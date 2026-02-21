Premium|Trump Tariff Cancelled: अमेरिकन न्यायालयाने रद्द केलेलं टॅरिफ ट्रम्प परत देणार का? आणि कसं?

After Court Verdict New 10 Percent Tariff Announced What It Means for US Economyशुक्रवारी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने डोनाल्ड ट्रम्पनी लादलेल्या व्यापक आपत्कालीन टॅरिफला सपशेल विरोध केला आणि ते रद्द केलं. ट्रम्पच्या दुसऱ्या कार्यकाळातल्या व्यापार धोरणाला हा मोठाच धक्का होता.टॅरिफ लावण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्राध्यक्षांचा नाही तर तो संपूर्ण काँग्रेसचा निर्णय असतो, असं सांगण्यात आलं. मात्र आजवर लावण्यात आलेल्या टॅरिफचं काय, असा दुसरा प्रश्न यातून निर्माण झाला. International Emergency Economic Powers Act च्या माध्यमातून लादलं गेलेलं हे व्यापार शुल्क तब्बल १३३ अब्ज डॉलर्सच्या आसपास होतं. त्याचं काय होणार? जाणून घ्या 'सकाळ प्लस'च्या या विशेष लेखातून.अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा दुसरा कार्यकाळ भलताच वादग्रस्त ठरलाय. त्यांनी सत्तेत आल्या आल्याच टॅरिफचा बॉम्ब फोडला. जगभरात ज्या ज्या देशांशी अमेरिकेचे व्यापारी संबंध होते, त्यातल्या जवळपास सर्वांनाच या व्यापारशुल्काची झळ बसली आहे. या व्यापारशुल्काच्या बळावरच आपण जगभरातील देशांना नमवल्याच्या फुशारक्यासुद्धा ट्रम्पनी मारल्या. भारत-पाकिस्तान युद्ध थांबवलं, इस्त्रायल-गाझा, युक्रेन-रशिया सगळीकडेच आपण प्रभाव पाडला असल्याच्या वल्गना ट्रम्पनी केल्या. पण शुक्रवारी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना धक्का दिला. राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी लादलेले व्यापक आपत्कालीन टॅरिफ न्यायालयाने रद्द केलं. हा त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील व्यापार धोरणाला मोठा धक्का मानला जात आहे.भारतीय वंशाचे वकील नील कत्याल यांनी ट्रम्पना या व्यापारशुल्कासाठी कोर्टात खेचलं होतं. .१९७७ च्या आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायद्यानुसार (International Emergency Economic Powers Act - IEEPA) लावण्यात आलेल्या टॅरिफमधून डिसेंबरच्या मध्यापर्यंत सुमारे १३३.५ अब्ज डॉलर्स इतका महसूल जमा झाला होता. आर्थिक वर्ष २०२५ मधील एकूण टॅरिफ वसुलीपैकी सुमारे ६७ टक्के आणि सप्टेंबरअखेर ते १४ डिसेंबरदरम्यानच्या वसुलीपैकी ५७ टक्के हिस्सा या टॅरिफचा होता..अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प टॅरिफला का नकार दिला ?ट्रम्पनी IEEPA च्या अंतर्गत हे टॅरिफ लादलं होतं. पण सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केलं की, IEEPA हा कायदा केवळ आपत्कालीन आर्थिक अधिकारांसाठी आहे. ट्रम्पनी ज्यापद्धतीने दणादण व्यापार शुल्क लावलं त्यासाठी नाही. न्यायालयात ६-३ बहुमत मिळून हा निर्णय घेण्यात आला..Premium|India US Trade Deal : भारत-अमेरिका व्यापार करार: नव्या व्यापार पर्वाची नांदी ! .व्यापार शुल्काअंतर्गत अमेरिकेकडे किती रक्कम जमा झाली आहे?‘द वॉल स्ट्रीट जर्नल’नुसार, इतर शुल्कांसह एकूण वसुली सुमारे २०२अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली होती, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत दुपटीहून अधिक होती. या टॅरिफमध्ये सर्वसाधारण १० टक्के आयात शुल्क, तसेच काही देशांवर अधिक दर लागू करण्यात आले होते. एकूण जमा झालेलं सर्वसाधारण व्यापारशुल्क सुमारे ८१.