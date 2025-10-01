प्रीमियम आर्टिकल

Premium| US Medicine Tariffs: औषधांवरील आयातशुल्क वाढवल्यास भारताच्या फार्मा उद्योगावर मोठा परिणाम होईल का?

US Trade Restrictions: या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी भारताने स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेवर भर दिला पाहिजे. देशांतर्गत मागणीच्या बळावर आपली अर्थव्यवस्था बळकट ठेवणे शक्य आहे.
US tariffs on medicines India

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आता औषधउद्योगांवर आयातशुल्कवाढीचा बडगा उगारला आहे. त्याची झळ भारताला बसणार असली तरी त्यावर उपाय आहेत. पंतप्रधानांनी स्वदेशी आणि आत्मनिर्भरतेचे सूत्र भारतीय जनतेला दिलेले आहे. त्याआधारे आपण देशांतर्गत मागणीच्या बळावर या आव्हानाला तोंड द्यायला हवे.

अ मेरिकेमध्ये आयात होणाऱ्या ब्रँडेड औषधांवर आणि पेटेंटेड औषधांवर १०० टक्के आयातशुल्क आकारण्यात येणार आहे. हा निर्णय आजपासून (ता.एक ऑक्टोबर) अमलात आला आहे. याची काही प्रमाणात झळ भारताला बसेल. ट्रम्प व त्यांच्या सल्लागारांना याची कल्पना आहे.

