जगातील सर्वांत बलाढ्य देशाचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केवळ ‘इतर काही देश करताहेत म्हणून’ अणुचाचण्या पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय जाहीर करणे ही निश्चितच एक विसंगती. या निर्णयामुळे जगाच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचा ठेका घेतल्याप्रमाणे वागणाऱ्या अमेरिकेच्या आत्मविश्वासाला कमीपणा येत नाही का? की पुतीन आणि शी जिनपिंग यांसारख्या नेत्यांना ट्रम्प त्यांच्या मोठेपणाचे काही देणे-घेणे नाही आणि ते आपल्याच मनाप्रमाणे वागणार, याचा साक्षात्कार ट्रम्प यांना झाला आहे? कदाचित अमेरिकेच्या ‘जागतिक नेतृत्वा’ची झळाळी वेगाने कमी होत असल्याचे ट्रम्प यांना कळले असावे...आपल्या पूर्वसुरींच्या शास्त्रीय व राजनैतिक प्रयत्नांनी काही दशकांच्या काळात आकारास आलेली ‘जागतिक अण्वस्त्र नियंत्रण व नि:शस्त्रीकरणा’ची चौकट डोनाल्ड ट्रम्प यांना आज मोडायची आहे. अण्वस्त्र चाचण्या पुन्हा सुरू करू करणे, हे अमेरिकेस आपल्या तंत्रज्ञानात्मक व धोरणात्मक वरचढपणाबाबत खात्री नसल्याचे लक्षण आहे का? जागतिक सत्तेचे पारडे आता अमेरिकेच्या दिशेस झुकत नाही का? कदाचित या सर्व गोष्टींची चिंता भेडसावत असल्यामुळेच ट्रम्प यांनी अण्वस्त्रमार्गाचा वापर करायचे ठरवले असावे. आयात शुल्काच्या साधनाचा दीर्घकालीन आर्थिक वर्चस्वाच्या दृष्टीने उपयोग होणार नाही हे त्यांना समजले असावे. एके काळी अमेरिकेच्या प्राबल्याचे चिन्ह असलेले, शस्त्रास्त्रांच्या चढाओढीचे ‘शीतयुद्ध प्रारूप’ परत आणण्याचा मानस त्यासाठीच असावा. .नुकत्याच झालेल्या आशिया दौऱ्यात व्यापारविषयक वाटाघाटींसाठी दक्षिण कोरियातील बुसान येथे ट्रम्प चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना भेटले. या भेटीस जाताना ३० ऑक्टोबरला आपल्या ‘मरीन वन’ हेलिकॉप्टरमध्ये बसल्या-बसल्या ट्रम्प यांनी आपण अमेरिकी सैन्याला तातडीने अण्वस्त्र चाचण्या सुरू करण्यास सांगितले असल्याची अवचित घोषणा केली. गेल्या ३३ वर्षांत अमेरिकेने कोणत्याही अण्वस्त्राची चाचणी केलेली नाही. सुरुवातीला काहींना वाटले, की चर्चेपूर्वी चिनी लोकांना भांबावून सोडण्यासाठीची ही चतुर खेळी आहे. परंतु त्यानंतर ट्रम्प यांनी त्याचा वारंवार पुनरुच्चार केला. चीन, रशिया, उत्तर कोरिया आणि पाकिस्तान हे जमिनीखाली गुप्तपणे अण्वस्त्रचाचण्या करत आहेत आणि त्यामुळे अमेरिकेलाही चाचण्या पुन्हा सुरू करायला हव्यात, असे ते म्हणाले. आपले कथित अण्वस्त्र वर्चस्व ढासळते आहे, अशी भावना अमेरिकेत निर्माण झाली असल्याचेच यावरून दिसते. .जुन्या अण्वस्त्रांची समस्या२५ ते ३० ऑक्टोबरदरम्यान घडलेल्या घटनाही विचारात घ्यायला हव्यात. रशियाने ‘बुरेवेस्टनिक’ या अणूऊर्जेवर चालणाऱ्या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केल्याची घोषणा रशियाचे अध्यक्ष पुतीन यांनी २६ ऑक्टोबरला केली. हे क्षेपणास्त्र १४ हजार किलोमीटरपेक्षा लांब अंतरावर मारा करू शकते. यानंतर दोन दिवसांनी, २८ ऑक्टोबरला, पुतीन यांनी ‘पोसायडन’ या पाण्याखाली अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या ‘ड्रोन’ शस्त्राची (टॉर्पिडो) यशस्वी चाचणी केल्याचे सांगितले. हे समुद्री-वाहनरूपी शस्त्र ९६५० किलोमीटरपर्यंत प्रवास करू शकते. या दोन्ही यंत्रणांचे प्रथम २०१८मध्ये रशियाची अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे म्हणून अनावरण करण्यात आले होते. या चाचण्या ट्रम्प यांना अनपेक्षित नाहीत, परंतु त्यांनी ते विचलित नक्की झाले असतील. युक्रेनला लांब पल्ल्याची ‘टॉमाहॉक’ क्षेपणास्त्रे देण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी ‘पेन्टॅगॉन’ने ‘व्हाइट हाउस’ला हिरवा कंदील दाखवला, पण ट्रम्प याबाबत उत्सुक नाहीत. अजूनही रशिया युक्रेनविरुद्धचे युद्ध थांबवायला तयार नाही. .रशिया ट्रम्पना उचकवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचीही शक्यता आहे. ४ नोव्हेंबरला पुतीन यांनी ‘बुरेवेस्टनिक’ आणि ‘पोसायडन’ क्षेपणास्त्रांच्या निर्मात्यांना पुरस्कार दिले. ट्रम्प रशियाच्या या जाळ्यात सापडत आहेत का? अमेरिकेने यापूर्वी १९९२मध्ये अणूचाचणी घेतली होती. चीनने १९९६मध्ये, तर उत्तर कोरियाने अगदी अलीकडे २०१७मध्ये. काहींच्या म्हणण्यानुसार, सध्याची अण्वस्त्रे जुनी झाली आहेत आणि त्यांच्या चाचण्या घेणे आवश्यक आहे. परंतु हा एक मतमतांतरे असलेला आणि तांत्रिक गोष्टीही लक्षात घ्याव्या लागतील असा गुंतागुंतीचा विषय आहे. आताच्या अण्वस्त्रांचे घटक जुने झाले असल्याने, त्यांची विश्वासार्हता आणि सुरक्षितता तपासण्यासाठी चाचण्या गरजेच्या आहेत, असे काही शास्त्रज्ञ म्हणतील. गेल्या तीन दशकांत तंत्रज्ञानात मोठ्या सुधारणा आल्या आहेत. आता युद्धातील शस्त्रास्त्रांची रचना आणखी आधुनिक झाली असून अधिक अचूकतेने मारा करणाऱ्या यंत्रणा आल्या आहेत. .आता जमिनीखाली केल्या जाणाऱ्या चाचण्यांमुळे अण्वस्त्रांमध्येही या सुधारणांचा अंतर्भाव करणे शक्य होईल, असे चाचण्यांचे समर्थक म्हणतात. परंतु अण्वस्त्रांची पूर्ण क्षमतेने चाचणी करण्याची आवश्यकता नाही, असेच टीकाकारांचे मत आहे. अण्वस्त्रांच्या स्वतंत्र घटकांची, क्षेपणास्त्रांच्या उपयंत्रणांची चाचणी करून आणि त्यास आभासी (सिम्युलेशन) व डमी चाचण्यांची जोड देऊन आधुनिकता साधता येईल, तसेच प्रत्यक्ष चाचण्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि आधुनिक प्रारूपे हा पर्याय ठरू शकतो, असे मत ते मांडत आहेत. अमेरिकी अण्वस्त्रांची सुरक्षितता, देखभाल आणि साठा सांभाळणाऱ्या ‘नॅशनल न्युक्लिअर सिक्युरिटी ॲडमिनिस्ट्रेशन’ (एनएनएसए) या संस्थेने अमेरिकेला नव्याने अण्वस्त्र चाचण्यांची गरज नसल्याचे सातत्याने सांगितले आहे. .शत्रू रोखण्यासाठीच...आजही अण्वस्त्रांची भूमिका प्रत्यक्ष वापरासाठी नसून ‘समोरच्याला थांबवण्याचे अस्त्र’ अशीच आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे अण्वस्त्र साठा जुना असला, तरी त्यांचा उपयोग राजकीय आणि मानसिक दृष्टिकोनातूनच होणार आहे. जुनी असली, तरी ती समोरच्या देशाची आक्रमकता थंडावण्यासाठी काम करू शकतात. कोणत्याही संभाव्य शत्रूला हे समजते, की आपण हल्ला केल्यास त्याची असह्य किंमत मोजावी लागेल. अनेक राष्ट्रांकडे असलेली अण्वस्त्रे आज जुनी झाली आहेत, परंतु शत्रूला रोखण्याच्या इतर यंत्रणांमध्ये वेगाने आधुनिकता येत आहे. आज्ञा व नियंत्रण यंत्रणेसह लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्रे, पाणबुड्या, यांत सतत सुधारणा होत आहेत. ‘हायपरसॉनिक’ अस्त्रे आणि नवीन अस्त्ररोधक यंत्रणांसह शत्रूस रोखण्याची क्षमता वाढते आहे. अमेरिकेची प्रस्तावित क्षेपणास्त्रविरोधी बहुस्तरीय संरक्षण यंत्रणा असलेल्या ‘गोल्डन डोम’ प्रकल्पाची संकल्पना ट्रम्प यांनी आधीच मांडली आहे. .