७अब्ज डॉलर्स इतकं होतं. त्यातून ३७.८ अब्ज डॉलर्स चीन आणि हाँगकाँगमधून मिळालं होतं. तर मेक्सिको, कॅनडा, जपान, भारत आणि ब्राझीलमधून त्यापेक्षा कमी प्रमाणात महसूल मिळाला होता. अमेरिका-चीन वादामुळे ट्रम्पनी काही काळ चीनसाठीचं व्यापारशुल्क तब्बल १२५ टक्क्यांपर्यंत नेलं होतं. सोबतच फेंटानिलशी संबंधित आयातीवर अतिरिक्त २०टक्के शुल्क लावण्यात आले होते; नंतर चर्चेनंतर हे दर १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले. .ट्रम्पनी व्यापारशुल्काला अत्यंत महत्त्व दिलं आणि अमेरिकेला पुन्हा महान बनवण्यासाठी अशाप्रकारे देशांवर जरब बसवणं गरजेचं असल्याचं सांगत टॅरिफला पाठिंबा दिला. हे आपल्या व्यापार धोरणाचा प्रमुख भाग असल्याचं म्हटलं होतं. ट्रम्पच्या मते, या महसूलातून सरकारचं कर्ज कमी होऊ शकलं असतं आणि शेतकऱ्यांना, नागरिकांना दिलासा देता आला होता..IEEPA अंतर्गत आधीच वसूल करण्यात आलेल्या १३३ अब्ज डॉलर्सचे काय होणार? परतावा मिळणार का?ज्या कंपन्यांवर हे व्यापारशुल्क लागलं होतं त्यातील अनेकांनी परताव्यासाठी दावे दाखल करायला सुरूवात केलीय.मात्र ही प्रक्रिया गुंतागुंतीची आणि दीर्घकाळ चालणारी असेल. कारण हा हिशोब सोपा नाही. व्यापारविषयक कायदेतज्ज्ञांच्या मते, परतावा मिळू शकतो पण त्यासाठीची कायदेशीर प्रक्रिया कठीण आहे. ‘विन्सन अँड एल्किन्स’ या लॉ फर्ममधील भागीदार जॉइस अडेटुटू यांनी असोसिएटेड प्रेसला सांगितले, “ही प्रक्रिया तशी आव्हानात्मक आणि गोंधळाची असेल. कारण न्यायालये आणि आयातदारांसाठी हे कठीण आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प टॅरिफला स्पष्ट नकार दिलाय त्यामुळे परताव्याचा काही ना काही पर्याय तर द्यावाच लागेल.”.ट्रम्पच्या बाजूने मत प्रदर्शित करणारे न्यायाधीश ब्रेट कॅव्हनॉ म्हणाले की, “सरकारने आयातदारांकडून जे अब्जावधी डॉलर्स वसूल केलेत त्याच्या परताव्याविषयी न्यायालयाने काहीही स्पष्ट केलेले नाही.” ही परताव्याची प्रक्रिया गोंधळाची ठरू शकते, असा इशाराही ब्रेटने दिला..ट्रम्प यावर काय म्हणाले?अपेक्षेप्रमाणे ट्रम्पनी या निर्णयाला काही आनंदाने स्वीकारलेलं नाही. उलट ते म्हणाले, न्यायालयाचा निर्णय प्रत्यक्षात आणण्यास आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यास वेळ लागेल. पुढील २-५ वर्षंसुद्धा लागतील.. मात्र न्यायालयाने हे मनमानी शुल्क रद्द ठरवल्यानंतर ट्रम्पनी अमेरिकेतील सर्व आयातीवर अतिरीक्त १० टक्के व्यापारशुल्क जाहीर केलं. नवीन टॅरिफ आदेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ट्रम्पनी सोशल मीडियावर सांगितलं की, हा निर्णय लगेचच अंमलात आणला जाणार आहे.तर व्हाईट हाऊसच्या माहितीपत्रकानुसार, हा नवीन कर २४ फेब्रुवारीपासून पुढील १५० दिवसांसाठी म्हणजे जवळपास ५ महिन्यांसाठी लागू राहणार आहे..मात्र फार्मा क्षेत्रासारख्या स्वतंत्र चौकशीखाली असलेल्या क्षेत्रांना तसेच अमेरिका मेक्सिको कॅनडा कराराअंतर्गत अमेरिकेत येणाऱ्या वस्तूंना सूट कायम राहणार आहे. ट्रम्प प्रशासनाशी टॅरिफ करार केलेल्या अमेरिकेच्या व्यापारी भागीदारांनाही आता १० टक्के शुल्क द्यावं लागणार आहे. अर्थात एएफपी वृत्तसंस्थेशी बोलताना व्हाईट हाऊसमधील एका कर्मचाऱ्याने सांगितले की, ट्रम्प प्रशासन पुढील काळत वाढवलेल्या टॅरिफच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य ते मार्ग शोधणार आहे. .