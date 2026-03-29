Premium|America First vs America Alone : ‘अमेरिका फर्स्ट’ ते ‘अमेरिका अलोन’...

संदीप कामतअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची दुसरी टर्म सुरू झाल्यापासून त्यांना पहिल्या टर्मला अपूर्ण राहिलेले सगळे निर्णय घ्यायची घाई झाली आहे. इराणशी सुरू केलेल्या युद्धामुळे अमेरिकेतील नागरिक चिंताग्रस्त असल्याचे दिसते आहे. २००३ मधील इराक युद्धाला ७५ टक्के अमेरिकी नागरिकांनी समर्थन दिले होते, पण आताच्या इराण युद्धाच्या वेळी हा आकडा ३५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. सध्या अमेरिकी नागरिकांना ट्रम्प यांचे धोरण खरेच ‘अमेरिका फर्स्ट’ आहे, असा प्रश्न पडला आहे, कारण जगभरात ‘अमेरिका अलोन’ असेच चित्र आहे...डोनाल्ड ट्रम्प यांची त्यांच्या दोन्ही निवडणुकांत तीन महत्त्वाची आश्वासने दिली होती. पहिले, ग्लोबलायझेशनमुळे झालेले व्यापार असंतुलन कमी करणे. या घोषणेने चीनमुळे उद्योगधंदे गमावलेला कामगार आणि उत्पन्न गमावलेला शेतकरी यांचा त्यांना पाठिंबा मिळाला. त्यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ धोरणानुसार त्यांनी सत्तेत आल्यावर ‘लिबरेशन डे’ (म्हणजे अमेरिकेचा फायदा घेणाऱ्या इतर राष्ट्रांकडून मुक्ततेचा दिवस) जाहीर केला आणि चीन, मेक्सिको, कॅनडा आणि युरोपियन युनियनवर २५ ते ६० टक्के आयात शुल्क लादले. यामुळे अमेरिकेचे कॅनडा आणि मेक्सिकोबरोबर संबंध बिघडले. अपेक्षेप्रमाणे अमेरिकन बाजारात आयात माल महाग झाला, महागाई वाढली आणि शेतकरी, कारखानदार यांच्या उद्योगधंद्यांवर परिणाम झाला. चीनने तत्काळ प्रत्युत्तर देत अमेरिकन सोयाबीन, गाड्या आणि इलेक्ट्रॉनिक्सवर आयात शुल्क लादले, ज्यामुळे अमेरिकेत ‘मिडवेस्ट’ भागातल्या अनेक शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. अशातच अनेक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना त्यांचे उत्पादन चीनमधून भारत आणि व्हिएतनामकडे हलवावे लागले. त्यानंतर भारताच्या आयात शुल्क वाटाघाटी सर्वांत आधी आणि पटकन संपतील असे वाटत असताना अचानक अमेरिका-भारत संबंधांतला तणाव वाढला. दरम्यान, ट्रम्प यांच्या मंत्र्यांनी विविध वक्तव्यांतून दबाव आणला, मात्र भारताने त्याचा कोणताही परिणाम होऊ दिला नाही. भारताने युरोपियन युनियनबरोबर ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ जाहीर केल्यावर मात्र ट्रम्प सरकारने भारताशी हातमिळवणी करत आपले दर जाहीर केले. हे सगळे होत असताना फेब्रुवारीमध्ये अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘लिबरेशन डे’ आयात शुल्क बेकायदा ठरवले. या निकालानंतर, ट्रम्प प्रशासनाने तातडीने १९७४ मधला दुसरा कायदा वापरून सर्व वस्तूंवर जुलै २०२६पर्यंत १० टक्के तात्पुरते शुल्क लागू केले, मात्र नवीन १० टक्के आयात शुल्काविरोधातही २४ राज्यांनी आणि अनेक कंपन्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे हा गोंधळ सुरूच राहणार आहे..Premium|Trump removes Nicolas Maduro : तेलासाठी की सत्तेसाठी? अमेरिकेचा व्हेनेझुएलात थेट हस्तक्षेप; नव्या जागतिक युद्धाची नांदी?.