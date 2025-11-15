Premium|Trump nuclear testing announcement : ट्रम्प यांच्या घोषणेमुळे पुन्हा अणुचाचण्यांचे संकट

डॉ. मनीष दाभाडेअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा अणुचाचण्या घेण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकेने अणुचाचण्यांना सुरुवात केली, तर अन्य देशही चाचण्या घेतील आणि पुन्हा अण्वस्त्रस्पर्धेला सुरुवात होण्याची भीती आहे. यातून जग अस्थैर्याच्या खाईत ढकलले जाऊ शकते. अमेरिका पुन्हा अणुचाचण्या सुरू करणार असल्याची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी दिली. अमेरिकेने ३३ वर्षांपूर्वी अणुचाचण्या घेण्याचे थांबविले होते आणि त्यामुळे जागतिक शस्त्रास्त्र स्पर्धेवर नियंत्रण आले होते. ट्रम्प यांनी हाच निर्णय बाजूला ठेवल्यामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. ‘अन्य देशांच्या अणुचाचण्यांच्या कार्यक्रमामुळे समकक्ष पातळीवर समकक्ष पातळीवर अणुचाचण्या सुरू करण्यात याव्यात, असे आदेश युद्ध खात्याला दिले आहेत,’ असे ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर लिहिलेल्या संदेशामध्ये म्हटले आहे. विशेष म्हणजे ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची दक्षिण कोरियामध्ये भेट झाली, त्यापूर्वीच ट्रम्प यांनी वरील घोषणा केली. विशेष म्हणजे ट्रम्प यांनी हा निर्णय जाहीर करण्यापूर्वी काँग्रेसमध्ये विषय मांडला नाही किंवा सहयोगी देशांबरोबर औपचारिक चर्चाही केली नाही. या घोषणेमुळे अमेरिकेचे काही दशकांपासूनचे धोरण बाजूला पडले आणि जग नव्या आण्विक स्पर्धेच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहे..अमेरिकेने १९९२पासून कोणतीही अणुचाचणी केलेली नाही. त्यानंतरच्या काळामध्ये दोन्ही प्रमुख पक्षांचे अध्यक्ष झाले, त्यानंतरही अणुचाचण्या स्थगित करण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला. याच काळामध्ये अमेरिका अण्वस्त्र प्रसारविरोधी चळवळीचा भाग राहिला आहे. आता ट्रम्प यांची घोषणा म्हणजे केवळ अमेरिकेच्या धोरणामध्ये बदल नाही, तर यातून साखळी प्रतिक्रियांना सुरुवात होऊ शकते आणि अण्वस्त्रधारी देश पुन्हा अणुचाचण्यांच्या मार्गावर येऊ शकतात. अमेरिकेने अणुचाचणी घेतली, तर रशियाही त्याच पद्धतीने त्याला उत्तर देईल, असे रशियाच्या एका अधिकाऱ्याने सूचित केले आहे. चीनने या निर्णयाचा निषेध केला आहे, मात्र अणुचाचण्या करणार नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे. भारतामध्येही संरक्षण क्षेत्रातील काही विश्लेषकांनी पुन्हा अणुचाचण्या करण्याची मागणी केली आहे. भारताने अणुचाचण्या घेतल्या, तर १९९८ प्रमाणेच पाकिस्तानकडूनही त्याला प्रत्युत्तर मिळू शकते, हे विसरता येणार नाही..