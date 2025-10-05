Premium| Gaza conflict 2025: गाझातील अडथळ्यांची शर्यत

हमासला संपवण्याचा इस्राईलनं निर्धार केला, त्यात गाझा पट्टीची धूळधाण झाली आहे. हमासचं कंबरडं मोडणारं नुकसान इस्राईलनं जरूर केलंय पण त्यात हजारो सामान्यांचा बळी पडला. संयुक्त राष्ट्रांच्या समितीनं त्याची वंशसंहार अशी निर्भत्सना केली, तरीही इस्राईलची कारवाई मात्र थांबली नाही आणि आता केवळ हमासला संपवणं नव्हे तर गाझा पट्टीच ताब्यात घेण्याच्या दिशेनं इस्राईल पावलं टाकू लागला आहे. पुढं पश्चिम किनारपट्टीही ताब्यात घ्यायची भाषा बोलली जाऊ लागली, तेव्हा मात्र जगातील अनेक देशांनी, खास करून युरोपातील देशांनी आता बस्स झालं, अशी भूमिका घ्यायला सुरुवात केली आणि इस्राईलच्या पाठीशी ठाम राहिलेल्या अमेरिकेलाही इस्राईलचं असं नको तितकं ताणणं, आपल्या पश्चिम आशियातील हितसंबंधांवर विपरीत परिणाम करणारं ठरू शकतं, याची जाणीव होऊ लागली. संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनात कधी नव्हे इतक्या देशांच्या प्रतिनिधींनी पॅलेस्टाईनच्या बाजूनं उघड भूमिका घेतली. इस्राईलच्या गाझातील लष्करी दमनचक्रावरचा रोष इतका होता, की इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू बोलायला उभे राहिले, तेव्हा समोरून निघून जाणारी विविध देशांच्या प्रतिनिधींची रांगच लागली. .जमिनीवरचे वास्तव वेगळेकतारवरच्या इस्राईली हवाई हल्ल्यानं अरब देश इस्राईलसोबतची शांतता आणि अमेरिकेच्या सुरक्षा हमीकडं साशंकतेनं पाहू लागले. यातून काही मार्ग काढणं ही अमेरिकेची गरज होती. त्याला अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या खास शैलीत गाझातील शांततेसाठीचा २० कलमी कार्यक्रम जाहीर करून प्रतिसाद दिला. नेहमीप्रमाणं त्यांचा प्रयत्न कसा ऐतिहासिक आहे वगैरे दाखेवगिरीत कोणतीही कमतरता नव्हतीच. ट्रम्प यांची अडचण अशी आहे, की त्यांना जगातील गंभीर प्रश्नांत अमेरिकेची भूमिका महत्त्वाची, निर्णायक असते याची जाणीव आहे मात्र गंभीर प्रश्नांवर तितक्याच गांभीर्यानं आणि चिकाटीनं काम करावं लागतं. समाजमाध्यमातून अशा मुद्द्यावर तोडगे निघत नसतात, याचं भान त्यांना उरत नाही, म्हणून मग युक्रेनचं युद्ध असो की इराणचा अणु कार्यक्रम... ट्रम्प घोषणा तर जोरदार करतात पण जमिनीवरचं वास्तव बदलत नाही. आताही गाझातील संघर्षावर तोडगा म्हणून अमेरिका इस्राईल, अनेक अरब देश आणि काही पाश्चात्त्य देशांनी मिळून जे काही ठरवलं आहे, त्या तोडग्याची वाट खाचखळग्यांनी भरलेलीच असेल. या संघर्षातील इस्राईल आणि हमास या दोनही बाजूंना मुळातच संघर्ष संपवण्याची इच्छा नाही. .हमासला न विचारता गाझा पट्टीची सोय लावणं, ते संघटन कितपत मान्य करेल आणि इस्राईलला गाझात पॅलेस्टाईनचं अस्तित्वच नको असेल, तर तो देश तोडगा किती पाळेल यावर शंका स्वाभाविक आहेत. शांततेची हमी आणि त्यासाठीचे देकार पाळायचा काही इस्राईलचा इतिहास नाही. तेव्हा ट्रम्प भक्तांसाठी त्यांच्या नोबेलसाठी आणखी एक पाऊल पडलं असलं, तरी त्यातून पॅलेस्टाईनचा प्रश्न हलका होईल, गाझात शांतता नांदेल आणि इस्राईल-पॅलेस्टाईन एकमेकांशेजारी गुण्यागोविंदानं राहतील, हा आशावाद भाबडा आहे. .