या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेस अणुचाचण्या पुन्हा सुरू करण्याची गरज आहे, हे पटणारे नाही. आताच्या नियोजित अणुचाचण्या चाचण्या गंभीर स्वरूपाच्या नसतील आणि त्यांत कोणत्याही अणुस्फोटाचा समावेश नसेल, असे अमेरिकी अधिकारी सूचित करत आहेत. अशा चाचण्यांत स्फोट न करता अण्वस्त्रांची सुरक्षितता, विश्वासार्हता आणि क्षमता तपासली जाते. साधारणपणे क्षेपणास्त्र यंत्रणा आणि यांत्रिक कळ (मेकॅनिकल ट्रिगर्स), स्फोटक पदार्थांची विशिष्ट मांडणी (कन्व्हेन्शनल एक्स्प्लोझिव्ह लेन्सेस), इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा, क्षेपणास्त्र डागण्याची यंत्रणा अशा स्वतंत्र घटकांवर लक्ष केंद्रित केले जाते. या प्रयोगांचे स्वरूप कमी गंभीर असते. म्हणजे प्रयोगात अणुविखंडन (फिशन) होणारे पदार्थ वापरले गेले, तरी त्यांची साखळी अभिक्रिया (चेन रिॲक्शन) घडत नाही. यांतील जवळपास सर्व चाचण्या प्रयोगशाळांत केल्या जातात. त्यात आभासी (कॉम्प्युटर सिम्युलेशन) चाचणीचा मोठा आधार मिळू शकतो. नवीन यंत्रणांच्या क्षमतांवर शिक्कामोर्तब करणे आणि कोणते घटक बदलायची आवश्यकता आहे ते पाहणे, हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे. हे काम अमेरिकेस कोणतीही अधिकृत घोषणा न करताही करता आले असते. परंतु अण्वस्त्रांच्या जागतिक खेळात अधिक आक्रमक पवित्रा घेण्याच्या दृष्टीनेच ट्रम्प यांनी त्यास ‘जाहीर’ रूप दिले. .Premium|India vs America : भारताच्या सार्वभौमत्वाची कसोटी.ट्रम्प यांना त्यांच्या देशाची लष्कर-सज्जता अधोरेखित करायची आहे, हेच यावरून दिसते. त्यांनी हे समजून घ्यायला हवे, की आजच्या जगातील युद्धरोधकता वेगवेगळ्या साधनांवर अवलंबून आहे. केवळ अण्वस्त्रे नव्हे, तर सायबर आणि अवकाशीय घटकांचाही त्याच्याशी संबंध आहे. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळातच त्यांनी ‘यूएस स्पेस फोर्स’ ही शाखा सुरू केली आणि तिने चांगली प्रगती केली आहे. दुर्दैवाने त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात मात्र ‘नासा’, ‘नॅशनल ओशनिक अँड ॲटमॉसफेरिक ॲडमिनिस्ट्रेशन’ (एनओएए), मूलभूत विज्ञानात काम करणाऱ्या अनेक संस्था आणि अगदी आरोग्य क्षेत्रालाही निधीकपातीचा फटका बसला आहे. अमेरिकेची बलाढ्यतेची प्रतिमा आणि जागतिक नेतृत्त्व या बाजू केवळ अण्वस्त्रांनी भरून निघणार नाहीत, हे ट्रम्प यांना उमगणे गरजेचे आहे.अमेरिकेकडे विश्वासार्ह अण्वस्त्ररोधक यंत्रणा आहे. असे असताना अणूचाचण्यांची चौकट मोडणे हे नवा भस्मासुर तयार करण्यासारखे होऊ शकते. ‘आपल्याकडेही अण्वस्त्रे हवीत’ ही लाट यामुळे जगात येऊ शकेल, तसेच ज्या राष्ट्रांकडे ती आहेत, त्यांना आता चाचण्या घेण्याची आवश्यकता वाटू शकेल. ट्रम्प यांचे उद्दिष्ट खरोखरच अमेरिकेस ‘महान’ बनवणे हे असेल, तर शीतयुद्धाच्या युगातील राजकारण परत आणणे हा उपाय नव्हे. अमेरिकेचे बळ वाढवणाऱ्या आणि मानवाची प्रगती करणाऱ्या विज्ञान, तंत्रज्ञान व नावीन्यपूर्ण संशोधनात पुन्हा गुंतवणूक करणे, हा खरा मार्ग!(लेखक सामरिक शास्त्राचे विश्लेषक आहेत.)(अनुवाद: संपदा सोवनी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.