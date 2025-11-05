Premium|Indian Herbal : तुळशीचे सर्वांगीण माहात्म्य

Holy Basil – The Spiritual, Medicinal and Industrial Wonder of India डॉ. अनिल लचकेकार्तिकी एकादशीनंतर तुळशीच्या विवाहाची तयारी सुरु होते. ‘तुलसी विवाह’ संपन्न झाल्यावर त्रिपुरारी पौर्णिमेनंतर दीपावलीच्या उत्सवाची सांगता झाली, असं समजलं जातं. भारतातील घरांपुढे तुळशीवृंदावन असणे, ही जगातील एक वैशिष्ट्यपूर्ण गोष्ट आहे. घर छोटेसे असले, तरी तिथे पत्र्याच्या डब्यात तुळशीचे एखादे रोपटे डौलदारपणे उभे असते. तुळशीचे धार्मिक महत्त्व बरेच आहे. तीर्थपात्रात तरंगणारे तुळशीचे एखादे पानसुद्धा त्या तीर्थाचे पावित्र्य बहुगुणित करते! तुळशीच्या वनस्पतीमार्फत भरपूर ऑक्सिजन बाहेर पडतो, असं म्हणतात. आपल्याला धार्मिक-पौराणिक दृष्टीने ‘तुळशी-माहात्म्या’ची ओळख आहे. आता तुळशीमधील उपयुक्त तेलामुळे आणि पानांमधील रसायनांमुळे तुळशीचे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक-माहात्म्य देखील लक्षात आलंय..तुळशीचे काळी आणि हिरवी असे प्रकार नेहमी दिसतात. तथापि तुळशीमध्ये ज्ञान, भू, श्वेत, लक्ष्मी, रान, राम, कापूर आणि नील असे बरेच वाण आहेत. तुळशीचे शास्त्रीय नाव ऑसिमम सॅन्क्टम/टेन्युफ्लोरम आहे. त्याला ‘होली बेसिल’ पण म्हणतात. लॅमिएसी कुळातील असल्यामुळे पुदिना किंवा पेपरमिंटचा देखील यात समावेश होऊ शकतो. शेतकरी तुळशीचे पीक सामान्य जमिनीतही घेऊ शकतात. तथापि सेंद्रिय पदार्थांनी भरलेली आणि पाणी मुरणारी जमीन उत्तम. प्रतिएकरी साधारण साठ हजार रोपे लावलेली असतात. हे पीक ६० ते ७५ दिवसांमध्ये येते..Premium | Incense stick market : उदबत्त्यांची उलाढाल दीडशे कोटी डॉलर्सपर्यंत ! सुगंधाच्या निर्यातीत भारताचा वरचष्मा!!.उत्तर भारतात (आणि अन्यत्र) रीतसर तुळशीचे पीक घेतले जाते. कारण तुळशीच्या पानांची भुकटी, मंजिरी आणि त्यातून निघणारे तेल शेतकऱ्याला विक्रीसाठी किफायतशीर पडते. योग्य त्या दर्जाच्या तेलाचा भाव प्रतिकिलोग्रॅम दीड-दोन हजार रुपयांपर्यंत जातो. तुळशीच्या विशिष्ट प्रकारच्या दर्जेदार पानांची भुकटी देखील व्यावसायिक दृष्टीने अत्यंत महत्वाची आहे. त्याची कॅनडा, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, नेपाळ, दुबई, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया आदी एकूण ८० देशांमध्ये निर्यात होते. त्याचा उपयोग "डीप डीप" हर्बल चहाच्या पुडी मध्ये करतात. या हर्बल चहामुळे मानसिक तणाव कमी होतो आणि शिवाय प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी मदत होते. भुकटीमध्ये अँटिऑक्सिडंट्स वर्गीय रसायने आहेत. पावडरचा उपयोग हॅन्ड सॅनिटायझर आणि माऊथ वॉश होतो. आयुर्वेद, होमिओपॅथी, सिद्ध, युनानी, ग्रीक, रोमन आदी अनेक पद्धतींमध्ये तुलसीशी संबंधीत औषधे आहेत. विशेषतः सर्दी, खोकला सारख्या श्वसनेंद्रियांच्या विकारावर त्याचा उपयोग होतो. तीव्र उदासीनतेवर, नैराश्यपणा अशा मानसिक आजारावर तुलसी उपयुक्त ठरू शकते..तुळशीच्या कोरड्या पानांचे रासायनिक पृथक्करण केलेले आहे. शंभर ग्रॅम कोरड्या पानांमध्ये २०.६ ग्रॅ. प्रथिने, ३.