दुसरे आश्वासन म्हणजे, अमेरिकेत बेकायदा येणारे निर्वासितांचे लोंढे थांबवणे आणि येथे आधीच असलेल्या बेकायदा रहिवाशांना परत पाठवणे. मेक्सिको सीमेवरच्या कॅलिफोर्निया, ऍरिझोना, टेक्सास या राज्यांमध्ये घुसखोरांमुळे गुन्हेगारी वाढल्याच्या तक्रारी होत्या. गेल्या वर्षभरात ट्रम्प सरकारने मेक्सिको सीमेवर प्रचंड सुरक्षा वाढवून घुसखोरी रोखण्यात यश मिळवले. डेमोक्रॅटिक पक्षाचे लोक घुसखोरांना आणून त्यांना आपले मतदार बनवतातअसा ट्रम्प यांचा युक्तिवाद आहे. दरम्यानच्या काळात एप्सटिन फाइल्स बाहेर आल्याने ट्रम्प हा सगळा गोंधळ जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी घालत आहेत, असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. नेमक्या याच वेळेस देशाच्या भविष्यातल्या सुरक्षेसाठी आम्हाला ग्रीनलँड हवे, असा २०१९चा जुना प्रस्ताव दावोस परिषदेमध्ये मांडत ट्रम्प यांनी दुसराच गोंधळ उडवून दिला. त्यामुळे डेन्मार्क आणि युरोपमध्ये तणाव निर्माण झाला..एंडलेस वॉर्सट्रम्प यांचे तिसरे आश्वासन होते व्हिएतनाम, कोरियन, इराक आणि अफगाणिस्तानसारखी ‘एंडलेस वॉर्स’ थांबवणे. त्यात अमेरिकन करदात्यांचे ट्रिलियन डॉलर खर्च तर होतातच, त्याचबरोबर हजारो सैनिकांचे प्राणही जातात. शिवाय अमेरिकेने काढता पाय घेतल्यावर त्या देशांत यादवी युद्धे पेटतात हा इतिहास आहे. त्यामुळे युद्ध सुरू केल्यावर अनेक वर्षे अमेरिका अडकून राहते आणि खर्च येथील करदाते देतात, असा ट्रम्प यांचा दावा होता. इराक युद्ध हा माझ्या पक्षाच्या पूर्वीच्या सरकारचा मूर्खपणा होता, असेही ते जाहीरपणे म्हणाले होते. ‘मला पुन्हा निवडून दिलेत तर मी एका दिवसात युक्रेनसह सगळी युद्धे थांबवीन आणि पेट्रोलचे दर नियंत्रणात आणीन,’ असे म्हणत ते पुन्हा सत्तेत आले. आता त्यांनीच सुरू केलेले इराण युद्ध त्यांनाच थांबवता येत नाही, असे चित्र आहे.एकीकडे जग ग्रीनलँड, युक्रेन, गाझा या चर्चांत अडकलेले असताना नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलावर अचानक एकतर्फी हल्ला केला आणि अध्यक्ष निकोलस मदुरो यांना ताब्यात घेतले. मात्र, तेथील तेलसाठे आता अमेरिकेचे आहेत, असे व्यक्तव्य करून स्वतःच्याच हेतूबद्दल शंका निर्माण केली. व्हेनेझुएला हल्ल्याच्या अभूतपूर्व यशामुळे की काय, अत्यंत आत्मविश्वासात फेब्रुवारीच्या शेवटी ट्रम्प प्रशासनाने इस्राईलसोबत इराणवर थेट हवाई हल्ले सुरू केले. पहिल्याच दिवशी इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनी यांचा मृत्यू, अण्वस्त्र ठिकाणांवर हल्ले हे सगळे घडले आणि पुढे इराणच्या प्रत्युत्तरात दुबई, लेबनॉन या देशांत बॉम्ब पडले. इस्राईल-इराण सीमेवर तणाव वाढला, कच्च्या तेलाच्या किमती ६० वरून १०० डॉलर प्रतिबॅरलपर्यंत उसळल्या आणि जगभरात अर्थव्यवस्थेची चिंता वाढली. हा हल्ला का केला याचे कारणही व्हाइट हाउस सारखे बदलत आहे. सुरुवातीला अण्वस्त्र नष्ट करणे हा हेतू असल्याचे सांगितले गेले. नंतर हे युद्ध नसून फक्त कारवाई आहे, असे सांगितले गेले आणि आता हे युद्ध संपले असेही ट्रम्प यांनी जाहीर केले. मात्र, होर्मूझ सामुद्रधुनी का उघडत नाही, याचे उत्तर त्यांच्याकडे नाही. या मुळे ट्रम्प यांना त्यांची टीम फक्त अमेरिकेला विजयी दाखवणारी छायाचित्रे दाखवत आहेत की काय, असा प्रश्न अमेरिकी नागरिक विचारत आहेत. या आठवड्यात इराणशी वाटाघाटी चालू आहेत, असे व्हाइट हाउसकडून एक दिवस सांगितले गेले, पण ही बातमी इराणने ताबडतोब फेटाळून लावली. पुढे ट्रम्प यांनी आता इराणने मला १० बोटीभरून ऑइल भेट दिले आहे, म्हणजे आता हा तिढा लवकरच सुटेल असेही सांगितले. ‘त्यामुळे त्यांच्यावर मोठा हल्ला करण्याचा प्लॅन मी आता स्थगित केला आहे,’ असे त्यांच्या ताजे वक्तव्य..Premium|Madman Theory Trump : मुत्सद्देगिरी की दादागिरी? 'गनबोट डिप्लोमसी'च्या नव्या खेळाची सुरुवात.अमेरिकी जनता चिंतेतअमेरिकेत एकीकडे ट्रम्प ‘हिप हिप हुर्रे’ करत आहेत आणि दुसरीकडे अमेरिकी जनता ‘झाले तेवढे पुरे’ म्हणते आहे, अशी अवस्था आहे. गेल्या दोन दशकांत आधीच येथील जनतेत राजकीयदृष्ट्या मोठी दरी निर्माण झाली आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेतील प्रसारमाध्यमे भारताच्या कितीतरी आधीपासून आणि कित्येक पटीने विभाजलेली आहेत. एकच बातमी वेगवेगळ्या परस्परविरोधी दृष्टिकोनातून दाखवली जाते आणि वातावरण तापवले जाते. सीएनएन, न्यूयॉर्क टाइम्ससारख्या डावीकडच्या माध्यमांतून युद्धातील नागरी मृत्यू, उपासमारीच्या बातम्या येतात आणि फॉक्स न्यूज अमेरिका आणि इस्राईल इराणच्या जनतेला खोमेनीपासून कसे वाचवत आहेत, हे दाखवते. एक चॅनेल ड्युटीवरचा आयसीई एजंट कसा मरता-मरता वाचला हे दाखवते आणि दुसरे चॅनेल त्या एजंटने निःशस्त्र व्यक्तीवर कशी गोळी चालवली हे दाखवते. एकाच देशाच्या जनतेने दोन वेगवेगळ्या वास्तवांत जगणे आता रोजचे झाले आहे. ट्रम्प यांची पार्टीसुद्धा या बाबतीत जाहीरपणे वाद घालत आहे. त्यांच्या उजव्या पार्टीच्या इन्फ्लुएन्सर्समध्येही फूट पडली आहे. लॉरा लूमर इस्राईलला पाठिंबा देत आहेत, तर टकर कार्लसन अमेरिका तिथे जाऊन इस्राईलचे युद्ध का लढते आहे, असे विचारत आहेत. त्यांचे समर्थक सोशल मीडियावर रोज या वादात तेल टाकत आहेत.या सगळ्यामुळे जगभरात अमेरिकेची प्रतिमा अधिक आक्रमक आणि स्वार्थी दिसू लागली असली, तरी आयात शुल्कामुळे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला संरक्षण मिळाले आणि इराण युद्धामुळे खामेनेईच्या रोजच्या धमक्या थांबल्या, असे अनेक ट्रम्प समर्थकांचे म्हणणे आहे. इतर लोकांच्या भावना मात्र संमिश्र आणि गोंधळाच्या आहेत. २००३ मधल्या इराक युद्धाला ७५ टक्के अमेरिकी नागरिकांनी समर्थन दिले होते, पण आता इराण युद्धाच्या वेळी हा आकडा ३५ टक्क्यांपर्यंतच आहे. ‘डेटा फॉर प्रोग्रेस’च्या मार्चमधल्या सर्वेक्षणात ५६ टक्के नागरिकांचे मत, युद्ध अमेरिकेपेक्षा इस्राईलला जास्त फायद्याचे असल्याचे आहे. ‘प्यू रिसर्च’नुसार ३९ टक्के नागरिक म्हणताहेत, की इस्राईयल ‘टू फार’ जातोय. फक्त तीन वर्षांपूर्वी ५४ टक्क्यांहून जास्त अमेरिकन इस्राईलकडे झुकले होते, पण गेल्याच महिन्यातील ‘गॅलप’च्या सर्वेक्षणात ४१ टक्के अमेरिकन नागरिक गाझा-इस्राईल संघर्षात पॅलेस्टिनियन लोकांशी अधिक सहानुभूती दाखवताहेत, तर फक्त ३६ टक्के इस्राईली लोकांशी. इस्राईली लोकांसाठी २५ वर्षांतील सहानुभूती कमी होण्याची ही पहिलीच वेळ. ‘प्यू रिसर्च’नुसार रिपब्लिकन पक्षाचे मोठे समर्थन असले तरी, डेमोक्रॅट्स आणि अपक्ष नागरिक मात्र या लष्करी कारवाईच्या विरोधात आहेत. इंधनांच्या वाढत्या किमती आणि हा हल्ला का केला त्या उद्दिष्टांमधील अस्पष्टता ही त्यांच्या चिंतेची मुख्य कारणे आहेत. अण्वस्त्र कार्यक्रम रोखण्यासाठी काही प्रमाणात पाठिंबा असला तरी, ७४ टक्के मतदारांनी प्रत्यक्ष सैन्य तैनात करण्यास ठाम नकार दिला आहे. युद्ध पावर्स रिझोल्यूशनसाठी काँग्रेसमध्ये चर्चा सुरू आहे. ५१ टक्के नागरिक म्हणताहेत, की ट्रम्प यांनी अमेरिकी काँग्रेसची परवानगी घ्यावी, म्हणजे ट्रम्प यांच्या हुकूमशाहीला लोक आता कंटाळत चालले आहेत..आता पुढे काय, युद्ध किती दिवस चालेल, तेलाच्या किमती किती वाढतील, एलपीजी सिलिंडरवर किती काळ निर्बंध राहतील, हे सगळे स्पष्टपणे सांगणे अवघड आहे. पण जगात तैवानसारखे आणखी हॉटस्पॉट्स आहेत, तेथे युद्ध सुरू व्हायला नको, अन्यथा हा भडका अजून वाढेल. सुदैवाने अमेरिकेत २०२६मध्ये मध्यावधी निवडणुका आहेत. युद्ध अजून लांबले आणि अमेरिकेची अर्थव्यवस्था अजून बिघडल्यास रिपब्लिकन पक्षाचे नुकसान होईल अशी ट्रम्प यांना भीती आहे. सर्वेनुसार इराण युद्धामुळे काही रिपब्लिकन स्वतःच्याच पक्षाविरोधात जातील अशी शक्यता आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या राजकारणातून सुरू झालेले हे युद्ध अमेरिकेच्याच मध्यावधी निवडणुकीमुळे थांबेल अशी आशा आहे! मधल्या काळात आता अमेरिकन लोक विचारताहेत, की ट्रम्प यांचे धोरण खरेच ‘अमेरिका फर्स्ट’ आहे का? कारण जगात सध्यातरी चित्र ‘अमेरिका अलोन’ असे दिसते आहे...(लेखक कॅलिफोर्नियामध्ये टेक्नॉलॉजी क्षेत्रात गेली दोन दशके कार्यरत आहेत. Twitter : @sankam ).