समझोता पोकळट्रम्पप्रणीत समझोता किती पोकळ आहे, याची जाणीव इस्राईलनं लगेचच म्हणजे हा तोडगा जाहीर झाल्यानंतर काही तासांतच गाझा पट्टीत भीषण बॉम्बवर्षाव करून दिली. तर हमासनं आहे तसा प्रस्ताव मान्य नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. हमास किंवा स्थानिकांचा कोणताही सहभाग नसलेली व्यवस्था हा शांततेचा प्रस्ताव मांडतो. ट्रम्प यांनी हमसाला आधी ७२ तासांत समझोता मान्य करा आणि गाझातून गाशा गुंडाळा, असा इशारा दिला मात्र नंतर ही मुदत आणखी चार दिवसांनी वाढवली. हे सारं समझाेत्यातील अडथळ्याचं दर्शन घडवणारं आहे. गाझासाठीच्या शांतता प्रस्तावात अरब देशांची संयुक्त सुरक्षा व्यवस्था लागू केली जाईल. काही काळासाठी स्वतंत्र प्रशासकीय व्यवस्था असेल. त्याचं नेतृत्व ट्रम्प करतील. प्रत्यक्षात ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर यांच्या नेतृत्वाखाली हे प्रशासन चालेल. हमासला या व्यवस्थेत कोणतंही स्थान नाही. त्यांनी गाझातून निघून जावं, जे देश त्यांना आश्रय देतील तिकडे त्यांना जाऊ दिलं जाईल. तेही त्यांनी इस्राईलमधून अपहरण केलेल्यांची मुक्तता केल्यानंतर, हा प्रस्तावातील महत्त्वाचा भाग. यातील टोनी ब्लेअर यांच्यासाठी इस्राईल-पॅलेस्टाईन संघर्ष नवा नाही. त्यात मध्यस्थीचा त्याचा प्रयत्नही पहिला नाही. संयुक्त राष्ट्रांसह युरोपिअन संघ, अमेरिका आणि रशियाचे संयुक्त प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी जेरुसलेममधून काम केलं होतं. तेव्हाही पॅलेस्टाईन समर्थकांचा त्यांच्यावर इस्राईलकडं झुकल्याचा आरोप होताच शिवाय नंतर हमासनं जे अतिरेकी स्वरूप घेतलं, त्यातही टोनी ब्लेअर यांच्या भूमिकांचा वाटा होता. .ब्लेअर यांना मानतील ?२००६ ची गाझातील निवडणूक हमासनं जिंकली होती, तेव्हा हा गट राजकीय आकांक्षा दाखवत होता, अधिक खुलाही होता मात्र तेव्हा हमासऐवजी फतेह या गटाकडं सत्ता राहावी यासाठीच्या प्रयत्नात ब्लेअर आघाडीवर होते. हमासला सत्ता नाकारण्याचा परिणाम म्हणून २००८ मध्ये हमासनं बळानं सत्ता हाती घेतली. त्यानंतर हे संघटन अधिक कडवं होतं गेलं. पुढं ब्लेअर यांनी हमासला तेव्हा समजून घ्यायला हवं होतं, अशी उपरतीही झाली. तोवर गाझातील स्थिती बदलली होती. ब्लेअर याच्या पुढाकारावर पॅलेस्टाईन समर्थक राजी असतील याची शक्यता कमी. ब्लेअर यांचा भर आर्थिक प्रगतीवर असतो. मागच्या खेपेसही त्यांनी त्याच दिशेनं पावलं टाकली होती. पॅलेस्टाईन समर्थकांसाठी आर्थिक प्रगती हा त्यांच्या स्वातंत्र्याच्या आकांक्षेला पर्याय असू शकत नाही. जाहीरपणे टू स्टेट पर्याय मान्य करणाऱ्या ब्लेअर यांनी प्रसंग आला, तेव्हा पॅलेस्टाईनला मान्यता देण्यास संयुक्त राष्ट्रात विरोध केला होता. हा इतिहास पाहता गाझातील लोक मुळातच ब्लेअर यांच्या मध्यस्थीकडं किती गांभीर्यानं पाहतील हा प्रश्नच आहे. .अमेरिकेच्या मूक संमतीचे काय ?