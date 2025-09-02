Premium|Agricultural statistical report: गेल्या दोन दशकांत भारतीय कृषी क्षेत्रात काय बदल झाले?

युगांक गोयल, कृती भार्गवकृषी क्षेत्रासंबंधीचा नवा सांख्यिकीय अहवाल या क्षेत्रातील मूक क्रांतीची कहाणी मांडतो. यात नवे घटक, नवे उत्पादन प्रकार आणि नवी आव्हाने दिसतात. हा अहवाल संबंधित धोरणकर्त्यांनी बारकाईने वाचणे अन् अभ्यासणे अत्यावश्यक आहे. कारण उद्याची शेतीची वाटचाल ही केवळ आपण किती उत्पादन करतो यावर अवलंबून नसेल तर आपण ती कितपत व्यवहार्य पद्धतीने, शहाणपणाने, शाश्वत पद्धतीने आणि न्याय्य पद्धतीने करतो यावर निश्चित होणार आहे..कृषी क्षेत्र हे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा दीर्घकाळापासूनचा एक आधारस्तंभ राहिले आहे. केवळ अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणारा अन्नधान्य पुरवठादार म्हणूनच नव्हे, तर हे क्षेत्र जवळजवळ निम्म्या लोकसंख्येच्या उपजीविकेचा आधार आहे. या निम्म्या लोकसंख्येची उपजीविका या शेतीवर अवलंबून आहे. गेल्या दोन दशकांत भारतीय कृषी क्षेत्राची कहाणी ही सातत्य अन् शांतपणे घडत गेलेल्या परिवर्तनाची आहे. ‘कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांतील उत्पादनमूल्यावरील सांख्यिकीय अहवाल (२०११–१२ ते २०२३–२४)’ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने २७ जून २०२५ रोजी प्रसिद्ध केला. या अहवालात पिके, पशुधन, वने आणि मत्स्यव्यवसायातील उत्पादनाच्या कल, प्रवाहांचा साकल्याने तपशीलवार आणि दीर्घकालीन आढावा घेण्यात आला आहे..या अहवालात केवळ सांख्यिकीय आकडेवारीचा खेळ नाही. तर हा अहवाल भारताच्या कृषी प्राधान्यक्रमांचा, आर्थिक असुरक्षिततेचा आणि सर्वसमावेशक, हवामान प्रतिरोधक ग्रामीण विकासाच्या संभाव्य मार्गांचा आरसा आहे. या आकडेवारीत सध्याच्या आपल्या काळातील काही अत्यंत महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे दडलेली आहेत : आपण खरोखर गरजेपुरते उत्पादन करत आहोत का? राज्ये जबाबदारीने पिकांमध्ये वैविध्य आणत आहेत का? आणि आपण उच्च मूल्याधारित, शाश्वत कृषी अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहोत का? याचे भान आपल्याला या अहवालातून येण्यास मदत होते..हा अहवाल महत्त्वाचा का?या अहवालाची व्याप्ती, रचना आणि पद्धत यानुसार तो महत्त्वाचा ठरतो. या अहवालात एकत्रित स्थूल उत्पादनमूल्याची (ग्रॉस व्हॅल्यू ऑफ आऊटपूट-जीव्हीओ) सध्याच्या तसेच स्थिर मूल्यांची (२०११–१२) सविस्तर मांडणी केली आहे. गेल्या १२ वर्षांच्या कालखंडात चार प्रमुख क्षेत्रांतील उत्पादनांचा यात समावेश आहे. पीक उत्पादन, पशुधन, वनीकरण व लाकूडतोड, तसेच मत्स्य व मत्स्योद्योग या चार क्षेत्रांचा यात विचार केला आहे. राज्यनिहाय आणि पिकानुसार किंवा उत्पादनानुसार प्रवाह दाखवून हा अहवाल आकडेवारीवर आधारित, पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून आणि प्रादेशिक वास्तव लक्षात घेऊन केलेल्या कृषी नियोजनाची गरज अधोरेखित करतो..राज्य सांख्यिकी, पशुधन सर्वेक्षण, उद्यानशास्त्रीय आकडेवारी आणि मत्स्योद्योग खाते अशा विविध स्रोतांवर आधारित या अहवालातील स्थिर किंमतींच्या अंदाजांमुळे चलनवाढीचा प्रभाव वेगळा ठेवून खऱ्या वृद्धीचे मूल्यमापन करणे शक्य होते. हे उत्पादनांच्या क्षेत्रीय कामगिरीचा अंदाज बांधण्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी), शासकीय खरेदी आणि निर्यातीसारख्या संदर्भात ही आकडेवारी, माहिती सत्ताधारी, प्रशासकीय धोरणकर्ते, संशोधक आणि गुंतवणूकदारांना भारताच्या सतत बदलणाऱ्या कृषी अर्थव्यवस्थेचे आकलन करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण दिशा दाखवतो..जास्त पाणी लागणारी पिकेच लक्षणीयउत्पादनवाढ, पीक प्राधान्ये आणि प्रादेशिक बदलाचा या अहवालात अभ्यास करण्यात आला आहे. भारताच्या कृषी व संलग्न क्षेत्रांमधील स्थूल मूल्यवर्धन (ग्रॉस व्हॅल्यू ॲडेड- जीव्हीए) मागील १२ वर्षांत सुमारे २२५ टक्क्यांनी वाढले आहे. २०११-१२ मध्ये १५.०२ लाखकोटी रुपयांवरून (सध्याच्या किंमतींप्रमाणे) २०२३–२४ मध्ये ४८.७८ लाख कोटींवर ही वाढ पोहोचली आहे. मात्र, चलनवाढीचा प्रभाव वगळून पाहिल्यास ‘ग्रॉस व्हॅल्यू ऑफ आऊटपूट’ (जीव्हीओ) स्थिर किंमतींवर केवळ ५४.६ टक्क्यांनी वाढला आहे. यावरून स्पष्ट होते की खरी उत्पादकता सातत्याने वाढत असली तरी ती झपाट्याने किंवा नेत्रदीपक पातळीवर पोहोचलेली नाही. .पीकक्षेत्र अजूनही सर्वात मोठे योगदान देत आहे. पीकक्षेत्राचा २०२३-२४ मध्ये १५.९५ लाख कोटींचा वाटा आहे. हा वाटा एकूण कृषी ‘जीव्हीओ’मध्ये ५४.१ टक्के इतका आहे. मात्र, ही वर्चस्वाची स्थिती एकसंध स्वरूपाची नाही. पिकांमध्ये तृणधान्ये आणि बागायती पिके (फळे व भाजीपाला) मिळून या क्षेत्राच्या उत्पादनाच्या निम्म्याहून अधिक हिस्सा व्यापतात. विशेष म्हणजे फक्त तांदूळ व गहू यांचाच तृणधान्यांतील मूल्यामध्ये ८५ टक्के हिस्सा आहे. यातून हे दिसते, की भारत अजूनही पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर लागणाऱ्या धान्यांवर अतिप्रमाणात अवलंबून आहे. .ज्यामुळे भूजलसंकट व हवामान बदलाच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. या काळात महत्त्वाचे रचनात्मक बदलही दिसतात. उदाहरणार्थ फळसमूहात केळ्याने आंब्याला मागे टाकत अव्वल स्थान मिळवले आहे. भाजीपाला गटात बटाटा अजूनही अग्रस्थानी आहे. त्याचे उत्पादनमूल्य मागील दशकात २१.३ हजार कोटींवरून ३७.२ हजार कोटींवर गेले आहे. तसंच फूलशेतीचे उत्पादनमूल्य जवळपास दुप्पट झाले. ज्यातून शहरी व निर्यात मागणीमुळे उदयास आलेल्या विशिष्ट व्यावसायिकीकरणाच्या प्रवृत्ती अधोरेखित होतात..राज्यनिहाय शेती-शेतीपूरक उत्पादनाचे चित्रधान्य, पशुधन, वनीकरण आणि मत्स्यव्यवसायाच्या दृष्टीने चित्र काय दिसते. राज्यांच्या पातळीवर पाहिले असता उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगण आणि हरियानाने भारताच्या एकूण धान्य उत्पादनाच्या (स्थिर किंमतींवरच्या ‘जीव्हीओ’च्या) ५३ टक्क्यांपेक्षा अधिक वाटा उचलला आहे. उत्तर प्रदेशाचा हिस्सा किंचित घसरला असला तरी तो अजूनही पहिल्या क्रमांकावर कायम आहे. त्याच वेळी मध्य प्रदेश मसाले आणि चटणीसाहित्य उत्पादनात आघाडीवर आला असून, यामध्ये त्याने पारंपरिकरीत्या आघाडीवर असलेल्या कर्नाटक आणि गुजरातला मागे टाकले आहे. पिकांशिवाय पशुधन क्षेत्रातही उल्लेखनीय वाढ दिसत आहे. .स्थिर किमतींवर त्याचे उत्पादन ४.८८ लाख कोटींवरून जवळपास दुप्पट होत ९.१९ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले. यामध्ये दूध अजूनही प्रमुख स्थानावर आहे. मात्र, मांसाचा वाटा २० टक्क्यांवरून २४ टक्क्यांपर्यंत वाढलेला दिसतो. यातून आहारात वैविध्य आणि बाजारपेठेतील वाढती मागणी स्पष्ट होते. वनीकरण व लाकूडतोड क्षेत्राचे उत्पादन १.४९ लाख कोटींवरून २.२७ लाख कोटींवर गेले असून, त्यामध्ये औद्योगिक वापरासाठीच्या लाकडाचा हिस्सा ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक झाला आहे. ही एक लक्षणीय झेप मानावी लागेल. .सर्वाधिक उल्लेखनीय प्रगती मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन क्षेत्रात दिसून येते. कृषी ‘जीव्हीओ’मधील त्याचा हिस्सा ४.२ टक्क्यावरून ७.० टक्क्यापर्यंत वाढला आहे. विशेष म्हणजे सागरी मासेमारीचे उत्पादन आता अंतर्गत मत्स्यपालनाइतकेच झाले असून, यापूर्वीचा कल बदलला आहे. पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेशासारख्या राज्यांत मत्स्यपालनाच्या गतिमानतेत महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. त्याचा थेट परिणाम उपजीविका आणि निर्यात या दोन्ही बाबींवर होतो..Premium|Retirement Planning : सेवानिवृत्तीनंतरचे आर्थिक नियोजन कसे करायचे?.स्मार्ट-शाश्वत कृषी संक्रमणया अहवालातील आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे, की भारतीय शेतीमध्ये वाढ होत आहे. विस्तार होत आहे. त्यात वैविध्यही आले आहे. ही शेती प्रादेशिक स्वरूप धारण करत आहे. मात्र, याच वेळी तिला काही नवे पेचप्रसंगही आणि आव्हानेही कृषीक्षेत्रासमोर आहेत. बदलत्या हवामानाची जोखीम, भूजलाची झपाट्याने होत असलेली घट, किंमतीतील चढ-उतार आणि तुकड्या-तुकड्यात विभागलेल्या मूल्यसाखळ्यांचे आव्हान या क्षेत्रासमोर आहे. गेल्या दशकातील उत्पादनाचा कल पाहता, विविधतेच्या दृष्टीने आणि एकूण वाढीच्या दृष्टीने समाधानकारक चित्र दिसते. .Premium|Automobile Innovation: चाकापासून स्पोर्ट्स कारपर्यंत; वाहन उद्योगाचा थरारक प्रवास.पण त्याचबरोबर काही अनुत्तरित संरचनात्मक पायाभूत अवलंबित्वही या अहवालाद्वारे अधोरेखित झाले आहे. उदाहरणार्थ- पाण्याची टंचाई असलेल्या प्रदेशांत धान्याचे अति उत्पादन, काही राज्यांत उच्च मूल्याच्या पिकांचे अपुरे उत्पादन, तसेच ग्रामीण भागातील प्रक्रिया उद्योगांची कमकुवत स्थिती. या सर्व घटकांमुळे मूल्यवृद्धीची क्षमता मर्यादित राहते.कृषी क्षेत्रासंबंधीचा नवा सांख्यिकीय अहवाल या क्षेत्रातील मूक क्रांतीची कहाणी मांडतो. यात नवे घटक, नवे उत्पादन प्रकार आणि नवी आव्हाने दिसतात. हा अहवाल संबंधित धोरणकर्त्यांनी बारकाईने वाचणे अन् अभ्यासणे अत्याश्यक आहे. कारण उद्याची शेतीची वाटचाल ही केवळ आपण किती उत्पादन करतो यावर अवलंबून नसेल तर आपण ती कितपत व्यवहार्य पद्धतीने, शहाणपणाने, शाश्वत पद्धतीने आणि न्याय्य पद्धतीने करतो यावर निश्चित होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.