अग्रलेख : कोंडी तर फुटली.अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर टॅरिफसंबंधी निर्णयांचा कसा परिणाम झाला?इलिनॉय राज्याचे राज्यपाल जेबी प्रिट्झकर यांनी सांगितलं की, टॅरिफमुळे शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान झालं. मित्रदेश नाराज झाले. किराणा मालाच्या किंमती वाढल्या. प्रति कुटुंबाप्रती तब्बल १७०० डॉलर्स इतका सरासरी भार वाढला. त्यामुळेच प्रिट्झकर यांनी आपल्या राज्यातील कुटुंबासाठी सुमारे ९ अब्ज डॉलर्स परताव्याची मागणी केली. प्रिट्झकर हे डेमोक्रॅटिक पक्षाचे सदस्य असून ट्रम्पच्या व्यापारधोरणांवर त्यांनी याआधीही टीका केली आहे. .तर Center for Strategic and International Studies च्या माहितीनुसार टॅरिफमुळे तातडीचा महसूल वाढला पण अर्थव्यवस्थेला म्हणावा, तसा फायदा झाला नाही..अमेरिकेची व्यापारी तूट कमी करणे, हे ट्रम्पचे मुख्य उद्दिष्ट होते. व्यापारशुल्क वाढल्याने कमी होईल, अशी ट्रम्पची कल्पना होती पण तसं झालं नाबी. २०२५ मध्ये अमेरिकेची व्यापारी तूट जवळपास १.२ ट्रिलियन डॉलर्स होती. तर काही अभ्यासांनुसार टॅरिफमुळे GDP वाढ सुमारे०.९ टक्क्यांनी कमी झाली असावी.टॅरिफ म्हणजे कर आणि अनेक अभ्यासांनुसार या कराचा मोठा भार सामान्य ग्राहक आणि उद्योगांवर पडला. अंदाजानुसार एका कुटुंबावर सरासरी सुमारे १०००डॉलर्स इतका अतिरिक्त खर्च पडला. त्यामुळे वस्तूंच्या किंमती वाढल्या आणि ग्राहकांची खरेदी क्षमता कमी झाली.नोकऱ्या आणि उत्पादनावर मिश्र परिणाम झाला. काही उद्योगांना टॅरिफने संरक्षण दिलं पण कच्च्या मालाच्या आणि आयात घटकांच्या खर्चामुळे इतर उद्योगावर परिणाम झाला. इतकंच नव्हे तर चीनसह इतर देशांनी प्रत्युत्तरादाखल शुल्क वाढवल्यामुळे अमेरिकन निर्यातीवर परिणाम झाला.ट्रम्प टॅरिफमुळे अमेरिकेला काही प्रमाणात महसूल मिळाला, परंतु दीर्घकालीन दृष्टीने अर्थव्यवस्थेला मोठा आणि स्पष्ट फायदा झाला असे पुराव्यांवरून दिसत नाही..Premium|India US Trade Agreement: भारत-अमेरिका व्यापार करार; द्विपक्षीय आर्थिक संबंधांचा नवा अध्याय.मग यावर उपाय काय?कायदेतज्ज्ञ रायन माजेरस मनीकंट्रोल या वेबसाइटशी बोलताना म्हणाले, सरकार आयातदारांसाठी विशेष ऑनलाइन पोर्टल उघडून परतावा प्रक्रिया सुलभ करण्याचा प्रयत्न करू शकते. मात्र पुरवठादारांना दिलेल्या परताव्याच्या काही भागावर उत्पादकांनी दावे करण्याची शक्यता असल्याने आणखी वाद वाढू शकतात..Premium|Venezuelan oil politics: व्हेनेझुएलावरच्या अमेरिकन कारवाईमुळे चीनची गोची! .टॅरिफ चा निर्णय रद्द झाल्याने काय होईल?IEEPA टॅरिफ रद्द झाल्याने कदाचित महागाई काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. परताव्यामुळे खर्च वाढून आर्थिक हालचालींना चालना मिळू शकते; सामान्य ग्राहकांना थेट फायदा मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. कारण या टॅरिफमधून वसूल झालेला बहुतांश पैसा व्यवसायांना परत जाण्याची अपेक्षा आहे. .भारताचं काय?ट्रम्पने सांगितलं की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भारत अमेरिका व्यापार करारात काहीही बदल होणार नाही. ते म्हणाले, भारत शुल्क भरेल आणि अमेरिका भरणार नाही. भारतासोबतच्या करारातच तशी तरतूद आहे. भारताने यासंदर्भात काहीही अधिकृत टिप्पणी केलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 