रशियाच्या शस्त्रांची भीतीअमेरिकेकडून संयम पाळला जात असताना, प्रतिस्पर्धी देश मात्र त्यांच्या शस्त्रसामर्थ्यामध्ये सातत्याने प्रगती करत आहे, असे कारण ट्रम्प यांनी या निर्णयामागे दिले आहे. तसेच, २०१७पासून कोणत्याही देशाने जाहीरपणे अणुचाचणी घेतलेली नसली, तरीही उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, चीनकडून गुप्त अणुचाचण्या घेतल्या जात आहे, असा दावा ट्रम्प यांनी केला आहे. रशियाने अलीकडील काळात अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या प्रणालीची ताकद जगाला दाखविली आहे. तसेच, रशियाने २०२३मध्ये सर्वंकष अणुचाचणी बंदी करारातून (सीटीबीटी) माघार घेतली आहे. त्यातूनच ट्रम्प यांना हा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. तसेच, अन्य अण्वस्त्रधारी देशांचा विचार करता आपण मर्यादा पाळत असताना, अन्य देश त्याचा गैरफायदा घेत आहेत, या विचारातून अमेरिकेने धोरणात्मक फेरविचार केला आहे. मात्र, सध्याची जागतिक परिस्थिती पाहिली, तर अमेरिकेचे हे पाऊल किती गंभीर आहे, हे स्पष्ट होते. रशियाने नुकत्याच ‘पोसाइडन’ आणि ‘बुरेवेस्तनिक’ या नव्या शस्त्रप्रणालींच्या चाचण्या घेतल्या आहेत. या चाचण्या स्फोटांच्या स्वरूपात नसल्या, तरीही शस्त्र तंत्रज्ञानामध्ये रशिया एक पाऊल पुढे आहे, हे जगाला दाखविणे हा या चाचण्यांचा हेतू होता. रशियाने ‘सीटीबीटी’तून माघार घेताना, यापुढे अणुचाचण्यांवर बंदी घालणाऱ्या कराराच्या बंधनावर राहणार नाही, असेच रशियाने म्हटले आहे. या चाचण्या म्हणजे अमेरिकेला दिलेले थेट आव्हान आहे..चीन, कोरियाचा विकासयाचबरोबर चीनचे अण्वस्त्रकवचही वेगाने वाढत आहे. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाच्या अहवालानुसार, चीनकडे सध्या अंदाजे ६०० अण्वस्त्रे आहेत आणि २०३०पर्यंत ही संख्या एक हजारांच्या पुढे जाऊ शकते. चीनकडून मिळालेल्या या आव्हानामुळे अमेरिकेत अस्वस्थता वाढली आहे. अण्वस्त्रांच्या स्पर्धेमध्ये अमेरिका आज आघाडीवर असून, चीन ‘दूरच्या तिसऱ्या क्रमांकावर’ आहे. मात्र ते भविष्यात जवळपास येऊ शकतात, असे ट्रम्प यांनी नमूद केले आहे. चीनची अण्वस्त्रे प्रणाली अधिक जटिल आणि धोरणात्मक होत आहे. त्यामुळे अण्वस्त्रांच्या साठ्यामध्ये प्रगती करणे आणि शक्य असल्यास पुन्हा अणुचाचण्यांना सुरुवात करणे, असा दबाव अमेरिकेवर निर्माण झाला आहे. या परिस्थितीमध्ये चीनबरोबरच उत्तर कोरियाची भूमिकाही महत्त्वाची ठरते. उत्तर कोरियाने २०१७ नंतर कोणतीही अणुचाचणी केलेली नसली, तरी ते वारंवार क्षेपणास्त्र चाचण्या करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या क्षमतांबाबतही चर्चा होत आहे. उत्तर कोरिया, पाकिस्तान आणि इतर काही देश गुप्तपणे चाचण्या करत आहेत आणि अमेरिका संयम ठेवत आहे. अमेरिकेचा संयम हा धोका होत चालला आहे, असा ट्रम्प यांचा दावा आहे.