६ ग्रॅ. मेदाम्ले, अंदाजे ४० ग्रॅ. कर्बोदके आणि फायबर आहे. व्हिटॅमिन सी सुमारे ६५ मि. ग्रॅ. आहे. मँगॅनीज, झिंक (जस्त), ताम्र (कॉपर), फॉस्फरस, कॅल्शियम आणि पोटॅशियमचे प्रमाण चांगले आहे. फ्लॅवोनॉईडमुळे अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर आहेत. तुळशीचे प्रकार बरेच असल्यामुळे, तसेच ऋतुमानाप्रमाणे या रासायनिक घटकांमध्ये थोडाफार फरक पडू शकतो.रसायन-निर्मितीच्या क्षेत्रामध्ये तुळशीचा उपयोग होतो. या वनस्पतीमधील लिनॅलूल, रोसमारीनिक आणि उरसोलीक आम्ल आदी रसायने वेदनाशामक म्हणून उपयुक्त आहे. लिनॅलूलचा सुगंध अरोमाथेरपीसाठी वापरला जातो. अल्फा-लिनोलेनिक आम्ल ओमेगा-३ युक्त आहे. याचा अर्थ ते आरोग्यदायक आहे. लिनॅलूलचा उपयोग साबण, शांपू आणि डिटर्जंट सुगंधीत करण्यासाठी होतो. यामध्ये अँटीबॅक्टेरियल, अँटिव्हायरल गुणधर्म आढळलेले आहेत..Premium|Canada Student Visa:... तर तुमचा व्हिसा होईल रद्द! कॅनडा मास व्हिसा कॅन्सलेशन धोरण का आणत आहे? .गॅस क्रोमॅटोग्राफी तंत्राने रासायनिक पृथक्करण केल्यावर तुळशीत २६ बाष्पनशील तेलांचे अस्तित्व आढळून आले आहे. त्यातील युजेनॉल, बीटा इलेमीन, बीटा कॅलियोफायलीन आणि जर्म्याकरीन महत्वाचे आहे. तुळशीच्या तेलामधील लिनॅलूलचे रासायनिक प्रक्रिया साधून अनेथॉल (किंवा एनाईस कॅम्फोर) मध्ये केले जाते. त्याचा वास आल्हाददायक आहे. ते खाद्यान्न प्रक्रियेमध्ये, सौंदर्यप्रसाधनात, काही औषधांमध्ये आणि माऊथ वॉशमध्येही वापरले जाते. कारण अनेथॉलची चव गोडसर आणि चांगली असल्याने ताजेतवाने वाटते. ग्राईप वॉटरच्या प्रकारात त्याचा एक घटक म्हणून उपयोग होतो. अनेथॉल हे निर्यातक्षम रसायन आहे. त्याची निर्मिती करण्यात भारत अग्रेसर आहे..स्वादाची निर्मितीउत्तर प्रदेशातील शेतकरी पुदिनासारख्या दिसणाऱ्या मेंथॉल मिंटनामक निर्यातमूल्य असलेल्या पिकाचे उत्पन्न घेतात. याला मेथा अर्व्हेन्सिस म्हणतात. हे पीक मुख्य पिकांच्यामध्ये उपउत्पादन म्हणून घेतात. या वनस्पतीचे वर्गीकरण तुळशीप्रमाणे लॅमिएसी मध्ये करतात. त्यापासून पेपरमिंटच्या स्वादाची निर्मिती होते. पेपरमिंटचा अर्क किंवा पाने याला जगभर मागणी आहे. जगाला पेपरमिंटचा अर्क पुरवण्यात भारत आघाडीवर आहे. खोकल्याचे सिरप, पेपरमिंटच्या गोळ्या, च्युईंगम, टूथपेस्ट, सौंदर्य-प्रसाधने, स्वाद-सुगंध यासाठी ते वापरतात. हे उत्पादन कॅनडा, अमेरिका, ब्राझील, फ्रांस, जर्मनी, पेरुग्वे, कतार, अर्जेंटिना अशा अनेक देशांकडे निर्यात होते. याची मागणी वाढत असते. कारण यापासून अनेक उपयोग असलेले मेंथॉलचे स्फटिक तयार होतात..वनस्पतींच्या पानांपासून तेल उत्पादनासाठी मिंट डिस्टिलेशन यंत्रणा वापरली जाते. हीच यंत्रणा उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी तुळशीच्या पानांसाठी वापरतात. त्यासाठी तुळशीच्या पानांमधून प्रथम वाफ सोडली जाते. त्यामुळे त्यातील घटक वेगळे होतात. नंतर उर्ध्वपातन करून तेल वेगळे करतात. त्याचा रंग जर्द पिवळा असतो. मंजिऱ्यांपासून १८ टक्के हिरवट पिवळे तेल मिळू शकते. काही सौंदर्य-प्रसाधनांमध्ये मंजिऱ्यांचे तेल एक घटक म्हणून वापरतात. या तंत्राचा उपयोग तुळशीपत्रापासून युजेनॉल किंवा अन्य बाष्पनशील तेलाची निर्मिती करण्यासाठी होतो. युजेनॉल म्हणजे लवंगाचे तेल. दाताच्या डॉक्टरांना युजेनॉल वेदनाशामक आणि जीवाणूरोधक औ 