संकेत मोडू नयेत. लोकांचे रक्षक ही भूमिका कायम ठेवावी, लोकांवर नियंत्रण ठेवणारे बनू नये.(लेखक ‘जेएनयू’तील सहयोगी प्राध्यापक असून ‘द इंडियन फ्युचर्स’चे संस्थापक आहेत.)------------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.