या संघर्षातील मुद्दा केवळ गाझात शांतता स्थापित करण्यापुरता नाही. पूर्व जेरुसलेम आणि पश्चिम किनारपट्टीच्या पॅलेस्टाईनच्या क्षेत्रात इस्राईलनं सातत्यानं वसाहती उभ्या करण्याचा सपाटा लावला आणि त्यातून या भागात इस्राईली नागरिकांची संख्या २० हजारांवरून साडेसात लाखांवर पोचली. त्या वसाहतीचं काय करायचं, मूळ सहमतीनुसार या वसाहती मोकळ्या करून ती जागा पॅलेस्टाईनला मिळणार की नाही आणि पॅलेस्टाईनचं स्वतंत्र राष्ट्र मान्य केलं जाणार की नाही, हे मुद्दे कायम असतील. ते तसेच ठेवून हा संघर्ष संपेल याची शक्यता नाही. १९६७ नंतर अमेरिकेनं इस्राईलनं पश्चिम किनारपट्टीत वसाहती वाढवू नयेत, अशी जाहीर भूमिका तर कायम घेतली मात्र त्यासाठी कधीच इस्राईलला जबाबदार धरलं नाही. इस्राईलनं अमेरिकेची मूक संमती गृहीत धरल्यासारखा हा मामला आहे. त्यामुळं ट्रम्प इस्राईल यापुढं पश्चिम किनारपट्टी जोडून घेणार नाही असं सांगतात, तेव्हा त्यावर तूर्त संतापलेल्या अरबांना शांत करणं एवढाच उद्देश असू शकतो. .अरब देश संतप्तगाझातील संघर्ष थांबला तर त्याचं स्वागतच केलं पाहिजे मात्र संघर्ष थांबवण्याची आशा लावून नोबेल स्वप्नाची पायाभरणी करणं, इतकाच ट्रम्प यांचा उद्देश असेल, तर इतक्या उथळपणे सातआठ दशकं चाललेला संघर्ष संपणारा नाही. मुळात ताजा संघर्ष सुरू झाला, तो हमासच्या इस्राईलवरच्या आततायी हल्ल्यानं आणि त्यानंतर इस्राईलनं अधिकच विध्वंसक उत्तर दिल्यानं. इस्राईलच्या हल्ल्यात २० हजार मुलांसह ६५ हजार लोकांचा बळी पडला आहे. याआधीही दोघांत एक समझोता करून युद्धबंदी केली होती, ती टिकली नाही. याची जी कारणं होती तीच आताही नव्या प्रस्तावाच्या यशस्वीतेत कायम आहेत. हमासला विचारातच न घेता त्यांनी गाझा पट्टी सोडून द्यावी, शस्त्रं सोडावीत आणि निघून जावं, या प्रस्तावाचा गाभ्याचा भाग बनवणं हे संघटन कितपणे मान्य करेल. हमासनं गाझा सोडायची तयारी दाखवली किंवा त्यासाठी हमासला बळानं भाग पाडलं, तरी त्यानंतर इस्राईल गाझातून बाहेर पडेल याची शक्यता कमीच. कतारवरील इस्राईली हल्ल्यानंतर अरब देश बिथरले आहेत. त्यांना चुचकारणं ही ट्रम्प यांची गरज आहे आणि त्यासाठी नेतान्याहू यांच्या दांडगाईला आळा घालतो आहोत, असा निदान देखावा करणंही ट्रम्प यांच्यासाठी गरजेचं आहे. अरब देश इस्राईल आणि अमेरिकेशी लढू शकत नाहीत, हे खरं मात्र त्या सगळ्यांना अस्वस्थ ठेवून पश्चिम आशियातील अमेरिकी हितसंबंध राखणं शक्य नाही. यासाठीच गाझा पट्टीत कायमची शांतता नांदेल का? या प्रश्नांचं उत्तर सोपे नाही. इस्राईली हल्ल्यानंतर अरब देश बिथरले आहेत. त्यांना चुचकारणं ही ट्रम्प यांची गरज आहे आणि त्यासाठी नेतान्याहू यांच्या दांडगाईला आळा घालतो आहोत, असा निदान देखावा तरी करणं ही ट्रम्प यांच्यासाठी गरजेचं आहे. अरब देश इस्राईल आणि अमेरिकेशी लढू शकत नाहीत हे तर वास्तव आहे. त्या सगळ्यांना अस्वस्थ ठेवून पश्चिम आशियातील अमेरिकी हितसंबंध राखणं शक्य नाही. यासाठीच ट्रम्प यांनी कतारला 'नाटो' शैलीची सुरक्षा हमी नुकतीच दिली..नेतृत्व आणि अधिकार अस्पष्टचनव्या प्रस्तावात हमासनं शस्त्र सोडल्यानंतर गावामध्ये आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था लागू होईल. शांतता प्रस्थापित करण्याचं काम ही व्यवस्था करेल. त्यासाठी मनुष्यबळ आणि पैसा प्रामुख्यानं अरब देश पुरवतील, अशा शांती सेनेचं नेतृत्व कोणाकडं ? त्यांचे अधिकार काय ? याविषयी कसलीही स्पष्टता नाही. त्यात अमेरिकेचा थेट सहभाग नसेल, तर पॅलेस्टाईनमधील स्वातंत्र्यवादी आणि इस्राईल दोन्ही अशा व्यवस्थेला जुमानतील याची शक्यता नाही. याचाच अर्थ शांततेसाठीचा कोणताही आणि कोणीही केलेला प्रयत्न सध्या गाझात जो संहार सुरू आहे, त्याहून बराच पण तो एकतर्फी लादण्यातून पॅलेस्टाईनचा प्रश्न सुटत नाही. 