अणुचाचण्यांना चालनाअमेरिकेचा अण्वस्त्रसाठा जगातील सर्वांत प्रगत आणि प्रभावी आहे. ऊर्जा विभागाच्या ‘स्टॉकपिल स्टीवर्डशिप प्रोग्रॅम’अंतर्गत अमेरिकेच्या अण्वस्त्रांची कार्यक्षमता दरवर्षी तपासली जाते. त्यामुळे कोणत्या स्फोटक चाचणीशिवायही ही अण्वस्त्रे प्रभावी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. संगणकीय अनुकरण, सबक्रिटिकल प्रयोग आणि इतर परीक्षणांमुळे अमेरिकेचे शस्त्रसामर्थ्य चांगल्या स्थितीत आहे, याची खात्री शास्त्रज्ञांना आहे. तरीही, इतर देश चाचणी करत असतील, तर अमेरिकेने मागे का राहावे, अशी ट्रम्प यांची भूमिका आहे. एका पातळीवर हे धोरण शहाणपणाचे वाटू शकते. तर, ही धमकी केवळ दबाव निर्माण करण्यासाठी आहे. त्यामुळे रशिया आणि चीन यांच्यावर दबाव आणून त्यांना चर्चेला बसवता येऊ शकेल, असे काही विश्लेषकांना वाटते. ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाच्या पहिल्या कार्यकाळामध्ये असाच विचार केला होता. मात्र, तो विचार धोकादायक आहे, हे त्यांच्या लक्षात आले असावे. अमेरिकेने अणुचाचण्यांना सुरुवात केली, तर रशिया आणि चीनकडून त्वरित अमेरिकेच्या पावलावर पाऊल टाकले जाणार, हे स्पष्ट आहे. अमेरिका-रशियाच्या तुलनेत चीनने कमी अणुचाचण्या केल्या आहेत. त्यामुळे याचा फायदा चीनलाच जास्त होणार आणि त्यांना तंत्रज्ञान आणखी आधुनिक करण्याची संधी मिळू शकते.भारतासाठी गुंतागूंतभारताचा विचार केला, तर ही स्थिती अधिक गुंतागुंतीची आहे. १९९८मध्ये अणुचाचणी केल्यानंतर भारताने स्वतःहून अणुचाचण्यांना स्थगिती दिली आहे. आता अमेरिकेच्या घोषणेनंतर भारतातूनही पुन्हा चाचण्या घेण्यासाठी मागणी होऊ लागली आहे. काही विश्लेषकांच्या मते, १९९८मध्ये भारताने थर्मोन्यूक्लिअर (हायड्रोजन बॉम्ब) चाचण्या घेतल्या, त्या पूर्णपणे यशस्वी झाल्या नाहीत. त्यामुळे आता पुन्हा चाचणीची आवश्यकता आहे. भारताने चाचणी करणार असेल, तर पाकिस्तान नक्कीच प्रतिसाद देईल. त्यातून संपूर्ण दक्षिण आशियात अस्थैर्य निर्माण होईल, असे वाटते..Premium|Narcissism: नार्सिसिझम म्हणजे काय.? तुम्ही तुमच्या मुलांबाबत अतिसुरक्षित वातावरण निर्माण करता, वाचा रिसर्च काय सांगतो...Premium| Trump nuclear test decision: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा अणुचाचण्यांचा निर्णय, अमेरिकेच्या आत्मविश्वासावर प्रश्नचिन्ह.स्थैर्यासाठी घातकब्रिटन, फ्रान्स, उत्तर कोरिया आणि इस्राईल या देशांवरही या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. ब्रिटन आणि फ्रान्स अण्वस्त्रधारी देश असले, तरी त्या देशांनी ‘सीटीबीटी’वर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे ते पुन्हा चाचणी करण्याची शक्यता कमी आहे. उत्तर कोरियासाठी मात्र अणुचाचण्यांसाठी मोकळे रानच मिळणार आहे आणि ते नव्या चाचण्या करायला सुरुवात करू शकतात. इतर अनेक गैरअण्वस्त्रधारी देशांसाठी हा निर्णय