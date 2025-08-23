Premium| Agricultural exports: कृषी निर्यातीने या वर्षी इतिहासातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. मात्र ट्रम टॅरिफच्या वादळासमोर ही कामगिरी अशीच चालू राहिल का?

मागच्या ३ महिन्यात भारताची एकूण निर्यात ज्या वेगाने चालली आहे, तशीच निर्यात इथून पुढे चालू राहिली, तर भारत नक्कीच आत्तापर्यंतच्या निर्यातीचे सर्व विक्रम मोडेल. भारताने २०२४–२५ या आर्थिक वर्षात कृषी-निर्यात ४८.८ अब्ज डॉलर्सवरून ५१.९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचवली आहे. म्हणजेच यात ६.४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. भारतीय कृषी-निर्यातीला इतका वेग येण्याची कारणे काय असतील? आता वर्तमानातील कृषी-निर्यातीची अवस्था कशी आहे? भारताची कृषी निर्यात सध्या इतकी मजबूत असताना, डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले ५०% टॅरिफ धोरण मोठा धोका निर्माण करू शकते! या टॅरिफमुळे भारत समोर कोणती आव्हाने उभी राहू शकतात? या आणि अशा अनेक मुद्द्यांविषयी जाणून घेऊया सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून!भारताच्या कृषी निर्यातीची सध्याची अवस्था कशी आहे?या वर्षभरात आत्तापर्यंत भारताच्या कृषी निर्यातीची अवस्था अत्यंत सकारात्मक राहिली आहे. इतर सर्व क्षेत्रांतील एकंदर वस्तू निर्यात स्थिर राहिली असताना, कृषी क्षेत्राने उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. २०२४–२५ या आर्थिक वर्षात भारताची कृषी-निर्यात ४८.८ अब्ज डॉलर्सवरून ५१.९ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे. म्हणजेच यात ६.४ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. एवढेच नाही, तर चालू आर्थिक वर्षाच्या (२०२५–२६) पहिल्या तीन महिन्यांतही ही निर्यात ५.८ टक्क्यांनी वाढली आहे. जर हीच वाढ कायम राहिली, तर २०२५–२६ मध्ये कृषी-निर्यात ५५ अब्ज डॉलर्सच्या आसपास पोहोचू शकते. जर असे झाले, तर २०२२–२३ मधील ५३.२ अब्ज डॉलर्सचा विक्रम या वर्षी मोडेल. त्यामुळे सध्यातरी भारताची कृषी निर्यात अत्यंत सक्षम अवस्थेत आहे..कृषी निर्यात वाढण्याची प्रमुख कारणे१. चांगला पाऊस व उत्पादनात झालेली वाढसलग दोन वर्षे चांगला पाऊस पडल्यामुळे शेतमालाचे उत्पादन वाढले. त्यामुळे महागाई आटोक्यात आली आणि सरकारने गहू, तांदूळ, साखर यांसारख्या वस्तूंवरील निर्यात निर्बंध शिथिल केले. ज्यामुळे निर्यातीला वेग आला.२. जागतिक अन्न किमतींचे वाढलेले दरसंयुक्त राष्ट्रांच्या FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) निर्देशांकानुसार २०२२–२३ मध्ये अन्न दरातील वाढ प्रचंड होती. ही संस्था दर महिन्याला अन्न दर जाहीर करते, ज्यात धान्य, तेलबिया, दुग्धजन्य पदार्थ, मांस आणि साखर यांच्या आंतरराष्ट्रीय किमती विचारात घेतल्या जातात. २०१४–१६ च्या सरासरी किंमतींना १०० अंक मानले जातात. २०१९–२० मध्ये हा निर्देशांक ९६.४ होता, तर २०२२–२३ मध्ये तो १४०.६ वर पोहोचला, म्हणजे जागतिक अन्नधान्याच्या किंमती जवळजवळ ४०% वाढल्या. कोविड, रशिया–युक्रेन युद्ध आणि हवामान बदलामुळे या किमती वाढल्या. त्यामुळे स्वस्त आणि स्थिर पुरवठा देणारा देश म्हणून भारत आयात करणाऱ्या देशांसाठी महत्त्वाचा निर्यातदार ठरला..३. काही कृषी वस्तूंची चांगली कामगिरीसमुद्री उत्पाद, कोळंबी, तांदूळ, म्हशीचे मांस, कॉफी, तंबाखू, तसेच फळे व भाजीपाला यांच्या निर्यातीची मागणी या काळात वाढली आणि भारताने ती मागणी पूर्ण करण्यात यशस्वी ठरले.४. अमेरिकेतील व्यापारजानेवारी ते जून २०२५ या काळात अमेरिकेत भारताची कृषी निर्यात २४.१% ने वाढली. अमेरिकेने कोळंबी आयातात ३५% वाटा भारताकडून घेतला. म्हणजे अमेरिकेची जेवढी एकूण गरज होती, त्यातील तृतीयांशाहून अधिक भारताने पुरवली..५. विदेशातील उत्पादन तुटवडाब्राझील व व्हिएतनाम येथे कॉफी उत्पादनाचा तुटवडा निर्माण झाला. त्याचा फायदा भारताने घेतला आणि जगभरात मोठ्या प्रमाणावर कॉफीची निर्यात केली. तंबाखू निर्यातीच्या बाबतीतही ब्राझील व झिंबाब्वेतील तुटवड्याचा लाभ भारताला मिळाला.६. सरकारी धोरणे व प्रोत्साहनभारतीय मालाची निर्यात वाढवण्यात सरकारी धोरणांचा मोठा वाटा आहे. APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) या संस्थेमार्फत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण, आधुनिक प्रयोगशाळांचा विकास आणि GrapeNet, HortiNet सारख्या ट्रेसेबिलिटी सिस्टीम्स लागू केल्या गेल्या. या सिस्टीम्सचा उपयोग करून शेतात पिक लागवडीपासून ते माल परदेशातील ग्राहकांच्या हातात पोहोचण्यापर्यंत सर्व रेकॉर्ड ठेवला जातो. त्यामुळे परदेशी बाजारात भारतीय मालाची किंमत वाढली, मालाची गुणवत्ता सुधारली आणि नाकारल्या जाणाऱ्या शिपमेंट्सची संख्या कमी झाली.तसेच, GI-टॅगद्वारे स्थानिक वैशिष्ट्य असलेल्या उत्पादनांना ओळख मिळाली, डुप्लिसिटी कमी झाली आणि शेतमालाला प्रिमियम दर मिळू लागले. GI-टॅग म्हणजे एखादे उत्पादन विशिष्ट भागाशी जोडलेले असणे, ज्यामुळे त्याची गुणवत्ता, चव, बनवण्याची पद्धत किंवा वैशिष्ट्य त्या भागामुळे वेगळी असते. अशा उत्पादनाला सरकार GI-टॅग देते. उदा. दार्जिलिंग चहा म्हणजे फक्त दार्जिलिंग भागातील हवामान आणि जमिनीमुळे त्या चहाला खास स्वाद मिळतो. हापूस आंबा – कोकणातील हवामानामुळे त्याला वेगळी चव मिळते..Premium| Maharashtra agriculture crisis: महाराष्ट्रात शेतीची चौफेर कोंडी, खरीप हंगामातील आव्हान.ट्रम्प टॅरिफचा शेती मालाच्या निर्यातीवर काय परिणाम होईल?डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या ५०% टॅरिफ धोरणाचा भारतीय शेतमाल निर्यातीवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. हे धोरण दोन टप्प्यांत लागू झाले आहे. प्रथम २५% शुल्क आणि नंतर आणखी २५% शुल्क, म्हणजे एकूण ५०% कर. हे शुल्क भारताच्या जवळजवळ ४८ अब्ज डॉलर्स किमतीच्या निर्यातींवर लागू होते.१. समुद्री उत्पादनांना होणारा फटकासर्वात मोठा फटका समुद्री उत्पादनांना बसणार आहे. जसे की अमेरिकेत भारताच्या कोळंबी निर्यातीचा मोठा हिस्सा आहे. २०२४–२५ मध्ये भारताने जगभरात जवळपास ४.५ अब्ज डॉलर्स किमतीची कोळंबी निर्यात केली आहे, त्यातील १.९ अब्ज डॉलर्सची निर्यात फक्त अमेरिकेत झाली. ५०% शुल्कामुळे भारतीय कोळंबी अमेरिकन बाजारात महाग होईल आणि स्पर्धात्मकता कमी होईल. त्यामुळे निर्यातदारांना भाव कमी करावा लागेल किंवा बाजार गमवावा लागेल. परिणामी शेतकरी आणि मत्स्य व्यवसायिकांच्या उत्पन्नावर थेट परिणाम होईल.२. इतर कृषी उत्पादनांवर होणारा परिणामतांदूळ, द्राक्ष, मसाले, फळे, सुका मेवा (बदाम, अक्रोड, पिस्ते) यांसारखी अनेक कृषी उत्पादने अमेरिकेत निर्यात होतात. टॅरिफमुळे ही उत्पादने महाग पडतील. त्यामुळे अमेरिकन आयातदार इतर देशांकडून स्वस्त माल घेऊ शकतो, उदा., इक्वाडोर, व्हिएतनाम, ब्राझील. परिणामी भारताचा बाजार हिस्सा कमी होऊ शकतो..Premium|Kolhapur Agriculture: कोल्हापूरच्या शेतीत आधुनिकतेची लाट; ऊस, भात आणि मोत्यांच्या शेतीत नाविन्यपूर्ण प्रयोग.३. व्यापारातील तूट वाढण्याचा धोकाआज भारताचा कृषी व्यापार तूटीत नाही; उलट १३.४ अब्ज डॉलर्सचा अधिशेष आहे. व्यापार अधिशेष म्हणजे देशाने निर्यात केलेल्या वस्तूंची किंमत आयात केलेल्या वस्तूंपेक्षा जास्त असते. यात देशाकडे परकीय चलन जास्त प्रमाणात येते. ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे अमेरिकेत निर्यात कमी होईल आणि कदाचित उलट आयात वाढेल. त्यामुळे हा अधिशेष कमी होऊ शकतो किंवा तूट निर्माण होऊ शकते.४. रोजगार आणि शेतकऱ्यांवर परिणामभारतीय कृषी निर्यातीत लाखो शेतकरी, मजूर आणि छोटे उद्योग गुंतलेले आहेत. विशेषतः कोळंबी, तंबाखू, कॉफी आणि फळे यांसारख्या उत्पादनांमध्ये ग्रामीण भागातील रोजगार मोठ्या प्रमाणावर आहे. निर्यात घटल्यास शेतकऱ्यांना भाव कमी मिळेल आणि काहींना पर्यायी व्यवसाय शोधावा लागेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.