अत्यंत धोकादायक आहे. ‘सीटीबीटी’ अजून कार्यान्वित नसला, तरीही त्याला जगभरातून समर्थन मिळाले आहे. ‘कोणतीही अणुचाचणी ही जागतिक स्थैर्यासाठी घातक ठरू शकते,’ असा इशारा संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी दिला आहे. अमेरिका अणुचाचण्यांचा मार्ग स्वीकारत असेल, तर इतर देशही त्यांच्या अणुकार्यक्रमाच्या धोरणात बदल करू शकतात. इराण किंवा सौदी अरेबिया यांसारख्या प्रादेशिक शक्तींची स्वतंत्रपणे अण्वस्त्रे विकसित करण्याची महत्त्वाकांक्षा जागी होऊ शकते.अमेरिकेत दोन प्रवाहट्रम्प यांच्या घोषणेवर अमेरिकेतील राजकीय क्षेत्रामध्ये दोन प्रवाह आहेत. काही लोकप्रतिनिधी आणि माजी संरक्षणमंत्र्यांनी या निर्णयावर तीव्र टीका केली आहे. या निर्णयाचा प्रत्यक्ष फायदा होणार नाही, मात्र जागतिक पातळीवर अस्थैर्य निर्माण होईल, याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. तर, नेवाडा राज्यातील प्रतिनिधींनीही अणुचाचण्यांसाठी राज्यातील जमीन वापरण्याला विरोध दर्शविला आहे. या घोषणेमागे प्रत्यक्ष अणुचाचणी हा ट्रम्प यांचा उद्देश नव्हता, मात्र त्यांचा संदेश स्पष्ट नव्हता, असे प्रशासनातील सूत्रांनी म्हटले आहे. अशा स्थितीत, पुढील मार्ग अनिश्चित आहे. काही अंदाजांनुसार, अमेरिका पुन्हा अणुचाचणी करण्यासाठी किमान दोन ते तीन वर्षांची तयारी करावी लागेल. पायाभूत सुविधा, वित्तीय तरतुदी आणि राजकीय मंजुऱ्या मिळवणे हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता, प्रत्यक्ष चाचणी लगेच होणे शक्य नाही, हे स्पष्ट दिसते. तसेच, काँग्रेसमध्येही यावर तीव्र चर्चा होण्याची शक्यता आहे आणि निधी मंजुरी अडचणीत येऊ शकते. तथापि, हा धोरणात्मक दबावाचा भाग असेल आणि अमेरिकेला प्रत्यक्षात चाचणी न करता फक्त दबाव निर्माण करायचा असेल, तर हा निर्णय कदाचित काही फायदेशीर वाटाघाटींसाठी मार्ग मोकळा करू शकतो. परंतु, हे प्रत्यक्षात उतरले, तर ३३ वर्षांची अणुचाचणीविरोधी स्थगिती संपेल आणि जग नव्या आण्विक युगात प्रवेश करेल.ट्रम्प यांचे अणुचाचणी धोरण केवळ अमेरिकेचेच नव्हे तर संपूर्ण जगाचे भवितव्य बदलू शकते. हा एक वळणाचा टप्पा असून, या टप्प्यावर जग संयम आणि असंतुलन यांमध्ये अडकले आहे. संयमाचा बांध फुटला, तर होणारे परिणाम अनाकलनीय असतील. अण्वस्त्रांच्या वापराबाबत असणारी नैतिक आणि धोरणात्मक रेषा धूसर होत चालली आहे. जागतिक नेत्यांना आता नव्याने अण्वस्त्र धोरणांचे पुनरावलोकन करावे लागेल. चर्चेच्या माध्यमातून नव्या करारांना चालना द्यावी लागेल. अन्यथा, एकदाच अणुचाचण्यांना सुरुवात झाली, तर त्यातून निर्माण होणाऱ्या स्पर्धेला थांबविणे अशक्य होईल. त्यामुळे २०२५चा उत्तरार्ध हे जागतिक अण्वस्त्र धोरणात एक निर्णायक टप्पा ठरेल आणि त्याचा परिणाम पुढील अनेक दशकांपर्यंत जाणवेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे 